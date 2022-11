Tragisch: 14-jähriges Opfer einer Myokarditis durch Impfung. Ein weiterer von vielen jungen Männern, die von den Gesundheitsbehörden in die Irre geführt wurden!

Rav Arora ist ein 21-jähriger unabhängiger Journalist, der über Covid-Impfstoffe, öffentliche Politik und psychische Gesundheit schreibt. Er veröffentlicht seine Substack-Artikel als Noble Wahrheiten mit Rav Arora, die unter ravarora.substack.com zu finden sind. Der Originalartikel ist zu finden unter Noble Wahrheiten mit Rav Arora

Es ist mir eine Ehre, den folgenden Artikel mit Erlaubnis des Autors abzudrucken.

Die tragische Geschichte eines 14-jährigen Impfmyokarditis-Opfers – einer von mehreren männlichen Personen, die von den Gesundheitsbehörden falsch informiert wurden

Impfmyokarditis ist nicht trivial, mild oder „selten“. Bei jungen Männern stellt sie ein weitaus größeres Risiko dar als ein Krankenhausaufenthalt und der Tod durch Covid.

Von Rav Arora

Am 12. Mai des vergangenen Jahres brachte die Lehrerin Emily Jo ihren 14-jährigen Sohn Aiden zu seiner ersten Impfdosis von Pfizer. Die Gesundheitsbehörden und der Kinderarzt ihres Sohnes hatten die Impfung einstimmig empfohlen, was sie zu ihrer Entscheidung veranlasste. Sie wusste, dass die mRNA-Impfung, wie alle Impfstoffe, eine Reihe von unerwünschten Wirkungen hat, wurde aber durch die öffentliche Empfehlung der CDC und des Weißen Hauses beruhigt.

„In der medizinischen Fachwelt war die Rede davon, dass die Myokarditis durch die Impfung mild verlaufe und sehr selten sei“, sagte sie mir.

Damals behauptete die CDC trotz alarmierender Berichte über Herzentzündungen aus Israel öffentlich, dass sie nach der „absichtlichen“ Untersuchung von über 200 Millionen verabreichten Dosen keine Anzeichen von Myokarditis gefunden habe.

Außerdem wurde Emily Jo nie vor dem Myokarditis-Risiko gewarnt oder über das Nutzen-Risiko-Profil informiert.

„Als ich mit Aiden zur Impfstelle fuhr, gab es keine Warnung vor Myokarditis. Wir wurden auch nicht über die Nebenwirkungen aufgeklärt“, sagte sie.

Im Namen der öffentlichen Sicherheit, der wissenschaftlichen Innovation und der persönlichen Gesundheit schickte Emily Jo einen feierlichen Tweet ab, in dem sie und ihre Familie verkündeten, dass sie „so dankbar“ seien, dass ihr Sohn im Teenageralter geimpft werden konnte.

Ihr Stolz und ihre Erleichterung waren jedoch tragischerweise nur von kurzer Dauer. Zwei Tage nach der zweiten Impfdosis ihres Sohnes (die er einen Monat nach der ersten erhielt) kam er mit starken Brustschmerzen ins Krankenhaus. Er wurde in ein Zimmer auf der akuten Herzstation verlegt, wo man bei ihm erhöhte Troponinwerte (ein wichtiges Anzeichen für eine Herzschädigung) und ein abnormales Elektrokardiogramm feststellte. Jeder Arzt, mit dem Emily Jo im Kinderkrankenhaus Children’s Healthcare of Atlanta sprach, bestätigte, dass ihr Sohn eine durch Impfung verursachte Myokarditis hatte.

Angesichts des schlechten Zustands ihres Sohnes befürchtete Emily, dass Aidan sterben oder eine katastrophale Verletzung erleiden könnte. Glücklicherweise sanken Aidans Troponinwerte nach vier qualvollen Tagen im Krankenhaus wieder auf den Ausgangswert und er konnte entlassen werden. Das bedeutete jedoch nicht, dass er in sein normales Leben zurückkehren konnte. Aidan war sechs Monate lang nicht in der Lage, sich körperlich zu betätigen. Sport, Wanderungen und andere Formen der Bewegung wurden als zu gefährlich für sein Herz eingestuft – eine typische Folge von Herzmuskelverletzungen.

