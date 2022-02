Die „Zukunft des virtuellen Gesundheitswesens“! So stellt sich die derzeitige Riege der profitgierigen CEOs von Big Pharma unsere Zukunft vor

Multinationale Pharma-/Impfstoffkartelle planen, ihre Kontrolle über das Gesundheitswesen und die Regierungsbehörden auszuweiten

Wenn Unternehmen in kapitalistisch geführten Amokgesellschaften wie den Vereinigten Staaten in erster Linie auf finanziellen Gewinn und die Erzielung eines immer höheren Shareholder Value ausgerichtet sind, werden ethische Überlegungen und die spirituellen und ökologischen Kosten für die Gesellschaft außer Acht gelassen. In solchen Gesellschaften wird es als normal angesehen, dass Unternehmen Gewinne, insbesondere kurzfristige Gewinne, als Hauptkriterium für ihre Entscheidungen ansehen – und NICHT das Wohl der Arbeitnehmer oder der Umwelt.

Solange sie damit „durchkommen“, kann man davon ausgehen, dass soziopathische Unternehmen, genau wie ihre gerissenen menschlichen Gegenstücke, Lügen, Betrug und Diebstahl als akzeptable Geschäftstaktiken in ihrem Tagesgeschäft einsetzen, um die „Bilanz“ für ihre Aktionäre zu mästen.

Im Folgenden finden Sie einen ernüchternden Brief, der von einer Kabale multinationaler Big-Pharma-CEOs verfasst wurde und an den konservativen japanischen Premierminister Shinzo Abe (Vorsitzender der so genannten „Liberalen“ Demokratischen Partei) gerichtet war. Ich vermute, dass der Brief nicht dazu bestimmt war, von jemandem außerhalb des inneren Kreises des Kartells gelesen zu werden. Der Brief wurde von der mächtigsten Lobby- und Verbandsgruppe der multinationalen Pharmaindustrie, der International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), verschickt

Hier ist ein wichtiger Punkt von der Website der IFPMA, der ihre Ideale beschreibt.

„IFPMA vertritt forschende pharmazeutische Unternehmen und Verbände auf der ganzen Welt. Die 2 Millionen Beschäftigten der forschenden Pharmaindustrie erforschen, entwickeln und liefern Medikamente und Impfstoffe, die das Leben von Patienten weltweit verbessern.

„Die IFPMA mit Sitz in Genf unterhält offizielle Beziehungen zu den Vereinten Nationen und trägt mit ihrem Fachwissen dazu bei, dass die globale Gesundheitsgemeinschaft Lösungen findet, die die globale Gesundheit verbessern.

Der unten stehende Brief wurde vom fünfköpfigen IFPMA-Exekutivkomitee unterzeichnet, zu dem die CEOs der US-amerikanischen Eli Lilly & Company (24 Milliarden Dollar Umsatz 2018), der japanischen Daiichi Sankyo (8 Milliarden Dollar Umsatz 2018), der belgischen UCB (27 Milliarden Dollar Umsatz 2018) und der französischen Sanofi (42 Milliarden Dollar Umsatz 2018) gehören. Das fünfte Mitglied des IFPMA-Exekutivkomitees ist Generaldirektor Thomas Cueni, der keine Führungskraft eines Pharmaunternehmens ist und wahrscheinlich den Brief geschrieben hat.

Der Brief wurde von einer Gruppe von 20 der mächtigsten Führungskräfte der multinationalen Pharmaindustrie mitunterzeichnet, die an einem Treffen hinter verschlossenen Türen“ in Tokio mit Premierminister Abe teilnahmen . Die Namen und Unterschriften der Führungskräfte (und ihrer Unternehmen) sind am Ende des Briefes aufgeführt.

Aktuelles IFPMA-Gruppenfoto mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe, Tokio, Japan – (Foto von https://www.ifpma.org/bcr/) zur Verfügung gestellt von Gary Kohls.

Der Brief enthüllt eine Reihe von Zielen, die das Big-Pharma-Kartell für die Zukunft der Medizin, wie sie praktiziert werden soll, ins Auge fasst – insbesondere im Bereich der hochprofitablen, gefährlichen Medikamente und Impfstoffe. Das beunruhigendste dieser Ziele war die Absicht, öffentliche Computerdatenbanken, „IoT“-Technologie (siehe nächster Absatz für mehr über „IoT“) und tatsächliche „virtuelle klinische Studien“ gewinnbringend zu nutzen, um „die Zeit und die Kosten der Medikamentenentwicklung zu reduzieren und die Erfolgswahrscheinlichkeit“ für die Entwicklung neuer Medikamente und Impfstoffe zu verbessern.

