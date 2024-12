Trump, der endgültige Untergang dieses Landes und die Massensklaverei, die folgen wird

Von Gary D. Barnett

„Ziviler Ungehorsam ist nicht unser Problem. Unser Problem ist ziviler Gehorsam. Unser Problem ist, dass Menschen auf der ganzen Welt den Diktaten von Führern gehorcht haben … und Millionen Menschen aufgrund dieses Gehorsams getötet wurden … Unser Problem ist, dass Menschen auf der ganzen Welt angesichts von Armut und Hunger und Dummheit und Krieg und Grausamkeit gehorsam sind. Unser Problem ist, dass die Menschen gehorsam sind, während die Gefängnisse voller kleiner Diebe sind … (und) die großen Diebe das Land regieren. Das ist unser Problem.“ ~ Howard Zinn

Lassen Sie sich niemals von irgendeinem Politiker täuschen

Warum sucht die große Mehrheit der Menschen einen Meister und eine Herrschaft? Warum beugen sich so viele einer falschen Autorität? Warum fügt sich der Großteil der Gesellschaft den Wünschen einiger weniger, die nach Macht streben? Warum entscheiden sich so viele dafür, Teil der wahnsinnigen Masse kontrollierter Ignoranten zu sein? Warum ist die Massenakzeptanz und der Gehorsam gegenüber der niedrigsten Form des Menschen, dem Politiker, so weit verbreitet? Warum wird die abscheulichste Struktur einer herrschsüchtigen Regierung als legitim akzeptiert? Warum wird Trump, ein pathologischer Lügner, Betrüger, Dieb, Protektionist, zionistischer Schoßhund, Kontrollfreak, Angeber, Narzisst, Psychopath und machthungriger Mörder, von seinen vielen Anhängern als ihr König, Retter und „Gott“ verehrt? Das Gleiche könnte man von allen fragen, die hohe Positionen in der Regierung anstreben und erlangen, aber die höchste politische Position, die derzeit in diesem Land besetzt ist, ist die des Präsidenten, und Trump wurde von seinen Drahtziehern für diese Position ausgewählt, um die Ziele der abscheulichsten und kriminellsten herrschenden Klasse zu erfüllen.

Ich halte es für notwendig, eine Art Zeitachse dessen zu erstellen, was wahrscheinlich möglich ist, was wahrscheinlicher ist, sobald Trump am 20. Januar sein Amt antritt. Einige Dinge werden geschehen, die den Mob der „Trumpster“ zufriedenstellen werden, die darauf warten, dass ihr „Gott“ sie rettet, aber das meiste, was im Laufe der Zeit nach Trumps erbärmlicher, grandioser Krönung geschehen wird, eine schrille und egoistische Zurschaustellung von Selbstverehrung und Anbetung durch seine Diener, wird den Anfang vom Ende des Lebens, wie wir es kennen, einläuten. Ich möchte nicht zu dramatisch oder zynisch klingen, aber die Hölle kommt in vielen Formen und mit Sicherheit auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Wann und wie genau diese Dinge eintreten werden, ist fraglich, aber einiges von dem, was geschehen wird, wurde bereits von Trump und seinem mehrheitlich zionistischen Kabinett angekündigt. Wenn er tut, was er sagt, dass er tun wird (denken Sie daran, dass er ein Lügner ist), wird es noch viel schlimmer werden, und wenn er nicht tut, was er sagt, dass er tun wird, wird er wieder als der betrügerische Schwachkopf entlarvt, der er ist. So oder so verlieren die Menschen in diesem Land, aber so ist das nun mal in der Politik in Amerika, dem Land der Narren.

Trumps Liste der Dinge, die „er“ unmittelbar nach seiner „Amtseinführung“ tun wird, sind für alle in den USA äußerst schädlich, und das, obwohl sie als Hilfe für Amerikaner auf Kosten anderer Länder angepriesen werden. Dies ist eine glatte Lüge, die völlig von der wirtschaftlichen Dummheit dieser scheinbar hilflosen Bevölkerung abhängt. Er plant, Zölle (Steuern) auf alle in die USA eingeführten Waren zu erheben, und er erklärte, dass er dies per Durchführungsverordnung tun werde, was rein diktatorisch ist. Die Zollsätze scheinen sich etwa jede Woche zu ändern, was auf Absprachen, geheime Abmachungen und politische Manöver hindeutet. In einigen Fällen plant er, die Zölle von 10 % auf 100 % zu erhöhen, je nachdem, was an diese verdummte „Öffentlichkeit“ verkauft werden kann. Unterm Strich ist die Erhöhung von Zöllen im Grunde ein kriegerischer Akt, genau wie alle protektionistischen Maßnahmen. Sie führt einfach dazu, dass sich die Reichsten auf Kosten der einfachen Bürger weiter bereichern. Durch die Erhöhung der Zölle erhöht das bestrafte Land einfach seine Preise, und das wird an alle amerikanischen Verbraucher weitergegeben. Im Grunde handelt es sich um eine enorme Steuererhöhung, die den Gewinn der Reichen steigern soll, die Trump schon vor langer Zeit gekauft und bezahlt haben. Natürlich ist das ein ruchloser Betrug, und wenn er nicht alles davon umsetzen kann, wird er wie immer anderen die Schuld dafür geben. Und wenn er diese Dinge tut, wird er behaupten, er habe etwas Großartiges getan, das noch kein Mensch zuvor getan hat.

