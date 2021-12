Treffen Sie die (einseitige) Presse

Bei der Berichterstattung über Russland und die Ukraine verzichten die Medien auf Objektivität

Paul W. Lovinger

Als Präsident Biden am 7. Dezember sein zweistündiges Gespräch mit seinem Amtskollegen Wladimir Putin führte, wiederholten die amerikanischen Nachrichtenmedien pflichtbewusst, was das Weiße Haus veröffentlicht hatte: eine Warnung Bidens, die Ukraine in Ruhe zu lassen – oder sonst!

Aber hatte Putin Biden nicht etwas zu sagen? Gibt es eine russische Seite in dieser Angelegenheit? Nicht, soweit es einige Medien betrifft.

Nehmen wir NBCs „Meet the Press“ am Sonntag (12. Dezember). Chuck Todd eröffnete das Thema mit einem Ausschnitt aus Bidens Warnung an Putin vor „wirtschaftlichen Konsequenzen, wie er sie noch nie gesehen hat“, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert.

Außenminister Anthony Blinken sagte Todd daraufhin, dass Biden und er, Blinken, ihren Amtskollegen deutlich gemacht hätten, dass die USA bereit seien, außergewöhnliche Schritte zu unternehmen, um die „russische Aggression“ zu stoppen.

„Die Ukraine ist wichtig, und wir setzen uns entschlossen für ihre Souveränität und ihre territoriale Int