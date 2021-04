Treffen Sie den mächtigsten Arzt der Welt: Bill Gates

Der Einfluss des Software-Moguls auf die Weltgesundheitsorganisation gibt Anlass zur Kritik über falsche Prioritäten und unzulässigen Einfluss.

Manche Milliardäre begnügen sich damit, sich eine Insel zu kaufen. Bill Gates hat eine Gesundheitsorganisation der Vereinten Nationen in Genf.

In den letzten zehn Jahren ist der reichste Mann der Welt zum zweitgrößten Geldgeber der Weltgesundheitsorganisation geworden, an zweiter Stelle nach den Vereinigten Staaten und knapp vor Großbritannien. Diese Großzügigkeit verschafft ihm einen übergroßen Einfluss auf die Agenda der Organisation, die noch wachsen könnte, wenn die USA und Großbritannien drohen, die Mittel zu kürzen, falls die Organisation keine besseren Investitionen tätigt.

Das Ergebnis, so sagen seine Kritiker, ist, dass Gates‘ Prioritäten zu denen der WHO geworden sind. Anstatt sich auf die Stärkung der Gesundheitsversorgung in armen Ländern zu konzentrieren – was ihrer Meinung nach helfen würde, zukünftige Ausbrüche wie die Ebola-Epidemie einzudämmen – gibt die Organisation einen unverhältnismäßig großen Teil ihrer Ressourcen für Projekte mit messbaren Ergebnissen aus, die Gates bevorzugt, wie zum Beispiel die Bemühungen um die Ausrottung von Polio.

Bedenken über den Einfluss des Software-Milliardärs – etwa ein Viertel des WHO-Budgets fließt in die Ausrottung der Kinderlähmung – haben zu Bemühungen geführt, ihn zu zügeln. Aber er bleibt eine Kraft, mit der man rechnen muss, denn die WHO bereitet sich darauf vor, einen der drei Finalisten für die Leitung der Organisation zu wählen.

„Alle Kandidaten werden sich in irgendeiner Weise mit ihm verbünden müssen“, sagt Sophie Harman, Professorin für internationale Politik an der Queen Mary University of London. „Sie können ihn nicht ignorieren.“

Beweise für Gates‘ beispiellosen Einfluss gibt es zuhauf, auf subtile und auffällige Weise.

„Er wird wie ein Staatsoberhaupt behandelt, nicht nur bei der WHO, sondern auch bei den G20“ – NGO-Vertreter in Genf

Schon vor einem Jahrzehnt, als Gates begann, Geld in die Ausrottung von Malaria zu stecken, äußerten Spitzenbeamte – darunter der Chef des Malariaprogramms der WHO – Bedenken, dass die Stiftung die Forschungsprioritäten verzerrt. „Der Begriff, der oft verwendet wurde, war ‚monopolistische Philanthropie‘, die Idee, dass Gates seine Herangehensweise an Computer auf die Gates-Stiftung überträgt“, sagte eine Quelle, die dem WHO-Vorstand nahe steht.

Der Milliardär war die erste Privatperson, die als Hauptredner bei der Generalversammlung der WHO-Mitgliedsländer auftrat, und Akademiker haben einen Begriff für seinen Einfluss auf die globale Gesundheit geprägt: den „Bill Chill“. Nur wenige Menschen wagen es, sein Tun offen zu kritisieren. Die meisten der 16 Personen, die zu diesem Thema befragt wurden, würden dies nur unter der Bedingung der Anonymität tun.

„Er wird wie ein Staatsoberhaupt behandelt, nicht nur bei der WHO, sondern auch bei den G20“, sagte ein in Genf ansässiger NGO-Vertreter und nannte Gates einen der einflussreichsten Männer der globalen Gesundheit.

Die Delegierten der Mitgliedsländer, mit denen POLITICO sprach, äußerten sich nicht sonderlich besorgt über Gates‘ Einfluss und waren zuversichtlich, dass er gute Absichten hat.

Dennoch hat sein Einfluss NGOs und Akademiker beunruhigt. Einige Befürworter des Gesundheitswesens befürchten, dass das Geld der Gates-Stiftung aus Investitionen in große Unternehmen stammt und somit als trojanisches Pferd für Unternehmensinteressen dienen könnte, um die Rolle der WHO bei der Festlegung von Standards und der Gestaltung der Gesundheitspolitik zu untergraben.

Andere fürchten einfach, dass das UN-Gremium sich zu sehr auf Gates‘ Geld verlässt und dass der Unternehmer eines Tages seine Meinung ändern und es woanders einsetzen könnte.

Gates und sein Stiftungsteam haben die Kritik gehört, sind aber überzeugt, dass ihre Arbeit und ihr Geld einen positiven Einfluss haben.

„Es ist immer eine berechtigte Frage, ob eine große Philanthropie einen überproportionalen Einfluss hat“, sagte Bryan Callahan, stellvertretender Direktor für Executive Engagement bei der Bill and Melinda Gates Foundation. „Wenn es um die Prioritäten geht, die die Stiftung identifiziert hat und in die wir investieren, hoffen wir, dass wir dazu beitragen, ein förderliches Umfeld zu schaffen“, sagte er.