(Anmerkung: „IoT“, auf das in dem Brief an Premierminister Abe nicht näher eingegangen wurde, wird in Wikipedia definiert als: „das Internet der Dinge, ein System miteinander verbundener Computergeräte, mechanischer und digitaler Maschinen, Objekte, Tiere oder Menschen, die mit eindeutigen Kennungen (UIDs) versehen sind und die Fähigkeit haben, Daten über ein Netzwerk zu übertragen, ohne dass eine Interaktion von Mensch zu Mensch oder Mensch zu Computer erforderlich ist.“

Die gelegentliche Fett- und Kursivschreibung von Wörtern und Sätzen in dem nachstehenden Schreiben dient der Hervorhebung. Diese Änderungen stammen von mir (GGK), aber der Wortlaut (UND die grammatikalischen Fehler usw.) sind so, wie der Brief ursprünglich geschrieben wurde. (Denken Sie daran, dass die einzige „ethische“ Verpflichtung dieser Gruppe von überprivilegierten Multimillionären und Profiteuren (von denen keiner Kliniker ist) darin besteht, immer höhere Gewinne und Dividendenzahlungen für sich und ihre Aktionäre zu erzielen).

Soziopathische Unternehmen und ihre Manager haben keine rechtliche oder moralische Verpflichtung gegenüber dem Wohlergehen der Patienten von Ärzten, obwohl es in ihrem besten Interesse sein sollte, sichere und wirksame Produkte zu entwickeln und zu verkaufen.

Nichtsdestotrotz ist es eine Tatsache, dass soziopathische Wesen jeglicher Art – ob Mensch oder Unternehmen – immer mit Misstrauen betrachtet werden müssen, insbesondere wenn sie Medikamente, Impfstoffe oder Ideen verkaufen. Ärzte müssen besonders auf der Hut sein, wenn sie mit soziopathischen Unternehmen zu tun haben, und sei es nur, um ihr Versprechen „Zuerst keinen Schaden anzurichten“ einzulösen.

Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut – Lord Acton

Seien Sie sich darüber im Klaren, dass diese Gruppe machtgieriger Konzernprofiteure tatsächlich eine universelle Gesundheitsfürsorge (UHC) sowohl in entwickelten als auch in unterentwickelten Ländern fördert, so dass sie konkrete Pläne im Kopf haben müssen, um sicherzustellen, dass jeder zukünftige, von der universellen Gesundheitsfürsorge abgedeckte Patient gründlich untersucht, (falsch-)diagnostiziert, mit Cocktails verschreibungspflichtiger Medikamente völlig überreizt und mit Cocktails aus den über 270 Impfstoffen, die sich in den Entwicklungspipelines der Industrie befinden, völlig überimpft wird.

Angesichts des beklagenswerten Niveaus an pharmakologischen und impfwissenschaftlichen Kenntnissen bei Politikern und sogar beim medizinischen Personal könnten die futuristischen Pläne der ebenso ungebildeten Big-Pharma-Chefs leicht in Erfüllung gehen. Mit der praktisch unbegrenzten Lobby- und Werbemacht des Pharmahandels und der Lobbyverbände, zu denen die International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations und die Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) gehören, sind die Pläne praktisch eine Gewissheit, es sei denn, es kann ein wirksames Aufklärungs- und Widerstandsprogramm an der Basis organisiert werden.

Bitte lesen Sie den folgenden Brief immer wieder in dem Bewusstsein, dass ähnliche geheime Treffen von Big Pharma mit Staatsoberhäuptern wahrscheinlich an der Tagesordnung sind. Tatsächlich traf sich Donald Trump, der seine Wahlkampfversprechen, aggressiv gegen die Preistreiberei von Big Pharma, Big Vaccine und Big Medicine vorzugehen, nicht umgesetzt hat, kurz nach seinem Amtsantritt (31. Januar 2017) hinter verschlossenen Türen mit einer Reihe von amerikanischen Big-Pharma-Managern. Zu der Gruppe gehörten Führungskräfte von Merck, Novartis, Eli Lilly, Johnson & Johnson, Amgen, Celgene und der Leiter der gut finanzierten Lobbyorganisation für Arzneimittel und Impfstoffe, der Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). Seitdem hat Trump die Missstände in der Pharmabranche abgemildert und stattdessen versprochen, die Branche zu de-regulieren und es den Arzneimittelherstellern zu erleichtern, ihre neuen Medikamente und Impfstoffe auf den Markt zu bringen. Die Aktien von Big Pharma – und auch der übrige Aktienmarkt – reagierten auf diese Nachricht mit einem kräftigen Anstieg.

