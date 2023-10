„Kocht“ der Planet wirklich, oder messen wir die falschen Dinge?

Von Igor Chudov

Man sagt uns, dass wir in einer Ära des globalen Siedens leben. Unser Planet erwärmt sich rapide, wie aus den Temperaturmessungen von Wetterstationen rund um den Globus hervorgeht.

Kürzlich wurde eine neue offizielle Organisation, die Overshoot Commission, eingerichtet, um die globale Überhitzung zu bewältigen. Sie erwägt unter anderem, den Himmel zu verdunkeln, um den Planeten im Zuge der Klimakrise abzukühlen. (Über die Verdunkelung der Sonne habe ich schon einmal gesprochen.)

Von der Overshoot-Kommission:

https://www.overshootcommission.org/_files/ugd/0c3b70_bab3b3c1cd394745b387a594c9a68e2b.pdf

Basiert „Global Boiling“ auf verzerrten Daten?

Eine elegante neue Studie, die den Effekt der „urbanen Inseln“ eliminiert, stellt sowohl das Ausmaß als auch die Ursachen der globalen Erwärmung in Frage.

https://www.mdpi.com/2225-1154/11/9/179

Es hat sich herausgestellt, dass wir die ganze Zeit das Falsche gemessen haben! Aus verständlichen Gründen der Bequemlichkeit platzierten Wissenschaftler Wetterstationen in der Nähe ihrer Wohnorte, in oder nahe bei städtischen Gebieten.

Das erwies sich als problematisch: Anstatt die Erwärmung des Planeten zu messen, wurde die Erwärmung der Städte gemessen.

Die meisten Menschen leben in städtischen Gebieten, aber der größte Teil des Landes ist nicht städtisch: Die Ballungsräume nehmen nur drei Prozent der Landmasse ein, wie diese Abbildung zeigt.

Die Wissenschaftler wiesen nach, dass sich das Ausmaß der globalen Erwärmung von 0,89 Grad (C) pro Jahrhundert auf nur 0,55 Grad pro Jahrhundert verringert, wenn wir die Temperaturveränderungen nur an ländlichen Stationen messen.

Es wurden zwei verschiedene Temperaturschätzungen berücksichtigt – eine Mischung aus ländlichen und städtischen Gebieten (die fast genau mit den meisten aktuellen Schätzungen übereinstimmt) und eine Schätzung, die sich ausschließlich auf ländliche Gebiete bezieht. Die Mischung aus ländlichen und städtischen Gebieten zeigt eine langfristige Erwärmung von 0,89 °C/Jahrhundert seit 1850, während die Schätzung nur für ländliche Gebiete 0,55 °C/Jahrhundert angibt. Dies widerspricht der weit verbreiteten Annahme, dass die derzeitigen thermometerbasierten globalen Temperaturindizes relativ unbeeinflusst von der städtischen Erwärmung sind.

Darüber hinaus wird durch die Verwendung der Standardmodelle für die Zuordnung des Klimawandels die kausale Bestimmung der Hauptursache für die Temperaturveränderungen vom menschlichen Einfluss auf den natürlichen Einfluss verschoben.

Was verändert das Klima der Erde?

Ich bin mir bewusst, dass sich viele meiner Leser auf die eine oder andere Weise für den Klimawandel interessieren, und wir haben unsere Vorstellungen davon, was das Klima verändert und was nicht. Ich versuche nicht, Sie umzustimmen – ich bin noch dabei, mir meine eigene Meinung zu bilden. In diesem Beitrag möchte ich erläutern, was die Wissenschaftler herausgefunden haben – und Sie können jede Meinung über ihre Ergebnisse haben, die Ihnen gefällt.

Soon et al. untersuchten die Auswirkungen der wichtigsten Kräfte, die das Klima beeinflussen: Sonneneinstrahlung, vulkanische Aktivitäten und vom Menschen verursachte Veränderungen auf unserem Planeten.

Zur Erinnerung: Die „Klimawissenschaft“ ist sich einig, dass die vom Menschen verursachten Faktoren den größten Teil der globalen Erwärmung erklären.

Soon et al. haben sich vorgenommen, die Standardmethode für die Zuordnung des Klimas zu wiederholen, indem sie nur die ländlichen Stationen verwenden, anstatt der hauptsächlich städtischen Stationen, die für städtische Verzerrungen anfällig sind.

Sie verwendeten lineare Regressionen, ein Instrument zur Ermittlung von Korrelationen, das uns aus meinen Artikeln über Sterblichkeit bekannt ist.

Es stellte sich heraus, dass sowohl die Steigung (die Größe des Effekts) als auch das r-Quadrat (die Erklärungskraft) der menschlichen Aktivität für den ausschließlich ländlichen Datensatz viel geringer waren. Bei den Stationen, die nur auf dem Lande liegen, erklärte der Mensch nur 38 % des Klimawandels, während er bei den Stationen, die in der Stadt liegen, 80 % des Klimawandels erklärte.

