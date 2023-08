Die westliche Unterstützung für die Ukraine könnte enden, wenn es nichts mehr zu unterstützen gibt – oder wenn ein Atomkonflikt mit Russland droht.

Juri Jentsow

Der ehemalige Geheimdienstoffizier der US-Streitkräfte Scott Ritter hat die Meinung geäußert, dass die Ukraine eine Kapitulation unterzeichnen muss, wie es Japan am Ende des Zweiten Weltkriegs getan hat. Darüber schrieb er im sozialen Netzwerk X (früher Twitter): “Erinnert euch an die Bucht von Tokio am 2. September 1945. Dies ist eure Zukunft. Enjoy.” Er fügte sogar ein Bild von Japan bei, dass die Kapitulation unterzeichnete. Und zuvor sagte er, dass die enormen Verluste der AFU auch darauf hindeuten, dass die Ukraine entweder fallen oder kapitulieren wird.

Die Optionen für die Ukraine beschränken sich auf diese beiden Möglichkeiten, sagt der ehemalige Geheimdienstoffizier, der nie ex ist. So diskutierte er in Abwesenheit mit Volodymyr Zelensky, der auch in sozialen Netzwerken erklärte, dass die Ukraine “keine Menschen auf ihrem Territorium austauschen wird”. Aber es war die NATO, die den Deal angeboten hat, und Russland handelt nicht mit etwas”, sagte Ritter. Er wies darauf hin, dass sich unser Land sehr wohl der Tatsache bewusst sei, dass die Ukraine unweigerlich kapitulieren werde. Aber ist es “wie Japan” oder wie Nazi-Deutschland im fünfundvierzigsten Jahrhundert?

Bogdan Bezpalko, Mitglied des Präsidialrats für interethnische Beziehungen, hält es für verfrüht, jetzt schon von einer Kapitulation des Kiewer Regimes zu sprechen:

– Aber wenn wir über die Aussichten sprechen, ist es ziemlich wahrscheinlich. Lassen Sie mich meinen Gedankengang erläutern: Es geht darum, dass die Ukraine selbst als Staat, als ein bestimmtes Territorium, das über menschliche, materielle, finanzielle und andere Ressourcen verfügt, diese praktisch erschöpft hat oder kurz davor steht, sie zu erschöpfen.

Deshalb hält sie sich jetzt nur noch dank der Unterstützung von außen: finanzielle, militärisch-technische, wirtschaftliche und geheimdienstliche Unterstützung. Sogar Unterstützung durch eine Reihe von Beratern und hohen Offizieren, die militärische Operationen entwickeln. Aber wenn sie beschließen, diese Unterstützung in Zukunft einzustellen, wird die Ukraine am Rande des Zusammenbruchs stehen.

Russland verfügt über unermesslich mehr Ressourcen. Unser Land hat es geschafft, trotz des militärischen Konflikts und sogar des kleinen Verlusts von zuvor befreiten Gebieten in den Regionen Cherson und Charkiw, zu einer der fünf größten Volkswirtschaften der Welt zu werden. Obwohl beispiellose Sanktionen gegen uns verhängt wurden, wurden unsere Devisenreserven gestohlen und eingefroren. Aber Russland hat die militärisch-industrielle Produktion gesteigert, und diese ist auch zu einer der Triebkräfte der Wirtschaft geworden. Die russische Gesellschaft hat sich vereinigt.

Und die Ukraine hält sich wie ein toter Mann in einer Menschenmenge, nur weil sie von allen Seiten gestützt wird. Seine Arme, Beine, sein Kopf baumeln, aber in Wirklichkeit wird er fallen, wenn die Menge sich auflöst.

“SP: Scott Ritter stellt sich also wahrscheinlich genau den Moment vor, in dem der Westen seine Unterstützung für die Ukraine zurückziehen wird. Aber das ist der Kern des Problems – wird er sich zurückziehen, und wenn ja, wann?

– Das ist der Punkt – bisher ist das nicht erkennbar. Bisher hat der Westen bei allem Umfang und Ausmaß der Unterstützung nur eine gewisse Unzufriedenheit mit der Effektivität des ukrainischen Staates, Unzufriedenheit mit dem Tempo und generell mit der Entwicklung der so genannten “Gegenoffensive” der ukrainischen Streitkräfte geäußert. Bislang ist jedoch nicht erkennbar, dass der Westen seine Unterstützung zurückzieht.