Steve Landry, der Direktor für multilaterale Partnerschaften der Gates Foundation, sagte, dass die Stiftung „erhebliche Mittel“ für Programmteams bereitstellt, die dann entscheiden, wie sie diese am besten einsetzen.

Angeschlossene Saiten

Die Gates-Stiftung hat seit dem Jahr 2000 mehr als 2,4 Milliarden Dollar in die WHO gepumpt, da die Länder zögerten, mehr eigenes Geld in die Organisation zu stecken, insbesondere nach der globalen Finanzkrise 2008.

Die von den Mitgliedsstaaten gezahlten Beiträge machen heute weniger als ein Viertel des 4,5 Milliarden Dollar schweren Zweijahresbudgets der WHO aus. Der Rest stammt aus den freiwilligen Beiträgen von Regierungen, Gates, anderen Stiftungen und Unternehmen. Da diese Gelder in der Regel für bestimmte Projekte oder Krankheiten zweckgebunden sind, kann die WHO nicht frei entscheiden, wie sie sie verwendet.

Die Ausrottung der Kinderlähmung ist das bei weitem am besten finanzierte Programm der WHO, für das zwischen 2013 und 2019 mindestens 6 Milliarden Dollar bereitgestellt werden, was zum großen Teil daran liegt, dass etwa 60 Prozent der Beiträge der Gates-Stiftung für dieses Projekt bestimmt sind. Gates will greifbare Ergebnisse, und die Ausrottung einer verkrüppelnden Krankheit wie Polio wäre eines davon.

Aber der Fokus auf Polio hat dazu geführt, dass die WHO um Gelder für andere Programme bettelt, insbesondere um die Gesundheitssysteme armer Länder zu stützen, bevor die nächste Epidemie ausbricht.

Die Ebola-Krise von 2014, die 11.000 Menschen in Westafrika tötete, war eine besonders schmerzhafte Erfahrung für die WHO. Ein nach der Epidemie ausgearbeitetes Notprogramm hat bisher nur etwa 60 Prozent der für 2016-2017 benötigten 485 Millionen Dollar erhalten.

Gates‘ Einfluss auf die WHO wurde im Rennen um die Nachfolge von Chan als Generaldirektorin erneut infrage gestellt.

Die scheidende WHO-Chefin Margaret Chan musste auch ihren Versuch zurückschrauben, die Länder dazu zu bringen, zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt die Pflichtbeiträge zu erhöhen. Chan hoffte ursprünglich auf eine 10-prozentige Erhöhung, aber die WHO wird in diesem Monat nur 3 Prozent mehr verlangen, nachdem einige Länder Einspruch erhoben haben.

Das macht den Beitrag der Gates-Stiftung umso wichtiger. „Sie kommen mit einem Scheckbuch und mit einigen klugen Ideen“, sagte Laurie Garrett, ein Senior Fellow für globale Gesundheit beim Council on Foreign Relations.

Sie fügte hinzu, dass die Gates Foundation sich auch für Initiativen außerhalb der Organisation entscheiden kann, wie sie es mit GAVI getan hat, das den ärmsten Ländern hilft, Impfstoffe in großen Mengen zu einem Rabatt zu kaufen, oder mit der kürzlich ins Leben gerufenen Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, einer Allianz zur Entwicklung von Impfstoffen gegen neue Infektionskrankheiten.

Doch die Konzentration der Stiftung auf die Bereitstellung von Impfstoffen und Medikamenten und nicht auf den Aufbau widerstandsfähiger Gesundheitssysteme hat Kritik hervorgerufen. Und einige Nichtregierungsorganisationen befürchten, dass die Stiftung zu nahe an der Industrie ist.

Im Januar protestierten 30 Gesundheitsorganisationen in einem offenen Brief an den Vorstand der WHO dagegen, die Gates-Stiftung zu einem offiziellen Partner der Organisation zu machen, da ihre Einnahmen aus Investitionen in Unternehmen stammen, die im Widerspruch zu den Zielen der öffentlichen Gesundheit stehen, wie etwa Coca-Cola.

Die Gates-Stiftung sagt, dass sie dank einer „strikten Firewall“ als eine von der Stiftung getrennte Einheit operiert und dass sie unabhängig von deren Investitionen bleibt, die die Tabak-, Alkohol- oder Waffenindustrie strikt ausschließen.

Das große Geld abwehren

Die Besorgnis über die wachsende Rolle privater Gelder führte dazu, dass sich die Mitgliedsstaaten nach mehrjährigen Verhandlungen auf eine neue Richtlinie einigten, die regelt, wie sie mit Einrichtungen wie privaten Stiftungen, Unternehmen und NGOs zusammenarbeiten. Sie wird derzeit in der gesamten Organisation eingeführt.

Trotz der Kritik gewährte der Vorstand der WHO der Gates-Stiftung den Status „offizielle Beziehungen“. In der Praxis, so sagten mehrere Quellen, ändert dies nicht viel an den Beziehungen, die die WHO bereits mit der Stiftung hatte.

Gaudenz Silberschmidt, WHO-Direktor für Partnerschaften, sagte, der neue Status basiere auf einem dreijährigen Kooperationsplan: „Das bedeutet, dass wir eine solide Planung haben und wir und die Mitgliedsstaaten wissen, was wir mit ihnen machen.“

Die U.N.-Organisation änderte vor vier Jahren auch die Art und Weise, wie ihr Budget genehmigt wird, um sicherzustellen, dass die Mitgliedsländer ihre Prioritäten setzen. Das bedeutet, dass Gates nur Geld in Projekte stecken kann, die von den 194 Mitgliedern unterstützt werden; die Stiftung kann nicht aus heiterem Himmel ein neues Projekt vorschlagen und die WHO bitten, sofort daran zu arbeiten, nur weil sie das Geld zur Verfügung stellt.

Diese Änderungen haben einige Kritiker des wachsenden Einflusses der Stiftung auf das Gesundheitsgremium beruhigt, sagten Silberschmidt und zwei Quellen, die dem WHO-Vorstand nahe stehen.

Auch die Stiftung scheint die Botschaft verstanden zu haben. Ihre Vertreter treffen sich fünf bis sechs Mal im Jahr mit anderen großen Gebern, um die Prioritäten der WHO zu besprechen und wie sie diese unterstützen kann, sagte Landry.

Zwei Vertreter der großen Geberländer bestätigten, dass die Gesandten der Stiftung in den letzten Jahren sehr kooperativ gewesen seien. „Sie sind viel inklusiver. Sie bringen andere Interessengruppen ein, sprechen mit den Mitgliedsstaaten und versuchen wirklich, einen Konsens zu finden“, sagte ein Delegierter.

Mit den besten Absichten

Gates‘ Einfluss auf die WHO wurde während des Rennens um die Nachfolge von Chan als Generaldirektorin wieder einmal in Frage gestellt.

Die letzten drei Kandidaten sind Sania Nishtar, ein Kardiologe aus Pakistan, der versprochen hat, die Organisation „zurück zu ihrem früheren Ruhm“ zu führen; David Nabarro, ein britischer Arzt und ehemaliger UN-Sondergesandter für Ebola; und Tedros Adhanom Ghebreyesus, der als Gesundheitsminister und Außenminister in der äthiopischen Regierung gedient hat.

„Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche schlechten Absichten haben. Sie sind nur ein so großer Spieler, dass sie, sobald sie Geld hinlegen, die Dinge stören können“ – Diplomat aus Genf

Tedros, der wie viele in Äthiopien nur mit seinem Vornamen angesprochen wird, wird von der Afrikanischen Union unterstützt. Er hat versprochen, die Organisation zu reformieren, um besser mit Krisen wie Ebola umgehen zu können und sich für einen universellen Zugang zur Gesundheitsversorgung auf der ganzen Welt einzusetzen.

Letztes Jahr deutete ein französischer Diplomat an, dass Gates auch Tedros unterstützt, da er Gesundheitsprogramme in seinem Land finanziert hat, als er Gesundheitsminister war. Mehrere Stiftungsbeamte haben dies dementiert und gesagt, dass die Stiftung keine Position einnehmen kann, da sie kein stimmberechtigtes Mitgliedsland ist und daher neutral bleiben muss.

Der neue WHO-Chef wird von den Mitgliedsländern, die ihre Mitgliedsbeiträge bezahlt haben, am 23. Mai bei einer Jahrestagung in Genf gewählt.

Dennoch sagten die meisten Ländervertreter, die sich bereit erklärten, anonym über das Thema zu sprechen, sie seien nicht besonders besorgt über den Einfluss der Gates-Stiftung auf die WHO.

„Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche schlechten Absichten haben. Sie sind nur ein so großer Spieler, dass sie, sobald sie Geld hinlegen, die Dinge stören können“, sagte ein in Genf ansässiger Diplomat.

„Soweit ich das beurteilen kann, sind die Leute wirklich froh über jeden, der Geld gibt“, sagte ein anderer.

Eine große Unbekannte ist, was mit dem Geld der Stiftung passieren wird, sobald sie ihr Ziel der Ausrottung der Kinderlähmung erreicht hat, die in den späten 1980er Jahren begann und nun ihrem Ziel nahe zu sein scheint. Chan hat gewarnt, dass die globale Gesundheitsbehörde nach noch mehr Geld Ausschau halten wird, wenn die Gelder für Polio im Jahr 2019 versiegen.

Landry von der Gates Foundation sagte, dass seine Kollegen mit der WHO und ihrem Polio-Team an einem „Übergangsplan“ arbeiten, um sicherzustellen, dass die Programme, die derzeit durch die Polio-Bemühungen finanziert werden, nicht in Schwierigkeiten geraten, sobald das Geld nicht mehr fließt. Die WHO wird den Mitgliedsländern im Mai einen Bericht darüber vorlegen.

„Der Einfluss der Stiftung auf die WHO ist enorm“, sagte Garrett vom Council on Foreign Relations. „Wenn sie nicht da wären, wenn sie mit ihrem Geld weggingen, wären die schädlichen Auswirkungen tiefgreifend, und jeder ist sich dessen nur allzu bewusst.“