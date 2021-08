Trotz Fehlgeburtenrate von 82% bei schwangeren Frauen im 1. und 2. Trimester drängt die CDC Schwangere dazu sich impfen zu lassen

Die CDC forderte am Mittwoch alle schwangeren oder stillenden „Menschen“ auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

In einem Versuch, schwangere Frauen Angst zu machen, behauptet die CDC, dass Daten darauf hindeuten, dass werdende Mütter ein „erhöhtes Risiko einer schweren Erkrankung durch Covid-19“ haben.

„Die CDC empfiehlt, dass Schwangere gegen COVID-19 geimpft werden sollten, basierend auf neuen Erkenntnissen über die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe“, so die CDC. „Die COVID-19-Impfung wird für alle Personen ab 12 Jahren empfohlen, einschließlich Personen, die schwanger sind, stillen oder versuchen, schwanger zu werden, oder in Zukunft schwanger werden könnten.“

Nach Angaben der CDC gibt es keine Hinweise darauf, dass die experimentellen Covid-Impfstoffe bei Frauen oder Männern Fruchtbarkeitsprobleme verursachen:

Die COVID-19-Impfung wird für alle Menschen ab 12 Jahren empfohlen, auch für Personen, die schwanger sind, stillen, versuchen, schwanger zu werden, oder in Zukunft schwanger werden könnten.

Es gibt immer mehr Belege für die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft. Diese Daten deuten darauf hin, dass die Vorteile einer COVID-19-Impfung alle bekannten oder potenziellen Risiken einer Impfung während der Schwangerschaft überwiegen.

Derzeit gibt es keine Beweise dafür, dass Impfstoffe, einschließlich COVID-19-Impfstoffe, Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen oder Männern verursachen.

Preliminary: New CDC study found no increased risk of miscarriage after #COVID19 vaccination during early pregnancy. These findings can help inform discussions about COVID-19 vaccination during pregnancy between pregnant people & healthcare providers: https://t.co/pBVlI6STf8 pic.twitter.com/kruX8OJvyl — CDC (@CDCgov) August 11, 2021

Eine erschreckende Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, zeigt, dass bei schwangeren Frauen, die im ersten oder zweiten Trimester mit COVID-Impfstoffen geimpft werden, eine 82%ige Spontanabtreibung zu verzeichnen ist, bei der vier von fünf ungeborenen Babys sterben.

Dieses verblüffende Ergebnis, das im Folgenden erläutert wird, geht aus den Daten hervor, die in einer neuen Studie mit dem Titel „Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons“ veröffentlicht wurden.

Ebenso beunruhigend wie die Daten ist die Tatsache, dass die Autoren der Studie offenbar absichtlich versucht haben, die Wahrheit über die Verursachung von Spontanaborten durch Impfstoffe zu verschleiern, indem sie die Zahlen in ihren eigenen Berechnungen verschleiert haben.

Wir wurden ursprünglich durch einen Artikel von Life Site News darauf aufmerksam gemacht und haben uns mit unseren eigenen medizinischen Kontakten in Verbindung gesetzt, um die Daten zu überprüfen und alle Berechnungen zu kontrollieren. Auf diese Weise konnten wir zwei Dinge bestätigen:

Ja, die Studie zeigt eine 82%ige Rate von Spontanaborten bei werdenden Müttern, die während des ersten oder zweiten Trimesters mit COVID geimpft wurden.

Ja, die Autoren der Studie haben entweder absichtlich versucht, diese Tatsache durch unehrliche Verschleierung zu verwischen (siehe unten), oder sie sind inkompetent und haben einen eklatanten Fehler gemacht, der ihre Glaubwürdigkeit infrage stellt.

Mit anderen Worten: Diese Studie war mit ziemlicher Sicherheit eine Vertuschung, um zu behaupten, dass die Impfung schwangerer Frauen vollkommen sicher ist. Die Daten der Studie zeigen jedoch genau das Gegenteil. Und zwar wie folgt:

700 der 827 Frauen wurden im dritten Trimester geimpft.

Tabelle 4 der Studie (siehe unten) zeigt, dass insgesamt 827 schwangere Frauen untersucht wurden.

Von diesen 827 Frauen erhielten 700 die erste Impfung im dritten Schwangerschaftsdrittel. Das bedeutet, dass 127 Frauen (also 827 – 700) im ersten oder zweiten Trimester geimpft wurden. (Sie müssen das Kleingedruckte unter der Tabelle lesen, um diese Angabe zu sehen)

Von den 127 Frauen, die im ersten oder zweiten Trimester geimpft wurden, kam es bei 104 zu einem Spontanabort, bevor die Schwangerschaft die 20-Wochen-Marke erreichte. Diese werden in der Tabelle als „spontaneous abortions“ bezeichnet.

