Der König hegt einen uralten Groll gegen Russland und braucht Donald, um die Rechnung zu begleichen.

Leo Hohmann

Der britische Premierminister Keir Starmer hat erneut sein Interesse bekundet, digitale IDs einzuführen, um illegale Einwanderung und illegale Arbeit in seinem Land zu bekämpfen. Warum sollte uns das in den USA kümmern? Ich werde versuchen, das größere Bild zu erklären.

Die Independent berichtete letzten Monat:

„Die Zahl der Asylbewerber, die in staatlichen Hotels untergebracht sind, ist im ersten Jahr unter Labour gestiegen, was den Druck auf Sir Keir Starmer erhöht, die wachsende Zahl von Menschen, die gefährliche Überfahrten über den Ärmelkanal unternehmen, in den Griff zu bekommen.“

Weiter hieß es:

„Während sich die Regierung auf eine neue Welle von Klagen von Gemeinderäten vorbereitet, die ähnliche Verbote in ihren Gebieten anstreben, zeigen neue Zahlen des Innenministeriums, dass die Zahl der Asylanträge im Jahr bis Juni auf einen Rekordwert von 111.000 gestiegen ist, während die Zahl der kleinen Boote, die den Ärmelkanal überqueren, weiter zunimmt.“

Die Regierung wurde wiederholt beschuldigt, das Problem der Einwanderung nicht in den Griff zu bekommen. Der Vorsitzende von Reform UK, Nigel Farage, sagte, „die Öffentlichkeit hat allen Grund, sehr wütend zu sein“ über den Anstieg der Zahl der Asylbewerber, die in britischen Hotels untergebracht werden.

Dies ist klassische hegelsche Dialektik: Schaffe das Problem, höre auf die Reaktion der Menschen, die auf das Problem reagieren, und komme dann mit der Lösung. Und die Lösung ist immer zufällig eine, die die Agenda der Globalisten vorantreibt. In diesem Fall: jeden Menschen mit einer digitalen ID zu registrieren, beginnend bei der Geburt, im Einklang mit dem UN-Agenda-2030-Ziel 16.9 für nachhaltige Entwicklung.

Trump, genau wie Starmer, hat gesagt, dass wir ein „richtiges biometrisches Überwachungssystem“ brauchen, um illegale Einwanderung in den Griff zu bekommen.

Da Starmers Regierung im Vereinigten Königreich sehr unpopulär ist, ist Trump vielleicht dort, um ihm auszuhelfen. Spule in diesem Video von The Duran zur 10-Minuten-Marke vor, um eine großartige Analyse darüber zu erhalten, warum Trump seinen zweiten Staatsbesuch im Vereinigten Königreich macht.

Trump betrachtet die USA und das Vereinigte Königreich als untrennbar miteinander verbunden. Er erklärte heute bei einem Staatsbankett auf Schloss Windsor, dass „wir gemeinsam mehr Gutes für die Menschheit getan haben als jedes andere zwei Länder in der gesamten Geschichte“.

Starmer und Trump sind sich völlig einig über die Zukunft der Weltwirtschaft. Sie sehen sie als geführt von einem anglo-amerikanischen Imperium unter einem globalisierten Ein-Welt-System von digitaler ID/digitaler Währung und Überwachung.

Und die Massen werden wie Schafe zur Schlachtbank folgen.

Trump und Starmer – keine Gegensätze?

Frage: Hast du jemals Präsident Trump Keir Starmer kritisieren hören? Hast du jemals Trump die Bewegung hin zu biometrischen digitalen Identitäten kritisieren hören?

Herr Starmer ist der Vorsitzende der Labour Party im Vereinigten Königreich, die dem entspricht, was in den USA die Demokratische Partei ist – jene Partei, die Trump angeblich so sehr verachtet. Aber Trump kritisiert nichts, was Starmer tut. Stattdessen überschüttet er seinen guten Freund König Charles während seines Besuchs in London diese Woche mit Lob.

Die britische Königsfamilie unter König Charles rollte heute für Trump den roten Teppich aus. Er ist einer ihrer wertvollsten Verbündeten. Trump hat in Großbritannien viel Geld investiert, insbesondere in seine Golfplätze in Schottland.

Das Vereinigte Königreich ist das Nervenzentrum der antirussischen Propaganda, die von den westlichen Medien ausgeht und auf Krieg mit Russland drängt. Am Ende des Tages wird Trump auf der Seite seines Königs gegen Russland stehen und Amerika in den Dritten Weltkrieg führen.

Digitaler Reset und Kriegsagenda

Der digitale Reset kann nicht vollständig umgesetzt werden, solange die Menschen nicht völlig verzweifelt und arm sind. Der Dritte Weltkrieg wird dabei helfen, genau das zu erreichen.

Die britische Obsession, Russland zu besiegen und es als Großmacht auszuschalten, reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Die Machteliten Großbritanniens, sowohl links als auch rechts, haben Russland benutzt, um Napoleon und später Hitler zu besiegen. Aber jedes Mal verfielen sie zurück in ihre Grundhaltung: Russland die Schuld für alle Übel der Welt zu geben.

Die britischen Eliten werden nicht ruhen, bis Russland besiegt, in mehrere kleinere Länder zerschlagen und seine gewaltigen Ressourcen vom Westen gestohlen sind.

Am Ende des Tages wird Trump voll und ganz auf Linie mit dem digitalen Reset der Globalisten sein – unter digitalem/programmierbarem Falschgeld (Stablecoins oder andere Kryptos) und biometrischer digitaler ID zur umfassenden Überwachung aller Menschen.

Er hat unter „Warp Speed“ gefälschte Impfstoffe für die Welt vorangetrieben und umarmt weiterhin den selbsternannten mRNA-Impfstoff-„Innovator“ Bill Gates, einen offenen Befürworter der Bevölkerungsreduktion.

Die Globalisten brauchten Donald Trump im Weißen Haus aus einem sehr wichtigen Grund: Um die Konservativen für ihr Programm aus digitaler ID und digitalem Geld zu gewinnen – den nächsten großen Betrug, der uns unserer Vermögenswerte, unserer Unabhängigkeit und unserer Freiheit berauben soll.