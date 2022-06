Transhumanismus und das Metaversum: Sind wir dazu verdammt, in einem totalitären digitalen Gefängnis zu leben?

childrenshealthdefense.org: Wenn man bedenkt, dass alle 60 „Stakeholder“ der neuen Metaverse-Initiative des Weltwirtschaftsforums große Unternehmen sind, die einen Anteil an einer 800-Milliarden-Dollar-Industrie anstreben, kann man davon ausgehen, dass die Metaverse-Technologie dazu verwendet wird, die Macht des Unternehmens-Regierungs-Komplexes zu erweitern. Die Frage ist also: Was ist das große Werk, das vor uns liegt, die wahre Revolution, die niemanden zurücklässt, der in einem totalitären medizinisch-digitalen Gefängnis schmachtet?

Das Evangelium des Fortschritts

Seit der archaischen Abspaltung der Menschheit von anderen Hominiden haben sich unsere Werkzeug- und Symbolsysteme in immer schnellerem Tempo entwickelt. Wir sind immer weniger auf die physischen Fähigkeiten unseres Körpers angewiesen. Wir bewegen uns mehr und mehr im Bereich der Information: Daten, Wörter, Zahlen und Bits.

So ist es nur natürlich, dass wir eine Vorstellung vom Fortschritt haben, die diese Entwicklung feiert, und eine Schicksalserzählung, die ihre endlose Fortsetzung vorhersagt. Die Zukunft ist eine, in der wir die Technologie immer stärker in unseren Körper integrieren, bis wir mehr als nur Körper sind.

Es ist eine Zukunft, in der wir so vollständig in die Repräsentation eintauchen, dass die virtuelle Realität zwingender für uns wird als die materielle Realität. Das erste nennt man Transhumanismus, das zweite ist das Metaverse.

Hier ist ein typisches Beispiel für diese Vision, mit freundlicher Genehmigung von The Guardian:

„Alterung geheilt. Den Tod besiegt. Arbeit beendet. Das menschliche Gehirn durch KI [künstliche Intelligenz] zurückentwickelt. Babys, die außerhalb des Mutterleibs geboren werden. Virtuelle Kinder, nicht-menschliche Partner. Die Zukunft der Menschheit könnte am Ende des 21. Jahrhunderts praktisch nicht mehr wiederzuerkennen sein…“

Der Titel des Artikels lautet „Jenseits unserer ‚affenhirnigen Fleischsäcke‘: Kann der Transhumanismus unsere Art retten?“ Darin ist eine Art Antimaterialismus zu erkennen, ein Streben nach Überwindung unserer Biologie, nach Überwindung unserer selbst, die, so der Artikel, kaum mehr sind als Fleischsäcke mit einem Gehirn darin.

Wir sind zu mehr, zu Besserem bestimmt. Dieses antimaterialistische Vorurteil zeigt sich auch in dem Bestreben, der Arbeit ein Ende zu setzen – dem Erfordernis ein Ende zu setzen, dass wir unsere physischen Körper einsetzen, um Materie zu bewegen – sowie in dem ultimativen Bestreben, über den Tod selbst zu triumphieren.

Wir werden dann tatsächlich die Biologie mit ihren Zyklen und die Materie mit ihrer Unbeständigkeit überwunden haben.

Dieses Ziel war schon immer in der Ideologie des Fortschritts enthalten. Sie setzt den Fortschritt der menschlichen Spezies mit der Verbesserung unserer Fähigkeit gleich, die Natur zu kontrollieren und ihre Funktionen zu unseren eigenen zu machen.

Wenn wir die Schaufel durch den Bulldozer ersetzen, ist das Fortschritt. Er strebt nach einer gottähnlichen Stellung der Herrschaft über die Natur. Descartes, der wohl wichtigste Vordenker der Moderne, hat es in seiner Erklärung der menschlichen Bestimmung berühmt ausgedrückt: durch Wissenschaft und Technik die „Herren und Besitzer der Natur“ zu werden.

Die folgende Passage nimmt die Ambitionen des oben zitierten Artikels im Guardian vorweg. Descartes sagt:

„Und dies ist ein erstrebenswertes Ergebnis, nicht nur, um eine Unzahl von Künsten zu erfinden, durch die wir in die Lage versetzt würden, die Früchte der Erde und alle ihre Annehmlichkeiten ohne jede Mühe zu genießen, sondern auch und vor allem, um die Gesundheit zu erhalten … und um uns von einer Unzahl von Krankheiten des Körpers wie des Geistes zu befreien, und vielleicht sogar von der Schwäche des Alters …“

Transhumanismus ist nichts Neues. Er setzt einen prähistorischen Trend zur zunehmenden Abhängigkeit von und Integration in die Technologie fort. Als wir vom Feuer abhängig wurden, schrumpften unsere Kiefermuskeln und unsere Verdauungsenzyme veränderten sich.

Hunderttausende von Jahren später veränderte die Entwicklung der gegenständlichen Sprache unsere Gehirne. Die materiellen Technologien der Domestikation, der Töpferei, der Metallurgie und schließlich der Industrie schufen eine Gesellschaft, die vollständig von ihnen abhängig war.

Visionen von Silizium-Gehirn-Hybriden, die digitale Kontrollzentren betreiben, in jeder Hinsicht von Robotern bedient werden und in einer künstlichen Realität leben, stellen lediglich den Höhepunkt eines Trends dar, nicht aber eine Richtungsänderung.

Schon seit langem leben die Menschen bis zu einem gewissen Grad in einer virtuellen Realität – der Realität ihrer Konzepte, Geschichten und Etiketten. Das Metaverse lässt uns noch mehr in diese Realität eintauchen.

Da der Transhumanismus für den Fortschritt steht, ist es kein Wunder, dass Progressive ihn unterstützen. Ein zentraler Grundsatz des Progressivismus ist es, die Vorteile des Fortschritts allen zugänglich zu machen, sie gerechter und universeller zu verteilen.

Der Progressivismus stellt seine eigenen Grundlagen nicht in Frage. Entwicklung ist seine Religion. Deshalb setzt die Gates-Stiftung einen Großteil ihrer Mittel dafür ein, industrielle Landwirtschaft, Impfstoffe und Computer in die Dritte Welt zu bringen. Das ist Fortschritt.

Es ist auch ein Fortschritt, das Leben ins Internet zu verlagern (Arbeit, Besprechungen, Unterhaltung, Bildung, Partnersuche usw.) Vielleicht ist das der Grund, warum die COVID-19-Sperrmaßnahmen bei den Progressiven auf so wenig Widerstand stießen.

Aus dem gleichen Grund macht die Akzeptanz von Impfstoffen Sinn, wenn auch sie einen Fortschritt darstellen: die Integration von Technologie in den Körper, die Entwicklung des Immunsystems zur Verbesserung der Natur.

Was die Linken nicht zu bemerken scheinen, ist, dass diese Versionen des Fortschritts auch das Vordringen des Kapitalismus in immer intimere Bereiche ermöglichen.

Glauben Sie, dass die immersive AR/VR-Erfahrung (Augmented Reality/Virtual Reality) des Metaverse frei von Werbung sein wird, vielleicht sogar so subtil, dass sie unsichtbar ist? Je stärker wir die Technologie in alle Lebensbereiche integrieren, desto mehr kann das Leben zu einem Konsumprodukt werden.

Auch dies ist nichts Neues. Die Marx’sche Krise des Kapitals (sinkende Gewinnspannen, sinkende Reallöhne, Ausdünnung der Mittelschicht, Verelendung des Proletariats – kommt Ihnen das bekannt vor?) konnte nur durch die ständige Ausweitung der Marktwirtschaften durch zwei Hauptinstrumente verhindert werden: Kolonialismus und Technologie.

Die Technologie eröffnet neue, hochprofitable Bereiche der Wirtschaftstätigkeit, um den Kapitalismus am Laufen zu halten. Sie ermöglicht es, mehr von der Natur und den menschlichen Beziehungen in Geld zu verwandeln.

Wenn wir für Dinge wie sauberes Trinkwasser, Resistenz gegen eine Krankheit oder soziale Interaktion auf Technologie angewiesen sind, dann erweitern diese Dinge den Bereich der monetarisierten Waren und Dienstleistungen. Die Wirtschaft wächst, die Rendite der Finanzinvestitionen bleibt über Null, und der Kapitalismus funktioniert weiter.

Meine lieben Linken – wenn ihr tatsächlich Linke bleibt (und nicht autoritäre Korporatisten, also Kryptofaschisten) – könntet ihr bitte euer politisches Bündnis mit der Ideologie des Fortschritts und der Entwicklung neu bewerten?

Die Befürworter des transhumanistischen Metaversums beschreiben es nicht nur als gut, sondern als unvermeidlich. Das mag so erscheinen, wenn man bedenkt, dass es sich um die Fortsetzung eines uralten Trends handelt. Ich hoffe jedoch, dass wir, indem wir die zugrunde liegenden Mythen und Annahmen sichtbar machen, eine bewusste Entscheidung treffen können, ob wir sie annehmen oder ablehnen. Wir müssen diesen Weg nicht weiter beschreiten.

