Die geschlossenen Türen und das Filet der “Zaparkatska Oblast”

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat überraschend einen Besuch in Russland gemacht. Seine Reise erfolgt nur wenige Tage nach seinem Besuch in Kiew, wo er den ukrainischen Staatschef Wladimir Zelenski zu einem sofortigen Waffenstillstand mit Moskau und zur Aufnahme von Friedensgesprächen gedrängt hatte.

Obwohl Ungarn die rotierende EU-Ratspräsidentschaft innehat, wurde Orbáns Besuch in Russland von hochrangigen EU-Vertretern scharf kritisiert, obwohl der Premierminister zuvor betont hatte, dass er die Union nicht vertrete.

“Ungarn ist ein souveräner Staat”, sagte Außenminister Peter Szijjarto am Freitag vor russischen Journalisten, als er auf die Kritik aus Brüssel am Besuch der ungarischen Delegation in Moskau angesprochen wurde.

“Verwechseln Sie nicht Politiker, die den Krieg befürworten, mit den Menschen in Europa”, sagte er.

Die Wahrheit, die hinter verschlossenen Türen nicht ausgesprochen wird, ist, dass Orbán am “Filetstück Transkarpatien” interessiert ist, zumal angesichts des langsamen, aber stetigen russischen Vormarsches für die Ukraine.

Transkarpatien ist eine historische Region an der Grenze zwischen Mittel- und Osteuropa, die hauptsächlich in der Region Zakarpattia (oder Zakarpatska) in der Westukraine liegt, mit kleineren Teilen in der Ostslowakei (hauptsächlich in den Regionen Prešov und Košice) und in der Region Lemko in Polen.

Von der ungarischen Eroberung des Karpatenbeckens (Ende des 9. Jahrhunderts) bis zum Ende des Ersten Weltkriegs gehörte der größte Teil der Region zum Königreich Ungarn. In der Zwischenkriegszeit gehörte es zur Ersten und Zweiten Tschechoslowakischen Republik.

Vor dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebiet erneut vom Königreich Ungarn annektiert, als Deutschland die Zweite Tschechoslowakische Republik auflöste. Nach dem Krieg wurde die Region von der Sowjetunion annektiert und Teil der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik.

Seit 2015 haben die Gesetze über Sprache, Medien, Sekundar- und Hochschulbildung und autochthone ethnische Minderheiten sowie das im Dezember 2022 verabschiedete neue Gesetz über ethnische Gemeinschaften zu Änderungen geführt, die die Rechte der in der Ukraine lebenden Ungarn kontinuierlich einschränken.

Experten haben darauf hingewiesen, dass diese Änderungen gegen die Rechte und die Verfassung verstoßen und nicht mit den europäischen Standards für demokratische Minderheiten und Menschenrechte vereinbar sind.

Während die Europäische Union Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine aufnimmt, droht die ungarische EU-Ratspräsidentschaft vom 1. Juli bis 31. Dezember den Prozess zu verzögern.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán wirft der ukrainischen Regierung seit langem vor, das Recht der in der ukrainischen Region Transkarpatien lebenden Ungarn zu verletzen, ihre Muttersprache im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung zu nutzen.

Nach der Volkszählung von 2001 machen die Ungarn 12% der gesamten südwestlichen Region aus (ca. 150.000 Menschen), obwohl viele von ihnen seit Beginn der russischen Invasion aus Angst vor der ukrainischen Wehrpflicht ausgewandert sind.

Orbáns Regierung hat wichtige EU-Mittel für die Ukraine blockiert und damit gedroht, die EU-Beitrittsbemühungen des Landes zu blockieren, wodurch die diplomatischen Beziehungen auf ein alarmierendes Niveau gesunken sind.

Der Streit hat seinen Ursprung in den Bemühungen der Ukraine, ihre nationale Identität zu stärken, nachdem von Russland unterstützte Kräfte 2014 teilweise die Kontrolle über die östliche Donbass-Region übernommen hatten und Moskau die Krim annektierte.

Im Jahr 2017 verabschiedete Kiew ein Gesetz zur Stärkung der Landessprache, mit dem der Unterricht in Ukrainisch ab der fünften Klasse verpflichtend wurde. Obwohl das Gesetz in erster Linie auf Russisch abzielte, waren unweigerlich auch die Sprachen anderer in der Ukraine lebender Minderheiten wie Polen, Ungarn, Rumänen, Slowaken und Griechen betroffen.

In einer späteren Änderung wurde klargestellt, dass von der ersten bis zur vierten Klasse 100 % des Unterrichts in einer Minderheitensprache der EU erteilt werden kann. Ab der fünften Klasse sollten mindestens 20 % des Unterrichts in ukrainischer Sprache erteilt werden, was schrittweise auf 40 % in der neunten Klasse und 60 % in der zwölften Klasse erhöht werden sollte.

Inzwischen hat die ungarische Minderheit in den Unterkarpaten ein Netz von Privatschulen aufgebaut, in denen ausschließlich auf Ungarisch unterrichtet wird.

