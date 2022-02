Gesundes 11-jähriges Kind stirbt 3 Wochen nach Erhalt des Pfizer-Impfstoffs, Beamte geben „COVID-Infektion“ die Schuld

Ein gesunder 11-jähriger Junge aus Brasilien ist nur drei Wochen nach seiner ersten Dosis des Pfizer-Impfstoffs gestorben, berichtet der Nachrichtensender R7. Luiz Guilherme, wohnhaft in Juiz de Fora, erhielt die Impfung am 21. Januar und litt kurz darauf unter Atemnot.

18 Tage nach seiner ersten Impfung, am 8. Februar, begann Luiz unter Grippesymptomen zu leiden und wurde von seiner Großmutter in ein Gesundheitszentrum in Santa Cecília gebracht. In der Gesundheitsstation wurde er einem COVID-Schnelltest unterzogen und positiv getestet. Das Gesundheitspersonal verschrieb ihm Medikamente gegen seine Grippesymptome und er wurde entlassen. Sein Erschöpfungszustand war jedoch so stark, dass er nach Hause getragen werden musste.

Zu Hause angekommen, ruhte sich Luiz aus und wurde am nächsten Tag von seiner Großmutter tot aufgefunden. Auf seinem Totenschein steht, dass er an den Folgen einer „Coronavirus-Infektion“ gestorben ist.

Ein Familienmitglied sagte:

Er hatte keine Begleiterkrankungen. Er war sehr aktiv und spielte immer auf der Straße. Er hatte so gut wie nie eine Grippe.

Luiz hatte seine erste Dosis des Pfizer-Impfstoffs am 21. Januar erhalten, aber bisher wurde kein Zusammenhang zwischen seinem plötzlichen Tod und der Impfung hergestellt.

Laut einem Professor für Kinderheilkunde an der UFMG (Bundesuniversität von Minas Gerais) galt Luiz als „ungeimpft“, da er nur eine Impfung erhalten hatte.

Eine Dosis des Impfstoffs schützt nur wenig. Mit der zweiten Dosis ist die Wirksamkeit des Impfstoffs größer. Zu diesem Zeitpunkt der Pandemie ist es wichtig, weiterhin die Maske zu tragen und alle Protokolle zu befolgen, um den Schutz zu erweitern.

Der Bürgermeister von Juiz de Fora erklärte in einer Erklärung, er habe eine Untersuchung des Todesfalls angeordnet.