„Israels 9/11“ ist ein Slogan, um das offene Töten palästinensischer Zivilisten zu rechtfertigen.

Als Israels Botschafter bei den Vereinten Nationen am Sonntag außerhalb des Sicherheitsrates sprach, sagte er: „Dies ist Israels 9/11. Dies ist Israels 9/11.“ In einem PBS NewsHour-Interview sagte Israels Botschafter in den USA: „Dies ist, wie jemand sagte, unser 9/11.“

Obwohl der Ausdruck logisch erscheinen mag, wird „Israels 9/11“ bereits als gewaltige Propagandawaffe von der israelischen Regierung benutzt – jetzt beteiligt an massiven Kriegsverbrechen gegen Zivilisten in Gaza, nach einem Massenmord an Israelis durch die Hamas am letzten Wochenende.

Auf den ersten Blick mag eine Analogie zwischen den gerade von Israelis erlittenen Gräueltaten und dem, was am 11. September 2001 geschah, Aufrufe zur uneingeschränkten Solidarität mit Israel rechtfertigen. Aber entsetzliche Aktionen laufen von einer israelischen Regierung, die seit Langem ein Apartheidsystem aufrechterhält und die grundlegenden Menschenrechte des palästinensischen Volkes unterdrückt.

Sehr unheilvoll an der Betonung von „Israels 9/11“ ist das, was nach Amerikas 9/11 geschah. Im Mantel des Opfers nutzte die USA die schreckliche Tragödie, die in ihren eigenen Grenzen erlitten wurde, als Lizenz, um im Namen von Vergeltung, Gerechtigkeit und natürlich dem „Krieg gegen den Terror“ riesige Mengen von Menschen zu töten.

Es ist ein Drehbuch, das die Regierung von Benjamin Netanyahu derzeit mit Nachdruck anpasst und umsetzt. Die kollektive Bestrafung von 2,3 Millionen Menschen in Gaza durch Israel ist eine Verschärfung dessen, was Israel den Palästinensern seit Jahrzehnten antut. Aber Israels Extremismus, der sich mehr denn je als Selbstverteidigungsmaßnahme darstellt, erreicht neue rassistische Tiefen der Bereitschaft, Menschen als geeignet zur Auslöschung zu behandeln.

Am Montag beschrieb Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant die Palästinenser als „bestialisches Volk“ und sagte: „Wir kämpfen gegen Tiere und handeln entsprechend.“

Wahlloses Bombardieren findet jetzt statt, zusammen mit einem Abbruch von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff. Die BBC berichtete, dass ein UN-Beamter sagte, die Menschen in Gaza seien „durch die aktuelle Situation ‚verängstigt‘ und besorgt um ihre Sicherheit – ebenso wie um die ihrer Kinder und Familien.“

Dies ist ein schreckliches Echo des Ansatzes der US-Regierung nach dem 11. September, der sich von Anfang an für alle seine zukünftigen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorab freigesprochen hat.

Im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus fügte die USA riesigen Mengen von Menschen kollektive Bestrafung zu, die absolut nichts mit dem 11. September zu tun hatten. Das Costs of War-Projekt an der Brown University berechnet mehr als 400.000 direkte zivile Todesfälle „in der Gewalt der US-Post-9/11-Kriege in Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien, Jemen und anderswo.“

Zu Beginn des „Krieges gegen den Terror“ hatte Verteidigungsminister Donald Rumsfeld eine Vorlage entworfen, die praktisch jede Tötung durch das US-Militär billigte. „Wir haben diesen Krieg nicht begonnen“, sagte er auf einer Pressekonferenz im Dezember 2001, zwei Monate in den Afghanistan-Krieg. „Verstehen Sie also, die Verantwortung für jeden einzelnen Verlust in diesem Krieg, sei es unschuldige Afghanen oder unschuldige Amerikaner, liegt bei al-Qaida und den Taliban.“

Rumsfeld wurde von dem US-Medien-Establishment gefeiert, während er nicht nur darauf bestand, dass die US-Regierung keine Verantwortung für die durch ihre Streitkräfte verursachten Todesfälle hatte; er bezeugte auch die bemerkenswerte Anständigkeit des amerikanischen Militärs. „Die Zielsetzungsfähigkeiten und die Sorgfalt, die in die Zielsetzung einfließt, um sicherzustellen, dass die genauen Ziele getroffen werden und andere Ziele nicht getroffen werden, sind so beeindruckend, wie es jeder sehen könnte“, sagte Rumsfeld.

Schon vor dem aktuellen High-Tech-Angriff auf Gaza hatte Israel eine lange Historie des Tötens von Zivilisten dort, während es dies auf Schritt und Tritt leugnete. Zum Beispiel stellte die Vereinten Nationen fest, dass während des israelischen „Operation Protective Edge“-Angriffs von 2014 1.462 palästinensische Zivilisten starben, einschließlich 495 Kinder.

Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass die zivilen Todesopfer durch die gegenwärtigen israelischen Militäraktionen in Gaza bald weit über die Zahl der Menschen steigen werden, die vor Tagen durch den Hamas-Angriff getötet wurden. Wie im Nachgang des 11. September werden offizielle Behauptungen, nur gegen den Terrorismus zu kämpfen, weiterhin als PR-Nebelkerzen für eine Regierung dienen, die Palästinenser terrorisiert und massenhaftes Blutvergießen zufügt. Die Tötung und Entführung von Zivilisten durch die Hamas, die nur uneingeschränkte Verurteilung verdient, ebnete den Weg für das derzeitige Abschlachten von Zivilisten durch Israel in Gaza.

In der Montagabendausgabe der New York Times fehlte eine makabre Nachricht auf der Titelseite und wurde auf Seite 9 der Dienstagsprintausgabe des Blatts verbannt. Die Nachricht begann so: „Israelische Luftangriffe hämmerten am Montag auf Gaza, plätteten Moscheen über den Köpfen von Gläubigen, löschten einen belebten Markt voller Käufer aus und töteten ganze Familien, sagten Zeugen und Behörden in Gaza. Fünf israelische Luftangriffe durchzogen den Markt im Flüchtlingslager Jabaliya, verwandelten ihn in Schutt und Asche und töteten Dutzende, sagten die Behörden. Andere Schläge trafen vier Moscheen im Flüchtlingslager Shati und töteten Menschen, die darin beteten, sagten sie. Zeugen sagten, Jungen hätten draußen vor einer der Moscheen Fußball gespielt, als sie getroffen wurde.“

Zusammen mit einer Erklärung über die neuesten tragischen Ereignisse haben wir auf RootsAction.org den Unterstützern eines gerechten Friedens einen schnellen Weg geboten, ihre Mitglieder des Kongresses und Präsident Biden per E-Mail zu kontaktieren. Die Kernaussage der Nachricht ist, dass „der schreckliche Gewaltzyklus im Nahen Osten nicht enden wird, bis die israelische Besetzung endet – und ein großes Hindernis für das Ende der Besetzung war die US-Regierung.“

*

Norman Solomon ist nationaler Direktor von RootsAction.org und geschäftsführender Direktor des Institute for Public Accuracy. Er ist Autor vieler Bücher, einschließlich War Made Easy. Sein neuestes Buch, War Made Invisible: How America Hides the Human Toll of Its Military Machine, wurde im Sommer 2023 vom New Press veröffentlicht.