Es gibt andere Wege, die sich vor uns auftun. Vielleicht sind sie nicht so gut beleuchtet oder offensichtlich wie die achtspurige Autobahn in Richtung der transhumanistischen Technotopie, aber sie sind vorhanden. Zumindest ein Teil der Menschheit kann sich dafür entscheiden, diese spezielle Entwicklungsachse zu verlassen und sich einer anderen Art von Fortschritt, einer anderen Art von Technologie zuzuwenden.

Geschmäcker verderben den Gaumen

„Farben machen die Augen blind, Töne betäuben die Ohren, Geschmacksrichtungen verderben den Gaumen.“ – Lao Tzu, „Tao Te Ching“

Vor Jahren ging ich mit meinem Sohn Philip und seinem Freund in einen Film. Wir setzten eine 3D-Brille auf und sahen alle möglichen Objekte, die aus der Leinwand zu platzen schienen. „Wäre es nicht toll, wenn die reale Welt genau wie im Film in 3D wäre? fragte ich scherzhaft.

Die Jungs dachten, ich meine es ernst. „Ja!“, sagten sie. Ich war nicht in der Lage, meine Ironie zu erklären. Die Realität auf dem Bildschirm war so lebendig, anregend und intensiv, dass sie die reale Welt im Vergleich dazu langweilig erscheinen ließ.

Nun, wie es scheint, befand sich mein 11-Jähriger in guter Gesellschaft. Man beachte die Worte von Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer von LEGO:

„Für uns hat es Priorität, eine Welt zu schaffen, in der wir Kindern alle Vorteile des Metaversums bieten können – eine Welt, in der immersive Erfahrungen, Kreativität und Selbstdarstellung im Mittelpunkt stehen – und zwar auf eine Art und Weise, die auch sicher ist, ihre Rechte schützt und ihr Wohlbefinden fördert.“

Wowee, eine „immersive Erfahrung“. Klingt toll, nicht wahr? Aber Moment mal – befinden wir uns nicht bereits in einer immersiven Erfahrung namens 3D-Realität? Warum versuchen wir, etwas neu zu erschaffen, was wir bereits haben?

Die Idee ist natürlich, dass die künstliche Realität, die wir erschaffen, besser sein wird als das Original: interessanter, weniger eingeschränkt und sicherer. Aber kann die Simulation der Realität jemals an das Original heranreichen?

Dieses Ziel beruht auf der Annahme, dass wir alle Erfahrungen in Daten umwandeln können. Sie stützt sich auf das Computermodell des Gehirns. Es geht davon aus, dass alles quantifizierbar ist – dass Qualität eine Illusion ist, dass alles Reale gemessen werden kann.

Die jüngste Aufregung um den Google-Mitarbeiter Blake Lemoine, der Abschriften von Gesprächen mit einem KI-Chatbot durchsickern ließ, der seine eigene Empfindungsfähigkeit behauptet, greift die Rechentheorie des Gehirns und des Bewusstseins auf. Wenn sogar das Bewusstsein aus der Anordnung von Nullen und Einsen entsteht, was bedeutet es dann, dass etwas wirklich ist?

“Vespertina” by Greg Spalenka.

Die KI mit neuronalen Netzen scheint uns dem Gehirn nachempfunden zu sein, aber vielleicht ist es eher umgekehrt: Wir übertragen das Modell des neuronalen Netzes auf das Gehirn. (Mit dem Modell eines neuronalen Netzes meine ich die grundlegende Architektur eines Graphen aus Knoten und gewichteten Verbindungen, eine Reihe von Feuerungsformeln, eine Eingabe- und eine Ausgabeschicht und einen Rückkopplungsprozess zur Änderung der Verbindungsgewichte).

Sicherlich hat das Gehirn oberflächliche Ähnlichkeiten mit einem künstlichen neuronalen Netz, aber es gibt auch tiefgreifende Unterschiede, die unsere Vorurteile als Informatiker ignorieren.

Ein Katalog neuronaler Zustände ist viel weniger als ein vollständiger Gehirnzustand, der auch alle Arten von Hormonen, Peptiden und anderen Chemikalien umfassen würde, die alle mit dem Zustand des gesamten Körpers und all seiner Organe zu tun haben.

Kognition und Bewusstsein finden nicht nur im Gehirn statt. Wir sind fleischliche Wesen.

Es geht mir hier nicht darum, eine detaillierte Kritik des Computationalismus zu üben. Mir geht es darum zu zeigen, wie bereitwillig wir ihn akzeptieren und deshalb glauben, dass man jede subjektive Erfahrung durch Manipulation der entsprechenden Neuronen erzeugen könnte.

Auch wenn es nicht der Realität entspricht, ist die Simulation in der Regel viel lauter, heller und schneller. Wenn wir in die intensive „immersive Erfahrung“ von VR, AR und erweiterter Realität (XR) eintauchen, gewöhnen wir uns an ihre Intensität und leiden unter Entzugserscheinungen, wenn wir uns auf die (meist) langsame Vorhersehbarkeit der materiellen Welt beschränken.

Umgekehrt ist es der Entzug der Intensität von Erfahrungen aus der realen Welt innerhalb unserer sicheren, klimatisierten, isolierten Blasen, der AR/VR/XR überhaupt erst attraktiv macht. Etwas anderes, das mit unserer Gewöhnung an intensive Reize geschieht, ist, dass wir die Fähigkeit verlieren, andere Sinne und andere Arten der Wahrnehmung auszuüben.

Wir orientieren uns mehr und mehr an dem, was am lautesten schreit, und nehmen leisere Stimmen nicht mehr wahr. Gewöhnt an grelle Farben, nehmen wir subtile Nuancen nicht mehr wahr.

Glücklicherweise kann alles, was verloren gegangen ist, wiedergewonnen werden. Selbst wenn ich eine halbe Stunde schweigend im Wald stehe, kehren das Langsame und die Stille in meine Wirklichkeit zurück. Verborgene Wesen zeigen sich. Subtile Gedanken und geheime Gefühle kommen an die Oberfläche.

Ich kann über das Offensichtliche hinaus sehen. Was verbirgt sich hinter dem lauten Rumpeln und Dröhnen der heute allgegenwärtigen Motoren? Welche unmessbaren und unbenennbaren Dinge liegen zwischen den Zahlen und Bezeichnungen der modernen Wissenschaft?

Welche Farben übersehen wir, wenn wir den Schnee weiß und die Krähe schwarz nennen? Was liegt zwischen und außerhalb der Daten? Werden unsere Versuche, die Realität zu simulieren, die Dinge auslassen, die wir ohnehin nicht sehen, und dadurch unsere derzeitigen Unzulänglichkeiten und Vorurteile noch verstärken?

Ich sehe die Gefahr, dass wir mit dem Aufbau eines transhumanistischen Metaversums kein Paradies, sondern eine Hölle errichten werden. Wir werden uns selbst in einer kontrollierten und begrenzten Endlichkeit einsperren und uns vormachen, dass sich unsere Bits und Bytes, unsere Nullen und Einsen, eines Tages zur Unendlichkeit summieren werden, wenn wir nur genug von ihnen anhäufen.

Einer Fata Morgana hinterherjagen

Der Transhumanismus ist naturfeindlich, denn er erkennt keine angeborene Intelligenz in der Natur, im Körper oder im Kosmos an, sondern versucht vielmehr, einer Welt, die seiner Meinung nach keine hat, menschliche Intelligenz aufzuzwingen. Alles kann durch menschliches Design (und letztlich durch von Menschen geschaffene KI) verbessert werden.

Verwirrenderweise führen viele Transhumanisten in ihren futuristischen Visionen ökologische Argumente an.

Wir werden unsere Zahl reduzieren und uns von der Natur entfernen und den Planeten sich selbst überlassen, während wir uns in Blasenstädte und das Metaverse zurückziehen und von robotergestützten vertikalen Farmen, Präzisionsfermentationsfabriken, Fleisch aus tierischen Zellkulturen und künstlicher Milch („Mylk“) leben.

Einige Verschwörungstheoretiker weisen darauf hin, dass einige prominente Befürworter transhumanistischer Technologien auch für Eugenik oder Bevölkerungskontrollpolitik eintreten. Die Verbindung ist recht logisch und muss nicht zwangsläufig etwas monströs Böses bedeuten. Wenn Roboter und künstliche Intelligenz die menschliche Arbeitskraft in immer mehr Bereichen ersetzen können, dann brauchen wir immer weniger Menschen.

Dies, so glauben sie, wird den zusätzlichen Vorteil haben, die Belastung der Menschheit auf dem Planeten zu verringern. Die gleiche technische Denkweise, die den Körper und das Gehirn „verbessert“, überträgt sich natürlich auch auf die Optimierung der Gesellschaft, des Genoms und der Erde.