Im Übrigen kann man wohl davon ausgehen, dass sich Big Pharma bereits mit Hillary Clinton, von der man erwartet hatte, dass sie die Präsidentschaft gewinnen würde, auf eine konzernfreundliche Lösung geeinigt hatte.

Die offensichtliche Lektion, die wir lernen müssen, ist, dass nicht gewählte Großkonzerne die Mehrheit der großen Regierungspolitiker in unserer korrumpierten kapitalistischen Nation kontrollieren und dass Big Pharma auch die Kontrolle über Big Medicine und Big Media hat.

Lesen Sie den Brief.

IFPMA, Genf, Schweiz

Juni 2019

Sehr geehrter Herr Premierminister Abe,

wir sind die Mitglieder des Biopharmaceutical CEO Roundtable, die globale (forschungs- und entwicklungsbasierte) Pharmaunternehmen vertreten. Wir haben uns verpflichtet, überall auf der Welt, auch in Japan, innovative Medikamente/medizinische Technologien bereitzustellen, um eine lebendige Gesellschaft aufzubauen, die es den Menschen ermöglicht, länger, gesünder und glücklicher zu leben, ohne an Krankheiten zu leiden, indem sie Zugang zu neuen Medikamenten erhalten.

Wir wissen es zu schätzen, dass Sie die biopharmazeutische Industrie zu einer strategischen Schlüsselindustrie für Japan erklärt haben. Für die kommenden G20-Treffen in Japan begrüßen wir als ein Land, das sich der Förderung medizinischer Innovationen verschrieben hat, Japans solide Führungsrolle auf globaler Ebene, aber auch in den folgenden drei globalen Gesundheitsfragen, um unser Endziel zu erreichen.

A) Der erste Aspekt ist, dass wir uns immer noch nicht genug für die Stärkung der Gesundheitssysteme engagieren, um das Ziel einer universellen Gesundheitsversorgung (UHC) zu erreichen, d. h. den Zugang zu angemessenen Gesundheitsdiensten zu vertretbaren Kosten zu gewährleisten, insbesondere in den Entwicklungsländern.

Wir loben die anhaltende Unterstützung der japanischen Regierung für den Globalen Fonds und die Gavi-Allianz sowie ihre führende Rolle bei der Ausrichtung der Veranstaltung zum Start der Gavi-Aufstockung im August. Bislang hat die japanische Regierung im Rahmen ihrer globalen Führungsrolle im Bereich des gesunden Alterns gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft den Weg zu UHC nachdrücklich unterstützt und die Gesundheitsagenda auf internationalen Foren (z. B. bei den Vereinten Nationen, dem G7-Gipfel oder der TICAD) zu einem vorrangigen Thema gemacht.

Auf dem UHC-Forum 2017 in Tokio bekräftigte die Regierung des Landes insbesondere die folgenden Erfordernisse:

1) Stärkung der globalen Dynamik für eine universelle Gesundheitsversorgung,

2) die Entwicklung und Umsetzung eines Rahmens für die Zusammenarbeit auf Länderebene,

3) die Fortschritte kontinuierlich zu überwachen,

4) nachhaltige finanzielle Ressourcen für UHC zu sichern und

5) Innovation zu fördern.

Darüber hinaus bekräftigt die G7-Vision von Ise-Shima die Bedeutung von Impfungen während des gesamten Lebensverlaufs als eine der wichtigsten Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten und zur Bekämpfung neu auftretender Pandemien.

Wir, die pharmazeutischen Unternehmen, möchten die starke Führungsrolle von Premierminister Abe in diesen Bereichen unterstützen. Außerdem haben wir uns proaktiv dafür eingesetzt, unseren Beitrag zur Stärkung der Gesundheitssysteme durch unsere eigene Initiative (Access Accelerated) zu leisten, um alle relevanten Akteure zusammenzubringen.

Wir sind uns bewusst, dass es noch erhebliche Hürden gibt, und müssen die einzelnen Länder ermutigen, die Maßnahmen zur Förderung der universellen Gesundheitsversorgung weiter umzusetzen oder zu verstärken. Zu diesem Zweck freuen wir uns auf Ihre kontinuierliche Unterstützung bei der Mobilisierung ländergeführter Prozesse in Richtung UHC, bei der stärkeren Angleichung individueller Bemühungen und bei der Beschleunigung der UHC-Ziele weltweit.

B) Der zweite Aspekt ist, dass es, obwohl inzwischen viele medizinische Produkte für bestimmte Krankheiten zur Verfügung stehen, für viele andere Krankheiten entweder noch keine oder nur unzureichende oder unwirksame Behandlungen gibt.