Rein rechnerisch ergeben 104 Spontanaborte (in den ersten 20 Wochen) von 127 Frauen, die im ersten oder zweiten Trimester geimpft wurden, eine Rate von 82 % Spontanaborten bei diesen geimpften Schwangeren.

Dabei ist zu beachten, dass der Tod des ungeborenen Kindes im dritten Trimester als „Totgeburt“ und nicht als Spontanabort bezeichnet wird. Daher können die Spontanaborte bei Frauen, die im dritten Trimester geimpft wurden, per Definition nicht aufgetreten sein.

Daher haben die Studienautoren bei der Berechnung der „Spontanabtreibungen“ unredlicherweise den falschen Nenner von 827 verwendet, obwohl sie einen Nenner von 127 hätten verwenden müssen, der der Zahl der Frauen entspricht, die während des ersten oder zweiten Trimesters geimpft wurden.

Anders ausgedrückt: Es ist unmöglich, dass eine Frau, die im dritten Trimester zum ersten Mal geimpft wurde, in den ersten 20 Wochen einen „Spontanabort“ hat, da sie in den ersten 20 Wochen nicht geimpft wurde (und schwangere Frauen sind keine Zeitreisenden). Daher sollten diese Frauen nicht in den Nenner für die Berechnung der Spontanabtreibungsrate einbezogen werden.

Die Autoren dieser Studie sollten einen Preis in der Kategorie „Wie man mit Statistiken lügt“ erhalten, denn sie haben offensichtlich versucht, mit einem Taschenspielertrick den Anschein zu erwecken, dass Impfstoffe für schwangere Frauen sicher sind. In Wirklichkeit scheinen sie mehr als 4 von 5 ungeborenen Babys in den ersten 20 Schwangerschaftswochen zu töten, zumindest in diesem Datensatz. (Es handelt sich um eine kleine Gruppe von 127 schwangeren Frauen, daher würden wir gerne eine größere Untersuchung von vielen Tausenden von Schwangerschaften sehen, um ein klareres Bild zu erhalten).

Äpfel und Birnen, Zitronen und Limonen

Eine einfache Möglichkeit, dies mit einer Metapher zu erklären, besteht darin, sich eine Tüte mit 50 Zitronen und 50 Limetten vorzustellen, wobei eine wissenschaftliche Studie die Frage stellt: „Wie viel Prozent der Zitronen sind gelb?“

Die Wissenschaftler zählen alle gelben Früchte und kommen auf die Zahl 50. Sie teilen fälschlicherweise 50 durch 100, weil es insgesamt 100 Früchte gibt, und erklären dann: „50 % der Zitronen sind gelb“, weil es 50/100 ist.

Aber die anderen 50 Fruchtstücke können unmöglich mitgerechnet werden, weil es sich um Limetten und nicht um Zitronen handelt. Die richtige Rechnung lautet also 50/50, was bedeutet, dass 100 % der Zitronen gelb sind. Das ist die richtige Antwort.

In dieser wissenschaftlichen Arbeit werden 827 als Nenner verwendet, auch wenn 700 dieser 827 Frauen erst im dritten Trimester geimpft wurden, also lange nach dem Zeitfenster, in dem ein „Spontanabort“ auftreten kann. Und da schwangere Frauen keine Zeitreisenden sind, können sie nicht in der Zeit zurückgehen und einen Spontanabort von vor Monaten melden.

Wenn Impfstoff-Wissenschaftler entweder nicht in der Lage sind, diese grundlegenden Berechnungen durchzuführen – oder die Welt vorsätzlich mit unehrlicher Verschleierung der Zahlen täuschen – dann hat die „Wissenschaft“ bereits ihr zentrales Versprechen verfehlt: „evidenzbasierte“ Schlussfolgerungen anzubieten, um die Welt um uns herum zu verstehen.

Wenn jedoch 4 von 5 schwangeren Frauen ihre Babys in den ersten 20 Wochen verlieren, behaupten diese Wissenschaftler fälschlicherweise, die Spontanabtreibungsrate betrage nur 12,6 %. Und warum? Weil sie die Gräueltaten des Impfstoffs vertuschen wollen, wahrscheinlich aus politischen oder Profitgründen.

Der Hauptautor der Studie, Tom T. Shimabukuro, wird auch in zahlreichen anderen Studien genannt, die behaupten, Nebenwirkungen verschiedener Impfstoffe zu dokumentieren, von Rotavirus-Impfstoffen bis hin zum H1N1-Impfstoff von 2009. Das wirft die naheliegende Frage auf: Hat Shimabukuro in anderen Studien, die zu dem Schluss kamen, dass Impfstoffe kein nennenswertes Risiko für unerwünschte Ereignisse bergen, denselben Fehler gemacht?

