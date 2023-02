Trilateraler Kommissar Eric Schmidt baut die perfekte KI für den Krieg

Der ehemalige Google- und Alphabet-Chef Schmidt arbeitet mit dem Militär zusammen, um das Gesicht der modernen Kriegsführung mit fortschrittlichen KI-Waffen zu verändern, die er mit der Bedeutung der Atombombe im Zweiten Weltkrieg vergleicht. Er hat sich auch als offensichtlicher Nachfolger von Henry Kissinger, einem Gründungsmitglied der Trilateralen Kommission von 1973, erwiesen. ⁃ TN Herausgeber

Teure militärische Geräte wie ein neuer Panzer werden strengen Tests unterzogen, bevor sie auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen. Ein Startup namens Istari, das von Eric Schmidt, dem ehemaligen CEO von Google und Vorsitzenden von Alphabet, unterstützt wird, geht davon aus, dass ein Teil dieser Arbeit im Metaversum effektiver erledigt werden kann.

Istari nutzt maschinelles Lernen, um Kriegsmaschinen anhand von Computermodellen einzelner Komponenten wie Fahrgestell und Motoren, die normalerweise auf separaten digitalen Zeichenbrettern liegen, virtuell zusammenzubauen und zu testen. Das mag langweilig klingen, aber Schmidt sagt, dass es der US-Militärtechnik eine Dosis Innovation aus der Technologiebranche bringen kann. „Das Istari-Team bringt eine Internet-ähnliche Benutzerfreundlichkeit für Modelle und Simulationen“, sagt er. „Das eröffnet die Möglichkeit einer softwareähnlichen Agilität für zukünftige physikalische Systeme – das ist sehr aufregend.

Das Unternehmen spiegelt Schmidts einzigartige Position als Bindeglied zwischen der Technologiebranche und dem Pentagon wider. Virtuelle Nachbildungen, sogenannte digitale Zwillinge, sind in der Fertigung üblich und könnten dem Pentagon helfen, Hardware schneller zu entwickeln. Und Istari ist ein Baustein in einem umfassenderen Projekt, mit dem Schmidt versucht, Technologien und Denkweisen aus dem Silicon Valley in das US-Militär zu bringen.

Dieses Bestreben hat seine Wurzeln in dem Schock, den Schmidt 2016 erlebte, als er zum ersten Mal den Stand der Technologie des Pentagons aus der Nähe betrachtete. Er war damals noch Vorsitzender von Alphabet, nahm aber eine Einladung von Präsident Obamas Verteidigungsminister Ashton Carter an, den Vorsitz eines neuen Defense Innovation Board zu übernehmen, das das Verteidigungsministerium modernisieren sollte. Schmidts neuer Posten begann mit einer augenöffnenden Tour durch US-Labore und -Stützpunkte.

„Ich bin mit Eric herumgelaufen und habe mir angeschaut, wie das Ministerium kommerzielle Technologien einsetzt“, sagt Will Roper, der damals stellvertretender Sekretär der Air Force mit Schwerpunkt Technologie war und Gründer und CEO von Istari ist. „Es war offensichtlich, dass das gesamte Verteidigungsministerium Software auf dieselbe Weise entwickelte wie in den 1970er und 80er-Jahren“, sagt Roper. Er war einer von vielen Pentagon-Führern, die von Schmidts Diagnose der Probleme des Ministeriums und seiner Bereitschaft, sie zu lösen, beeindruckt waren.

Schmidt wurde 2001 CEO von Google, als die Suchmaschine ein paar Hundert Mitarbeiter hatte und kaum Geld verdiente. Er verließ Alphabet im Jahr 2017, nachdem er ein weitläufiges, hochprofitables Unternehmen mit einem umfangreichen Portfolio an Projekten aufgebaut hatte, darunter modernste künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos und Quantencomputer.

Schmidt sieht nun eine weitere Gelegenheit für eine technologische Neuerfindung, die zur Vorherrschaft führen könnte, diesmal für die US-Regierung im Wettbewerb mit anderen Weltmächten. Er könnte in der einzigartigen Position sein, zu verstehen, was das Pentagon benötigt, um seine technologischen Ziele zu erreichen, und der Behörde dabei zu helfen, diese zu erreichen. Seine Verbindungen zur Industrie werfen jedoch Fragen darüber auf, wie die USA die Regierung und den privaten Sektor aufeinander abstimmen sollten. Und während die militärische Macht der USA seit Langem von technologischen Fortschritten abhängt, befürchten einige, dass militärische KI neue Risiken mit sich bringen kann.