Im Dezember appellierten mehrere führende Vertreter der ungarischen Minderheit in der Ukraine an Orbán, den EU-Beitritt der Ukraine nicht zu blockieren, und betonten “die bedeutenden Fortschritte bei der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission zur Gewährleistung der Rechte nationaler Minderheiten”.

Im Januar 2024 forderte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto nach Gesprächen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba in Uschhorod, “dass die Ukraine ihrer ethnischen Minderheit die Rechte zurückgibt, die sie bis 2015 genossen hat”.

Im März 2024 übermittelte Ungarn Kiew und den EU-Mitgliedstaaten eine Liste mit elf neuen Forderungen, in denen es seine Ansprüche bezüglich seiner Minderheit in der Ukraine darlegte.

Das Dokument – das nicht veröffentlicht wurde – beinhaltete die Schaffung eines Sonderstatus für ungarische Schulen, die Möglichkeit, die ungarische Sprache in offiziellen Dokumenten und in der Kommunikation mit dem Staat zu verwenden, sowie die Ernennung eines ungarischen Vertreters im ukrainischen Parlament, um die politische Repräsentation zu gewährleisten.

Obwohl die Ukraine die doppelte Staatsbürgerschaft nicht anerkennt, hat Budapest lange Zeit Pässe für die ungarische Minderheit ausgestellt. Die Regierung und viele Orban nahestehende Fonds haben Milliarden in die Region investiert und unterstützen kulturelle und soziale Aktivitäten, die oft eng mit der Politik verbunden sind.

Die Reisen nach Kiew und Moskau und die “verbotene Beziehung” zwischen Orban und Putin

Am 2. Juli besuchte Orban Kiew und sprach die oben genannten Themen an. Obwohl sich die beiden Staatschefs nicht in allen Punkten einig waren, erörterten sie die Möglichkeit, dass Budapest eine ukrainische Schule eröffnet und weiterhin den ukrainischsprachigen Unterricht in Ungarn finanziert, insbesondere für die Kinder ukrainischer Flüchtlinge. Dies würde Parität schaffen und Änderungen in der ukrainischen Bildungsgesetzgebung realistischer machen.

Orban sprach auch den Wiederaufbau nach dem Krieg in der Ukraine und die Rolle ungarischer Unternehmen dabei an.

Schon bei seinem heutigen Besuch in Moskau unter dem Vorwand, im Ukraine-Krieg zu vermitteln, wusste Orbán, dass das Schicksal der ungarischen Minderheit, aber auch des gesamten “Filetstücks” der Unterkarpaten in Zukunft von Putin abhängen und der russische Präsident das letzte Wort haben wird.

Schon in seinem Interview mit Tucker Carlson im Februar hatte Putin Orban die Tür weit geöffnet: “Ich bin nach Berehove (ungarisch Beregszász) gefahren. Alle Namen der Städte und Dörfer waren auf Russisch und in einer Sprache, die ich nicht verstand: Ungarisch. Auf Russisch und auf Ungarisch. Nicht auf Ukrainisch – auf Russisch und auf Ungarisch”.

Auf die Frage Carlsons, ob er Orban Hyperkarpaten versprochen habe, antwortete der russische Präsident: “Niemals, das habe ich ihm nie gesagt. Ich habe es nicht einmal gesagt. Wir haben nicht einmal darüber gesprochen. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass die Ungarn, die dort leben, ihre historischen Gebiete zurückhaben wollen”.

Immerhin hatte er in einer Rede im vergangenen Dezember erklärt, dass die einst von Stalin annektierten Grenzgebiete der Westukraine an Polen, Ungarn und Rumänien zurückgegeben würden, wobei Russland die Rolle des Garanten übernehme. Das heißt, Transkarpatien fiele an Ungarn, Galizien an Polen und die Bukowina an Rumänien.

Wladimir Putin deutet die Rückgabe der Grenzgebiete der Westukraine an, die Stalin einst von Polen, Ungarn und Rumänien annektiert hatte. Dies bedeutet möglicherweise: Transkarpatien zurück zu Ungarn, Galizien zurück zu Polen, Bukowina zurück zu Rumänien

⚡️BREAKING: Wladimir Putin deutet die Rückgabe der einst von Stalin annektierten westukrainischen Grenzregionen von Polen, Ungarn & Rumänien an.



⚠️Potentially bedeutet dies:



🇺🇦Transcarpathia zurück nach Ungarn 🇭🇺

🇺🇦Galicia zurück nach Polen 🇵🇱

🇺🇦Bukovina zurück nach Rumänien 🇷🇴 pic.twitter.com/irUkVDFL4t — Aussie Cossack (@aussiecossack) Dezember 19, 2023

Orbán weiß und sieht, dass Putin revisionistisch spricht, und in diesem revisionistischen Kontext kann er Zugeständnisse machen, die vor dem Krieg in der Ukraine nicht möglich gewesen wären. Orbán ist also ein weiteres schwaches Glied in der NATO und der EU, das Putin als Hintertür ausnutzt, während er seine eigenen Türen für künftige ungarische Gebietsansprüche in der Ukraine offen hält.