Obwohl die jüdischen Siedlungen im Westjordanland von einem Großteil der internationalen Gemeinschaft als illegal betrachtet werden, haben die israelischen Behörden am Mittwoch weitere fünf Quadratkilometer des Jordantals zu ihrem Eigentum erklärt.

Nach Angaben einer Anti-Siedlungsgruppe hat Israel damit die größte Landbeschlagnahme im besetzten Westjordanland seit mehr als drei Jahrzehnten durchgeführt. Die Landbeschlagnahme sei die größte seit den Osloer Verträgen von 1993, die den Rahmen für einen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen bilden, so Peace Now.

Im Juni beanspruchte Israel rund 12,7 Quadratkilometer des Jordantals für sich, um das Land für neue Siedlungen zu nutzen und den Palästinensern den Zugang zu verwehren. Obwohl diese Maßnahmen international als illegal angesehen werden, veröffentlichte die israelische Zivilverwaltung die Anordnung am Mittwoch – etwa eine Woche nach ihrem Inkrafttreten, wie das Wall Street Journal berichtete.

Laut Peace Now hat Israel seit Anfang des Jahres insgesamt 9 Quadratmeilen des Westjordanlandes für sich beansprucht, was 2024 zu einem Rekordjahr für Landbeschlagnahmungen macht. Seit dem 7. Oktober behauptet Israel, im Westjordanland umfassend zu operieren, um die Hamas zu zerschlagen. Seit der Besetzung des Westjordanlandes und Ostjerusalems hat Israel rund 160 Siedlungen errichtet, in denen etwa 700.000 Juden leben.

Seit Beginn des Krieges im Gazastreifen wurden mehr als 500 Palästinenser im Westjordanland getötet, während die Zahl der Todesopfer durch israelische Angriffe auf den Gazastreifen nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Enklave auf 38.011 gestiegen ist und 87.445 Menschen verletzt wurden.

“Fast die Hälfte des [seit Oslo] konfiszierten Landes wurde in diesem Jahr beschlagnahmt”, sagt Hagit Ofran, die das Siedlungswachstum bei Peace Now verfolgt. “Das ist enorm.

Mu’ayyad Shaa’ban, Leiter der Siedlungskontrollkommission der Palästinensischen Autonomiebehörde, erklärte, die Landbeschlagnahmungen dienten der Enteignung von Palästinensern und seien Teil eines “großen Plans zur Kontrolle des östlichen Teils der Westbank”. Unterdessen kritisierte die UNO die Landbeschlagnahmungen als “Schritt in die falsche Richtung” für eine hoffentlich mögliche Zweistaatenlösung im Gaza-Krieg.

In einem Bericht des Wall Street Journal wird sogar eingeräumt, dass der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich gegen die Gründung eines palästinensischen Staates sei und zugegeben habe, “an der Schwächung der Palästinensischen Autonomiebehörde zu arbeiten”. Smotrich, der das Westjordanland als Teil eines “Groß-Israel” betrachtet, hat auch eine neue “stellvertretende Funktion” in der israelischen Zivilverwaltung geschaffen, die mit einem Siedlerfreund besetzt wurde, der Entscheidungen über Landenteignungen treffen wird.

Smotrich feierte auch die Nachricht, dass der Oberste Planungsrat des israelischen Militärs zusammentrat, um Pläne für mehr als 5.000 neue Siedlerhäuser im Westjordanland zu genehmigen, in einem Artikel auf X. Smotrich sagte, dass der Oberste Planungsrat des israelischen Militärs zusammentrat, um Pläne für mehr als 5.000 neue Siedlerhäuser im Westjordanland zu genehmigen.

בונים את הארץ הטובה ומסכלים הקמת מדינה פלסטינית.

מת"ע מתכנסת הבוקר לאשר למעלה מ- 5.000 יחידות דיור.

עם ישראל חי! pic.twitter.com/ul1iWtsE84 — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) Juli 3, 2024

Letzte Woche veröffentlichte die Beobachtergruppe eine Aufnahme, die zeigt, dass Smotrichs Partei plant, die Verwaltung der Siedlungen vom Militär auf zivile Beamte zu übertragen, eine Umgehungsstraße für die Legalisierung von Siedlungsaußenposten zu schaffen, die Genehmigung für landwirtschaftliche Außenposten auszuweiten und hart gegen nicht genehmigte palästinensische Bauten vorzugehen”, berichtete die BBC.

Peace Now warf Smotrich und Premierminister Benjamin Netanjahu vor, “entschlossen zu sein, gegen die ganze Welt und gegen die Interessen des israelischen Volkes für eine Handvoll Siedler zu kämpfen”.

“Heute ist allen klar, dass dieser Konflikt ohne eine politische Lösung, die einen palästinensischen Staat an der Seite Israels vorsieht, nicht gelöst werden kann”, so die Gruppe.