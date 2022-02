Ukraine-Krise: ein durch US-Interventionismus verursachter Albtraum

Von Ron Paul. Er ist ein US-amerikanischer Arzt und Politiker. Er ist Mitglied der Libertarian Party und war zwischen 1976 und 2013 (mit Unterbrechungen) als Republikaner Abgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Paul war bei der US-Präsidentschaftswahl 1988 Kandidat der Libertarian Party und bewarb sich parteiintern um die republikanische Kandidatur zu den US-Präsidentschaftswahlen 2008 und 2012.

Am Wochenende hörten wir, dass die USA ihre Botschaft in Kiew aus Angst vor einer russischen Invasion evakuieren. Wir haben auch gehört, dass Russland seine Botschaft in Kiew evakuiert, weil es eine von den USA unterstützte Provokation in der Ostukraine befürchtet, die zu einer russischen Militärreaktion führen könnte.

Wir befinden uns in „unerforschtem Gebiet“, wie uns die Medien sagen. Ja, das ist wahr. Aber es ist unbekanntes Terrain, weil sich in der Vergangenheit niemand vorstellen konnte, dass die US-Regierung so töricht sein würde, einen thermonuklearen Krieg wegen der Grenzen eines Landes – der Ukraine – zu riskieren, die sich im letzten Jahrhundert so oft verändert haben.

Ein dringendes Telefongespräch zwischen Biden und Putin am Samstag führte zu keinem Durchbruch – als ob irgendjemand das erwartet hätte. Stattdessen bot es den Falken der Biden-Administration Deckung für ihre Behauptung, sie hätten jeden diplomatischen Ansatz versucht, aber ein Krieg scheine die einzige Option zu sein.

Aber die ganze Sache ist eine Farce. Meiner Meinung nach lässt sich die Ukraine-Krise wie folgt zusammenfassen:

Biden zu Putin: „Marschieren Sie nicht in die Ukraine ein.“

Putin zu Biden: „Wir haben nicht die Absicht, in die Ukraine einzumarschieren.“

Biden zu den US-Medien: „Putin ist dabei, in die Ukraine einzumarschieren!“

Dann blamierten sich Bidens Spitzenbeamte, indem sie warnten, die Invasion stehe unmittelbar bevor. Oder dass sie nächsten Dienstag oder Mittwoch oder sicher noch vor dem Ende der Olympischen Spiele bevorsteht. Glaubt irgendjemand, dass sie mit ihren ständigen hysterischen Warnungen noch irgendeine Glaubwürdigkeit haben?

In der Zwischenzeit verbreiten die „US-Geheimdienste“ weiterhin aufrührerische Informationen – wahrscheinlich zum eigenen Nutzen – an die US-Medien, die jegliches Interesse an Skepsis gegenüber jedem „Scoop“ verloren haben, der von US-Regierungsbeamten verbreitet wird.

Was die US-Medien nicht berichten, ist, dass diese ganze Krise – und die Gefahr eines ernsthaften Krieges – durch die Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten der Ukraine verursacht wurde, insbesondere durch den von den USA unterstützten Putsch, der 2014 eine gewählte Regierung stürzte. Alle Unruhen in der Ukraine gehen auf diese einzige törichte und unmoralische Handlung der Obama-Regierung zurück.

Deshalb sind wir Nicht-Interventionisten. Die Philosophie des Nicht-Interventionismus ist eine sehr gute Versicherung, die uns vor unnötigen Kriegen schützt. Wenn man sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischt, ist die Gefahr geringer, in einen unnötigen Krieg hineingezogen zu werden.

Die Ukraine ist ein großartiges Beispiel dafür, warum Nicht-Interventionismus die einzige pro-amerikanische Außenpolitik ist. Wir riskieren einen Atomkrieg mit Russland – wegen was? Wegen der Grenzen der Ukraine? Sicherlich sehen die meisten Amerikaner ein, wie idiotisch das ist.

Die Biden-Administration ist derzeit schockiert darüber, dass die russische Regierung bei den Plänen zur Ausweitung der NATO auf die Ukraine nicht nachgegeben hat. Russland betrachtet die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine – mit ihren Artikel-5-Garantien – verständlicherweise als eine inakzeptable Bedrohung angesichts der anhaltenden Grenzstreitigkeiten.

Dies ist nicht unser Kampf, aber Bidens außenpolitisches Team hat beschlossen, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, um in ein Hornissennest zu stoßen.

Geht es nur um Bidens miserable Zustimmungswerte? Wie krank ist es, deswegen einen großen Krieg zu riskieren? Wir müssen aufstehen und „genug“ sagen. Bevor es zu spät ist.