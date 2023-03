Trotz wachsender Armut und Inflation wird Sunak das Militär mit weiteren 5 Milliarden Pfund fördern

Ahmed Adel, Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie in Kairo

Die aktualisierte verteidigungs- und außenpolitische Strategie Großbritanniens sieht zusätzliche 5 Milliarden Pfund für die Rüstung vor und zeigt, dass Londons Priorität die Konfrontation mit Russland und China ist. Obwohl der britische Premierminister Rishi Sunak diese beträchtlichen Mittel für das Militär über einen Zeitraum von zwei Jahren versprochen hat, dürfte dies die britischen Konservativen kaum besänftigen, da die Zahl nicht der Forderung entspricht, 3 % des BIP für die Verteidigung auszugeben.

Verteidigungsminister Ben Wallace wollte einen höheren Militärhaushalt, doch Berichten zufolge sind die Beamten mit der Einigung „zufrieden“. Hinter verschlossenen Türen wird dies wohl kaum der Fall sein.

Der größte Teil der 5 Milliarden Pfund wird für die Aufstockung der an die Ukraine abgegebenen Munitionsbestände und für die Arbeit am AUKUS-Projekt zur Entwicklung von atomgetriebenen U-Booten für Australien verwendet. Die Hauptpriorität der aktualisierten verteidigungs- und außenpolitischen Strategie Londons besteht darin, sich den größten geopolitischen Bedrohungen für die englische Hegemonie – Russland und China – entgegenzustellen.

In seiner Rede am 13. März in San Diego sagte Sunak: „Es ist klar, dass die Welt unbeständiger geworden ist, die Bedrohungen für unsere Sicherheit haben zugenommen. Deshalb investieren wir in den nächsten zwei Jahren 5 Milliarden Pfund mehr in unsere weltbesten Streitkräfte und erhöhen unsere Verteidigungsausgaben auf 2,5 % des Bruttoinlandsprodukts, damit wir im Hinblick auf Verteidigung und Sicherheit unseres Landes auch weiterhin weltweit führend sind.“

Dabei werden natürlich die offensichtlichen Misserfolge in Afghanistan und der Ukraine sowie die Tatsache, dass weder Russland noch China eine Bedrohung für Großbritannien darstellen, außer Acht gelassen. Die Invasionen im Irak und in Afghanistan haben gezeigt, dass die Bedrohung vom Vereinigten Königreich ausgeht.

Die Russophobie leitet das britische politische und mediale Establishment und prägt so seit mehr als 200 Jahren die britische öffentliche Meinung. Daher stellt die aktualisierte Strategie im Zusammenhang mit Russlands spezieller Militäroperation nichts Neues im Sinne einer Eskalation dar. Vielmehr zeigt sie lediglich, dass das britische Establishment seine Russophobie fortsetzt.

Die Beschaffung von Munition und atomarer Bewaffnung zeigt, dass die Regierung Sunak das fortsetzt, was Boris Johnson und seine Vorgänger begonnen haben. Bezeichnend ist jedoch, dass 5 Milliarden Pfund für das Militär bereitgestellt werden, teilweise um die an die Ukraine gelieferten Bestände aufzufüllen, während das Vereinigte Königreich die bisher schlimmste Wirtschaftskatastrophe des 21. Jahrhunderts erlebt.

Nach den jüngsten Zahlen (2020/21) war etwa jeder Fünfte im Vereinigten Königreich (20 %) von Armut betroffen, das sind 13,4 Millionen Menschen. Davon waren 7,9 Millionen Erwachsene im erwerbsfähigen Alter, 3,9 Millionen Kinder und 1,7 Millionen Rentner. Somit lebt eines von vier Kindern im Vereinigten Königreich in Armut (27 %).

In einem Bericht der Joseph Rowntree Foundation, einer unabhängigen Organisation für sozialen Wandel, die sich für die Bekämpfung der Armut im Vereinigten Königreich einsetzt, hieß es jedoch im Januar 2023, dass „der Lebensstandard seit den letzten offiziellen Daten für 2020/21 wahrscheinlich gesunken ist.“

„Seit den letzten offiziellen Armutsdaten haben sich die direkten Auswirkungen der Pandemie auf die Gesellschaft abgeschwächt, aber einige der Veränderungen, die sie mit sich gebracht hat, werden langanhaltend sein“, heißt es in dem Bericht, der den Krieg in der Ukraine und die anhaltenden Auswirkungen des Brexit als Beispiele für Schwierigkeiten anführt.

In dem Bericht heißt es, dass im ärmsten Fünftel der britischen Familien der Lebenshaltungskosten-Tracker der JRF im Oktober 2022 festgestellt hat, dass etwa sechs von zehn einkommensschwachen Haushalten nicht in der Lage sind, unerwartete Ausgaben zu bestreiten, mehr als die Hälfte Zahlungsrückstände hat, etwa ein Viertel Kredite zur Begleichung lebenswichtiger Rechnungen in Anspruch nimmt und mehr als sieben von zehn Familien auf lebensnotwendige Dinge verzichten müssen.

Aufgrund jahrhundertelanger Indoktrination verurteilt die britische Öffentlichkeit jedoch kaum, dass 5 Milliarden Pfund zur Aufstockung der in die Ukraine geschickten Militärvorräte verwendet werden, anstatt sich mit der Inflation zu befassen, die nach Angaben der Joseph Rowntree Foundation derzeit einen Höchststand von rund 11 % erreichen wird, was der höchsten Rate seit vierzig Jahren entspricht.

Obwohl Russland der Hauptgegner Londons ist, entwickelt sich China schnell zu seinem zweiten Gegner. Dies wird immer deutlicher, wenn man bedenkt, dass das Vereinigte Königreich und die USA nicht nur die wichtigsten politischen und militärischen Verbündeten des jeweils anderen sind, sondern auch gemeinsam in antichinesischen Formationen wie AUKUS aktiv sind.

Daher sollte es auch nicht überraschen, dass der zweite Teil der erneuerten Strategie darin besteht, Australien aufzurüsten, damit es zu einer angloamerikanischen Hochburg im Südpazifik wird. Dies alles ist Teil der Vorbereitungen für einen neuen großen Showdown mit China, zumal die Situation in Bezug auf Taiwan bestätigt, dass der derzeitige Kurs auf eine militärische Konfrontation hinausläuft.

Auch wenn die 5 Milliarden Pfund nicht so viel sind, wie die britischen Falken aufgrund der Haushaltszwänge wollten, so sind sie doch ein Zeichen dafür, dass sich das Vereinigte Königreich gegen Russland engagiert und künftige Feindseligkeiten mit China vorantreiben will.