„Ich war nicht im Bilde darüber, wie lebensverändernd eine ‚leichte‘ Myokarditis tatsächlich ist. Ich tue mich sehr schwer mit der Bezeichnung ‚leicht‘ für etwas, das einen Krankenhausaufenthalt und monatelange Inaktivität erfordert“, sagte Emily Jo.

Die größte Sorge bei Aidans Impfschaden ist nicht die erschütternde Erfahrung selbst, sondern die Häufigkeit, mit der sie auftritt. Praktisch jede Substanz oder jedes Medikament ruft in der menschlichen Bevölkerung eine Vielzahl von Reaktionen hervor. Wie Sam Harris richtig bemerkt hat, wird es, wenn man allen Menschen Erdnüsse verabreicht, eine gewisse Anzahl von Todesfällen und Fällen von Anaphylaxie geben.

Das seltene Auftreten von lebensbedrohlichen Anomalien bedeutet nicht, dass Erdnüsse einen Nettoschaden verursachen oder ganz verboten werden sollten. Tragische Interaktionen mit jeder Art von Externalität werden oft übertrieben und ausgenutzt, um irrationale ideologische Agenden zu rechtfertigen. So ebnete unter anderem die Behandlung von George Floyd durch den Polizisten Derek Chauvin aus Minneapolis den Weg für radikale „Abschaffung der Polizei“-Initiativen.

Im Fall der COVID-19-Impfstoffe, die Herzmuskelentzündungen verursachen, haben wir es nicht mit trivialen Verhältnissen von eins zu einer Million oder sogar eins zu zehntausend zu tun. Zu den solidesten Daten, über die wir verfügen – so Dr. Tracy Beth Hoeg (Gesundheitsamt von Florida) und Dr. Marty Makary (Johns Hopkins University) – gehören die von Dr. Katie Sharff (die ihren kleinen Sohn impfen ließ) und Kollegen, die eine umfangreiche Datenbank von Kaiser Permanente analysierten.

Dr. Vinay Prasad über die Kaiser Permanente-Studie

Über andere Studienmethoden hinaus fand Sharff eine Reihe von Myokarditis-Fällen, die nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet waren oder außerhalb der Parameter der CDC-Recherche zur Impfstoffsicherheit lagen. Nach einer umfassenden Suche in den medizinischen Aufzeichnungen von Kaiser fanden Sharff und Kollegen bei jungen Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren eine Rate von 1 zu 1.862 Myokarditisfällen nach der zweiten Impfung. Bei Jungen im Alter von 12 bis 17 Jahren lag die Rate bei 1 zu 2.650. In Ländern mit aktiver Überwachung medizinischer Daten (in denen die Dunkelziffer weitaus geringer ist als im passiven System der USA), wie Hongkong, sind die Zahlen praktisch identisch. Das Risiko einer durch den Impfstoff ausgelösten Myokarditis ist bei Männern bis zum Alter von 40 Jahren weiterhin erhöht.

Man muss kein Anti-Impfstoff-Verschwörungstheoretiker sein, um zu erkennen, dass diese Zahlen alarmierend hoch sind.

In der Vergangenheit wurden bereits Impfstoffe zurückgezogen, deren Nebenwirkungsprofil weitaus geringer war als das mRNA-Myokarditis-Signal, die aber immer noch als viel zu hoch angesehen wurden. Der Schweinegrippeimpfstoff von 1976 wurde zurückgezogen, weil das Risiko eines Guillain-Barre-Syndroms bei 1 zu 100.000 lag.

Ein ungefähres Risiko von 1:3.000 für eine Impfmyokarditis bei jungen Männern wäre nur in einer Kosten-Nutzen-Analyse vorteilhaft, da das Krankheitsrisiko sehr hoch wäre.

Die Sterblichkeitsrate bei Covid-Infektionen betrug vor der Impfung bei Personen unter 30 Jahren 0,003 %.

Das Myokarditis-Risiko nach der zweiten Impfdosis (0,03 %) ist zehnmal höher als die Sterblichkeitsrate.

