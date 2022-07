Transgender-Gesundheitsministerin: Regierung Biden wird Kinder zu Pubertätsblockern und Geschlechtsumwandlungsoperationen „ermächtigen“

Und in gegengeschlechtlichen Sportarten zu konkurrieren.

Die stellvertretende Gesundheitsministerin Admiral Rachel Levine hat angekündigt, dass die Regierung Biden daran arbeitet, Kindern die Möglichkeit zu geben, Pubertätsblocker und geschlechtsangleichende Operationen zu erhalten.

Levine äußerte sich bei einem Auftritt auf MSNBC.

„Wir wollen unsere Behandlung wirklich auf eine Grundlage aufbauen und diese Jugendlichen bestätigen, unterstützen und stärken – nicht ihre Teilnahme an sportlichen Aktivitäten einzuschränken und auch nicht ihre Fähigkeit einschränken, eine Behandlung zur Geschlechtsbejahung in ihrem Bundesstaat zu erhalten“, sagte Levine.

Biden Assistant Secretary for Health Rachel Levine: We need to “empower” kids to go on puberty blockers and get sex reassignment surgery. pic.twitter.com/CRPRaFYtzK — RNC Research (@RNCResearch) July 18, 2022

Die Äußerungen erfolgten als Reaktion auf eine Politik Bidens, die es Transgender-Arbeitnehmern und -Schülern erlaubt, in Schulen Toiletten des anderen Geschlechts zu benutzen und an Sportwettkämpfen gegen das andere Geschlecht teilzunehmen.

Eine Person, die auf Levines Kommentare reagierte, machte deutlich, was der stellvertretende Gesundheitsminister tatsächlich forderte.

„Bidens stellvertretender Gesundheitsminister meint, wir sollten Kinder sterilisieren (von denen viele autistisch sind), 13-jährigen Mädchen die Brüste abschneiden, die zukünftige Sexualfunktion von Kindern zerstören, ihre Knochendichte verringern, was zu Osteoporose führt, und Mädchen im Teenageralter in die Menopause schicken.“

Biden’s AssIstant HEALTH Secretary thinks we should sterilize children (many of whom are autistic), cut off the breasts of 13-year-old girls, destroy kids’ future sexual function, reduce their bone density causing osteoporosis, and send teenaged girls into menopause. — Billboard Chris 🇨🇦🇺🇸 (@BillboardChris) July 18, 2022

Die Biden-Administration hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern die grausame Transgender-Ideologie aufzuzwingen, die Teil ihrer barbarischen Social Engineering-Agenda ist.

Im April behauptete das Weiße Haus, dass Operationen zur Geschlechtsumwandlung bei Kindern „lebensrettend“ seien, obwohl die Selbstmordrate bei Transgender-Patienten nach der Operation sogar noch höher ist als zuvor, und drohte gleichzeitig damit, das Justizministerium gegen Staaten einzusetzen, die versuchten, sie zu verhindern.

Psaki Says Sex Reassignment Surgery, Puberty Blockers for Kids Is ‘Best Practice,’ States Preventing It Will Be Held Accountable pic.twitter.com/ZmboFDFIYx — Daily Caller (@DailyCaller) April 7, 2022

Die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, brach sogar öffentlich in Tränen aus bei dem Gedanken, dass Kinder ihre Genitalien erst im Erwachsenenalter verstümmeln lassen können.

Jen Psaki literally breaks down in tears over state laws that ban children from undergoing sex changes.

pic.twitter.com/JMzejTbW3o — Greg Price (@greg_price11) April 20, 2022

Der Präsident selbst versicherte den Eltern von Kindern, die sich als Transgender identifizieren, dass „die Bestätigung der Identität Ihres Kindes eines der wichtigsten Dinge ist, die Sie tun können, um es zu schützen“.