Dass die Menschheit grundsätzlich eine Belastung für den Planeten darstellt, ist eine Annahme, die von demselben Exzeptionalismus geprägt ist, der das transzendente Streben überhaupt erst motiviert. Würden wir das menschliche Schicksal anders angehen, wären wir vielleicht nicht so eine Last.

Wenn unser Ziel nicht darin bestünde, die Materie und das Fleisch zu transzendieren, sondern an der endlosen Entfaltung von immer mehr Leben und Schönheit auf der Erde teilzuhaben, wären wir wie andere Arten: integraler Bestandteil einer sich entwickelnden Ganzheit.

Der Transhumanismus verfolgt ein anderes Ideal. In dem Maße, in dem wir den menschlichen Bereich immer stärker und präziser kontrollieren, trennen wir uns von der Natur. Der Transhumanismus ist Ausdruck der viel älteren Idee des Transzendentalismus, wonach die menschliche Bestimmung in der Transzendenz der materiellen Welt liegt.

Das Metaverse ist die moderne Version des Himmels, eine spirituelle Domäne. Es ist ein Reich des reinen Geistes, des reinen Symbols, der völligen Freiheit von natürlichen Grenzen. Im Metaverse gibt es keine grundsätzlichen Grenzen dafür, wie viel virtuelles Land Sie besitzen können, wie viele virtuelle Outfits Ihr Avatar tragen kann oder wie viel virtuelles Geld Sie haben können.

Die Grenzen, die es gibt, sind künstlich und werden von den Softwareentwicklern gesetzt, um das Spiel interessant – und profitabel – zu machen. Heute gibt es einen Markt für virtuelle Immobilien im Metaverse, aber ihre Knappheit und damit ihr Wert sind völlig künstlich.

Doch dieser künstliche Wert ist beträchtlich. Bloomberg schätzt, dass sich die jährlichen Einnahmen aus dem Metaverse bis 2024 auf 800 Milliarden Dollar belaufen werden. Schon jetzt verkauft das Online-Spiel Fortnite laut der Zeitschrift Vogue jährlich virtuelle Kosmetika im Wert von über 3 Milliarden Dollar und gehört damit zu den größten Modeunternehmen der Welt.

Ich frage mich, was die Eltern der 200 Millionen verkümmerten und vergeudeten Kinder der Welt darüber denken.

Diese letzte Bemerkung weist auf das schmutzige Geheimnis hinter dem transzendentalistischen Streben der Menschheit hin. Es fügt denjenigen, die es unsichtbar macht, immer großen Schaden zu. Wenn man das Metaverse betritt, scheint es eine Realität für sich zu sein.

Sein materielles Substrat ist nahezu unsichtbar; daher glaubt man leicht, dass es keinen Einfluss auf die materielle Welt außerhalb seiner Grenzen hat. Je mehr man in das Metaversum eintaucht, desto mehr kann man vergessen, dass außerhalb des Metaversums etwas existiert.

Das Gleiche kann immer dann passieren, wenn wir uns in Symbole und Abstraktionen vertiefen und ihr materielles Substrat vergessen. So kommt es, dass Wirtschaftswissenschaftler, hypnotisiert von den Zahlen des Wirtschaftswachstums, die damit einhergehenden Verwerfungen, das Elend und den ökologischen Ruin nicht sehen.

So kommt es, dass Klimapolitiker, die von der Kohlenstoffmathematik hypnotisiert sind, nicht die Verwüstungen sehen, die Lithium- und Kobaltminen anrichten. So kommt es, dass Epidemiologen, die von den Sterblichkeitsraten besessen sind, selten die Realitäten von Hunger, Einsamkeit und Depression berücksichtigen, die außerhalb ihrer Metriken liegen.

So ist es seit langem mit jeder Realität, die wir für uns selbst erschaffen – wir vergessen, was außerhalb dieser Realität liegt. Wir vergessen sogar, dass überhaupt etwas außerhalb davon liegt. So war es auch in den Metropolen des 20. Jahrhunderts.

Jahrhunderts. Inmitten des städtischen Lebens konnte man leicht vergessen, dass es noch etwas anderes gab oder dass es wichtig war, und man konnte leicht die sozialen und ökologischen Schäden ignorieren, die mit der Aufrechterhaltung dieser Städte verbunden waren. Dieses Muster wiederholt sich in jedem Maßstab.

Betritt man die Welt der Superreichen, so gilt auch hier dieselbe Logik. Die Kosten für die materielle und soziale Welt, die sie aufrechterhalten, sind von den Villen und Jachten aus, in denen alles so schön aussieht, kaum zu erkennen.

Lassen wir uns von einer metaphysischen Logik leiten. Wohlbefinden ist in der Trennung unmöglich, weil das Sein grundlegend relational ist. Wenn man die Realität in zwei Bereiche trennt, werden beide krank – der menschliche wie der natürliche.

Deshalb glaube ich, dass das technologische Programm in seinem neuen Extrem des Transhumanismus und des Metaverse für immer einer Fata Morgana nachjagen wird. Die Fata Morgana ist Utopia, eine perfekte Gesellschaft, in der es kein Leiden mehr gibt und das Leben jeden Tag fantastischer wird.

Sehen Sie sich nur die Erfolgsbilanz des Technologieprogramms an. Wir haben enorme Fortschritte in unserer Fähigkeit gemacht, die Materie zu kontrollieren und die Gesellschaft zu steuern. Wir können die Gene und die Gehirnchemie verändern – sollten wir die Depression nicht schon längst besiegt haben?

Wir können fast jeden Menschen jederzeit überwachen – sollten wir die Kriminalität nicht schon längst abgeschafft haben? Die wirtschaftliche Produktivität pro Kopf ist in einem halben Jahrhundert um das 20-fache gestiegen – sollten wir die Armut nicht schon längst beseitigt haben?

Das haben wir nicht. Man kann sogar sagen, dass wir überhaupt keine Fortschritte gemacht haben.

Die technokratische Erklärung lautet, dass wir noch nicht fertig sind, dass, wenn wir die totale Kontrolle haben, wenn das Internet der Dinge jedes Objekt mit einem Datensatz verknüpft, wenn jeder physiologische Marker in Echtzeit überwacht und kontrolliert wird, wenn jede Transaktion und jede Bewegung überwacht wird, dann wird es in der Realität keinen Platz mehr für etwas geben, das wir nicht wollen.

Alles wird unter Kontrolle sein. Dies wäre die Erfüllung des Programms der Domestizierung, das vor Zehntausenden von Jahren begann. Die gesamte materielle Welt wird domestiziert worden sein. Wir werden endlich die Oase am Wüstenhorizont erreicht haben. Wir werden endlich den Goldtopf am Ende des Regenbogens erreicht haben.

Was aber, wenn wir ihn nie erreichen? Was ist, wenn Elend und Leid ein Merkmal und kein Fehler des Programms der Trennung sind? Was ist, wenn die Fata Morgana genauso schnell wieder verschwindet, wie wir ihr entgegeneilen?

So sieht es für mich aus. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Zustand des Menschen seit der Dickens’schen Zeit, dem Mittelalter oder sogar den Zeiten der Jäger und Sammler verschlechtert hat. Irgendeine Version all unserer Dramen und Leiden scheint jede menschliche Gesellschaft zu durchdringen. Ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass sich die Situation der Menschen auch nicht verbessert hat.

Unsere scheinbaren Fortschritte bei der Überwindung der Materie und des Leidens des Fleisches haben uns dem Ziel nicht näher gebracht. Im besten Fall hat das Leiden nur seine Form verändert, wenn es nicht sogar noch schlimmer geworden ist.

Dank der Klimaanlagen müssen wir zum Beispiel nicht mehr unter extremer Hitze leiden. Dank des Automobils müssen wir uns nicht mehr abmühen, um ein paar Kilometer zurückzulegen. Dank der Bagger müssen wir nicht mehr unter Muskelkater leiden, um ein Hausfundament auszuheben.

Dank aller möglichen Medikamente müssen wir die Schmerzen verschiedener Krankheiten nicht mehr spüren. Doch irgendwie haben wir Schmerzen, Müdigkeit, Leiden oder Stress nicht verbannt, nicht einmal in den wohlhabendsten Teilen der Gesellschaft. Wenn Sie an öffentlichen Plätzen aufmerksam sind, werden Sie auf enormes, allgegenwärtiges Leid aufmerksam.

Unsere heldenhaften Brüder und Schwestern ertragen es gut. Sie verstecken es. Sie ertragen es. Sie tun ihr Bestes, um höflich zu sein, um freundlich zu sein, um fröhlich zu sein, um zurechtzukommen. Aber wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass es eine Menge heimlicher Ängste gibt. Sie werden körperlichen Schmerz, emotionalen Schmerz, Angst, Müdigkeit und Stress bemerken.

