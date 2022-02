Neue Studie bestätigt, dass Ivermectin besser abschneidet als andere Optionen

Mercola.com

Die Forscher bewerteten mit Hilfe von Computeranalysen die Leistung von 10 Medikamenten gegen die Omikron-Variante und fanden heraus, dass Ivermectin alle von ihnen übertraf, einschließlich Nirmatrelvir (Paxlovid), einem neuen Medikament von Pfizer, das den Steuerzahler 5,29 Milliarden Dollar gekostet hat und 529 Dollar pro Behandlungskurs kostet

Ivermectin senkt die Viruslast, indem es die Replikation hemmt, reduziert die Infektion um 86 %, wenn es präventiv eingesetzt wird, beschleunigt die Genesung, schützt vor Organschäden, senkt das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod und kostet je nach Standort zwischen 48 und 95 US-Dollar für eine Behandlungskur.

Eine frühzeitige Behandlung senkt das Risiko von Long COVID, die körperliche und psychische Erkrankungen einschließt. Laut dem Kardiologen Dr. Peter McCullough weisen 50 % der Menschen, die so krank sind, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, Symptome von Long COVID auf.

In Afrika ist die Zahl der Fälle, die Schwere der Erkrankung, die Zahl der Krankenhausaufenthalte und die Zahl der Todesfälle geringer als in anderen Regionen der Welt, was möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass prophylaktische Medikamente gegen endemische Infektionen eingesetzt werden, mit denen COVID erfolgreich behandelt wurde.

Zu kaum einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte wurde weltweit so viel Angst erzeugt wie in den Jahren 2020 und 2021. Die Tiefe und Breite der Strategien, mit denen diese Ängste geschürt werden, ist überwältigend.

Notfallgenehmigungen für Medikamente, deren Wirksamkeit in Studien nicht erwiesen ist, öffentliche Maskenaufträge, für die es keine wissenschaftlichen Beweise gibt und die Unterdrückung und Zensur von Gesundheitsinformationen haben die Angst der Öffentlichkeit vor einer Viruserkrankung mit einer Überlebensrate von über 99 % geschürt.

Leider sind auch viele der ersten wirksamen Behandlungsstrategien, die zu Hause angewendet werden können, der Zensur zum Opfer gefallen. Ivermectin ist eine dieser Strategien. In einer computergestützten Analyse der Omikron-Variante im Vergleich zu mehreren therapeutischen Wirkstoffen zeigen die Daten, dass Ivermectin die besten Ergebnisse erzielt.

Betrachtet man jedoch objektiv, was auf der ganzen Welt passiert, so ist die Angst, die erzeugt wird, nicht einseitig. Die Unterdrückung von Informationen durch Unternehmen, Regierungsbehörden und die pharmazeutische Industrie ist ein Indiz für ihre Besorgnis und dafür, wie weit sie zu gehen bereit sind, um sicherzustellen, dass das Angstniveau hoch genug bleibt, um das Verhalten zu manipulieren.

Betrachten Sie die Statistiken der U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Im Jahr 2019 wurde bei 4,6 % der US-Bevölkerung eine Herzerkrankung diagnostiziert. Die Bevölkerungszahl lag Ende 2019 bei 328.239.523. Das bedeutet, dass es 2019 in den USA 15.099.018 Menschen mit Herzerkrankungen gab. In diesem Jahr starben 696.962 Menschen an einer Herzerkrankung, was einer Sterberate von 4,6 % entspricht.

Das ist 20 Mal höher als die Todesrate durch COVID-19. Dennoch setzten sich dieselben Behörden nicht für ein Verbot von Limonaden oder zuckerhaltigen Lebensmitteln ein; sie verbieten nicht das Rauchen und schreiben keine sportliche Betätigung vor – alles Risikofaktoren für Herzkrankheiten.

