Trotz Widerstand kündigt das Weiße Haus für diese Woche weitere COVID-Maßnahmen an

Trotz des massiven Widerstands gegen ein staatliches Impfmandat wird das Weiße Haus diese Woche weitere COVID-Maßnahmen ankündigen, so der U.S. Surgeon General.

Letzte Woche kündigte die Regierung an, dass sie den Impfstoff über die Occupational Safety and Health Administration (Behörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) vorschreiben würde, was bedeutet, dass Arbeitgeber mit mehr als 100 Arbeitnehmern ihre Mitarbeiter zwingen müssten, sich impfen zu lassen, oder mit hohen Geldstrafen rechnen müssten.

Dies löste eine Welle des Widerstands aus, da die Konservativen und Republikaner endlich eine gemeinsame Linie zu finden schienen, hinter der sie stehen konnten.

Zahlreiche Gouverneure erklärten, sie würden versuchen, das Mandat auf dem Rechtsweg zu blockieren.

„Ich werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, die dem Bundesstaat Georgia zur Verfügung stehen, um diese offenkundig rechtswidrige Übervorteilung durch die Biden-Administration zu stoppen“, schrieb Georgia Gov. Brian Kemp letzte Woche.

Trotz des Aufruhrs scheint die Biden-Administration weiterzumachen, denn der Generalarzt der US-Gesundheitsbehörde, Vivek Murthy, kündigte an, dass noch vor der UN-Vollversammlung in dieser Woche weitere Maßnahmen angekündigt würden.

„Es wird weitere Maßnahmen geben, an denen wir weiter arbeiten, insbesondere an der globalen Front“, sagte Murthy.

„Der Präsident und wir alle, die wir seit Beginn der Pandemie für das öffentliche Gesundheitswesen zuständig sind, haben gesagt, dass wir auf allen Regierungsebenen und im privaten Sektor alles tun müssen, um dieses Virus zu bekämpfen“, so Murthy. „Die Anforderungen, die der Präsident angekündigt hat, sind ein Beispiel dafür“.

In einem separaten Interview mit ABC News behauptete Murthy, dass Impfstoffvorgaben wie die von Tyson Foods durchgesetzt die Impfquote erhöhen.

Andere sind jedoch der Meinung, dass die Vorschriften den Widerstand noch verstärken werden.

„Dies wird den Widerstand verstärken“, sagte der ehemalige Gouverneur von New Jersey, Chris Christie. „Manchmal muss man als Anführer mit dem Vorschlaghammer vorgehen. Als Gouverneur war ich dafür bekannt, das zu tun. Manchmal ist es angebracht, aber dieses Mal war es nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir müssen Überzeugungsarbeit leisten, wir müssen weiterhin Überzeugungsarbeit leisten“.

Der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, schloss sich Christies Meinung an und erklärte: „Wir versuchen alle gemeinsam, eine höhere Impfquote in der Bevölkerung zu erreichen. Das Problem ist, dass ich versuche, den Widerstand zu überwinden. Aber die Maßnahmen des Präsidenten in Form eines Mandats verhärten den Widerstand.“