Heute, da die überwiegende Mehrheit der jungen Amerikaner bereits ein- oder zweimal mit Covid infiziert war, hat sich das Kalkül verschoben. Abgesehen von der Frage, ob es für Ungeimpfte sinnvoll ist, die Primärserie gegen veraltete Varianten zu erhalten, übersteigt das Myokarditis-Risiko (bei jungen Männern) schon bei einer einzigen Dosis das Risiko einer Krankenhauseinweisung aufgrund einer erneuten Infektion. Josh Stevenson – ein Datenanalyst, der mehrere von Fachleuten begutachtete Studien über Myokarditis durch Impfung mitverfasst hat – hat das folgende Balkendiagramm zum Vergleich der Risiken erstellt:

Von COVID-Datenanalyst Josh Stevenson

Überprüfung der Datenmethodik durch Dr. Vinay Prasad Quelle

Die Verwendung von Statistiken über Covid-Krankenhausaufenthalte anstelle von Todesfällen ist ein genauerer Vergleich, da Covid-Todesfälle in gesunden, jungen Bevölkerungsgruppen praktisch nicht vorkommen. Dennoch sind die Unterschiede gewaltig. So ist unter anderem das Risiko einer Myokarditis nach der ersten Dosis bei Männern im Alter von 18 bis 24 Jahren 15-mal höher als eine Krankenhauseinweisung aufgrund einer erneuten Infektion mit Covid. Bei der zweiten Dosis ist der Risikounterschied atemberaubende 61 Mal größer.

Sofern ein junger Mann nicht immungeschwächt oder fettleibig ist oder an anderen ernsthaften gesundheitlichen Problemen leidet, birgt die Verabreichung eines mRNA-Impfstoffs gegen Covid weit mehr Risiken als Nutzen. Die besten Daten weisen darauf hin, dass dies eine Tatsache ist – auch wenn dies in den Mainstream-Medien kaum beachtet wird.

Fälle wie der von Aidan haben viele ehrliche Stimmen in der Gemeinschaft der öffentlichen Gesundheit dazu veranlasst, über die von oben nach unten gerichteten Impfempfehlungen der CDC nachzudenken. Dr. Anish Koka – ein renommierter Kardiologe mit eigener Klinik in Philadelphia – ist überzeugt, dass medizinische Experten „von Anfang an vorsichtiger hätten sein sollen, wenn es darum ging, Patienten mit geringem Risiko zu impfen.“

Koka Kardiologie

Er erklärte mir per E-Mail: „Klinische Myokarditis ist nie harmlos – in einer kürzlich erschienenen Studie über 12- bis 29-Jährige wurde festgestellt, dass 25 % der Myokarditis-Patienten auf der Intensivstation landen, und ein Patient benötigte eine ECMO (eine modifizierte Herz-Lungen-Maschine), um am Leben zu bleiben.“

„Die langfristigen Auswirkungen der bleibenden Narben, die bei der Nachuntersuchung im Herz-MRT sichtbar sind, sind ebenfalls unbekannt“, fügte er hinzu.

Koka ist überzeugt, dass es „im April (2021) offensichtlich war, dass es ein echtes Sicherheitssignal gab“, und er fragt sich, warum die Gesundheitsbehörden „zu diesem Zeitpunkt keine Entscheidungen getroffen haben, um die Öffentlichkeit zumindest über diese potenzielle Nebenwirkung zu informieren. „

Anstatt die Risiken durch größere Abstände zwischen den Impfstoffdosen zu mindern, Pfizer gegenüber Moderna zu empfehlen und ehrlich zu sein, wenn es um das Risiko schwerer Folgen in jüngeren, gesunden Gruppen geht, hat sich Big Pharma in Absprache mit der Regierung rücksichtslos für allgemeine Verordnungen entschieden.

Rückblickend auf die mögliche Fahrlässigkeit und Rücksichtslosigkeit der CDC und der Food and Drug Administration (FDA) erklärte Khoka, der angerichtete Schaden sei „skrupellos“.

