Trotz stark gesunkener Anzahl der wöchentlichen Todesfälle wird Lockdownverschärfung geplant (Stand: 8.4)

Während der November-Wellenbrecher-Lockdown schon fast ein halbes Jahr andauert, bringt Armin Laschet einen Brücken-Lockdown ins Gespräch und die Kanzlerin will einen bundesweiten Lockdown-Plus erzwingen. Warum? An den Todesfällen an und mit Covid liegt es kaum. Die liegen, trotz eines Anstiegs am Donnerstag, auf Siebentagesbasis bei einen Fünftel des Januar-Hochs.

Am Donnerstag 8.4. verkündete die Tagesschau zum ersten Mal seit langem wieder Todesfallzahlen (jedenfalls soweit ich das mitbekommen habe). Sie erraten es, die Zahl war höher als gewöhnlich. Der Siebentagesdurchschnitt sprang von 158 am Vortag auf 175. Der Hochpunkt im Januar lag mit 883 mehr als fünfmal so hoch. Und das, obwohl die so gefürchtete und tödliche britische Variante inzwischen in Deutschland die dominante ist.

