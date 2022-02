Trudeaus Protestverbot nimmt Flüchtlinge, Immigranten und ethnische Minderheiten aus

Kanadische Ureinwohner sind Bürger zweiter Klasse.

Justin Trudeaus hartes Vorgehen gegen Proteste im Rahmen eines Notstandsgesetzes nimmt Flüchtlinge, Asylbewerber, Einwanderer und andere ethnische Minderheiten ausdrücklich davon aus.

Ja, wirklich.

Die Emergency Measures Regulations der Regierung: SOR/2022-21 der kanadischen Regierung verbietet die Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung, bei der vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie zu einer Störung der öffentlichen Ordnung führt.

Das Gesetz gilt jedoch nicht für „Personen aus einer Gruppe von Personen, deren Anwesenheit in Kanada nach Entscheidung des Ministers für Staatsbürgerschaft und Einwanderung oder des Ministers für öffentliche Sicherheit und Notfallvorsorge im nationalen Interesse liegt“.

Dazu gehören Indianer, Flüchtlinge, Einwanderer, Asylbewerber und „geschützte vorübergehende Einwohner“.

Die Ausnahmeregelungen haben bei einigen Menschen die Frage aufgeworfen, ob die Verbotsverordnung nur für Weiße gilt.

Warum sind Angehörigen der First Nations, Flüchtlinge und Personen mit vorübergehendem Aufenthalt von dem Verbot der „Teilnahme an einer öffentlichen Versammlung, von der vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie zu einem Friedensbruch führt“, das Teil der Notstandsgesetze ist, ausgenommen? tweetete der Vorsitzende der People’s Party of Canada, Maxime Bernier.

Why are members of First Nations, refugees and temporary residents exempted from the prohibition to “participate in a public assembly that may reasonably be expected to lead to a breach of the peace” as part of the Emergencies Act regulations? https://t.co/pP2iDKz9wE pic.twitter.com/LPr8aWhVyh