Da der größte Teil der Landmasse unseres Planeten ländlich geprägt ist, macht es Sinn, ländliche Wetterstationen zu verwenden, die repräsentativer für die Bedingungen auf dem gesamten Planeten sind, oder?

Wenn dem so ist, zeigen die Daten, die nur für den ländlichen Raum gelten, dass sich das Klima der Erde nur um 0,55 Grad Celsius pro Jahrhundert verändert, und nur 38 % dieser Veränderung lassen sich durch mögliche menschliche Faktoren erklären. Das bedeutet, dass unser kollektives Autofahren, Fleischessen, Heizen und Lüften und andere Aktivitäten nur für 0,55*0,38 = 0,20 Grad pro Jahrhundert verantwortlich sind!

Das Standardmodell des IPCC, das den städtischen Wetterstationen großes Gewicht beimisst, deutet darauf hin, dass der Klimawandel 0,89 Grad pro Jahrhundert beträgt, wovon 80 % auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen sind, so dass wir, die Menschen, für 0,89*0,8 = 0,7 Grad pro Jahrhundert verantwortlich gemacht werden.

Ist die Menschheit also für 0,7 Grad pro Jahrhundert verantwortlich, wie der städtische Datensatz nahelegt, oder für 0,2 Grad, wie der nur ländliche Datensatz (repräsentativ für den größten Teil der Landmasse des Planeten) nahelegt?

Mit anderen Worten: Wir haben das Falsche gemessen, indem wir die meisten Wetterstationen in der Nähe von Städten platziert haben.

Wenn dem so ist, können wir uns fragen, ob die globale Erwärmung tatsächlich stattfindet, oder ob es sich um einen weiteren Fehler des wissenschaftlichen und politischen Gruppendenkens handelt.

Lasst uns bescheiden sein

Ich will nicht behaupten, dass ich mehr über das Klima der Erde weiß als „97 % der Wissenschaftler“. Das Klima ist kompliziert, und die wissenschaftliche Gemeinschaft beginnt gerade erst, es zu verstehen.

Ich bin ein bescheidener Substack-Autor, der Wissenschaftsmagazine liest. Ich versuche, interessante wissenschaftliche Studien zu finden, über die ich berichten kann, wobei ich versuche, mich an „gute Wissenschaft“ zu halten und wissenschaftlichen Schrott auszuschließen.

Ich weiß auch um die Bedeutung des Klimas für das Wohlergehen unseres Planeten und erkenne die Grenzen meines Wissens.

Das Klima der Erde verändert sich – mit oder ohne uns!

In der Nähe meines Sommerhauses, in dem ich als Kind die Sommer verbrachte, gab es eine verlassene Sandmine. Viele Leser werden überrascht sein zu hören, dass das Gelände nicht eingezäunt war (es war in den 1980er Jahren in der UdSSR). Die Sandmine war eine riesige Grube, die eine 10 Fuß dicke Schicht aus Meeressedimenten enthielt. Ich hielt mich gerne in dieser Sandgrube auf und durchwühlte die alten Fossilien. Ich habe sogar ein paar davon mitgebracht, als ich in die Vereinigten Staaten einwanderte:

Das bedeutet, dass dieses Gebiet (fast die Mitte des eurasischen Kontinents) vor vielen Millionen Jahren vom Meer bedeckt war. Dies geschah vor 200-145 Millionen Jahren, während der Jurazeit, als der Ozean 330 Fuß höher lag als heute. Sedimente und Fossilien aus dieser Zeit sind an den meisten tief gelegenen Orten zu finden.

Das ist der Beweis dafür, dass das Klima und der Meeresspiegel in der Vergangenheit nicht mit den heutigen Bedingungen vergleichbar waren.

Als sich das Klima änderte, änderte sich auch das Leben auf der Erde, und die zuvor blühenden Arten, die durch die oben genannten Fossilien repräsentiert werden, starben aus und wurden durch die moderne Fauna ersetzt.

Die Erde wird sich erneut auf unvorhersehbare, möglicherweise gewaltsame und (für einige Arten) verheerende Weise verändern. Sie ist unser einziger Planet, also sollten wir sie respektieren und dafür sorgen, dass sie bewohnbar bleibt – und dabei bei der Bewertung unserer Auswirkungen der echten Wissenschaft treu bleiben, ohne in korrupte Hysterie, Gruppendenken und kommerziellen Alarmismus zu verfallen.

Meine Aufgabe ist es, Sie über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu informieren und Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, sich Ihre eigene Meinung zu bilden.

Was denken Sie also? Werden wir von der globalen Hochkonjunktur betrogen, oder ist es wirklich so, wie man sagt? Beide Meinungen haben ihren Platz, und mein Kommentarbereich ist eine Zone der freien Meinungsäußerung, in der Sie fast alles sagen können, solange Sie höflich bleiben.