Floridas oberster Gesundheitsbeamter fordert die Öffentlichkeit auf, die Wiederkehrende Maskenpflicht zu verweigern

Floridas oberster Gesundheitsbeamter, Surgeon General Joseph Ladapo, hat die Öffentlichkeit aufgerufen, die „schreckliche Politik“ der Maskenpflicht abzulehnen.

In einer Erklärung forderte Ladapo die Amerikaner auf, die Rückkehr des Maskenpflicht abzulehnen.

Ladapos Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen im ganzen Land die Maskenpflicht wieder einführen.

Dies ist eine Reaktion auf die Warnungen der Medien und einiger Wissenschaftler vor einem Anstieg der Covidien-Fälle.

Anfang dieser Woche gab das Morris Brown College in Atlanta bekannt, dass es die Maskenpflicht wieder einführen wird.

Das College schreibt das Tragen von Masken vor, obwohl es auf dem Campus keine gemeldeten Covid-Fälle gibt.

Auch das Filmstudio Lionsgate in Kalifornien kündigte an, in einigen seiner Büros in Santa Monica wieder eine Maskenpflicht einzuführen, wie Slay News berichtete.

Nach einer Gegenreaktion auf diesen Schritt nahm Lionsgate die Anordnung später wieder zurück und behauptete, die angebliche Verbreitung von Covid eingedämmt zu haben.

Wie nennt man die Wiedereinführung von Maskenrichtlinien, die sich als unwirksam erwiesen haben, oder die Wiedereinführung von Sperren, von denen bekannt ist, dass sie Schaden anrichten?, sagte Ladapo in einem Beitrag auf Twitter/X.

Das nennt man nicht Vernunft. Diese schreckliche Politik funktioniert nur, wenn man mitmacht. Wie wäre es, wenn Sie sich weigern mitzumachen?

Eine Rückkehr zur Maskenpflicht wurde diese Woche auch in den Medien propagiert.

CNN veröffentlichte am Mittwoch einen Artikel mit der Überschrift „Es könnte an der Zeit sein, die Covidien-Masken herauszuholen, sagen einige Experten“.

Ein medizinischer Mitarbeiter von CBS News argumentierte am Freitag, dass „Menschen über 65 und Menschen mit geschwächtem Immunsystem während der Grippe-, RSV- und COVID-Saison in der Öffentlichkeit unbedingt eine Maske tragen sollten“.

„Für alle anderen hängt es von ihrer Risikotoleranz ab“.

Der Generalarzt von Florida hat sich lange gegen eine Maskenpflicht ausgesprochen.

Im März 2022 erklärte Ladapo, dass die Behauptungen, mit denen die Maskenpflicht vorangetrieben werde, „eine Lüge“ seien.

„Das muss aufhören, und die Menschen dürfen das nicht glauben“, warnte er.

Ladapo sprach sich auch gegen Impfvorschriften aus.

Er arbeitete mit Gouverneur Ron DeSantis zusammen, um Florida zum ersten Staat zu machen, der gesunden Kindern von der COVID-Injektionen abrät.

Dies geschah, nachdem der Staat eine Studie veröffentlicht hatte, die darauf hinwies, dass der Impfstoff ein höheres Gesundheitsrisiko für junge Männer darstellt.

DeSantis unterzeichnete im Mai ein Gesetz, das in Florida Maskenzwang und Impfvorschriften verbietet.

Das Gesetz macht es illegal, in allen Schulen, vom Kindergarten bis zur Universität, einen Mundschutz vorzuschreiben.

„Dieses Gesetz basiert auf der Idee, Freiheit zu verordnen, und es trägt entscheidend dazu bei“, sagte DeSantis, nachdem er das Gesetz unterzeichnet hatte.

„Wie können sie dich zwingen, es anzunehmen? Ob es sich um ein Unternehmen oder eine Regierung handelt? Das ist falsch und wird im Bundesstaat Florida nicht erlaubt sein.“ Gouverneur DeSantis unterzeichnet ein Gesetz, das alle Schutzmaßnahmen zur medizinischen Freiheit im Jahr 2021 dauerhaft macht und Zwangsmaskierung und Covid-Impfpflichten verbietet.