Jeder Mensch, den Sie sehen, ist die leibhaftige Göttlichkeit, die ihr Bestes unter Bedingungen gibt, die ihrer Entfaltung wenig zuträglich sind. Und doch ist die Schönheit immer noch da, die Göttlichkeit, die unermüdlich danach strebt, sich auszudrücken, das Leben, das leben will. Bei den Gelegenheiten, bei denen ich das sehen darf, erkenne ich mich als Freund.

Virtuelle Kinder einer virtuellen Welt

Vielleicht ist es das Schicksal des Menschen, für immer dem Trugbild der totalen Kontrolle, der Überwindung des Leidens, der Überwindung des Todes nachzujagen. Und trotz der Vergeblichkeit dieser Jagd könnte es sein, dass wir nicht mehr leiden als je zuvor, aber auch nicht weniger. Es geht mir hier nicht darum, der transhumanistischen Agenda Einhalt zu gebieten, so widerwärtig ich sie auch finde.

Ich schreibe diesen Aufsatz aus zwei Gründen, die miteinander zusammenhängen. Der erste ist, den grundlegenden Charakter dieser Agenda, ihre Ursprünge und Ambitionen und vor allem ihre letztendliche Vergeblichkeit zu beleuchten, damit wir sie mit offenen Augen wählen oder nicht wählen.

Zweitens geht es darum, eine Alternative zu beschreiben, die unabhängig von der Entscheidung der Mehrheit der Menschheit realisierbar ist. Drittens soll ein Szenario friedlicher und freundschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Welten entworfen werden, die von diesem Wahlpunkt im Garten der sich gabelnden Pfade abweichen, mit Blick auf den Tag in Äonen in der Zukunft, an dem sich alle zerstrittenen Seelen der Menschheit wieder vereinen.

Na gut, das waren drei Gründe, nicht zwei. Der dritte wurde erst sichtbar, nachdem ich die ersten beiden aufgeschrieben hatte. Ich könnte zurückgehen und ihn ändern und diesen ganzen Absatz löschen, der jetzt komisch selbstreferentiell wird. Puh! Aber manchmal möchte ich meine Gedankengänge mit anderen teilen.

Mir kommt in den Sinn, dass die umgangssprachliche Verwendung des Begriffs „Meta“ zur Bezeichnung der Selbstreferenzialität auch ein Aspekt der Distanzierung von der Materie ist, die uns in ein Reich der Symbole stürzt. Abgeschnitten von der Unendlichkeitsquelle der belebten, materiellen, qualitativen Welt, kannibalisieren wir die symbolische Welt, die ursprünglich aus ihr hervorging.

Wir machen Geschichten über Geschichten über Geschichten. Wir machen Filme über Spielzeug, das auf Filmen basiert, die auf Comics basieren. Symbole werden zu Symbolen für andere Symbole, die sich in endlos verwickelte Selbstbezüge verwandeln.

Unter der skurrilen Verspieltheit, dem witzigen Wortspiel und den unzähligen Abstraktionsebenen verbirgt sich eine schreckliche Wahrheit: Es ist uns egal. Ein schleichender Zynismus durchdringt die postmoderne Gesellschaft, eine Gefühllosigkeit, die der aufgepeitschte Enthusiasmus für das aufgeblähte Metaverse nur vorübergehend zu vertreiben vermag.

Nehmen wir zum Beispiel die wunderbare neue Innovation der virtuellen Kinder. Ja, Sie haben richtig gelesen. Es handelt sich dabei um autonome KI-Software-Bots, die so programmiert sind, dass sie aufblühen, wenn sie genügend digitale Pflege und Aufmerksamkeit (und vermutlich auch gekauftes Zubehör) erhalten.

Die Mainstream-Medien preisen sie als Lösung für Einsamkeit, Überbevölkerung und Klimawandel an. Eine aktuelle Schlagzeile der Daily Mail lautet: „Der Aufstieg der ‚Tamagotchi-Kinder‘: Virtuelle Kinder, die mit Ihnen spielen, mit Ihnen schmusen und sogar so aussehen wie Sie, werden in 50 Jahren alltäglich sein – und könnten helfen, die Überbevölkerung zu bekämpfen, sagt ein KI-Experte voraus.“

In diesen Artikeln gibt es seltsamerweise keine Vorbehalte gegen solche Software. Ich verstehe das nicht. Leben wir bereits in zwei getrennten Realitätsblasen? Glauben die Leute wirklich, dass das in Ordnung ist? Für mich ist das Beunruhigendste, das Verblüffendste an Tamagotchi-Kindern ihre nahtlose Normalisierung.

Allerdings muss ich gestehen, dass mir dieser Gedanke bei jeder Stufe des Aufstiegs in die Virtualität gekommen ist. Reality-TV, zum Beispiel. „Können die Menschen das tatsächlich als Ersatz für die Beteiligung an den Geschichten der anderen in der Gemeinschaft akzeptieren?“

Bei allem Hype, bei aller fröhlichen Akzeptanz, spüre ich doch den bereits erwähnten Zynismus, die Distanziertheit und Verzweiflung dahinter. Sind die Leute tatsächlich begeistert davon, ihre Avatare durch Online-Spiele, Treffen und Orgien im Metaverse zu führen? Oder ist es nur der beste verfügbare Ersatz für das, was in der postmodernen Gesellschaft fehlt?

Ich verwende den Begriff „postmodern“ hier ganz bewusst. Als intellektuelle Bewegung ist die Postmoderne mit dem Eintauchen in eine von der Materie losgelöste Welt der Symbole verbunden.

Das Metaverse verdeutlicht die postmoderne Doktrin, dass alles ein Text ist, dass die Realität ein soziales Konstrukt ist, dass man das ist, was man von sich behauptet, denn das Sein ist ein bloßer Diskurs. So ist es auch in der Welt der Online-Avatare: Erscheinung und Wirklichkeit sind ein und dasselbe.

Die Realität ist unendlich formbar, willkürlich, ein Konstrukt. So scheint es für jeden, der in das Reich der Repräsentation eintaucht. Das Symbol, das vergisst, dass es einmal etwas symbolisiert hat, wird selbst zur Realität.

Kommerzielle Marken nehmen einen Wert an, der von dem materiellen Substrat losgelöst ist, das ihnen überhaupt erst einen Wert verleiht. (Nennen Sie es Gucci, und die Handtasche wird unabhängig von ihrer Qualität wertvoll.) Schließlich kann das Produkt ganz in der virtuellen Realität verschwinden und nur noch die Marke übrig bleiben.

In der Politik geschieht genau das Gleiche. Es dreht sich alles um Optik, Wahrnehmung, Image, das Signal, die Botschaft. Es ist, als würden wir für digitale Avatare von Politikern stimmen, nicht für die realen Personen. Niemand nimmt die Wahlversprechen der Politiker für bare Münze, sondern nimmt sie als Zeichen wahr.

Deshalb wundert es auch niemanden, wenn keines der Versprechen eingelöst wird. Erinnern Sie sich überhaupt an eines der Wahlversprechen von Joe Biden? Ich jedenfalls nicht. Vielleicht etwas über die Streichung von Studentenschulden? Niemand hat sich darüber aufgeregt, weil wir die Worte von Politikern als selbstverständlich abtun und ihnen keinen Glauben schenken.

Leider erlaubt ihnen das, schreckliche politische Maßnahmen zu ergreifen, für die nur wenige Menschen stimmen würden – wenn sie für die Politik selbst stimmen würden und nicht für die Bilder, die sie verschleiern. Je mehr Symbole unsere Aufmerksamkeit absorbieren, desto leichter können diejenigen, die Informationen kontrollieren, die Öffentlichkeit manipulieren.

Schließlich sollten wir auch das Königssymbol aller Symbole nicht außer Acht lassen: das Geld. Auch es ist nur durch Konvention real, völlig losgelöst von allem Materiellen. Es symbolisiert nicht mehr ein Maß an Gold oder eine Spende von Weizen für den Kornspeicher des Tempels. Es symbolisiert nichts als sich selbst.

Damit wird suggeriert, dass der Reichtum keinen Bezug zur Materie, zur materiellen Produktivität haben muss; er muss auch keinen materiellen oder ökologischen Zwängen unterliegen. (Ich spreche hier nicht nur von sogenannten „Fiat-Währungen“ wie dem US-Dollar, sondern auch von Kryptowährungen).

Wie bei anderen Symbolsystemen erheben sich auf dem Fundament des Geldes Türme der Abstraktion: Finanzindizes, Derivate und Derivate von Derivaten.

Gegenwärtig sieht es so aus, als ob der gesamte Turm der Abstraktion kurz vor dem Einsturz steht, da die verwaiste materielle Welt in die vorgetäuschte Realität des Geldes eindringt und gegen ihre Vernachlässigung protestiert.

Da die verwaiste materielle Welt all jene einschließt, die durch das gegenwärtige System ihrer Illusionen und ihrer materiellen Sicherheit beraubt wurden, werden wir zweifelsohne mit sozialen Unruhen konfrontiert werden. Und es wird nicht nur das Finanzsystem sein, das in sich zusammenfällt.

