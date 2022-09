Treffen im Rahmen der Biowaffenkonvention: USA beantworten keine Fragen

Anfang September hat Russland ein Treffen der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention veranlasst, um die Staaten der Welt über Biowaffenprogramme der USA in der Ukraine zu informieren. Die USA haben dabei keine der gestellten Fragen beantwortet.

Ich habe bereits darüber berichtet, dass China nach dem Treffen der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erklärt hat, dass die USA die russischen Vorwürfe nicht entkräften konnten. Nun hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details des Treffens und viele Unterlagen, inklusive der Fragenliste an die USA und die Ukraine, veröffentlicht.

Bevor wir zur russischen Erklärung und den veröffentlichten Unterlagen kommen, muss ich darauf eingehen, dass westliche Medien und Think Tanks eifrig dabei sind, das Treffen zu diskreditieren. Die berüchtigte RAND-Corporation, die im September bereits mehrmals Thema beim Anti-Spiegel war, hat zum Beispiel einen Kommentar veröffentlicht, der alle russischen Vorwürfe als Propaganda abgetan hat. Das ist nicht überraschend, sondern eher belustigend, denn während die Russen in den letzten Monaten massenhaft Daten und Unterlagen veröffentlicht haben (siehe am Ende dieses Artikels), geht RAND darauf gar nicht ein. Die Echtheit der Unterlagen wird von den USA nicht einmal bestritten, sie werden der Öffentlichkeit schlicht verschwiegen.

Auch der Spiegel hat in einem Artikel auf die russischen Vorwürfe berichtet, aber auch der Spiegel hat keine Details genannt, sondern lediglich geschrieben (Links wie im Original):

Der Spiegel-Leser wird mit vielen wichtig aussehenden Links bombardiert, er erfährt aber gar nicht, worum es in der Sache geht. Er darf sich keine eigene Meinung bilden, der Spiegel verweist stattdessen auf vier von der NATO oder den westlichen Medien bezahlte selbsternannte Faktenchecker, die mit freundlicher finanzieller Unterstützung der US-treuen NATO zu dem Schluss gekommen sind, dass die Russen lügen und die USA die Wahrheit sagen.

Bei den verlinkten Faktencheckern handelt es sich um correctiv, das Institut für Friedensforschung in Hamburg IFSH (das stets ausgesprochen NATO-freundliche Erkenntnisse liefert), den tagesschau-Faktenfinder und den von der EU gegründeten Wahrheitswächter.

Lustig ist auch diese Passage aus dem Spiegel-Artikel:

„Am Tag des Angriffs, am 24. Februar, wird in der in Sankt Petersburg produzierten prorussischen Propagandapostille »Anti-Spiegel« gefragt: »US-Biowaffenlabore in der Ukraine: Was wird Russland finden?« Ein paar Tage später veröffentlicht der Betreiber dann die vor Kriegsbeginn lancierten »Dokumente« – wie so oft mit einem Fragezeichen in der Überschrift: »Hat Kiew einen Biowaffenangriff auf den Donbass vorbereitet?«“