Immer mehr Mediziner äußern sich nun zu der hohen Wahrscheinlichkeit, dass durch Impfungen verursachte Herzmuskelentzündungen in einer Häufigkeit auftreten, die weit über den Todesfällen und Krankenhausaufenthalten bei gesunden, natürlich geimpften Männern unter 40 Jahren liegt. Der Johns-Hopkins-Professor für öffentliche Gesundheit Marty Makary schrieb kürzlich in einem Tweet:

Letztes Jahr beschrieb das NEJM einen 22-Jährigen, der an einer Impf-induzierten Myokarditis starb, und ich habe von vielen weiteren Fällen gehört. Ich habe noch nie von einem jungen gesunden Menschen mit natürlicher Immunität gehört, der an Covid gestorben ist. Unsere Regierungsärzte waren nicht ehrlich, was die Risiken und den Nutzen bei jungen, gesunden Menschen angeht.

Ich hatte offen gesagt gezögert, eine solche Aussage zu machen, da sie nicht wissenschaftlich fundiert ist, aber da dieses Thema immer weniger tabuisiert wird, werde ich es jetzt sagen: Ich habe (ohne bewusst danach zu suchen) von mehreren Fällen von Impfmyokarditis bei gesunden, jungen Menschen gehört, aber ich habe von null Krankenhauseinweisungen und Todesfällen gehört.

Diese Beobachtung deckt sich mit den Statistiken aus der Praxis. Nach britischen Daten aus der Zeit vor Omikron – als das Virus noch tödlicher war – lag die COVID-19-Todesrate bei ungeimpften 30-Jährigen bei etwas über 0,001 Prozent. Bei ungeimpften Menschen in ihren 20ern lag das Risiko eher bei 0,0001 Prozent. Die Zahl der Krankenhausaufenthalte (von, nicht mit COVID-19) ist ebenfalls verschwindend gering. Vergleichen Sie das mit einem Myokarditis-Risiko von 0,03 % bei jungen Männern, die geimpft wurden.

Es ergibt wenig kohärenten Sinn, warum jungen Männern die mRNA-Impfserie nicht nur erlaubt und empfohlen, sondern vom Staat vorgeschrieben wurde (wie ich hier ausführlich geschrieben habe). Diese Ungerechtigkeit ist umso ungeheuerlicher, als wir jetzt wissen, dass Impfstoffe wenig bis gar keinen langfristigen Schutz vor Infektionen bieten.

Aidans Mutter stieß vor ein paar Tagen auf eine neue wissenschaftliche Arbeit, die die miserable Wirksamkeit von Impfstoffen bei Jugendlichen belegt, und twitterte Folgendes:

Wenn man bedenkt, dass Aidan wegen einer vorübergehenden Wirksamkeit von 30,6 % eine Herzmuskelentzündung bekam, ist das ziemlich ärgerlich… Dieser Impfstoff von Pfizer wurde ursprünglich als 95 % wirksam verkauft. Eine große Veränderung.

Heute ist Aidan weit von seiner körperlichen Verfassung entfernt, bevor er doppelt geimpft wurde. Nachdem er in den ersten vier Monaten nach der Impfung nicht einmal spazieren gehen durfte – und erst nach sechs Monaten wieder Sport treiben durfte – hat Aidans Kardiologe ihn für alle körperlichen Aktivitäten freigegeben. Allerdings „ermüdet er leichter und hat eine geringere Ausdauer“, sagt Emily.

„Früher konnte er stundenlang herumlaufen und spielen, jetzt sind es nur noch 20-30 Minuten und er ist erschöpft“, fügt sie hinzu.

Mehr als ein Jahr später erholt sich Aidan immer noch von einem Impfstoff, der ihm von vornherein wenig gebracht hat. Auch wenn einige Emily dafür beschämt haben, dass sie ihren Sohn hat impfen lassen, kann man ihr kaum vorwerfen, dass sie den vom Steuerzahler finanzierten Gesundheitsbehörden vertraut hat, deren einzige Aufgabe es ist, die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Angesichts des ungeheuerlichen Drängens der FDA und der CDC, alle Menschen mit dem neuen bivalenten“ Impfstoff zu impfen – trotz ausdrücklich unbekannter“ Myokarditis-Risiken -, werden hoffentlich mehr Menschen aufwachen und ihr blindes Vertrauen in Institutionen überdenken, die ihre vorgebliche Aufgabe, uns sicher und gesund zu halten, weit hinter sich gelassen haben.