Es gibt noch viele andere Räume im Turm der Abstraktion. Immer weniger Menschen werden darin bequem Platz finden. An diesem Punkt werden die Eliten – wer auch immer in den wenigen unbeschädigten Bunkern der alten Normalität verbleibt – vor die Wahl gestellt.

Entweder ziehen sie sich weiter in ihre Bunker zurück und verstärken ihre Kontrolle über die wachsende Zahl der Besitzlosen, oder sie fliehen ebenfalls aus dem Turm und schließen sich dem Rest von uns in der realen Welt an. Praktisch bedeutet das, das gesamte globale Finanzsystem loszulassen; es bedeutet den Erlass der Schulden; es bedeutet das Ende der Dollar-Hegemonie und der kolonialen Ausbeutung.

Im Jahr 2008 standen die Eliten vor einer ähnlichen Wahl. Sie entschieden sich dafür, ihre Kontrolle auszuweiten und zu intensivieren und weiterhin Reichtum anzuhäufen, indem sie die Mittelschicht, den globalen Süden und die natürliche Welt aushöhlten. Der finanzielle Zusammenbruch allein wird uns nicht in eine neue Welt führen.

Wir können uns dafür entscheiden, das transzendentale Programm weiter zu verfolgen. Jeder Aspekt davon unterstützt den Rest. Die Entkopplung des Finanzwesens von der Materie ist mit der Entmaterialisierung der Erfahrung im Metaverse und der Trennung der Menschen von ihren Körpern durch den Transhumanismus vergleichbar. Sie alle tragen zur gleichen Aushöhlung der Substanz bei.

Es ist daher kein Wunder, dass ihre Ideologen mit der finanziellen und politischen Elite in Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zusammenarbeiten. Sie stellen sich eine Zukunft vor, in der wir den Weg der Trennung fortsetzen. Aber das ist nicht die einzige Zukunft.

Trennung und Zusammensein

Kehren wir für einen Moment zu der allgemeinen Frage zurück, ob die simulierte Realität die materielle Realität jemals wirklich ersetzen kann. Auf der einen Ebene ist dies eine technische Frage, die von den Rechenkapazitäten usw. abhängt.

Auf einer anderen Ebene ist es eine metaphysische Frage: Kann das Universum auf Daten reduziert werden? Ist es diskret oder kontinuierlich? Stimmt die grundlegende Doktrin der wissenschaftlichen Revolution, dass alles Reale gemessen werden kann?

Manche Philosophen und Physiker sagen ja, denn sie glauben, dass unsere materielle Realität selbst eine Simulation ist, ein Programm, das in einem unvorstellbar mächtigen Computer läuft. Ich persönlich bezweifle dies. Wir wenden die Geräte unserer Zeit immer metaphorisch auf den Körper und das Universum an.

Im Maschinenzeitalter war der Körper ein komplizierter Mechanismus und das Universum eine deterministische Maschine, die aus einzelnen Teilen bestand. Im Computerzeitalter betrachten wir das Gehirn als einen digitalen Wetware-Computer mit CPU und Speicherbänken und das Universum als ein Softwareprogramm.

Wenn es stimmt, dass die Simulation immer hinter der Realität zurückbleibt, dass die Qualität immer hinter der Quantität zurückbleibt, dass ein KI-Baby, das so programmiert ist, dass es den Entwicklungsverlauf eines Kindes nachahmt, nie einem echten Menschen entsprechen wird, dann werden die Leere unter dem digitalen Metaverse, der Zynismus und die Verzweiflung nie verschwinden.

Aber ehrlich gesagt, hängt meine Skepsis gegenüber dem Metaverse nicht von metaphysischen Lehren ab.

Ich kann ganz unvoreingenommen sein und sagen, dass vielleicht nichts gegen eine zunehmende Integration von Maschine und Mensch, von Gehirn und Computer spricht; dass vielleicht nichts dagegen spricht, dass Menschen in Blasen leben und ausschließlich in einem digitalen Spieluniversum mit virtuellen Freunden interagieren.

Aber eigentlich finde ich das überhaupt nicht in Ordnung, oder vielleicht sollte ich sagen, dass es sich nicht in Ordnung anfühlt. Es zerreißt mich vor Angst, wenn ich sehe, wie die Kinder von heute in die physisch sichere digitale Welt eintauchen, virtuelle Abenteuer erleben und dabei nie ihr Zimmer verlassen, nicht in der Lage sind, einen Ball zu werfen oder Seil zu springen, und nie unbeaufsichtigte fantasievolle Gruppenspiele erleben.

Ich gebe weder den bildschirmsüchtigen Kindern noch ihren Eltern die Schuld für ihr Leid. Als meine erwachsenen Söhne noch jünger waren, schickte ich sie zum Spielen nach draußen.

Sie wollten nicht lange draußen bleiben, weil es dort niemanden gab, mit dem sie spielen konnten. Als Kultur hatten wir bereits vergessen, wie man spielt, zumindest mit dem Körper, mit der Materie.

Ich erinnere mich an eine Nachbarin, die ihre Kinder nicht nach draußen ließ, weil es in ihrem Bundesstaat einen Fall von Zika-Virus gegeben hatte. Offensichtlich war diese Angst stellvertretend für eine unbewusste Angst vor etwas anderem.

Nur wenige von uns fühlen sich in der modernen Kultur wirklich sicher, denn wir leiden unter der existenziellen Unsicherheit, die sich aus der modernen Abkehr von der materiellen Welt ergibt. Wir fühlen uns unwohl, nicht zu Hause. Die Welt ist uns fremd geworden, feindlich, etwas, wovor wir uns abschirmen müssen.

Für eine solche Person übt die digitale Welt – abgeschlossen und sicher, ganz und gar häuslich – eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Vor dem Bildschirm sitzend, im Haus, ist mein Kind sicher.

Zumindest scheint es so. Letztendlich wird sich die Trennung von der Welt als körperliche und emotionale Krankheit manifestieren. Bezeichnenderweise sind Autoimmunität, Allergien und andere Immunstörungen die wirkliche Pandemie unserer Zeit – Krankheiten, die nicht durch die Kontrolle von etwas, das außerhalb des Selbst liegt, besiegt werden können. Es gibt nichts, was man töten oder fernhalten könnte.

So spiegeln sie uns eine vergessene Wahrheit wider: dass die Natur, die wir so leichtfertig zerstören, auch ein Teil von uns selbst ist. Wir sind mehr als nur vom Rest des Lebens abhängig, wir sind interexistent. Was wir der Natur antun, tun wir uns selbst an.

Das ist die Wahrheit, die man Inter-Sein nennt. Wir werden dieser Wahrheit niemals entkommen, egal wie weit wir uns in unsere virtuellen Blasen zurückziehen.

Ganz im Gegenteil. Je weiter wir uns in virtuelle Blasen zurückziehen, desto größer wird unser Gefühl der Verdrängung, desto unwohler fühlen wir uns und desto weiter weg von zu Hause. Ohne verkörperte Beziehungen fühlt man sich wie ein Fremder in der Welt.

Die eigentliche Krise unserer Zeit ist eine Krise der Zugehörigkeit. Sie entsteht durch die Verkümmerung unserer ökologischen und gemeinschaftlichen Beziehungen. Wer bin ich? Jede Beziehung sagt mir, wer ich bin.

Wenn jemand nicht die Geschichten hinter den Gesichtern kennt, die er oder sie jeden Tag sieht, oder die Namen und den Nutzen der Pflanzen oder die Geschichte eines Ortes und seiner Menschen; wenn die Natur nur eine Landschaft ist, die meist von Fremden bevölkert wird; wenn man keine vertrauten Gefährten außerhalb der Kernfamilie hat; wenn man sich nicht gut kennt und nicht bekannt ist, dann kann man kaum existieren, denn Existenz ist Beziehung.

Das unsichere, isolierte Individuum, das zurückbleibt, ist immer ängstlich, anfällig für Manipulationen und ein leichtes Ziel für Vermarkter, die Zeichen von Identität verkaufen.

Er oder sie wird eifrig jede politisch erzeugte Identität annehmen, die zur Verfügung steht, und sich mit einem „Wir“ gegen ein „Sie“ verbünden, um ein fragiles Gefühl der Zugehörigkeit zu erlangen. Und der Komfort der digitalen Welt wird diese Person leicht dazu verführen, verlorene materielle Beziehungen durch digitale zu ersetzen.

Ich sagte gerade, dass wir der Wahrheit des Zusammenseins niemals entkommen können, egal wie weit wir uns in unsere virtuellen Blasen zurückziehen. Wir können ihr nicht entkommen, aber wir können sie aufschieben. Vielleicht können wir paradoxerweise das Unvermeidliche für immer aufschieben.

Der Zusammenbruch wird uns nicht vor unseren Entscheidungen bewahren. Jede neue Funktionsstörung, jede neue körperliche, geistige oder soziale Krankheit kann mit noch mehr Technologie gelindert werden.

