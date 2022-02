Trudeau erklärt friedlichen Kanadiern am Valentinstag den Krieg und bewundert das „System China“ (Video)

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ein Notstandsgesetz erlassen, um die Proteste der Trucker in der Hauptstadt Ottawa zu beenden. Das Gesetz, das bisher noch nie angewandt wurde, ermöglicht es dem Premierminister unter anderem, den Protest für illegal zu erklären und die Lastwagen abzuschleppen.

Außerdem könnte er die Armee einsetzen, aber er sagte, er habe nicht die Absicht, dies zu tun. Die Ministerpräsidenten der verschiedenen Provinzen haben sich gegen das Notstandsgesetz ausgesprochen.

In Ottawa stehen seit fast drei Wochen Tausende von Lastwagen. Die Trucker werden von den Anwohnern unterstützt und erhalten Lebensmittel, Kraftstoff und Unterkunft. Sie werden auch von der örtlichen Polizei unterstützt. Kanadier reisen massenhaft in die Hauptstadt, um ihre Unterstützung für die Trucker zu zeigen.

NOW – PM Trudeau invokes the Emergencies Act, the successor to the War Measures Act, to quell protests in Canada. pic.twitter.com/9LcMjj2i8x

Die Entscheidung des kanadischen Premierministers stößt im In- und Ausland auf Bestürzung. „Trudeau ist der Typus eines Führers, von dem wir dachten, dass es ihn nur in Osteuropa (bis 1989) gab und im Fernen Osten immer noch gibt“, sagt Autor und Redner Hans van Tellingen.

Als Trudeau vor einiger Zeit gefragt wird, welches Land er bevorzugt, antwortete er China, weil die diktatorische Regierung ihnen erlaubt rasch und flexibel zu handeln, das finde ich sehr interessant.

I’m not sure why anyone is surprised about what Justin Trudeau is doing.



HE WARNED THEM YEARS AGOpic.twitter.com/GhQadVlLm1