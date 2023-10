Jim Quinn: Die Dinge werden jetzt Böse

Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass alles zusammenhängt. Es war, als könnte ich das Ganze sehen, eine lange Kette von Ereignissen, die bis in die Zeit vor Larkhill zurückreichten. Ich hatte das Gefühl, alles sehen zu können, was geschehen war und was noch geschehen würde. Es war wie ein perfektes Muster, das sich vor mir ausbreitete. Und mir wurde klar, dass wir alle ein Teil davon sind, dass wir alle darin gefangen sind. Bei so viel Chaos wird jemand etwas Dummes tun. Und wenn er es tut, wird es böse enden“.

Finch – V wie Vendetta

Orwells schlimmste Albträume werden jeden Tag immer mehr zur Wahrheit.

Mich quält der Gedanke, dass all das Chaos, der finanzielle Wahnsinn, die Zensur, die Kriege und die wahnwitzige Förderung der Gesetzlosigkeit durch die Politiker zusammenhängen. Die Szene in „V wie Vendetta“, in der Finch all diese Punkte miteinander verbindet, passt perfekt zu dem, wie ich mich heute in der Welt fühle. Seit 2016 hat man das Gefühl, dass die Dominosteine zu fallen beginnen und es nur eine Frage der Zeit ist, bis es richtig schlimm wird.

Ich weiß nicht, ob das nur meine persönliche Sichtweise ist und ob andere das nicht auch so empfinden, aber ich verstehe nicht, wie unsere Gesellschaft mit so viel Chaos, Wut, Korruption, Gier und Verdorbenheit weiter funktionieren kann, die von psychopathischen Milliardären und ihren Lakaien geschaffen und beschleunigt werden, die versuchen, mit ihrer Great Reset Agenda eine neue Weltordnung zu schaffen. Täglich sehen wir Erklärungen unserer Oberherren wie die folgende.

Wer ist dieser Mann, der darüber entscheidet, ob ich ein benzinbetriebenes Fahrzeug fahren darf?

Wer gibt diesen nicht gewählten Totalitaristen die Autorität, mir zu sagen, dass ich in einer 15-Minuten-Stadt leben und meine 50-Quadratmeter-Kapsel bewohnen soll, dass ich mit der Überwachung zufrieden sein soll, dass ich ihre digitale Zentralbank-Währung benutzen soll, damit sie dich abschalten können, wenn deine soziale Kreditwürdigkeit sinkt, weil du dich entschieden hast, von der genehmigten Erzählung in den sozialen Medien abzuweichen?

Sie wollen die totale Kontrolle über eine viel kleinere Bevölkerung, sobald ihr Plan der Entvölkerung durch Impfungen, Aushungern und Krieg vollständig umgesetzt ist.

Das ist die hintere Hälfte dieser Vierten Wende, wenn es böse, blutig und chaotisch wird.

Wir haben noch nichts gesehen.

Die Dominosteine haben begonnen zu fallen und wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten, denn es wird kommen.

Werden wir die Kraft, die Stärke und den Mut haben, gegen diese psychopathischen Bastarde bis zum Tod zu kämpfen? Wir dürfen sie nicht gewinnen lassen.