Tamagotchi-Kinder können die Einsamkeit des Lebens in einer Blase vielleicht nicht lindern, aber glücklicherweise hat die moderne Neurowissenschaft die genaue Anordnung der Neurotransmitter und Rezeptoren identifiziert, die das Gefühl der Einsamkeit hervorrufen. Wir können diese modulieren – Problem gelöst!

Und wenn dies ein anderes Defizit verursacht, können wir auch das beheben. Eines Tages, wenn unsere Kontrolle über Gene, Gehirnchemie und Körperphysiologie perfektioniert ist, werden wir endlich den Himmel erreicht haben.

Es gibt keine Grenzen für die Macht der Technologie, die Mängel der Technologie zu beheben, genauso wenig wie es Grenzen für den bereits erwähnten Turm der finanziellen Abstraktion gibt, der Schulden benutzt, um Zahlungen für frühere Schulden zu finanzieren. Dennoch kommen wir nie im Himmel an.

In all diesen Fällen ist der Turm nichts anderes als der Turm von Babel: eine Metapher für den Versuch, das Unendliche mit endlichen Mitteln zu erreichen. Er beschreibt das Bestreben, die virtuelle Realität zu perfektionieren, verbesserte Versionen von allem zu schaffen, was natürlich ist (z. B. synthetischer Mylk, genetisch veränderte Erdbeeren, künstliche Gebärmütter oder Online-Abenteuer).

Wir unternehmen enorme Anstrengungen für dieses Turmbauprojekt, aber wir kommen dem Himmel nicht näher. Zugegeben, wir sind auch nicht weiter vom Himmel entfernt. Wir sind in der Tat hoch aufgestiegen und haben noch einen weiten Weg vor uns.

Prekär, wurzellos, beginnen viele, das Projekt und das enorm komplizierte Bauwerk, das sich über die Ruinen ursprünglicher Kulturen und Ökosysteme erstreckt, in Frage zu stellen.

Wie sähe die Zivilisation aus, wenn wir für die Schönheit und nicht für die Höhe bauen würden? Wenn wir nicht die Dinge der Erde benutzen würden, um zu versuchen, die Erde hinter uns zu lassen?

Der Zika-Schreck war natürlich nur ein Vorgeschmack auf die soziale Katastrophe, die im Jahr 2020 folgen sollte. Ganze Familien trauten sich wochen- und monatelang kaum noch aus dem Haus. Das Leben beschleunigte seine Flucht in die digitale Welt.

Arbeit, Meetings, Schule, Freizeit, Unterhaltung, Verabredungen, Yogakurse, Konferenzen und vieles mehr verlagerten sich ins Internet – eine kleine Unannehmlichkeit, so hieß es, um Millionen von Leben zu retten. Ob dadurch tatsächlich viele Leben gerettet wurden, ist umstritten; ich konzentriere mich hier auf den anderen Teil: die „kleinen Unannehmlichkeiten“. War sie wirklich so gering?

War es nur eine Unannehmlichkeit? Ist das digitale Leben ein nahezu adäquater Ersatz für das persönliche Leben? (Das hängt weitgehend von den metaphysischen Fragen ab, die ich vorhin aufgeworfen habe.

Aber auch hier möchte ich nicht an den Verstand, sondern an den Körper appellieren, um die Frage zu beantworten, ob das digitale Leben ein angemessener Ersatz für das reale Leben sein kann. Während der Sperren konnte ich spüren, wie ich verkümmerte. Sicherlich war eine anfängliche Phase des Rückzugs für viele Menschen willkommen, eine Unterbrechung der Routine der Normalität.

Mit der Zeit zeigten sich jedoch bei vielen von uns Anzeichen einer emotionalen und sozialen Unterernährung. Sogar die Politiker, die die drakonischsten Vorschriften erlassen hatten, verstießen selbst gegen sie. Und warum? Weil Abriegelungen unmenschlich waren. Sie waren lebensfeindlich.

Nun nehme ich an, dass einige Leute mit den Abriegelungen und der sozialen Isolation völlig einverstanden waren und es vorziehen würden, wenn wir nie wieder zur Normalität zurückkehren würden. Sie sagen vielleicht, dass es der Sicherheit dient, aber ich vermute, dass etwas anderes dahintersteckt. Während der COVID habe ich mich an meinen kleinen Käfig gewöhnt und eine Art Agoraphobie entwickelt.

Ich hatte keine Angst, krank zu werden, sondern vor den medizinischen Ritualen der Maskierung und Distanzierung, die die Gesellschaft übernahmen. Also zog auch ich mich, wenn auch aus anderen Gründen als die COVID-Orthodoxen, teilweise in eine digitale Welt zurück. Als ich wieder auftauchte, hatte ich ein wenig Angst, so wie man sich auf fremdes Terrain begibt.

Stellen Sie sich vor, wie es für Menschen ist, die sich schon vor COVID fremd oder unsicher in der Welt fühlten. Sie zögern vielleicht viel mehr als wir, sich wieder hinauszuwagen, und begrüßen die Bereicherung der Isolationsblase, die das Metaverse bietet.

Ich habe jahrhundertealte Trends und tief verwurzelte, unbewusste Narrative beschrieben, die zur transhumanistischen Agenda beitragen. Wenn wir versuchen, sie einfach als einen heimtückischen Plan von Klaus Schwab & Co. zur Übernahme der Welt zu verstehen, verpassen wir 99 % des Bildes. Wir übersehen die Kräfte, die einen Bill Gates, einen Klaus Schwab und die technokratische Elite hervorbringen.

Wir übersehen die Ideologien, die ihnen Macht verleihen und die Öffentlichkeit dazu bringen, ihre Pläne zu akzeptieren. Diese Ideologien übersteigen bei weitem die intellektuellen Fähigkeiten von Männern wie Gates und Schwab. Sie sind in der Tat tiefer, als das Wort Ideologie vermuten lässt. Sie sind Aspekte dessen, was man nur eine Mythologie nennen kann.

Parallelgesellschaften

Jede Alternative zur transhumanen Zukunft muss sich auf eine andere Mythologie stützen. Aber die Mythologie, zumindest der Teil, der aus Erzählung und Glauben besteht, ist zweitrangig. Die Alternative zum Transhumanismus und zum Transzendentalismus im Allgemeinen besteht darin, sich wieder in die Materie zu verlieben.

Die Alternative zum Transhumanismus und zum Transzentalismus im Allgemeinen besteht darin, sich wieder in die Materie zu verlieben. Anstatt zu versuchen, unser Menschsein zu transzendieren, versuchen wir, vollständiger Mensch zu sein. Wir versuchen nicht länger, der Materie zu entkommen – weder mit den digitalen Mitteln des Metaverse noch mit seiner vergeistigten Version.

Hier bin ich und schreibe darüber. Hier bin ich und formuliere einen Aufruf, die Flucht in Konzepte umzukehren. Ich hoffe, Sie können die Stimme hinter den Worten hören und das Fleisch hinter der Stimme spüren.

Diejenigen, die sich wieder in die Materie verlieben, werden entdecken, dass das Geliebte ungeahnte Geschenke mit sich bringt.

Wenn wir zum Beispiel das Streben nach Gesundheit durch Isolation aufgeben und die Beziehung zur mikrobiellen Welt, zur sozialen Welt und zu Wind, Wasser, Sonnenlicht und Erde der natürlichen Welt annehmen, wenn wir die subtilen Dimensionen der Materie – Frequenz, Energie und Information – anerkennen, dann eröffnen sich neue Perspektiven der Heilung, die nicht davon abhängen, einen Krankheitserreger abzutöten, einen Körperteil herauszuschneiden oder einen Körperprozess zu kontrollieren.

Fortschritt muss nicht dadurch entstehen, dass man der Welt eine Ordnung aufzwingt. Er kann dadurch entstehen, dass wir uns in immer größere, subtilere und subtilere Ebenen der bereits existierenden und unmanifesten Ordnung einfügen.

Der Slogan der Weltausstellung 1933 in Chicago könnte ebenso gut das Motto der Moderne sein: „Die Wissenschaft findet, die Industrie wendet an, der Mensch passt sich an“. Die Doktrin der Unvermeidlichkeit ist seit langem ein Hauptbestandteil der Erzählung vom technischen Fortschritt. Wissenschaft und Technik werden weiter voranschreiten, und es liegt an uns, uns anzupassen.

Aber sind wir wirklich so hilflos? Sind wir nur Werkzeuge der Technik? Sollte es nicht andersherum sein? Die Geschichte bietet einige, wenn auch spärliche Beispiele für die bewusste Ablehnung des technischen Fortschritts: Ich denke da an die Ludditen des frühen 19Jahrhunderts.

Einen Moment, ich muss das Farbband meiner Schreibmaschine wechseln. NUN GUT. Die Behauptung, dass Gehirn-Computer-Schnittstellen, tragbare Computer, gentechnisch veränderte Menschen, das Metaverse oder das Internet der Dinge unvermeidlich sind, besagt im Grunde, dass man in dieser Angelegenheit keine Wahl hat, dass die Öffentlichkeit keine Wahl hat. Nun, wer sagt das?