Dies ist ein gemeinsames Problem sowohl für die Industrie- als auch für die Entwicklungsländer. Wir, die in Forschung und Entwicklung tätigen pharmazeutischen Unternehmen, unterstreichen den Wert von Partnerschaften und sind der Meinung, dass Partnerschaften ein grundlegender Bestandteil zur Förderung von Innovationen sind.

Die AMR (Anti-microbial Resistance) Industry Alliance Initiative, unsere Multi-Stakeholder-Koordinationsplattform, die sich mit dem globalen Problem der antibakteriellen Arzneimittelresistenz befasst, ist nur ein Beispiel dafür.

Um Innovationen zu erleichtern, sind das Verständnis und die Unterstützung der Regierungen entscheidend. Wir sind dankbar für Ihre Zusage, Innovation als eine der fünf oben genannten Verpflichtungen zu unterstützen. Um diese Verpflichtung umzusetzen und den Patienten innovative Arzneimittel zur Verfügung zu stellen, unternehmen wir alle Anstrengungen, um innovative Arzneimittel zu entwickeln.

Es ist von entscheidender Bedeutung, harmonisierte Regulierungssysteme sowie ein durchsetzbares Belohnungssystem für innovative Technologien in jedem Land einzuführen, insbesondere den vorhersehbaren und angemessenen Schutz der Rechte an geistigem Eigentum (IP).

Auch wenn einige das System des geistigen Eigentums als Hindernis für den Zugang zu Arzneimitteln betrachten, zeigen die zahlreichen Belege, dass die isolierte Betrachtung von Bereichen wie Preisgestaltung und geistiges Eigentum nicht zu langfristigen Gesundheitserfolgen oder einem besseren Zugang zu neuen Arzneimitteln führt, sondern mit den Kernfragen des Gesundheitssystems verknüpft werden muss.

C) Der dritte Aspekt ist die Notwendigkeit, den Übergang zu einem neuen Gesundheitssystem zu vollziehen, das verschiedene Arten medizinischer Daten nutzt, insbesondere unter Berücksichtigung der jüngsten Fortschritte digitaler Technologien wie KI oder Big Data, und rechtliche Rahmenbedingungen zu entwickeln, die diese Fortschritte erleichtern, auch im Hinblick auf den Datenfluss.

Wir denken, dass die Veränderungen auch die beiden oben genannten Herausforderungen voranbringen:

1) Beschleunigung des Fortschritts in Richtung UHC und

2) Lösung des ungedeckten medizinischen Bedarfs.

Japan hat schon vor langer Zeit ein nationales Krankenversicherungssystem (NHI) eingeführt, und die große Menge an Gesundheits- und medizinischen Daten, die im Rahmen des NHI-Systems gesammelt werden, hat das Potenzial, die Verwirklichung von UHC als Antwort auf die alternde Gesellschaft durch die nahtlose Koordinierung von Präventivmaßnahmen, Frühdiagnose und Behandlung, den effektiven Einsatz von Präzisionsmedizin und die effiziente Nutzung und Optimierung der Gesundheitsausgaben zu ermöglichen.

Darüber hinaus würde die Umstellung auf ein neues System die Nutzung von Daten aus der realen Welt für die Entwicklung innovativer Arzneimittel und Technologien verbessern, wodurch die forschende Pharmaindustrie in die Lage versetzt würde, innovative Arzneimittel schneller und effizienter zu entdecken und zu entwickeln.

Beispielsweise kann die Nutzung einer öffentlichen medizinischen Informationsdatenbank oder die Kombination von „Internet der Dinge“ (IoT) und virtuellen klinischen Studien die Zeit und die Kosten für die Entwicklung von Medikamenten verringern und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen.

Infolgedessen können unsere innovativen Produkte den bedürftigen Patienten früher zur Verfügung gestellt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir unsere Bemühungen fortsetzen, uns mit anderen zusammenzuschließen, um den Fortschritt in Richtung UHC zu beschleunigen, den ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken und zu einem neuen Gesundheitssystem überzugehen, das verschiedene medizinische Daten nutzt, damit wir zur Gesundheit der Menschen weltweit beitragen können.

Wir freuen uns auf Japans Führung, um konstruktive und evidenzbasierte Diskussionen zu diesen globalen Themen zu führen und eine strategische politische Entscheidung in der G20 und darüber hinaus zu treffen.

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen, um unsere Ziele voranzubringen.

Mit freundlichen Grüßen,

Liste der Unterzeichner in der Quelle aufgelistet