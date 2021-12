Wie die endlosen Booster die Immunfunktion zerstören werden

Mercola.com

Die COVID-Spritzen programmieren Ihr Immunsystem auf eine dysfunktionale Reaktion um. Dies erhöht nicht nur die Anfälligkeit für Infektionen, sondern kann auch zu Autoimmunkrankheiten und Krebs führen.

In einer Anfang-Mai 2021 veröffentlichten Studie wird berichtet, dass die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl die adaptive als auch die angeborene Immunantwort umprogrammiert“, was zu einer Verarmung des Immunsystems führt

Antigene in Impfstoffen können nachweislich Defekte im Immunsystem hervorrufen, die das Risiko von Autoimmunkrankheiten erhöhen können

Undichte oder nicht sterilisierende Impfstoffe können auch die Entwicklung gefährlicherer Viren auslösen, und die COVID-Impfungen gehören zu den undichtesten „Impfstoffen“, die je entwickelt wurden.

Den Gesundheitsbehörden zufolge macht die impfschädigende Omikron-Variante eine dritte COVID-Injektion erforderlich, doch diese Empfehlung wird die Mutation nur verewigen

Eine Reihe von medizinischen Experten, Wissenschaftlern und veröffentlichten Studien warnen nun davor, dass die COVID-Spritzen das Immunsystem so umprogrammieren, dass es in einer dysfunktionalen Weise reagiert. Dies erhöht nicht nur die Anfälligkeit für Infektionen, sondern kann auch zu Autoimmunkrankheiten und Krebs führen.

Pfizer-Spritze programmiert beide Arme des Immunsystems um.

In einer am 6. Mai 2021 auf dem Preprint-Server medRxiv veröffentlichten Arbeit wird berichtet, dass die COVID-Impfung von Pfizer/BioNTech „sowohl die adaptive als auch die angeborene Immunantwort umprogrammiert“, was zu einer Verarmung des Immunsystems führt.

Während sie bestätigten, dass die Impfung „eine wirksame humorale und zelluläre Immunität gegen mehrere SARS-CoV-2-Varianten induzierte“, modulierte sie „auch die Produktion von Entzündungszytokinen durch angeborene Immunzellen bei Stimulation mit spezifischen (SARS-CoV-2) und unspezifischen (viralen, pilzlichen und bakteriellen) Reizen“.

Mit anderen Worten: Wir haben es mit einem schrecklichen Kompromiss zu tun. Sie erhalten zwar einen gewissen Schutz gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten, aber Sie schwächen Ihre allgemeine Immunfunktion, was allen möglichen anderen Gesundheitsproblemen Tür und Tor öffnet, von Bakterien-, Pilz- und Virusinfektionen bis hin zu Krebs und Autoimmunität.

Nach der Injektion reagierten die Zellen des angeborenen Immunsystems deutlich weniger auf Liganden der Toll-like-Rezeptoren und (TLR4, TLR7, TLR8), während die durch Pilze ausgelösten Zytokinreaktionen stärker waren. Den Autoren zufolge wurden Defekte in TLR7 bereits früher mit einer erhöhten Anfälligkeit für COVID-19 bei jungen Männern in Verbindung gebracht.

Personen, die „vollständig geimpft“ waren, d. h. zwei Dosen der Pfizer-Impfung erhalten hatten, produzierten bei der Stimulation auch deutlich weniger Interferon, was die anfängliche angeborene Immunantwort gegen das Virus behindern kann.

Wiederholte Impfungen und das Risiko einer Autoimmunität

Krankheitserregende Infektionen und Krebs sind nur zwei mögliche Folgen dieser Art von Umprogrammierung. Frühere Forschungen haben zum Beispiel Defekte im Immunsystem mit einem höheren Risiko für Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass insbesondere Antigene in Impfstoffen diese Art von Fehlfunktion des Immunsystems hervorrufen können. Wie in der fraglichen Arbeit berichtet wird:

Wiederholte Immunisierung mit Antigenen verursacht systemische Autoimmunität bei Mäusen, die ansonsten nicht zu spontanen Autoimmunerkrankungen neigen. Die Überstimulierung von CD4+ T-Zellen führte zur Entwicklung von Autoantikörper-induzierenden CD4+ T-Zellen (aiCD4+ T-Zellen), die eine Revision des T-Zell-Rezeptors (TCR) durchlaufen hatten und in der Lage waren, Autoantikörper zu induzieren. Die aiCD4+ T-Zelle wurde durch eine de novo TCR-Revision, nicht aber durch eine Kreuzreaktion induziert und überstimulierte anschließend CD8+ T-Zellen, wodurch diese zu antigenspezifischen zytotoxischen T-Lymphozyten (CTL) wurden.