Diejenigen, die die Möglichkeit der Wahl vorenthalten. Die Logik ist zirkulär, wenn eine nicht gewählte Eliteorganisation wie das WEF erklärt, dass bestimmte Zukünfte unausweichlich sind. In einer vollständig informierten, souveränen demokratischen Gesellschaft wären sie das vielleicht nicht.

Seien wir misstrauisch gegenüber zentralisierten Institutionen, die die Unvermeidbarkeit von Technologien verkünden, die die Macht zentralisierter Institutionen stärken.

Vielleicht ist es unvermeidlich, dass zumindest ein Teil der Menschheit weiterhin den Aufstieg der Menschheit weg von der Materie erforschen wird. Trotz der Vergeblichkeit ihrer utopischen Ambitionen wird diese Erforschung zweifelsohne neue Bereiche der Kreativität und Schönheit entdecken.

Schließlich beruhen das Symphonieorchester, das Kino und das Jazzquartett alle auf früheren Technologien, die Teil der Trennung der Menschheit von der Natur waren. Schönheit, Liebe und Leben sind unbändig. Sie brechen überall hervor, egal wie eng oder erstickend die Matrix der Kontrolle ist. Dennoch weiß ich, dass ich bei weitem nicht der Einzige bin, der sagt: „Das ist nicht meine Zukunft“.

Ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht, mehr zu verkörpern, näher am Boden zu sein, weniger in der virtuellen Welt und mehr im Materiellen, mehr in physischen Beziehungen, näher an meinen Nahrungs- und Medizinquellen, mehr eingebettet in Ort und Gemeinschaft. Ich besuche vielleicht manchmal die Matrix, aber ich möchte nicht dort leben.

Genügend Menschen teilen diese Werte, so dass die Möglichkeit einer Parallelgesellschaft ins Blickfeld rückt. Wir haben kein Problem damit, dass einige Menschen sich dafür entscheiden, das Menschsein im Metaverse zu erforschen, solange wir nicht gezwungen werden, auch dort zu leben.

Die beiden Gesellschaften könnten sogar komplementär zueinander sein. Letztendlich könnten sie sich in zwei getrennte, symbiotische Spezies aufspalten.

Nennen wir sie die Transhumanen und, wenn Sie mir gestatten, die Hippies. Ich habe eine Schwäche für Hippies, seit ich zum ersten Mal welche in freier Wildbahn gesehen habe. Es war in einem Park in Ann Arbor im Jahr 1972.

„Wer sind die?“ fragte ich meine Mutter und deutete auf ein paar Leute mit langen Haaren und Perlen.

„Oh, das sind Hippies“, sagte meine Mutter in einem sachlichen Ton. Mein vierjähriges Ich war mit dieser Erklärung völlig zufrieden.

“Pachamama” mural painting by Jon Marro.

Damals stellten die Hippies die Ideologie des Fortschritts in Frage. Sie erforschten andere Wege der menschlichen Entwicklung (Meditation, Yoga, Psychedelika). Sie kehrten zurück auf das Land. Sie flochten ihre eigenen Körbe, bauten ihre eigenen Hütten und stellten ihre eigene Kleidung her.

Die Transhumanen zeichnen sich durch ihre fortschreitende Verschmelzung mit der Technologie aus. Sie sind für ihr Überleben und immer mehr Lebensfunktionen davon abhängig. Ihre Immunität hängt von ständigen Aktualisierungen ab. Sie können nicht ohne Hilfe gebären – Kaiserschnitte werden zur Routine (das ist bereits der Fall).

Schließlich brüten sie Föten in künstlichen Gebärmuttern aus, füttern sie mit künstlicher Milch und lassen sie von KI-Kindermädchen betreuen. Sie leben ganztägig in VR/AR-Umgebungen und interagieren aus separaten Blasen heraus miteinander. Ihr materielles Leben nimmt im Laufe der Generationen ab.

Anfangs kommen sie regelmäßig aus ihren isolierten intelligenten Städten, intelligenten Häusern und persönlichen Schutzblasen heraus, je nachdem, welche Viren oder andere Gefahren im Umlauf sind. Mit der Zeit verlassen sie ihr Zuhause immer seltener. Alles, was sie brauchen, wird ihnen per Lieferdrohne zugestellt.

Sie verbringen die meiste Zeit in Innenräumen, denn je mehr sie sich an präzise kontrollierte Umgebungen gewöhnen, desto unwirtlicher wird die unkonditionierte Außenwelt. (Dies ist bereits geschehen, da die Menschen süchtig nach Klimaanlagen werden. Amerikaner verbringen im Durchschnitt 95 % ihrer Zeit in Innenräumen.)

Außerdem verbringen sie immer mehr Zeit online, in digitalen und virtuellen Räumen. Um dies zu erleichtern, wird die Technologie direkt in ihre Gehirne und Körper integriert. Hochentwickelte physiologische Sensoren und Pumpen regulieren ständig die Körperchemie, um sie gesund zu halten, und bald können sie ohne sie nicht mehr leben.

Im Gehirn ermöglichen ihnen Computer-Nerven-Schnittstellen, in Gedankengeschwindigkeit auf das Internet zuzugreifen und telepathisch miteinander zu kommunizieren. Bilder und Videos werden direkt auf ihren Sehnerv übertragen.

Auch amtliche Bekanntmachungen können direkt in ihr Gehirn eingespeist werden, und Werbetreibende bezahlen sie pro Minute dafür, dass Werbebotschaften eingespeist werden dürfen. Schließlich können sie nicht mehr zwischen körpereigenen Bildern und solchen von außen unterscheiden.

Die Kontrolle der Fehlinformationen kann auf die neurologische Ebene ausgedehnt werden. Mit der Zeit wird auch ihre Wahrnehmungsfähigkeit technologieabhängig, da das Gehirn mit der KI und dem Internet verschmilzt.

(Auch hier handelt es sich nur um die Fortsetzung eines uralten Trends, der vielleicht mit der Schrift begann. Gebildete Menschen exportieren einen Teil ihrer Gedächtnisleistung in schriftliche Aufzeichnungen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass vorgebildete Menschen in der Lage sind, ein tausendzeiliges Gedicht zu wiederholen, nachdem sie es einmal gehört haben.)

In dieser Gesellschaft werden grundlegende körperliche Funktionen, soziale Interaktion, Immunität, Fortpflanzung, Vorstellungskraft, Kognition und Gesundheit in den Bereich der Waren und Dienstleistungen einbezogen. Neue Güter und Dienstleistungen bedeuten riesige neue Märkte, neue Bereiche für wirtschaftliches Wachstum.

Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren eines schuldenbasierten Währungssystems. Die transhumane Wirtschaft ermöglicht daher den Fortbestand der derzeitigen Wirtschaftsordnung.

Die Hippies weigern sich, diesen Weg zu gehen, und kehren sogar einen Teil der technologischen Abhängigkeit um, die im Jahr 2022 bereits normal ist. Auch dies geschieht bereits.

Meine Kinder wurden mit weniger technologischen Eingriffen geboren als ich selbst. Die Hippies entwöhnen sich von pharmazeutischen Gesundheitsmitteln, wobei sie in einigen Fällen höhere Risiken und einen früheren Tod in Kauf nehmen, sich aber langfristig an mehr Vitalität erfreuen.

Sie kehren zur natürlichen Geburt zurück – und sind bereits dabei, dies zu tun. (Das ist nicht einfach, wie viele Frauen, die eine natürliche Geburt versucht haben und im Krankenhaus gelandet sind, bestätigen können. Nach Jahrhunderten ernährungsbedingter Degeneration, körperlicher Traumatisierung und patriarchalischer Beherrschung des Frauenkörpers kann die Heilung auch Generationen dauern.)

Sie kehren die exquisite Arbeitsteilung, die für die moderne Gesellschaft kennzeichnend ist, bis zu einem gewissen Grad um, indem sie mehr ihrer eigenen Nahrungsmittel anbauen, mehr ihrer eigenen Häuser bauen und sich auf individueller und gemeinschaftlicher Ebene stärker für die Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse engagieren. Ihr Leben wird weniger global, weniger technologieabhängig, mehr ortsbezogen.

Sie entwickeln verkümmerte Fähigkeiten des menschlichen Geistes und Körpers wieder und entdecken neue. Da sie die Technologie nicht routinemäßig nutzen, um sich von allen Bedrohungen und Herausforderungen abzuschotten, bleiben sie stark.

Da die Hippies weite Bereiche des Lebens aus dem Bereich der Waren und Dienstleistungen zurückgewinnen, stellt ihre Gesellschaft die gewohnte Wirtschaftsordnung auf den Kopf. Die Rolle des Geldes im Leben nimmt ab. Die zinstragenden Schulden sind nicht länger die Grundlage ihrer Wirtschaft.

