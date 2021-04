Fitnessstudio in den USA: Kostenlose Mitgliedschaft für ungeimpfte

Der Miteigentümer des Atilis Fitness Clubs in Bellmawr, N.J. twitterte das Angebot als Reaktion auf das Angebot von Krispy Kreme, Impfstoffempfängern kostenlose Donuts zu geben:

In light of @krispykreme giving free donuts for receiving the CVD shot, here at @TheAtilisGym we are giving out free memberships to all who don’t get vaccinated. We believe in health – the real way – exercise, good diet, plenty of Vitamin D, Zinc, and an environment to destress.