Diese CTL konnten durch Antigen-Kreuzrepräsentation weiter reifen, woraufhin sie eine autoimmune Gewebeschädigung verursachten, die dem systemischen Lupus erythematodes (SLE) ähnelt. Systemische Autoimmunität scheint die unvermeidliche Folge einer Überstimulierung des Immun-‚Systems‘ des Wirts durch wiederholte Immunisierung mit Antigenen zu sein, und zwar in einem Ausmaß, das die selbstorganisierte Kritikalität des Systems übersteigt.

Mitte Mai 2021 wurde in einer Studie im Journal of Clinical Investigations berichtet, dass „SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe eine breite CD4+-T-Zell-Antwort auslösen, die SARS-CoV-2-Varianten und HCoV-NL63 erkennt.“ HCoV-NL63 ist ein humanes Coronavirus, das mit Erkältungskrankheiten in Verbindung gebracht wird.

Interessanterweise beobachteten wir nach der Impfung einen dreifachen Anstieg der CD4+ T-Zell-Antworten auf HCoV-NL63-Spike-Peptide“, erklärten die Autoren und fügten hinzu: „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass T-Zell-Antworten, die durch SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffe ausgelöst oder verstärkt werden, in der Lage sein könnten, SARS-CoV-2-Varianten zu kontrollieren und zu einem Kreuzschutz gegen einige endemische Coronaviren zu führen.

Was nicht angesprochen wurde, war die Tatsache, dass übermäßige CD4a+ T-Zellen-Reaktionen auch zur Entwicklung von Autoantikörpern und Autoimmunerkrankungen führen können.

COVID-Impfungen können auch zu gefährlicheren Varianten führen

Es ist seit langem bekannt, dass undichte oder nicht sterilisierende Impfstoffe die Entwicklung gefährlicherer Viren auslösen können. Bisher sind die SARS-CoV-2-Varianten glücklicherweise zu weniger gefährlichen Versionen mutiert, aber das Risiko, dass die COVID-Impfungen ein „Monster“ hervorbringen, besteht weiterhin.

In einem Artikel vom 9. Februar 2021 wies NPR auf diese Gefahr hin und erklärte, dass „Impfstoffe die Entwicklung weiterer COVID-19-Mutanten fördern könnten“. Laut dem NPR-Wissenschaftskorrespondenten Richard Harris mutiert das Virus ständig. Und wenn es zufällig eine Mutation gibt, die es weniger anfällig für den Impfstoff macht, könnte sich dieses Virus einfach in einer geimpften Person vermehren.

Die Omikron-Variante scheint eine erhebliche Resistenz gegen Antikörper zu haben, die von den ursprünglichen COVID-Impfungen produziert werden, weshalb Omicron-Infektionen vor allem bei Personen gemeldet werden, die die Injektionen erhalten haben.

Im Jahr 2018 hat das Quanta Magazine detailliert beschrieben, wie Impfstoffe die Evolution von Krankheitserregern vorantreiben. Ich habe mich bei früheren Gelegenheiten auf diesen Artikel bezogen, so wie viele andere auch. Daraufhin fügte der Herausgeber des Quanta Magazine dem Artikel einen „Haftungsausschluss“ vom 6. Dezember 2021 hinzu, in dem es heißt:

Dieser Artikel aus dem Jahr 2018 beschreibt, wie undichte Impfstoffe – Impfstoffe, die die Virusreplikation oder die Übertragung auf andere nicht reduzieren – die Erreger, auf die sie abzielen, dazu bringen können, sich weiterzuentwickeln und virulenter zu werden. Diese Bedenken treffen auf COVID-19-Impfstoffe nicht zu, da COVID-19-Impfstoffe die Replikation und Übertragung von Coronaviren deutlich reduzieren und damit die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Mutationen auftreten und Varianten entstehen ..

Diese Aussage ist eindeutig falsch, da Studien wiederholt gezeigt haben, dass die COVID-Impfungen in der Tat undicht sind. Sie reduzieren die Virusreplikation oder -übertragung nicht „signifikant“, wie der Herausgeber behauptet. Ganz im Gegenteil.

Es wurde festgestellt, dass Menschen, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, eine höhere Viruslast aufweisen als Ungeimpfte, und aus Israel (wo die Überwachung am besten zu sein scheint) wird berichtet, dass die schlimmsten COVID-Fälle bei Menschen auftreten, die vollständig geimpft sind.

Am 6. Dezember 2021 berichtete Newsweek über einen COVID-Ausbruch unter „vollständig geimpftem“ Krankenhauspersonal in Spanien. Nach einem Weihnachtsessen, an dem mehr als 170 vollständig geimpfte Mitarbeiter des Gesundheitswesens teilnahmen, wurden fast 70 von ihnen positiv auf COVID getestet. Einige berichteten über leichte Symptome. Daniel Horowitz wies in einem Blaze-Beitrag vom 9. Dezember 2021 auf die falsche Anmerkung des Herausgebers hin:

Undichte Impfstoffe sind schlimmer als gar kein Impfstoff. Das ist die unmissverständliche Schlussfolgerung, die man aus einem Artikel im Mai 2018 in der Zeitschrift Quanta, einer wissenschaftlichen Top-Publikation, über die erfolglosen Versuche, Impfstoffe gegen HIV, Malaria und Milzbrand zu entwickeln, die nicht undicht sind und nicht Gefahr laufen, die Erreger gefährlicher zu machen, ableiten würde. Doch nun, da wir sehen, wie sich ein solcher mikrobiologischer Frankenstein im wirklichen Leben abspielt, und Leute wie Dr. Robert Malone diesen Artikel zitieren, um auf die undichten COVID-Impfungen aufmerksam zu machen, hat das Quanta-Magazin den beispiellosen Schritt unternommen, dreieinhalb Jahre später einen redaktionellen Hinweis auf einen Artikel zu setzen, um die Leute dazu zu bringen, ihn nicht mehr auf den undichtesten Impfstoff aller Zeiten anzuwenden.

COVID-Spritzen wirken nicht mehr nach wenigen Monate

Eine Studie, die am 9. Dezember 2021 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, bestätigt ebenfalls, dass der Schutz, den die COVID-Spritze von Pfizer bietet, nur von kurzer Dauer ist. Wie die Autoren erklären:

Im Dezember 2020 begann Israel eine Massenimpfkampagne gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (Covid-19) durch die Verabreichung des Impfstoffs BNT162b2, was zu einem starken Rückgang des Ausbruchs führte. Nach einer Zeit, in der es fast keine Fälle von Infektionen mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gab, kam es Mitte Juni 2021 zu einem erneuten Ausbruch von Covid-19. Mögliche Gründe für das Wiederaufflammen waren eine geringere Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die Delta-Variante (B.1.617.2) und eine nachlassende Immunität.

Wir verwendeten Daten über bestätigte Infektionen und schwere Erkrankungen aus einer nationalen israelischen Datenbank für den Zeitraum vom 11. bis 31. Juli 2021 für alle israelischen Einwohner, die vor Juni 2021 vollständig geimpft worden waren. Wir verwendeten ein Poisson-Regressionsmodell, um die Raten bestätigter SARS-CoV-2-Infektionen und schwerer Covid-19-Erkrankungen bei Personen zu vergleichen, die in verschiedenen Zeiträumen geimpft wurden, wobei wir nach Altersgruppen schichteten und für mögliche Störfaktoren bereinigten.

Bei Personen im Alter von 60 Jahren oder älter war die Infektionsrate im Zeitraum vom 11. bis 31. Juli bei Personen, die im Januar 2021 vollständig geimpft worden waren (als sie zum ersten Mal für eine Impfung infrage kamen), höher als bei Personen, die zwei Monate später, im März, vollständig geimpft worden waren (Ratenverhältnis, 1,6 …) Bei den 40- bis 59-Jährigen lag die Infektionsrate bei den Personen, die im Februar (wenn sie zum ersten Mal geimpft wurden) vollständig geimpft wurden, im Vergleich zu den 2 Monate später, im April, geimpften Personen bei 1,7 … Bei den 16- bis 39-Jährigen lag die Infektionsrate bei den im März (wenn sie erstmals geimpft wurden) vollständig Geimpften im Vergleich zu den zwei Monate später, im Mai, Geimpften bei 1,6 …

Das Verhältnis für schwere Erkrankungen bei Personen, die im Monat der Erstimpfung vollständig geimpft wurden, im Vergleich zu denen, die im März vollständig geimpft wurden, betrug 1,8 … bei Personen ab 60 Jahren und 2,2 … bei den 40- bis 59-Jährigen … Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Immunität gegen die Delta-Variante von SARS-CoV-2 in allen Altersgruppen einige Monate nach Erhalt der zweiten Impfdosis nachlässt.

Zwei Dosen sind nicht genug

Anfang des Jahres erklärten Impfstoffhersteller und Gesundheitsbehörden, die Impfungen seien zu 95 % wirksam und wenn sich genügend Menschen impfen ließen, würde die Normalität wiederhergestellt. Heute wissen wir, dass dies ein falsches Versprechen war. Mit dem Auftauchen von Delta und Omicron, für die wir jetzt eine dritte Auffrischungsimpfung benötigen, wurde der Zielpfosten wieder zurückgeschoben.

Am 13. Dezember 2021 berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass britische Wissenschaftler zu dem Schluss gekommen sind, dass die COVID-19-Impfung mit zwei Dosen nicht genügend neutralisierende Antikörper gegen die Omikron-Variante des Coronavirus hervorruft und dass eine Zunahme der Infektionen bei bereits infizierten oder geimpften Personen wahrscheinlich ist.