Trump hat versprochen, die umfassendste Abschiebung von Personen in der Geschichte durchzuführen. Denken Sie daran, dass alles, was Trump tut, das Größte und Beste aller Zeiten ist, ebenso wie seine selbst beschriebene (selbstverherrlichende) Antwort auf fast alles, was er zu tun behauptet. Um dies zu erreichen, hat er offen erklärt, dass er das mörderische Militär einsetzen und es in voller Kampfausrüstung und militärischer Bewaffnung auf die Straßen Amerikas schicken wird, um Millionen von Menschen ohne jegliches ordnungsgemäßes Verfahren zusammenzutreiben. Hier kann doch nichts schiefgehen, oder? Das klingt für mich nach staatlicher Selbstjustiz und Kriegsrecht. Angeblich soll damit die „illegale“ Einwanderung gestoppt werden, aber die meisten, die kamen, durften kommen, wurden zusammengetrieben, an die US-Grenze gebracht, wo die Grenzschutzbehörde, das FBI und viele andere Regierungsbehörden diese Menschen absichtlich ins Land holten, sie bezahlten, ihnen zusätzliches Geld gaben, sie unterbrachten, in Städte im ganzen Land transportierten und sie auf jede erdenkliche Weise mit Ihren Steuergeldern unterstützten. Nur sehr wenige kamen ohne Erlaubnis derselben Regierung ins Land, auch während der letzten Präsidentschaft von Trump. Mit Trumps Plan werden Sie in Ihren Städten und Gemeinden wahrscheinlich von bewaffneten Schlägern mit niedrigem IQ aus dem Militär umgeben sein. Ich würde vorschlagen, sich schnell schwer zu bewaffnen.

Trump hat auch versprochen, seine „Freedom Cities“-Initiative ins Leben zu rufen, was ein Deckname für 15-Minuten-Städte ist, in denen die Bürger in einer Art Konzentrationslager kontinuierlich überwacht und kontrolliert werden können. Dies soll auf „Bundesland“ geschehen, das angeblich „öffentlich“ ist, was natürlich nur ein Trick ist. Im Zusammenhang mit diesem Konzentrationslagerszenario steht, dass Trump damit gedroht hat, alle Bundespolizisten in diesem Land vor jeglicher Strafverfolgung zu schützen, was diesen Schwachköpfen mit niedrigem IQ einen Freibrief für jeglichen Missbrauch, jegliche Brutalität und sogar für den Mord an gewöhnlichen Bürgern geben würde. Diese Tat wäre so abscheulich, dass sie kriminelle Schläger des Staates ohne jegliche Kontrolle auf die Gesellschaft losließe.

Trump hat auch versprochen, die Todesstrafe für Drogendealer wieder einzuführen, um von Drogenkriminalität abzuschrecken. Er erwähnte auch die Einführung der Todesstrafe für alle, die sich unter dem Deckmantel von „Hassverbrechen“ gegen das bösartigste zionistische Israel aussprechen. Erstens: Bedeutet das, dass er die meisten hochrangigen Beamten der CIA, die der größte Drogenhändler der Welt ist und Partnerschaften mit Drogenkartellen auf der ganzen Welt unterhält, hinrichten lassen wird? Ich denke nicht. Was seine Hassverbrechen betrifft, zu denen auch Schießereien gehören, schließt das auch seine Unterstützung und den Transfer von Raketen nach Israel für den totalen Völkermord an Palästinensern und anderen unschuldigen Arabern (hauptsächlich Kindern) im Nahen Osten ein? Gehört dazu, dass er das US-Militär verfolgt, wenn es im Zuge aggressiver Kriegstreiberei ganze Städte mit unschuldigen Menschen bombardiert, oder gilt das nicht als Hassverbrechen? Gehören dazu die Hunderte Millionen Menschen, die aufgrund seines überstürzten Plans, das Land und die Welt mit tödlichen, giftigen Biowaffen-Impfungen, den sogenannten „Covid“-Impfstoffen, zu verabreichen, verstümmelt und ermordet wurden? Hmm, ich wette, dass dies keinen der wirklichen Verbrecher betreffen wird.