Die Zensur und Unterdrückung von Informationen hat die frühzeitige Behandlung von COVID-19 in vielen westlichen Ländern behindert. Bis 2020 warnten Gesundheitsexperten und die Mainstream-Medien vor dem Einsatz von Hydroxychloroquin und Ivermectin. Beide stehen auf der Liste der unentbehrlichen Medikamente der Weltgesundheitsorganisation (WHO), aber die Vorteile wurden von den Gesundheitsbehörden ignoriert und von den Medien verschwiegen.

Jüngste Ivermectin-Studie zeigt beste Ergebnisse gegen COVID

Diese Studie, die auf der Preprint-Website der Cornell University veröffentlicht wurde, ist noch nicht von Experten begutachtet worden. Die Forscher untersuchten mithilfe einer computergestützten Analyse die Omikron-Variante, die sich durch ein geringeres klinisches Auftreten und niedrigere Krankenhauseinweisungsraten auszeichnet.

Nachdem sie die vollständige Genomsequenz abgerufen und 30 Varianten aus der Datenbank gesammelt hatten, analysierten die Forscher 10 Medikamente gegen das Virus, darunter:

Nirmatrelvir

Ritonvir

Ivermectin

Lopinavir

Boceprevir

MPro 13b

MPro N3

GC-373

GC376

PF-00835231

Die Forscher stellten fest, dass jedes der Medikamente einen gewissen Grad an Wirksamkeit gegen das Virus aufwies, und die meisten befanden sich derzeit in klinischen Studien. Mithilfe des molekularen Dockings fanden sie heraus, dass die Mutationen in der Omikron-Variante die Interaktion zwischen den Medikamenten und der Hauptprotease nicht wesentlich beeinträchtigten.

Eine Analyse aller 10 Medikamente ergab, dass Ivermectin der wirksamste Medikamentenkandidat gegen die Omikron-Variante war. Die Tests umfassten auch Nirmatrelvir (Paxlovid), den neuen Proteasehemmer, für den die FDA im Dezember 2021 eine Notfallzulassung gegen COVID erteilt hat.

Mit anderen Worten: Pfizer hat ein neues Medikament auf den Markt gebracht, das die US-Steuerzahler 5,29 Milliarden Dollar oder 529 Dollar pro Behandlungskurs gekostet hat und für das eine EUA erteilt wurde, obwohl ein ähnliches Medikament zur Verfügung steht, das sich als wirksamer erwiesen hat und billiger ist und je nach Standort zwischen 4820 und 9521 Dollar für 20 Tabletten kostet.

Wie Ivermectin wirkt

Ivermectin ist vor allem für seine antiparasitären Eigenschaften bekannt. Das Medikament hat aber auch antivirale und entzündungshemmende Eigenschaften. Studien haben gezeigt, dass Ivermectin dazu beiträgt, die Viruslast zu senken, indem es die Replikation hemmt. Eine einzige Dosis Ivermectin kann 99,8 % des Virus innerhalb von 48 Stunden abtöten.

Eine Meta-Analyse im American Journal of Therapeutics ergab, dass das Medikament die Infektion um durchschnittlich 86 % reduziert, wenn es präventiv eingesetzt wird. In einer Beobachtungsstudie in Bangladesch wurde die Wirksamkeit von Ivermectin zur Prophylaxe von COVID-19 bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens untersucht.

Die Daten zeigten, dass vier der 58 Freiwilligen, die vier Monate lang einmal im Monat 12 mg Ivermectin einnahmen, leichte COVID-Symptome entwickelten, verglichen mit 44 der 60 Beschäftigten im Gesundheitswesen, die das Medikament ablehnten.

Es hat sich auch gezeigt, dass Ivermectin die Genesung beschleunigt, indem es Entzündungen hemmt und vor Organschäden schützt. Auf diese Weise wird auch das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Tod verringert. Meta-Analysen haben eine durchschnittliche Verringerung der Sterblichkeit zwischen 75 %28 und 83 % ergeben.