Hier ist zum Beispiel eine andere Studie, die er mitverfasst hat: „Unerwünschte Ereignisse nach Fluzone ® Intradermal-Impfstoff, die dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden, 2011-2013“. Diese Studie kam zu dem Schluss: „Bei der Überprüfung der VAERS-Berichte wurden keine neuen oder unerwarteten Sicherheitsbedenken nach TIV-ID festgestellt.“ Aber basiert diese Schlussfolgerung auf schlechten Berechnungen, wie die Studie über Covidimpfstoffe, die schwangeren Frauen verabreicht werden?

Wir fordern eine Überprüfung aller seiner Methoden und Schlussfolgerungen.

Vielleicht hat derselbe Studienarchitekt denselben systematischen Fehler (oder möglicherweise eine absichtliche Verschleierung) über viele Jahre hinweg gemacht, der sich über viele frühere Studien erstreckt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich herausstellt, dass ein Autor in Dutzenden von Arbeiten systematische Fehler gemacht hat und gezwungen ist, sie zurückzuziehen. Und ist es nicht das, was die „wissenschaftliche Methode“ verlangt? Peer-Review. Doppelte Überprüfung der Berechnungen. Eingeständnis von Fehlern in den Schlussfolgerungen.

So macht die Wissenschaft Fortschritte, indem man auf Fehler hinweist und verlangt, dass sie angesprochen und korrigiert werden. Wir können nicht einfach schlechte Mathematik akzeptieren und es „Wissenschaft“ nennen, wenn die schlechte Mathematik nicht stimmt.

Spike-Protein-Injektionen bei Schwangeren sind eine „Gräueltat“, warnt Dr. Peter McCullough

In der Zwischenzeit ist klar, dass 4 von 5 Schwangerschaften durch COVID-Impfstoffe abgebrochen werden, wenn diese Impfstoffe in den ersten 20 Wochen verabreicht werden (zumindest nach dem kleinen Datensatz, den wir bisher haben).

Und das bedeutet, dass die „Entvölkerungs“-Aspekte des COVID-Impfstoffs genau so funktionieren, wie es sich die Globalisten erhofft haben.

Zur Erinnerung: Bioverteilungsstudien (Pharmakokinetik) zeigen, dass die Spike-Proteine des COVID-Impfstoffs direkt die Fortpflanzungsorgane wie die Eierstöcke angreifen.

Da es sich bei den Spike-Proteinen um künstlich hergestellte biologische Waffen handelt, die dazu bestimmt sind, in menschliche Zellen einzugreifen, sollte es nicht überraschen, dass sie bei schwangeren Frauen eine hohe Rate an Spontanabtreibungen verursachen.

Dr. Peter McCullough, Experte für innere Medizin und Herausgeber zweier medizinischer Fachzeitschriften, stimmt in einem Interview zu, dass diese Impfstoffe schwangere Frauen angreifen und bei mehr als 80 % der ungeborenen Kinder zu Fehlgeburten führen. Er nennt es eine „Gräueltat“ und sagt, dass das Aufdrängen dieser Impfstoffe auf schwangere Frauen „beschämend“ ist. Im folgenden Interview können Sie ihn in seinen eigenen Worten hören:

All dies bedeutet, dass die Zahl der Geburten allein in den USA im nächsten Jahr um 3,2 Millionen zurückgehen könnte, wenn jede schwangere Frau in den ersten 20 Wochen der Schwangerschaft geimpft wird.

Die Zahl der ungeborenen Babys, die in diesem Fall im Mutterleib ermordet werden, erreicht das Ausmaß eines „Holocausts“, weshalb man von einer medizinischen „Gräueltat“ spricht.

Die Medizin und die Wissenschaft haben sich gegen die Menschheit gewandt.

Sie töten jetzt millionenfach Babys und injizieren Erwachsenen Spike-Protein-Biowaffen, die Schlaganfälle, Herzinfarkte, Todesfälle und lebenslange Schäden verursachen.

Manchen Menschen kommt es so vor, als befände sich die Impfstoffindustrie im Krieg gegen die Menschheit, und lebend geborene Babys sind ihr Feind.

Joe Bidens Zar für Landmanagement bezeichnete menschliche Kinder einmal als „Umweltrisiko“. Dies scheint ein Krieg zu sein. Ein Angriff mit Biowaffen.

Und wenn es sich wirklich darum handelt, geht es über bloße „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ hinaus.

Es ist ein geistiger Verrat an der gesamten menschlichen Rasse durch die Institutionen der Wissenschaft und der Medizin, die beide lange vorgaben, der Menschheit helfen zu wollen, jetzt aber eindeutig auf die Zerstörung der Menschheit hinarbeiten.