Trump hat auch seinen Wunsch geäußert, bestimmte Branchen, die er für strategisch wichtig hält, wie z. B. den Energiesektor und den gesamten 5G-Bereich, zu verstaatlichen, was bedeutet, dass der Faschismus in den Kommunismus ausgeweitet wird, was die totale Kontrolle und/oder das Eigentum der Regierung an lebenswichtigen Dienstleistungen (den Produktionsmitteln) betrifft. Kann irgendjemand den Wahnsinn einer solchen Ankündigung nicht erkennen?

Trump versprach während seiner letzten diktatorischen Amtszeit nachdrücklich, die USA einzumauern, um sie vor der absichtlichen Duldung von Einwanderern durch die Regierung (fälschlicherweise als Illegale bezeichnet) zu schützen – eine Aufgabe, über die er gelogen hat und die er (Gott sei Dank) nicht erfüllt hat. Aber er ist wieder auf diesem Pferd, aber dieses Mal plant er, ein digitales Gefängnis für alle in diesem Land zu bauen, indem er KI und Biometrie einsetzt, um jeden Menschen innerhalb dieser sogenannten Grenzen zu überwachen, aber auch alle, die in dieses Land ein- oder ausreisen. Für mich klingt das nach einer digitalen Gefängnisumgebung, und nicht weniger. Aber das war ja schon immer das eigentliche Ziel, und jetzt wird die Gelegenheit, die Narren noch einmal zum Narren zu halten, zu einer totalen Überwachung jedes einzelnen Amerikaners führen, der sich dafür entscheidet, zu reisen oder dieser kontrollwütigen, wahnsinnigen Matrix zu entkommen.

Trump hat auch behauptet, er könne den Russland/Ukraine-Krieg in 24 Stunden beenden, eine Leistung, die bedeuten würde, dass er glaubt, die totale Macht über Russland und die Ukraine zu haben. Das ist lächerlicher Unsinn, zumindest was Russland betrifft, es sei denn, Trump, Putin und die amerikanische Marionette Zelinskyy stecken unter einer Decke und haben bereits einen Deal ausgehandelt. Tatsächlich sind die USA für diesen sogenannten Krieg verantwortlich, weil sie an der Kontrolle der ukrainischen Wahlen und an Staatsstreichen zur Absetzung gewählter Regierungen beteiligt waren und dieses Abschlachten von Unschuldigen seit mindestens einem Jahrzehnt oder länger finanziert haben. Wieder einmal spielt Trump sich als „Gott“ über alle anderen auf, obwohl ihn und die USA nichts angeht, außer der Tatsache, dass diese Regierung Ihr Vermögen und Ihre Ersparnisse dazu verwendet hat, diesen inszenierten Krieg während seiner gesamten mörderischen Geschichte zu unterstützen.

Dies ist zwar kein Versprechen von Trump, aber es ist fast sicher, dass während seiner Amtszeit und wahrscheinlich kurz nach seinem Amtsantritt eine weitere gefälschte Pandemie-Bedrohung unmittelbar bevorsteht, zumindest meiner Meinung nach. Dies wurde in letzter Zeit ständig angekündigt und scheint etwas zu sein, das schon lange geplant und zur Umsetzung bereit ist. Wenn dem so ist, glaube ich, dass es kaum Einschränkungen für jegliche Maßnahmen der Regierung geben würde, um falsche Ängste zu schüren und diese schwache und erbärmliche Bevölkerung erneut einzusperren. Hoffentlich lassen sich die meisten nicht wieder täuschen, aber das scheint mir immer noch unwahrscheinlich.

Es gibt natürlich noch viele weitere idiotische Versprechen des bösen Trump, aber das kann in einem anderen Artikel behandelt werden. Wirtschaftlich gesehen befindet sich dieses Land in einem desolaten Zustand, und dies könnte zu einer Reihe von schrecklichen Situationen führen, in denen die Regierung versuchen würde, die absolute Kontrolle zu übernehmen, einschließlich der Kontrolle über alle Währungssysteme, CBDCs oder die Einführung von Fed-Münzen oder andere Verfolgungs- und Kontrollmechanismen. Energie-, Kommunikations-, Internet- und Computersysteme könnten alle irgendwann ausfallen, und die Schuld würde natürlich externen Hackern zugeschoben werden. Wenn dies geschieht, wäre es von den USA so geplant. Das Entscheidende dabei ist, dass wir alle in naher Zukunft massiven Veränderungen ausgesetzt sind, und diese Veränderungen könnten verheerend, tödlich und lebensverändernd sein. Es scheint ratsam, sich auf das Schlimmste vorzubereiten, unabhängig von fehlerhaften Informationen, die von dem Abschaum unter uns in der Politik, den Medien und von Regierungsquellen verbreitet werden. Glauben Sie nichts, hinterfragen Sie alles und seien Sie nicht überrascht von den verrücktesten Möglichkeiten, denn unsere Zukunft ist besiegelt, es sei denn, genug Menschen beschließen, sich das nicht länger gefallen zu lassen.