Darüber hinaus verhindert das Medikament auch die Übertragung von SARS-CoV-2, wenn es vor oder nach der Exposition eingenommen wird. Zusammengenommen machen diese Vorteile deutlich, dass Ivermectin diese Pandemie fast vollständig beseitigen könnte.

Frühzeitiges Eingreifen senkt lange COVID- und Krankenhausaufenthalte

Einige Menschen, die an COVID-19 erkrankt sind, scheinen sich nicht vollständig erholen zu können und klagen über anhaltende Symptome chronischer Müdigkeit. Andere haben mit psychischen Problemen zu kämpfen. In einer Studie vom November 2020 wurde festgestellt, dass 18,1 % der COVID-19-Patienten in den 14 bis 90 Tagen nach der Genesung ihre erste psychiatrische Diagnose erhielten. Die am häufigsten diagnostizierten Erkrankungen waren Angststörungen, Schlaflosigkeit und Demenz.

Diese Symptome werden auch als Long COVID, Langstrecken-COVID, Post-COVID-Syndrom, chronisches COVID oder Langstreckensyndrom bezeichnet. Alle diese Bezeichnungen beziehen sich auf Symptome, die noch vier Wochen nach einer ersten COVID-19-Infektion auftreten. Laut Dr. Peter McCullough, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologe, weisen 50 % derjenigen, die so krank waren, dass sie ins Krankenhaus mussten, Symptome einer langen COVID auf:

Je kränker jemand ist und je länger die COVID-Erkrankung andauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass er ein Long COVID-Syndrom hat. Das ist der Grund, warum wir eine frühe Behandlung bevorzugen. Wir verkürzen die Dauer der Symptome und die Wahrscheinlichkeit eines Long COVID-Syndroms ist geringer.

Zu den häufigen Symptomen des Long COVID-Syndroms gehören Kurzatmigkeit, Gelenkschmerzen, Gedächtnis-, Konzentrations- oder Schlafprobleme, Muskel- oder Kopfschmerzen sowie Geruchs- oder Geschmacksverlust. Laut McCullough hat ein von Dr. Bruce Patterson auf dem Internationalen COVID-Gipfel in Rom vom 11. bis 14. September35 2021 vorgelegtes Papier:

.. zeigte, dass bei Personen, die eine schwere COVID-Erkrankung durchgemacht haben, 15 Monate später das s1-Segment des Spike-Proteins aus menschlichen Monozyten wiederherstellbar ist. Das heißt, der Körper wurde buchstäblich mit dem Virus besprüht und verbringt gewissermaßen 15 Monate damit, das Spike-Protein aus unserem Gewebe zu entfernen. Kein Wunder, dass die Menschen ein Long COVID-Syndrom haben.

Es sollte nicht überraschen, dass Studien auch bestätigt haben, dass ein frühzeitiges Eingreifen die Sterblichkeitsrate verbessert und die Zahl der Krankenhausaufenthalte verringert. Vielleicht ist eines der größten Verbrechen in dieser ganzen Pandemie die Weigerung der herrschenden Gesundheitsbehörden, Leitlinien für eine frühzeitige Behandlung herauszugeben.

Stattdessen haben sie alles getan, um Mittel zu unterdrücken, die sich als wirksam erwiesen haben. Die Patienten wurden einfach angewiesen, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun. Sobald sich die Infektion so weit verschlimmert hatte, dass sie dem Tod nahe war, wurden die Patienten angewiesen, ins Krankenhaus zu gehen, wo die meisten routinemäßig mechanisch beatmet wurden – eine Praxis, die sich schnell als tödlich erwies.

Wie die vorgestellte Studie und andere Studien gezeigt haben, ist Ivermectin jedoch eines der erfolgreichen Behandlungsprotokolle, die gegen SARS-CoV-2 eingesetzt werden können.