Gute Menschen, schlechtes System

Im Gespräch mit Zoom in seinem New Yorker Büro entwirft Schmidt eine große Vision für ein fortschrittlicheres Verteidigungsministerium, das sich die Technologie von Unternehmen wie Istari zunutze machen kann. In einem fröhlichen orangefarbenen Pullover, der aussieht, als wäre er aus exquisiter Wolle, stellt er sich lässig einen kompletten Neustart der US-Streitkräfte vor.

„Stellen wir uns vor, wir würden ein besseres System zur Kriegsbekämpfung aufbauen“, sagt Schmidt und skizziert, was auf eine enorme Überholung der weltweit mächtigsten Militäroperation hinauslaufen würde. „Wir würden einfach ein technisches Unternehmen gründen. Weiter skizziert er eine Vision des Internets der Dinge mit einer tödlichen Wendung. „Es würde eine große Anzahl preiswerter Geräte bauen, die sehr mobil und angreifbar sind, und diese Geräte – oder Drohnen – wären mit Sensoren oder Waffen ausgestattet und würden miteinander vernetzt.“

Das Problem des heutigen Pentagons ist nach Schmidts Meinung kaum Geld, Talent oder Entschlossenheit. Er beschreibt das US-Militär als „großartige Menschen in einem schlechten System“ – einem System, das sich entwickelt hat, um einer früheren Ära zu dienen, die von großen, langsamen, teuren Projekten wie Flugzeugträgern und einem bürokratischen System dominiert wurde, das die Menschen daran hindert, sich zu schnell zu bewegen. Unabhängige Studien und Anhörungen im Kongress haben ergeben, dass es Jahre dauern kann, bis das Verteidigungsministerium Software auswählt und kauft, die zum Zeitpunkt der Installation bereits veraltet sein kann. Laut Schmidt ist dies ein großes Problem für die USA, denn Computerisierung, Software und Vernetzung sind im Begriff, die Kriegsführung zu revolutionieren.

Die Reaktion der Ukraine auf die russische Invasion bietet Schmidt zufolge Anhaltspunkte dafür, wie sich das Pentagon verbessern könnte. Das ukrainische Militär hat es geschafft, einer viel größeren Macht zu widerstehen, indem es schnell handelte und Technologien aus dem Privatsektor anpasste – indem es kommerzielle Drohnen zu Waffen umfunktionierte, nicht mehr benötigte Konnektivitätssysteme auf dem Schlachtfeld wiederverwendete, Ersatzteile in 3D-Druck herstellte und nützliche neue Software für Aufgaben wie die militärische Gehaltsabrechnung innerhalb von Monaten, nicht Jahren, entwickelte.

Schmidt bietet ein weiteres Gedankenexperiment an, um die Zwickmühle zu veranschaulichen, aus der er das US-Militär befreien will. „Stellen Sie sich vor, Sie und ich beschließen, das ukrainische Problem zu lösen, und das Verteidigungsministerium gibt uns 100 Millionen Dollar, und wir veranstalten einen sechsmonatigen Wettbewerb“, sagt er. „Und nach sechs Monaten kommt jemand mit einem neuen Gerät, einem neuen Werkzeug oder einer neuen Methode, die den Ukrainern den Sieg bringt. Problem gelöst? Nicht so schnell. „Alles, was ich gerade gesagt habe, ist illegal“, sagt Schmidt. Grund dafür sind die Beschaffungsregeln, die es dem Pentagon verbieten, Gelder zu verteilen, ohne sorgfältige, aber übermäßig langwierige Prüfverfahren zu durchlaufen.

