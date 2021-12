In den USA ist Omikron nur ein Bruchteil so tödlich wie die frühere Covid-Pandemie

Die Omikron-Variante „brennt“ sich durch die Weltgemeinschaft, was zur Wiedereinführung von „Lockdowns“ und zur strikten Durchsetzung von Masken- und Impfstoffvorschriften führt. Es gibt jedoch zahlreiche Daten, die zeigen, dass die Covid-Pandemie, wie die Welt sie bisher kannte, tatsächlich „vorbei“ ist.

Die natürliche Immunität aus früheren Infektionen scheint die Zahl von 200 Millionen Menschen überstiegen zu haben – eine Schwelle, die einst von der Mayo Clinic als „Herdenimmunität“ angepriesen wurde. Die neuesten Forschungsergebnisse zur natürlichen Immunität zeigen eindeutig, dass sie robuster und länger anhaltend ist als die „geimpfte Immunität“. (Dass die Covid-Experten jetzt bis zu vier Impfungen empfehlen, ist ein stillschweigendes Eingeständnis, dass ihr Impfschema nicht gehalten hat, was es versprach).

Neue Forschungsergebnisse deuten auch darauf hin, dass die sich schnell ausbreitende, aber „im Allgemeinen milde“ Omikron-Variante eine natürliche Immunität auf andere Varianten übertragen kann. Ein Team von mehr als dreißig akademischen Forschern in Afrika zeigt, dass eine Infektion mit Omikron zu einer „4,4-fachen“ Steigerung der Neutralisierung des Delta-Virus führt.

Kein Wunder, dass die Zahl der „Fälle“ zwar gestiegen ist – eine Testflut schürt weiterhin den Eindruck, dass die Pandemie immer noch eine unmittelbare Bedrohung darstellt -, die Zahl der Todesfälle und der tatsächlichen Krankenhausaufenthalte (d. h. Intensivstationen und Notaufnahmen, keine Routinetests) jedoch stark zurückgegangen ist.

Eine nach Bundesstaaten gegliederte Analyse auf der Grundlage mehrerer Datensätze zeigt, dass die „Covid-Pandemie“ in mehreren Bundesstaaten weiterhin die Reaktion auf die Omikron-Variante überschattet.

Der Datensatz der Washington Post zeigt einen Vergleich der täglichen neuen Todesraten pro 100.000 Einwohner zwischen der letzten Woche und der Woche von Joe Bidens Amtsantritt am 20. Januar. (Für eine genauere Betrachtung öffnen Sie das Bild in einem neuen Tab).

Wie aus den blauen Linien (die die Sterblichkeitsrate des Omikron-Stoßes widerspiegeln) und den roten Linien (die am 20. Januar vorherrschende Covid-Wildvariante) ersichtlich ist, sind die Sterblichkeitsraten in Amerika nicht mehr so hoch wie zu Beginn des Jahres. Das Datum des 20. Januar ist nicht nur im Hinblick auf politische Veränderungen von Bedeutung, sondern auch wegen der Einführung des Impfschemas, das mit einer niedrigeren Sterblichkeit in den Staaten zu korrelieren scheint.

Becker’s Hospital Review listet auch die aktuellen Spitzenwerte für die täglichen Todesfälle pro 100.000 in den Vereinigten Staaten auf.

Alaska: 1.7

New Mexico: 1.09

Michigan: 1.06

Arizona: 0.92

Ohio: 0.85

Pennsylvania: 0.73

Tennessee: 0.72

Kentucky: 0.71

New Hampshire: 0.67

Wisconsin: 0.65

Das BHR erklärt verantwortungsbewusst, dass diese Zahlen diejenigen widerspiegeln, die in den USA „nach einer Infektion mit COVID-19 gestorben sind“. Da nach Angaben der CDC sind 95 % der Todesfälle auf Menschen mit schweren Grunderkrankungen zurückzuführen, handelt es sich nicht um „Unterzählungen“, wie mehrere Medien fälschlicherweise berichten. Es handelt sich um Todesfälle, die eine Korrelation, aber keine Kausalität zeigen: Es handelt sich um „Covid-bedingte Sterblichkeit“. Wenn überhaupt, dann wird das Bild der Sterblichkeit überzeichnet, indem Todesfälle aus verschiedenen Ursachen so dargestellt werden, als ob sie alle auf eine einzige Ursache zurückzuführen wären: Covid-19.

Es gibt eine Reihe von Bundesstaaten, in denen ein massiver Anstieg der „Fälle“ zu verzeichnen ist (einschließlich Menschen, die asymptomatisch sind, aber lediglich positiv getestet wurden), in denen jedoch die Sterblichkeitsraten seit dem Ende des Delta-Anstiegs weiterhin rückläufig sind.

Florida ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ein hervorragender Testfall, da es sich um einen großen Bundesstaat handelt, in dem es keine Abriegelung, keine Maskenpflicht und keine Impfpflicht gibt (obwohl die Impfraten, insbesondere bei älteren Menschen, relativ hoch sind).

Lassen Sie uns New York vergleichen. Dort gibt es ebenfalls einen Anstieg der Omikron-Fälle, die Impfung von Staatsbediensteten ist vorgeschrieben, Masken sind auch für Geimpfte vorgeschrieben, und in New York City gibt es „Impfpässe“.

Wie man sieht, bringen diese strikten Maßnahmen zur Covid-Bekämpfung in New York keine Vorteile für die Politik, zumindest nicht in dieser Phase des Anstiegs der Omikron-Variante. Dies war für New York während der gesamten Covid-Pandemie der Fall: Es war stets einer der schlechtesten Staaten, was die Zahl der Todesfälle pro 100.000 anging.

Im nahe gelegenen New Jersey, einem weiteren Bundesstaat, der konsequent strenge Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie ergriffen hat, ist die Zahl der Todesfälle pro 100.000 leicht gestiegen. Der Sieben-Tage-Durchschnitt liegt aber immer noch bei 21 gemeldeten Todesfällen in einem Staat mit fast 9 Millionen Einwohnern.

Das Hütchenspiel mit der hochansteckenden Omikron-Variante, die allgemein als eine Art Erkältung beschrieben wird, wird fortgesetzt. Wenn jemand in einem Staat stirbt und positiv auf die Variante getestet wird (oder selbst wenn die Gesundheitsbehörden Covid vermuten), wird dies als „Covid-bedingter“ Todesfall gewertet.

Aber die Erfahrung von zig Millionen Menschen, die sich mit der Omikron-Variante von Covid infizieren – trotz „Impfungen“ und Auffrischungsimpfungen – wird es immer schwerer machen, die Realität zu verschleiern: Amerika erlebt derzeit keine „Covid-Pandemie“, sondern ein endemisches Virus, das in vielerlei Hinsicht einer Erkältung ähnelt.

Diese neue Covid-Realität wird es den gewählten Führern und nicht gewählten Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens erschweren, weiterhin autoritäre Mandate zu erteilen, die auf der Vorstellung beruhen, dass es sich um einen „Notfall“ handelt, der die Aussetzung demokratischer Normen und verfassungsmäßiger Prozesse erfordert.