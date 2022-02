Ukraine: Situation und Hintergrund

Ein kurzer Überblick über die Situation in der Ukraine und ihre geopolitischen Hintergründe.

Wie von SPR vor mehr als einem Jahr vorhergesagt , setzen die derzeitige US-Regierung und ihre außenpolitischen Strategen ihre geopolitische Kampagne in der Ukraine nun dort fort, wo sie 2016 aufgehört haben. Russland wiederum scheint entschlossen zu sein, die „annektierte“ Krim zu verteidigen ( Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte) sowie russischsprachige Teile der Donbass-Region in der Ostukraine (siehe Karte oben).

Um ein tieferes Verständnis der aktuellen Situation in der Ukraine zu erlangen, könnten die folgenden Ressourcen für einige unserer Leser von Interesse sein.

Um mehr über den allgemeinen geopolitischen Hintergrund und die Bedeutung der Ukraine zu erfahren , lesen Sie „The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives“ ( PDF ), das klassische Buch von 1997 des ehemaligen US National Security Advisor und CFR Director Zbigniew Brzezinski (Auszüge im Anhang unter). Brzezinski sagte voraus, dass die Ukraine zwischen