Auffrischungsimpfungen sind zu verkraften, sagt Fauci

Als Dr. Anthony Fauci Mitte Dezember 2021 gefragt wurde, ob die Amerikaner mit jährlichen COVID-Auffrischungsimpfungen rechnen sollten, bejahte er die Frage und sagte, dass die Amerikaner „einfach damit klarkommen müssen“, dass sie in regelmäßigen Abständen Auffrischungsimpfungen erhalten. Im Wesentlichen will Fauci also, dass wir akzeptieren, dass der Mangel an Auffrischungsimpfungen der Grund dafür ist, dass die COVID-19-„Pandemie“ anhält.

Das ist aber eindeutig nicht der Fall. Der wahre Grund dafür, dass COVID immer noch ein Problem ist, liegt darin, dass Fauci und das medizinische Establishment frühzeitige Behandlungsmöglichkeiten unterdrückt haben. Wenn eine frühzeitige Behandlung die Norm wäre, würde COVID schnell zu einer fernen Erinnerung werden.

Wie vor über einem Jahr vorausgesagt, befinden wir uns jetzt in einer Injektions-Tretmühle, bei der kein Ende in Sicht ist, und jede einzelne Dosis birgt das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen, bis hin zu dauerhafter Behinderung und Tod. Der einzige wissenschaftlich fundierte Ausweg aus diesem gescheiterten Experiment besteht darin, aufzuhören. Keine Aufputschmittel mehr.

Stattdessen erteilte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration eine Notfallgenehmigung für neuartige Gentransfertechnologien, die nicht wie herkömmliche Impfstoffe funktionieren, da sie die Infektion und Ausbreitung nicht verhindern und so einen bösen Kreislauf neuer impfstoffresistenter Varianten schaffen. Wie James Lyons-Weiler (in einem inzwischen nicht mehr funktionierenden Weblink) gezeigt hat, steigt die Zahl der COVID-Fälle, je mehr wir impfen.

Weilers Grafik ähnelt sehr stark der Grafik einer Studie, die am 30. September 2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde und in der festgestellt wurde, dass die COVID-Fallrate umso höher ist, je höher die Impfrate in einem bestimmten Gebiet ist.

Dr. Chris Martenson erörtert dieses Ergebnis in dem unten stehenden Video. Wie Martenson feststellt, „verläuft die Linie in die falsche Richtung“, d. h. je stärker eine Bevölkerung „geimpft“ ist, desto schlimmer wird es.

Wie vor über einem Jahr vorausgesagt, befinden wir uns jetzt in einer Injektions-Tretmühle, bei der kein Ende in Sicht ist, und jede einzelne Dosis birgt das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen, bis hin zu dauerhafter Behinderung und Tod. Der einzige wissenschaftlich fundierte Ausweg aus diesem gescheiterten Experiment besteht darin, aufzuhören. Keine Aufputschmittel mehr.

Glücklicherweise scheinen die meisten Amerikaner langsam zu begreifen, und bisher hat die Panikmache um Omikron nicht zu einem Ansturm auf Auffrischungsimpfungen geführt. Laut einer Axios/Ipsos-Umfrage, die vom 10. bis 13. Dezember 2021 durchgeführt wurde, sagten 67 % der nicht geimpften Befragten, dass Omikron keinen Einfluss auf ihre Entscheidung hat, ob sie sich impfen lassen wollen; 19 % sagten, dass es sie eher dazu veranlasst, während 11 % sagten, dass es sie weniger dazu veranlasst, sich impfen zu lassen.

Von den Befragten, die bereits eine oder zwei Dosen erhalten hatten, gaben 59 % an, dass Omikron keinen Einfluss auf ihre Entscheidung für eine dritte Dosis hat; 36 % sagten, dass es ihre Wahrscheinlichkeit erhöht und 5 %, dass es ihre Wahrscheinlichkeit verringert.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Impfungen nachweislich die Immunfunktion deregulieren, wäre es klug, auf weitere Auffrischungsimpfungen „einfach zu verzichten“. Sollten Sie Symptome einer SARS-CoV-2-Infektion entwickeln, denken Sie daran, dass es sichere und wirksame Frühbehandlungsprotokolle gibt, darunter die Protokolle I-MASK+ und I-MATH+, die auf der COVID Critical Care Website in mehreren Sprachen zum Herunterladen zur Verfügung stehen. Andere Protokolle, die großen Erfolg haben, sind:

Das sind eine Menge Informationen, die man sich durchlesen muss, vor allem, wenn man selbst erschöpft und krank ist oder ein Familienmitglied hat, das mit COVID zu kämpfen hat. Nach Durchsicht all dieser Protokolle bin ich der Meinung, dass das Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance mit am einfachsten zu befolgen ist. Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung dieses Protokolls mit geringfügigen Änderungen.

