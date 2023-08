Die Welt brennt: Was ist los?

Es scheint, als stünde die ganze Welt in Flammen. Maui, Kanada, Griechenland, Frankreich, überall brennt es. Inzwischen weiß man, dass die meisten Brände absichtlich gelegt wurden. Laut Dr. David Martin steckt mehr dahinter: eine dunkle Agenda.

Im Podcast von Seth Holehouse zieht Martin Parallelen zwischen den Waldbränden und der Dust Bowl während der Weltwirtschaftskrise, einer Zeit der Dürre und Staubstürme in Kanada und den USA in den 1930er-Jahren.

Offiziell wird das Phänomen mit extremer Trockenheit und jahrzehntelanger Intensivlandwirtschaft in Verbindung gebracht, doch Dr. Martin glaubt, dass es sich in Wirklichkeit um eine Bankenkrise handelt, die darauf abzielt, Familienbetriebe zu zerstören.

Warum werden Wälder abgebrannt, die viel CO2 absorbieren? Die Antwort ist Landraub, sagt Dr. Martin. Der Staat eignet sich Land an.

Vor allem in Kanada würden derzeit riesige Landstriche konfisziert. In Gebieten, in denen Brände wüteten, schlage die Regierung vor, neue, regierungsfreundliche Dinge zu entwickeln, sagte Martin.

Ziel dieser Terrorkampagne sei es, den Staat zum Eigentümer riesiger Landstriche zu machen. „Und es besteht kein Zweifel, dass dies auf Maui geschehen ist. Es besteht kein Zweifel, dass dies in Kanada geschieht. Und es besteht kein Zweifel, dass es überall auf der Welt passiert, vorwiegend dort, wo Klimaaktivisten sagen, dass sie am meisten über den Klimawandel besorgt sind. Sie pumpen CO2 in die Luft. Diese Heuchelei ist notwendig, um kognitive Dissonanz zu erzeugen.