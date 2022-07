Ein weiterer glorreicher Tag für die Klima-Alarmisten, die uns alle zu Tode erschrecken

Die offiziellen Vorhersagen, dass die Temperaturen über 40 °C steigen werden, sind bereits zurückgegangen. Die Prognosen sind das Werk von Supercomputern und Klimamodellen, und ihre Arbeit ist getan. Die Bevölkerung ist verängstigt und die Schlagzeilen über das bevorstehende Klima-Thermageddon sind geschrieben. Aber kehren wir nun zurück zur Realität auf dem Planeten. Die Temperatur könnte an diesem Montag oder Dienstag irgendwo über 40°C steigen. Zweifellos lässt sich ein Thermometer finden, das von Düsenabgasen durchlöchert wird oder in einer städtischen Umgebung mit viel spiegelndem Glas und Stein aufgestellt ist, um die magische Zahl zu ermitteln. Aber wie immer lautet die Antwort: Na und? Ein heißer Tag ist ein Produkt der meteorologischen Ereignisse. In der wissenschaftlichen Welt gibt es keine einzige Arbeit, die einzelne Wetterereignisse schlüssig mit dem langfristigen Klimawandel in Verbindung bringt.

Der Klimawandel ist wie der Kapitalismus. Er ist die Summe unzähliger Ereignisse und Transaktionen. Man kann eine einzelne Kapitaltransaktion herausgreifen und behaupten, der Kapitalismus sei dem Untergang geweiht oder böse. Man kann sich eine Hitzewelle herauspicken und argumentieren, wie der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, dass dies eine „sehr ernste Folge des Klimawandels“ sei. Aber Sie haben die Wissenschaft nicht auf Ihrer Seite – es ist lediglich eine persönliche politische Meinung.

Jede ernsthafte wissenschaftliche Diskussion über den Klimawandel muss sich auf die langfristigen Trends konzentrieren. Die letzte große Hitzewelle in Großbritannien fand im Juli 2019 statt, als mitten in der Stadt Cambridge ein angeblicher Hitzerekord von 38,7 °C gemessen wurde. Der Rekord wird immer wieder veröffentlicht, obwohl einige Zweifel an seiner Gültigkeit bestehen. Weniger bekannt ist die Tatsache, dass die Durchschnittstemperatur im Jahrzehnt 2010 in Großbritannien mit 9,17 °C kälter war als in den zehn Jahren zuvor (9,31 °C). Und wie wir in zahlreichen Artikeln im Daily Sceptic gesehen haben, ist dies nur ein Hinweis darauf, dass der globalen Erwärmung seit über 20 Jahren die Luft ausgeht.

Tatsächlich war die Durchschnittstemperatur in England im Juli 2019 mit 17,5°C vergleichbar mit den 17,2°C in den Jahren 1900 und 1910 und sogar kälter als die 17,6°C von 1911 und 17,7°C von 1921.

Betrachtet man die durchschnittliche Höchsttemperatur im Juli im Detail, so ist es schwierig, einen langfristigen Marsch in Richtung Thermageddon zu erkennen. Seit dem Ende der „Mini-Eiszeit“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Temperaturen wahrscheinlich um etwa 1°C gestiegen. Heutzutage müssen wir „wahrscheinlich“ sagen, denn die Unsicherheiten der globalen Oberflächenmessungen werden nur allzu deutlich. In Anbetracht des allgemein hilfreichen Anstiegs um 1 °C wäre zu erwarten, dass die durchschnittlichen Höchsttemperaturen um einen ähnlichen Betrag steigen würden, und über 130 Jahre hinweg scheint dies auch geschehen zu sein. Die Aufzeichnungen zeigen aber auch, dass während einer Periode der globalen Abkühlung Mitte der 1970er Jahre etwas höhere Höchstwerte zu verzeichnen waren. Ähnliche Höchstwerte wurden, wie wir gesehen haben, zu Beginn des Jahrhunderts verzeichnet. Entfernt man etwa ein Dutzend der hohen Ausreißer, die über den gesamten Zeitraum verteilt sind, wird die Aufzeichnung viel konsistenter.

Werfen wir nun einen Blick auf die im Juli verzeichneten Sonnentage. Dies ist insofern von Bedeutung, als die Sonne im Allgemeinen dann am heißesten ist, wenn sie nicht von Wolken verdeckt wird. In letzter Zeit gab es ein paar mehr Sonnenstunden, aber die Aufzeichnungen, die bis in die 1920er Jahre zurückreichen, zeigen, dass die heutigen Werte damals keine Seltenheit waren. Und auch hier zeigt sich, dass der Trend zu etwas höheren Werten in den späten 1960er Jahren begann, als sich die Erde leicht abkühlte und der Kohlendioxidgehalt niedriger war. Wenn die derzeitige Hitzewelle durch den Klimawandel verursacht wird, wie erklären wir dann den glorreichen Sommer 1976?

Am Sonntag berichtete Toby über eine aktuelle Studie im Lancet Planetary Health, in der festgestellt wurde, dass zwischen 2000 und 2019 in England und Wales durchschnittlich 65.000 überzählige Todesfälle pro Jahr im Zusammenhang mit Kälte, aber weniger als 800 pro Jahr im Zusammenhang mit Hitze zu verzeichnen waren. Mit anderen Worten: 80 Mal mehr Todesfälle pro Jahr werden mit Kälte als mit Hitze in Verbindung gebracht. Er merkte auch an, dass diese übermäßigen Hitzetode auf den „Klimawandel“ im Allgemeinen zurückgeführt wurden, aber nichts über die Wahrscheinlichkeit gesagt wurde, dass die Zahl von 65.000 im nächsten Winter infolge steigender Energierechnungen steigen würde – eine Folge, die zum großen Teil auf den fanatischen Vorstoß für Net Zero zurückzuführen ist.

Die Bewaffnung des Wetters ist jetzt das wichtigste Mittel im Kampf für das Net-Zero-Projekt, das auf Befehl und Kontrolle beruht. Es ist hochemotional, hat einen oberflächlichen „Klang der Wahrheit“ und scheint ein tiefes Bedürfnis in der menschlichen Psyche anzusprechen, Warnungen vor dem drohenden Untergang ernst zu nehmen. Was auch immer in der nahen Zukunft geschieht, die Klimaalarmisten werden uns daran erinnern, dass wir alle in einem Handkarren zur Hölle fahren werden, egal ob es regnet oder nicht.