Eine neue Waffe

Das technische Problem des Pentagons ist laut Schmidt am dringlichsten, wenn es um KI geht. „Gelegentlich kommt eine neue Waffe, eine neue Technologie auf den Markt, die die Dinge verändert“, sagt er. „Einstein schrieb in den 1930er-Jahren einen Brief an Roosevelt, in dem er darauf hinwies, dass diese neue Technologie – die Atomwaffen – den Krieg verändern könnte, was sie auch tat. Ich würde behaupten, dass [KI-gestützte] Autonomie und dezentralisierte, verteilte Systeme genauso mächtig sind.“

Mit Schmidts Hilfe hat sich in den vergangenen zehn Jahren eine ähnliche Ansicht im Verteidigungsministerium durchgesetzt, wo die Verantwortlichen davon überzeugt sind, dass KI die militärische Hardware, die Sammlung von Informationen und die Backend-Software revolutionieren wird. In den frühen 2010er-Jahren begann das Pentagon mit der Bewertung von Technologien, die ihm helfen könnten, einen Vorsprung vor dem aufstrebenden chinesischen Militär zu halten. Das Defense Science Board, das oberste technische Beratungsgremium der Behörde, kam zu dem Schluss, dass KI-gestützte Autonomie die Zukunft des militärischen Wettbewerbs und Konflikts bestimmen wird.

Doch die KI-Technologie wird hauptsächlich im privaten Sektor entwickelt. Die besten Werkzeuge, die sich als entscheidend für das Militär erweisen könnten, wie Algorithmen, die in der Lage sind, feindliche Hardware oder bestimmte Personen in Videos zu identifizieren, oder die übermenschliche Strategien erlernen können, werden bei Unternehmen wie Google, Amazon und Apple oder in Start-ups entwickelt.

„Die große Herausforderung, vor der das US-Militär in Zukunft steht, ist die schnelle Anpassung kommerzieller Technologien für militärische Zwecke, und zwar schneller als die Konkurrenz“, sagt Paul Scharre, Vizepräsident des Center for a New American Security, einer Denkfabrik, und Autor von Four Battlegrounds: Power in the Age of Artificial Intelligence“, einem demnächst erscheinenden Buch über KI und Geopolitik. Scharre stellt in seinem Buch fest, dass der Anteil des Pentagons an den weltweiten F&E-Ausgaben von 36 Prozent im Jahr 1960 auf heute 4 Prozent gesunken ist.

„Wir versuchen, ein Militär des 21. Jahrhunderts mit der Bürokratie des 20. Jahrhunderts aufzubauen. Paul Scharre, Center for a New American Security

Das US-Verteidigungsministerium arbeitet in erster Linie mit dem privaten Sektor über große Verteidigungsunternehmen zusammen, die sich auf den Bau teurer Hardware über Jahre hinweg spezialisiert haben, nicht auf die flinke Softwareentwicklung. Pentagon-Verträge mit großen Technologieunternehmen, darunter Amazon, Apple und Microsoft, werden immer häufiger abgeschlossen, sind aber manchmal auch umstritten. Die Arbeit von Google an der Analyse von Drohnenaufnahmen mithilfe von KI im Rahmen einer Initiative namens Project Maven führte zu Protesten der Mitarbeiter, woraufhin das Unternehmen den Vertrag auslaufen ließ. Seitdem hat Google seine Arbeit im Verteidigungsbereich ausgeweitet, wobei bestimmte Projekte – wie Waffensysteme – von den Regeln ausgenommen sind.

Scharre sagt, dass es wertvoll ist, Leute wie Schmidt zu haben, die über einen großen Einfluss im privaten Sektor verfügen und die Kluft überbrücken wollen. Große Technologieunternehmen, die vom technologischen Wandel bedroht sind, haben sich manchmal erfolgreich neu erfunden. Und Tech-Botschafter können dem Pentagon helfen zu verstehen, wie man Bürokratie abbaut, um ein attraktiverer Partner für Start-ups zu werden, die eine wichtige Quelle für neue Ideen darstellen. „Wir versuchen immer noch, ein Militär des 21. Jahrhunderts mit einer Bürokratie des 20. Jahrhunderts aufzubauen“, sagt er.

Schwenk nach China

Schmidt geht zu davon aus, dass die Tech-Industrie zwar das Pentagon unterstützen muss, die Regierung aber auch das Silicon Valley unterstützen muss. Im Jahr 2019 übernahm er den Vorsitz der Nationalen Sicherheitskommission der USA für künstliche Intelligenz, die vom Kongress eingesetzt wurde, um die Auswirkungen der Technologie auf die Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der USA zu untersuchen. Der Abschlussbericht der NSCAI, der 2021 veröffentlicht wird, konzentriert sich auf die KI-Rivalität zwischen den USA und China und warnt davor, dass die Technologie autoritäre Werte verbreiten könnte. Um die KI-Quelle in den USA gesund zu erhalten, fordert der Bericht die US-Regierung auf, stärker mit dem Privatsektor zusammenzuarbeiten und sowohl öffentlichen als auch privaten KI-Projekten Mittel, Daten und Rechenleistung zur Verfügung zu stellen.