Neben dem schrumpfenden Finanzbereich gedeihen neue Formen des Teilens, der Zusammenarbeit und des Austauschs in einer wachsenden Geschenkökonomie.

Die Hippies sehen Arbeit als etwas an, das man in angemessenem Maße annehmen muss, statt es zu minimieren. Die Effizienz weicht der Ästhetik als wichtigstem Leitfaden für die Materialherstellung, und die Ästhetik integriert den gesamten Prozess der Beschaffung, Verwendung und Entsorgung von Materialien.

Als Individuen, in ihren Gemeinschaften und als globale Kultur widmen sie ihre kreativen Kräfte der Schönheit vor dem Maßstab, dem Spaß vor der Sicherheit und der Heilung vor dem Wachstum.

Das große Werk

Wir sehen heute erste Anzeichen dafür, dass sich die Menschheit in zwei Gesellschaften auflöst. Was wäre, wenn wir uns gegenseitig mit unserer Wahl segnen und danach streben, ihr Raum zu geben? Es könnte durchaus sein, dass die Transhumanen und die Hippies einander brauchen und ihr Leben gegenseitig bereichern können.

Da das Paradies der Kontrolle eine Fata Morgana ist, wird die materielle Welt für immer in das Metaverse eindringen, und zwar auf eine Art und Weise, die Roboter und KI nicht in der Lage sein werden, zu bewältigen. Irgendjemand wird das undichte Dach der Serverfarmen reparieren müssen.

Die Transhumanen werden ihr Ziel, die menschliche Arbeit durch maschinelle Arbeit zu ersetzen, nie ganz erreichen.

Sie werden jedoch in außerordentlichem Maße Technologien entwickeln, die auf Abstraktion, Berechnung und Quantität beruhen und die unter Umständen den Hippies zu Diensten sein können, wenn diese vor einer Herausforderung stehen, die diese Technologien erfordert. Und sie können die Wunder der Kunst und Wissenschaft, die sie auf dem transhumanen Weg schaffen, miteinander teilen.

Beide Gesellschaften teilen bestimmte Herausforderungen und leben auf einem gemeinsamen Planeten. Sie werden zusammenarbeiten müssen, wenn eine von ihnen gedeihen soll. Die vielleicht wichtigste gemeinsame Herausforderung ist die der Regierungsführung und der sozialen Organisation. Während das transhumanistische Metaverse heute den Anschein totalitärer zentraler Kontrolle erweckt, muss das nicht so sein.

Man kann sich eine dezentralisierte digitale Gesellschaft ebenso gut vorstellen wie eine zentralisierte Low-Tech-Gesellschaft. Viele antike Gesellschaften waren genau das. Keiner der beiden Wege, weder der transhumane noch der Hippie-Weg, ist sicher vor den uralten Geißeln der Tyrannei, der zivilen Gewalt und der Unterdrückung.

Eigentlich glaube ich nicht ganz, was ich gerade geschrieben habe. Die immer stärkere Kontrolle über die Materie, die der Transhumanismus erfordert, geht Hand in Hand mit sozialer Kontrolle. Sie entstammen derselben Weltanschauung: Fortschritt ist gleichbedeutend mit dem Aufzwingen von Ordnung im Chaos.

Angesichts der Tatsache, dass alle 60 „Interessenvertreter“ in der neuen Metaverse-Initiative des WEF große Unternehmen sind, die einen Anteil an einer 800-Milliarden-Dollar-Industrie anstreben, kann man davon ausgehen, dass die Metaverse-Technologie genutzt wird, um die Macht des Unternehmens-Regierungs-Komplexes auszuweiten und zu konsolidieren.

Es ist nicht so, wie manche Leute sagen: „Technologie ist neutral, es kommt darauf an, wie wir sie nutzen.“ In die Technologie sind die Werte und Überzeugungen ihrer Erfinder eingeflossen. Sie erscheint in einem sozialen Kontext, entspricht den Bedürfnissen einer Gesellschaft, erfüllt ihre Ziele und verkörpert ihre Werte.

Erfindungen, die nicht dazu passen, werden ausgegrenzt oder unterdrückt. Einige dieser Technologien, wie z. B. im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit, gedeihen in den Vororten der offiziellen Realität. Andere, wie z. B. Geräte für freie Energie, schmachten in den Weiten der Unwirklichkeit, so heftig widersprechen sie dem, was die Wissensbehörden für real halten.

Keiner von beiden ist wertneutral oder systemneutral. Sie sind beide demokratisierend. Ersteres erfordert viel weniger Fachwissen und High-Tech-Infrastruktur und bringt die Medizin zurück zu den Menschen. Letztere dezentralisiert und demokratisiert buchstäblich die Macht.

Im Gegensatz dazu werden die meisten medizinischen Technologien des Transhumanismus den gewöhnlichen Menschen in die Rolle eines Konsumenten drängen. Schlucken Sie diese Pille. Lassen Sie sich diese Injektion geben. Implantiere dieses Gerät.

Nichtsdestotrotz ist an den obigen Worten „Ich glaube nicht ganz“ etwas Wahres dran. Ungeachtet der in die Technologie eingebetteten Werte stehen wir vor einer grundlegenderen Entscheidung als der, welche Technologie wir nutzen oder ablehnen sollen.

Stellen Sie sich vor, was die Überwachungstechnologie bewirken würde, wenn sie von den Menschen an die Regierung und nicht von Unternehmen und Regierung an die Menschen gerichtet würde. Stellen Sie sich vor, jede Entscheidung und jede Ausgabe der Regierung wäre völlig transparent. Dieser Gedanke berührt eines der Prinzipien, die tiefer reichen als die Technologie: Transparenz.

Lügen, Klatsch und Tratsch, Geheimhaltung und Informationskontrolle können jede Gesellschaft, ob Steinzeit oder digitales Zeitalter, in eine Hölle verwandeln. Entmenschlichung kann jede Gesellschaft in ein Schlachthaus verwandeln. Gut-gegen-Böse-Erzählungen können jede Gesellschaft in ein Kriegsgebiet verwandeln.

Das bedeutet, dass wir, die wir den transhumanistischen Alarm auslösen, mehr zu tun haben, als uns nur bestimmten Technologien und politischen Mächten zu widersetzen, mehr sogar, als parallele Institutionen aufzubauen. Wir Hippies könnten die Technologie ein wenig oder viel zurückdrehen. Vielleicht nutzen wir weiterhin das Internet, Autos, Bagger, Kettensägen und Jagdgewehre.

Oder vielleicht geben wir sie über Generationen hinweg auf. Vielleicht graben wir Hausfundamente wieder mit Spitzhacke und Schaufel. Vielleicht kehren wir zum Fahrrad zurück, oder zum Esel. Ich bin jedoch nicht begeistert von einer Zukunft, die nur eine Rückkehr zur Vergangenheit ist.

Ich bin mir sicher, dass die wundersamen Technologien, die durch die menschliche Reise der Trennung ermöglicht wurden, aus einem bestimmten Grund hier sind. Die reine Melodie der einsamen Hirtenpfeife schmälert nicht den Wert des Symphonieorchesters. Beide sind Ausdruck einer Liebesbeziehung zur Materie.

Die Frage ist also: Was ist das große Werk, das vor uns liegt und das jedem technologischen Kontext gemeinsam ist? Was ist die wahre Revolution, die Revolution des Bewusstseins, die niemanden zurücklässt, um in einem totalitären medizinisch-digitalen Gefängnis zu schmachten?

Ich werde in diesem Moment keine lapidaren oder ordentlichen Antworten auf solche Fragen geben. Die Fragen selbst haben mehr Kraft als ihre Antworten. Sie laden uns zum Mitgefühl für alle Menschen ein. Sie bringen uns zurück zur Wahrheit unseres Zusammenlebens.

Sie erinnern uns daran, dass Gott uns niemals aufgeben wird, so wie wir unsere Mitmenschen nicht aufgegeben haben. Sie stimmen uns auf das Wissen ein, dass wir nicht hier wären, wenn die Situation hoffnungslos wäre.

Sie fordern uns auf, darüber nachzudenken, wer wir sind und warum wir hier sind; was und warum der Mensch ein Mensch ist. Was auch immer die Revolution ist, sie geht sicherlich bis in diese Tiefen.

Deshalb frage ich noch einmal: Was ist die große Aufgabe, die vor uns liegt? Lehnt jede Antwort ab, von der eure Seele weiß, dass sie unwahr ist, so schmeichelhaft sie auch für eure Rechtschaffenheit sein mag. Seid sanft in euren Urteilen, damit die Klarheit des Ziels Raum hat, zu wachsen.

Seien Sie dankbar, wenn Sie die Freude, die Leichtigkeit und den Humor entdecken, die das Große Werk zur Verfügung stellt. Seid zuversichtlich in dem wahren Wissen, dass wir bereit sind, es zu vollenden. Freut euch über die Erneuerung unserer Liebesbeziehung mit der Welt der Materie und des Fleisches.