Afrika hat die niedrigste Fall- und Todesrate, wahrscheinlich durch Ivermectin

Weltweit haben die Länder unterschiedliche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. In Afrika wurden je nach Land unterschiedliche Schritte unternommen, doch die Infektions- und Todesraten waren auf dem gesamten Kontinent relativ stabil und niedrig.

Im letzten Jahr gab es Berichte über kleine Gebiete in der Welt, in denen die Zahl der Infektionen, der Todesfälle oder die Sterblichkeitsrate deutlich niedriger war als im Rest der Welt. So meldete beispielsweise der indische Bundesstaat Uttar Pradesh eine Heilungsrate von 98,6 % und keine weiteren Infektionen.

Der gesamte afrikanische Kontinent scheint jedoch der massiven Zahl von Infektionen und Todesfällen, die für diese finanziell schlecht ausgestatteten Länder mit überfüllten Städten vorhergesagt wurden, ausgewichen zu sein. Frühere Schätzungen gingen davon aus, dass Millionen von Menschen sterben würden, aber dieses Szenario ist nicht eingetreten. Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete Afrika als „eine der am wenigsten betroffenen Regionen der Welt“.

Es gibt mehrere Faktoren, die die Infektionsrate in Afrika beeinflussen können. Eine Studie aus Japan zeigt, dass nach nur 12 Tagen, in denen Ärzte ihren Patienten legal Ivermectin verschreiben durften, die Fälle drastisch zurückgingen.

Dem Vorsitzenden der Tokyo Medical Association war die niedrige Zahl der Infektionen und Todesfälle in Afrika aufgefallen, wo viele Ivermectin prophylaktisch und als Hauptstrategie zur Behandlung der Onchozerkose, einer parasitären Krankheit, die auch als Flussblindheit bekannt ist, einsetzen. Mehr als 99 % der mit Flussblindheit infizierten Menschen leben in 31 afrikanischen Ländern.

Neben Ivermectin werden in Afrika auch andere Medikamente eingesetzt, wie Hydroxychloroquin und Chloroquin, die seit langem zur Behandlung und Vorbeugung der ebenfalls in Afrika endemischen Malaria verwendet werden.49 In Amerika hat Dr. Vladimir Zelenko erfolgreiche Ergebnisse mit Hydroxychloroquin und Zink gegen COVID-19 veröffentlicht.

Artemisia annua, auch bekannt als süßer Wermut, ist ein Kraut, das in Kombinationstherapien zur Behandlung von Malaria eingesetzt wird. In der traditionellen chinesischen Medizin wird es seit mehr als 2.000 Jahren zur Behandlung von Fieber verwendet. Heute ist Artemisinin, ein Metabolit von Artemisia, die aktuelle therapeutische Option für Malaria. Seit dem Ausbruch von SARS im Jahr 2003 wird die Pflanze auch zur Behandlung von Coronaviren untersucht – mit guten Ergebnissen.

Mit anderen Worten, ob gewollt oder ungewollt, die Medikamente, die sich als erfolgreich gegen das Virus erwiesen haben, werden in Afrika häufig auch für andere Krankheiten eingesetzt. Während Pfizer die kurz- und langfristigen Auswirkungen eines genetischen Experiments an der israelischen Bevölkerung testet, scheint ein Kontinent bewiesen zu haben, dass die Verabreichung eines 30 Jahre alten, kostengünstigen Medikaments mit bekanntem Sicherheitsprofil die Fälle, die Schwere und die Sterblichkeit dieser Infektion verringern könnte.

Die Frage, die gestellt und beantwortet werden muss, um dieser Plandemie auf den Grund zu gehen, lautet: Was hindert die Mainstream-Medien, Regierungsbehörden, Gesundheitsexperten, medizinischen Verbände, Ärzte, Krankenschwestern und Ihren Nachbarn daran, die Wissenschaft zu erkennen und sich für sie einzusetzen?

