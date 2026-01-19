Trotz COVID-Ursprung aus dem Labor: Trump-Regierung lässt gefährliche Gain-of-Function-Experimente weiterlaufen

Leiter von NIH, NIAID und CRD weigern sich, tödliche Pathogen-Manipulationen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie zu stoppen.

Jon Fleetwood

In einer am Freitag veröffentlichten Publikation in Nature Medicine betonten führende Vertreter der obersten US-Gesundheitsbehörden ihre Verpflichtung gegenüber einer von Präsident Donald Trump unterzeichneten Executive Order, die es erlaubt, gefährliche Gain-of-Function-(GOF)-Arbeiten weiterhin mit Steuergeldern zu finanzieren.

Dies geschieht, obwohl der Kongress, das Weiße Haus, das US-Energieministerium, das FBI, die CIA sowie der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) bestätigt haben, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis einer im Labor manipulierten Erregerentwicklung war.

Wenn Gain-of-Function die Ursache der COVID-Pandemie war, die 1,2 Millionen Amerikaner das Leben kostete, dann stellen alle fortlaufenden GOF-Experimente das größte nationale Sicherheitsrisiko unserer Zeit dar.

Die Leiter der National Institutes of Health (NIH), des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) sowie der Clinical Research Directorate (CRD) am Frederick National Laboratory for Cancer Research (FNLCR) werden GOF nicht stoppen, sondern erlauben dessen Fortführung unter Ausnahmeregelungen.

Am Ende dieses Artikels findet sich eine lange Liste bislang nie zuvor gesehener chimärer „Frankenstein“-Erreger, die kürzlich durch diese Behörden geschaffen wurden.

In ihrem Nature-Artikel schreiben der NIH-Direktor Jay Bhattacharya, der NIAID-Direktor Jeffery K. Taubenberger und der CRD-Direktor John H. Powers:

„[D]as NIAID wird sich strikt an neue regulatorische Rahmenbedingungen für gefährliche Gain-of-Function-Forschung halten, wie sie in der Executive Order 14292 von Präsident Trump im Mai 2025 definiert sind und die durch das Office of Science and Technology Policy festgelegt werden. Wir werden sicherstellen, dass durch das NIH unterstützte Forschung den neuen Richtlinien, Prüfverfahren und Verboten folgt. Obwohl der Großteil der Infektionsforschung keine katastrophale Bedrohung für die menschliche Bevölkerung darstellt, werden jene Projekte, die dies tun, künftig keinen Platz mehr im NIAID-Portfolio haben.“

Die Nature-Publikation befindet sich hinter einer Paywall, obwohl die Arbeit durch US-Steuergelder finanziert wurde.

Die Sprache des Artikels erweckt den Eindruck, dass Gain-of-Function-Arbeiten eingestellt würden.

Doch die Executive Order 14292, auf die sich die Behördenleiter in ihrer Nature-Publikation berufen, bestätigt, dass die Regierung GOF-„Ausnahmen“ zulässt.

Bhattacharya, Taubenberger und Powers haben es versäumt, dies für jene Leser klarzustellen, die sich den Zugang zu ihrem Artikel leisten konnten.

Die Executive Order vom Mai 2025 lautet:

„Die Leiter der Behörden haben jede Ausnahme von einer Aussetzung dem Direktor des OSTP zur Überprüfung zu melden, in Konsultation mit dem APNSA und den Leitern der zuständigen Behörden.“

Das bedeutet, dass Gain-of-Function-Experimente nicht vom Tisch sind.

Michael Kratsios fungiert als 13. Direktor des White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) und wurde im März 2025 bestätigt.

Kratsios absolvierte sein Studium an der Princeton University und absolvierte ein Praktikum bei Senator Lindsey Graham (R–SC).

Michael Kratsios, Chief Technology Officer der Vereinigten Staaten

Er arbeitete im Finanzsektor bei Barclays Capital und der Lyford Group sowie als CFO von Clarium Capital, anschließend bei Thiel Capital als Stabschef von Peter Thiel.

2017 trat er als stellvertretender Assistent für Technologiepolitik in das Weiße Haus ein, wurde 2019 der vierte US-Chief-Technology-Officer und 2020 kommissarischer Unterstaatssekretär für Forschung und Entwicklung im Verteidigungsministerium, wo er ein Forschungs- und Entwicklungsbudget von 106 Milliarden US-Dollar einschließlich DARPA beaufsichtigte.

Die Beteiligung von DARPA an pandemiebezogener Forschung reicht bis vor COVID-19 zurück und umfasst den 2018 abgelehnten DEFUSE-Vorschlag zur Erzeugung neuartiger Fledermaus-Coronaviren mit erhöhter Infektiosität für Menschen, die anschließende, durch NIH finanzierte Coronavirus-Manipulation sowie den raschen Einsatz der mRNA-Plattform von Moderna – entwickelt mit umfangreicher DARPA-Unterstützung – als primäre Gegenmaßnahme nach dem Auftreten von SARS-CoV-2.

Zu den von Kratsios vorangetriebenen Schlüsselinitiativen zählen die American AI Initiative, die National Quantum Initiative, Prinzipien zur KI-Regulierung sowie internationale Initiativen wie die Technologie-Ministertreffen der G7 und G20.

Nach 2021 war er Managing Director bei Scale AI, bevor er 2025 zum OSTP zurückkehrte, mit Schwerpunkt auf KI, Quantenforschung, Biotechnologie und der technologischen Führungsrolle der USA unter Präsident Trump.

Solange Kratsios die Ausnahmegenehmigung erteilt, wird Gain-of-Function-Arbeit in den USA fortgesetzt.

Da Ausnahmen hinter verschlossenen Türen von einer kleinen Gruppe politischer Ernannter genehmigt werden, hat die Trump-Regierung bislang nicht klar dargelegt, wo sie die Grenze zwischen zulässiger Bioverteidigungsforschung und Experimenten zieht, die die Vereinigten Staaten – und die Welt – erneut einem katastrophalen nationalen Sicherheitsrisiko aussetzen könnten.