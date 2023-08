Transgender-Operationen in den USA in 3 Jahren fast verdreifacht

Die Zahl der Transgender-Operationen hat sich in den USA zwischen 2016 und 2019 fast verdreifacht, wobei 56,6 Prozent aller Operationen auf Brust- und Brustkorboperationen entfielen. Das zeigen die Ergebnisse einer Studie, die am Mittwoch im JAMA Network Open veröffentlicht wurde.

Knapp dahinter folgt die Genitalrekonstruktion mit 35,1 Prozent, gefolgt von Gesichts- und kosmetischen Eingriffen mit 13,9 Prozent. Die meisten Eingriffe wurden von Frauen, 19- bis 30-Jährigen, Privatversicherten und Personen mit höherem Einkommen vorgenommen. Die meisten Eingriffe fanden im Westen statt und wurden in städtischen Lehrkrankenhäusern durchgeführt.

Aufgeteilt in Untergruppen machten Eingriffe an Brust und Brustkorb bei jüngeren Patienten einen größeren Teil der chirurgischen Eingriffe aus. Genitale Eingriffe waren bei älteren Patienten häufiger.

Etwa 15 Prozent der über 48 000 untersuchten Patienten gaben psychische Gesundheits- oder Suchtprobleme an, darunter Drogen- und Alkoholmissbrauch, Depressionen und Psychosen.

„Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es einen größeren Bedarf an Klinikern geben wird, die sich mit der Betreuung von Transgender-Personen auskennen und über das erforderliche Fachwissen verfügen, um geschlechtsangleichende Eingriffe durchzuführen“, schreiben die Autoren der Studie.

Welche Gefahren birgt die Transgender-Chirurgie?

Transgender-Operationen sind nicht ohne potenzielle Gefahren. Die Erkenntnisse über die Reuequote, langfristige medizinische Komplikationen, die Auswirkungen der Hormontherapie und den Zusammenhang zwischen Operationen und Depressionen sowie Selbstmordraten müssen weiter untersucht werden.

Nebeneffekte

Eine Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass es nach Brustvergrößerungen zu Wiederholungsoperationen aufgrund von Langzeitkomplikationen kommt. Implantatbrüche, Kapselkontrakturen (eine Immunreaktion auf Brustimplantate, die zu Narbengewebe führt) und ästhetische Probleme können zwischen 30 Tagen und 5,5 Jahren nach dem Eingriff auftreten.

Nach Angaben der American Society of Plastic Surgeons (Amerikanische Gesellschaft für Plastische Chirurgie) können bei der Rekonstruktion männlicher Genitalien zu weiblichen Genitalien, der sogenannten transfemininen Po-Chirurgie, folgende Nebenwirkungen auftreten:

Blutungen.

Infektion.

Schlechte Wundheilung des Schnittes.

Hämatome.

Verengung der Vagina aufgrund von Nervenverletzungen.

Unzureichende Tiefe der Vagina.

Verletzung des Harntrakts.

Abnorme Verbindungen zwischen der Harnröhre und der Haut.

Schmerzhafter Geschlechtsverkehr.

Selbstmordrisiko und -versuche

Eine in PLOS One veröffentlichte Studie hat die alarmierenden Raten von Selbstmord und Selbstmordversuchen bei Menschen aufgezeigt, die sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterzogen haben. Die Versuchsergebnisse der schwedischen Forscher ergaben, dass Menschen, die sich einer Geschlechtsumwandlung unterzogen, 4,9 Mal häufiger einen Selbstmordversuch unternahmen und 19,1 Mal häufiger an einem Selbstmord starben als die Kontrollgruppe.

„Personen mit Transsexualismus haben nach einer Geschlechtsumwandlung ein deutlich höheres Risiko für Mortalität, Suizidalität und psychiatrische Morbidität als die Allgemeinbevölkerung“, schreiben die Autoren. „Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine Geschlechtsumwandlung, auch wenn sie die Geschlechtsdysphorie lindert, als Behandlung für Transsexualismus nicht ausreicht und eine verbesserte psychiatrische und somatische Versorgung nach einer Geschlechtsumwandlung für diese Patientengruppe anregen sollte.“

Aktualisierte Empfehlungen

Eine Hormontherapie wird empfohlen und ist für einige Patienten vor Brust- und Brustkorboperationen sogar erforderlich.

Die Belege für eine Hormontherapie bei Transgender-Personen sind jedoch nicht schlüssig.

Das Tavistock Centre in London, eine Klinik für junge Menschen mit Schwierigkeiten bei der Geschlechtsidentität, soll bis Ende 2023 geschlossen werden, nachdem in einer unabhängigen Untersuchung (pdf) festgestellt wurde, dass es an schlüssigen Beweisen für die routinemäßige Empfehlung von Hormontherapien wie Pubertätsblockern mangelt, was neben anderen Komplikationen beim Betrieb der Klinik eine Rolle spielt.

Die Schließung der Klinik folgt auf die aktualisierten Empfehlungen der schwedischen Behörde für Gesundheit und Wohlfahrt aus dem Jahr 2022. Das Gremium kam zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden wissenschaftlichen Beweise für eine „geschlechtsangleichende“ Behandlung gibt, und rief zur Vorsicht und Zurückhaltung bei hormonellen Eingriffen bei Minderjährigen auf.

„Die Aktualisierung der schwedischen Behandlungsrichtlinien stellt einen beeindruckenden Schritt dar, um die wachsende Zahl geschlechtsdysphorischer Jugendlicher vor medizinischen Schäden zu bewahren, die aus einer unangemessenen Geschlechtsumwandlung resultieren“, schreiben die Gesundheitsbeamten in den Empfehlungen.