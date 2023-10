Tragödie in Israel: Junge aus der Covid-Impfstoffwerbung stirbt nach Herzstillstand

Yonatan Erlichman, ein achtjähriger Junge, der vor drei Jahren durch einen Werbespot für Corona-Impfstoffe berühmt wurde, starb plötzlich am Tag vor Jom Kippur, nachdem er im Badezimmer einen Herzstillstand erlitten hatte.

Er verlor das Bewusstsein und wäre beinahe ertrunken. Als ein Familienmitglied ihn fand, war es zu spät. Die Ärzte konnten ihn nicht mehr retten und erklärten ihn wenige Tage später für tot.

Im Juli 2020 war Yonatan zusammen mit seinem Vater, einem Kinderarzt, der in einem Krankenhaus in Jerusalem arbeitet, in einem Werbespot für den Corona-Impfstoff zu sehen, der einige Monate später auf den Markt kommen sollte.

Der Vater des Jungen, Dr. Ira Erlichman, sagt in einem längeren Video: „Niemand mag Spritzen, aber manchmal hat man keine Wahl.“

Der Film betont, dass Kinder keine andere Wahl haben, wenn es darum geht, die mRNA-Aufnahmen zu bekommen.

Es wird auch behauptet, dass die Corona-Impfungen zum „Schutz der Großeltern und der Kranken“ verabreicht werden.

Yonatans Großvater Mati Erlichman ist auch Arzt. Er forderte die Menschen auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, und behauptete, Studien hätten gezeigt, dass die Impfung „sicher und wirksam“ sei.