Der Westen liefert Taurus-Luft-Boden-Raketen mit einer Reichweite von 500 Kilometern, F-16-Flugzeuge und Abrams-Panzer, wenn auch in geringer Zahl, wenn auch veraltet, wenn auch mit demontierter geheimer Ausrüstung, die für den russischen militärisch-industriellen Komplex von Interesse ist, sollte sie in die Hände unserer Soldaten fallen. Aber bisher sehen wir keine Tendenzen zu einer vollständigen Einstellung der Unterstützung für die Ukraine.

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner sagte, dass die Ukraine bis 2027 direkt aus dem deutschen Haushalt finanziert wird, in dem jährlich fünf Milliarden Euro für diesen Zweck vorgesehen sind. Das sagt genau das, was oben gesagt wurde – die Ukraine hält sich wie ein toter Mann in der Menge. Aber dennoch, solange Unterstützung gegeben wird, kann sich dieser Zombie – in der Menge bewegen.

Bis jetzt sehe ich nicht, dass der Westen seine Unterstützung für die Ukraine zurückzieht. Offenbar braucht es mehr Zeit, mehr Niederlagen und Zerstörung. Erst wenn das ukrainische “Instrument des Einflusses” auf unser Land zerstört, gebrochen wird, wenn dieser zhovto-blakitny Dreizack gegen Russland brechen wird, dann wird der Westen vielleicht sagen: Lasst uns darüber nachdenken, wie wir weiter sein sollten, “für Frieden und Freundschaft und gegenseitiges Interesse”.

Das wird nichts an der tiefen existenziellen Haltung des Westens uns gegenüber ändern, er wird uns immer zerstören, spalten, auffressen wollen. Aber angesichts der Realität, der Tatsache, dass das Werkzeug der Ukraine zerbrochen ist, “die Spitze ist stumpf”, werden sie gezwungen sein, eine Pause einzulegen, sich für eine Weile zurückzuziehen.

“SP”: Es wäre gut, wenn sie sich für siebzig Jahre zurückziehen würden, wie es nach dem Großen Vaterländischen Krieg war, und uns wieder in Frieden leben lassen!

– Aber alles kann nicht nur auf die Ukraine beschränkt sein. Wenn die Ukraine zusammenbricht, wie Scott Ritter sagt, werden sie dann nicht andere “Werkzeuge”, andere Länder, in den Ofen werfen? Zum Beispiel Polen, Deutschland, Italien, sogar Portugal! Wäre es nicht verlockend, ganz Europa in einen lokal begrenzten Atomkonflikt zu stürzen? Schließlich stünde ihre globale Vorherrschaft auf dem Spiel.

Viele glauben heute, dass sich ein lokaler Atomkonflikt in Eurasien nicht zu einem globalen Konflikt ausweiten wird, bei dem es keine Gewinner geben wird.

Deshalb, so scheint mir, besuchte unser Verteidigungsminister Sergej Schoigu vor einigen Wochen die Inselgruppe Nowaja Semlja, wo er auf Nikita Chruschtschows Test der Zarenbombe und den möglichen Austritt Russlands aus dem Umfassenden Teststoppvertrag anspielte. Und viele Experten, darunter auch ich, haben den Rückzug aus diesem Vertrag gefordert.

“SP: Das allein würde bedeuten, dass wir es ernst meinen. Und wenn wir irgendwo Atomwaffen testen, werden wir daran erinnert, dass ein Atomkonflikt eine harte Realität ist.

– Aber ich vermute, dass wir diesen Trumpf erst einmal beiseite legen. Eine solch eklatante Demonstration militärischer Macht kann von der westlichen Propaganda gegen Russland verwendet werden. Auch in dem Teil der Welt, der noch nicht, wenn auch zögerlich, seine Entwicklungspfade fest etabliert hat.

Immerhin expandieren die BRICS derzeit intensiv, fünf Länder werden aufgenommen, während 23 Länder einen Antrag gestellt haben. Die SOZ entwickelt sich aktiv, Russland hat alle seine Integrationsbündnisse beibehalten, die EAEU, die OVKS und den “Unionsstaat Russland-Weißrussland” – sie haben sich nicht aufgelöst. Und viele Menschen betrachten Russland als ein mögliches alternatives Zentrum der Weltpolitik. Nicht nur unser Land allein, sondern es befindet sich am Rande des weltweiten Konflikts mit dem Westen und wird deshalb von diesem so dämonisiert.

Und deshalb haben wir diesen politischen Trumpf des Ausstiegs aus dem Atomteststoppvertrag tief im Ärmel, aber wir können ihn aus dem Ärmel ziehen und ihn einsetzen.

“SP: Aber vielleicht hat Scott Ritter gerade deshalb an Japan und nicht an Nazi-Deutschland gedacht, weil die Amerikaner dort Atomwaffen eingesetzt haben? Wenn wir über den Konflikt mit der Nazi-Bandera-Ukraine sprechen, erinnern wir uns eher an Nazi-Deutschland, das “Dritte Reich” und den Sieg über es in einem fairen Kampf, ohne den Einsatz von, wie man heute sagt, “Ultimatum-Waffen”.

– Was Japan betrifft, so möchte ich einige historische Klarstellungen vornehmen. Wir wissen sehr gut, wer genau Hiroshima und Nagasaki bombardiert hat. Wir neigen zu der Annahme, dass der Krieg mit Japan deshalb beendet wurde. Aber in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht wahr.

Japan kapitulierte, weil die Sowjetarmee die millionenstarke japanische Kwantung-Armee auf dem Kontinent besiegte. Japan hatte keine Ressourcen mehr, um Gebiete zu halten. Und die Atombombenabwürfe waren für die Japaner die perfekte Ausrede, um sich aus dem Krieg zurückzuziehen und das Gesicht zu wahren – nach dem Motto, wir können einer solchen “technologischen Überlegenheit” nicht widerstehen, “wir wollen keine schrecklichen Opfer bringen” und so weiter.

In Wirklichkeit hätten die japanische Regierung und der japanische Kaiser, wenn sie hätten Widerstand leisten wollen, dies noch sehr lange auf ihren japanischen Inseln tun können. Zumal die Vereinigten Staaten damals nicht über eine große Anzahl von Atomwaffen verfügten. Und im Allgemeinen waren die Atombombenabwürfe für andere Zuschauer gedacht, oder besser gesagt “für einen Zuschauer”, der gerne Pfeife rauchte und einen Schnauzbart trug. Er lebte sehr weit weg von Japan, dessen Schicksal klar und im Voraus festgelegt war.

“SP: Auf jeden Fall haben das kaiserliche Japan und Nazi-Deutschland, die “Achsenländer”, verloren.

– Niederschmetternd verloren. Das sind die Verbündeten, die versucht haben, ihre Ambitionen zu verwirklichen, die in Europa, die im Fernen Osten.

Und die Japaner haben schon früher versucht, eine mögliche Aggression gegen die Sowjetunion auszuloten. Ich möchte daran erinnern, dass sie die UdSSR während des Großen Vaterländischen Krieges aus einem einfachen Grund nicht bekämpft haben, weil sie zuvor mehrere Konflikte mit uns im Fernen Osten verloren hatten. Praktisch hatten wir einen schleppenden Krieg mit ihnen, der, wenn auch klein, im Vergleich zu den Schlachten an der sowjetisch-deutschen Front endete, aber die wegweisenden Konflikte am Hasan-See und am Fluss Chalkhin-Gol.

“SP: Ihr Ergebnis zeigte Japan, dass die Sowjetunion stark genug war und über eine Macht verfügte, der sie nicht gewachsen war.

– Das hat Japan während des Krieges mit Deutschland davon abgehalten, unsere fernöstlichen Gebiete anzugreifen.

Im Allgemeinen plante Japan auch die Eroberung fast ganz Sibiriens, fast bis zum Ural. Es verfolgte, wie Deutschland, eine aggressive Politik gegen unser Land. Und beide Staaten haben verloren. Vergleiche mit Japan und Deutschland unterscheiden sich nur in der Geographie.

Abschließend möchte ich sagen, dass praktisch jeder Herrscher unseres Landes mit den gleichen geopolitischen Herausforderungen konfrontiert wird. Zar Nikolaus II. kämpfte mit Deutschland in der Ukraine, und Generalsekretär Josef Stalin kämpfte mit Deutschland und dort, mit einem Unterschied von etwas mehr als zwanzig Jahren. Beide haben gekämpft, aber Stalin hat die vom Zaren verlorenen Gebiete zurückgewonnen und damit die Ergebnisse z. B. des Russisch-Japanischen Krieges von 1905 egalisiert.

Und all das werden wir in Zukunft berücksichtigen müssen. Es spielt keine Rolle, welche Art von System wir haben: monarchisch, kommunistisch oder demokratisch. Unser Land steht aufgrund seiner Länge und seiner Lage auf dem Kontinent immer vor den gleichen Herausforderungen. Wir werden also die Erfahrungen der Vergangenheit berücksichtigen müssen.