Auf einer Veranstaltung im vergangenen Herbst sagte Schmidt, die NSCAI habe sein Leben verändert, weil sie ihn für die Bedrohung der USA durch China sensibilisiert habe. „Wir stehen vor einer sehr bedeutenden Herausforderung durch einen sehr, sehr fokussierten Konkurrenten, der weiß, was er tut“, sagte er. Die Kommission hat sich inzwischen aufgelöst, obwohl Schmidt jetzt in einem ähnlichen Gremium mitarbeitet, das sich mit den Auswirkungen von Fortschritten in der Biotechnologie befasst. Und er finanzierte eine neue, unabhängige Denkfabrik mit dem Namen Special Competitive Studies Project, um die Empfehlungen der NSCAI zu verwirklichen. Das Projekt befasst sich mit Technologien, die über die künstliche Intelligenz hinausgehen, und lehnt sich an eine von Nelson Rockefeller ins Leben gerufene und von Henry Kissinger geleitete Anti-Russland-Initiative aus dem Kalten Krieg an.

Der SCSP hat im vergangenen Jahr eine Reihe von Berichten veröffentlicht, in denen die Regierung aufgefordert wird, Bereiche zu finanzieren, die für das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der USA von entscheidender Bedeutung sind, darunter Kernfusion, Quantencomputer und -kommunikation sowie Genbearbeitung. Die Berichte wurden inmitten einer Welle politischer Unterstützung für mehr staatliche Eingriffe in die Technologie veröffentlicht. Das im vergangenen Jahr mit parteiübergreifender Unterstützung verabschiedete CHIPS-Gesetz, das durch die Besorgnis über China motiviert war, wird 280 Milliarden Dollar für die Forschung und Herstellung von Halbleitergeräten in den USA bereitstellen.

Eine engere Zusammenarbeit zwischen Regierung und Industrie ist jedoch nicht ganz einfach. Als Schmidt 2017 dem Defense Innovation Board angehörte, meldete ein Beamter Bedenken wegen potenzieller Interessenkonflikte an, die ihn und andere Vorstandsmitglieder, die ebenfalls Führungskräfte aus dem Silicon Valley sind, betrafen und die später fallen gelassen wurden. Schmidt besitzt immer noch Alphabet-Aktien im Wert von etwa 5 Mrd. USD, ist Investor in dem neu gegründeten militärischen Auftragnehmer Rebellion Defense und hat über verschiedene Investmentfirmen Verbindungen zu anderen Unternehmen, die mit der Regierung zusammenarbeiten.

„Es ist schwierig, einen anderen CEO mit demselben Einfluss im Technologiesektor für die nationale Sicherheit zu finden“, sagt Jack Poulson, der die Beziehungen zwischen Einzelpersonen, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Regierungen über Tech Inquiry, eine gemeinnützige Organisation, verfolgt. Er sagt, dass Schmidt an mehreren Unternehmen beteiligt ist, die Technologien in Bereichen entwickeln, die nach Ansicht von Organisationen wie dem SCSP mehr staatliche Mittel erhalten sollten.

Schmidts Arbeit zeigt vielleicht nicht nur den Wert der Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privatwirtschaft, sondern auch die Notwendigkeit größerer Transparenz und neuer Verantwortlichkeit, wenn diese Zusammenarbeit zunimmt. Melissa Stavenhagen, eine Sprecherin von Schmidt, sagt, dass er alle notwendigen Angaben immer vollständig gemacht hat. „Da er über mehrere demokratische und republikanische Regierungen hinweg gearbeitet hat, weiß er, wie wichtig diese Themen sind“, sagt Stavenhagen.

Wenn er über seine Arbeit bei Zoom spricht, zeigt sich Schmidt oft frustriert über die Dysfunktion, die er im Umgang der US-Regierung mit Technologie sieht. Als er 2016 ins Pentagon eintrat, hatte er nicht erwartet, eine neue Berufung zu finden. „Ich dachte, ich würde es für ein Jahr machen, um auszuhelfen“, sagt er. Stattdessen ist es zu einer zweiten Karriere geworden. Welche Fortschritte das Pentagon auch immer bei der Verwirklichung seiner KI-Träume macht – und welche Auswirkungen dies auf die Welt haben wird – Schmidt wird wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen.