Trump ernennt Elon Musk und Vivek Ramaswamy zur Leitung des „Department of Government Efficiency“ – das „Manhattan-Projekt unserer Zeit“

Der designierte Präsident Donald Trump hat offiziell Elon Musk dazu berufen, die 6,5 Billionen Dollar umfassende US-Bürokratie zu „demontieren“, indem er das neu geschaffene „Department of Government Efficiency“ (DOGE) anführt.

Trump machte die sensationelle Ankündigung am Dienstagabend und erklärte, dass Musk das „Manhattan-Projekt unserer Zeit“ gemeinsam mit dem ehemaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy leiten werde. „Das wird Schockwellen durch das System senden, und alle, die an der Verschwendung im Staatswesen beteiligt sind – und das sind viele – werden das zu spüren bekommen!“ sagte Musk in einer Erklärung.

Republikaner beklagen seit Langem die übermäßigen Staatsausgaben, und Trump verkündete, dass das DOGE seine Ziele bis zum 4. Juli 2026 erreichen werde. Trump versprach, dass Musk und Ramaswamy ihm helfen würden, die Bürokratie zu „demontieren“, überflüssige Vorschriften zu streichen, verschwenderische Ausgaben zu kürzen und Bundesbehörden umzustrukturieren.

Trump erklärte, dass das gewaltige Projekt „den massiven Verschwendungs- und Betrugskomplex“ austreiben und bis zum 4. Juli 2026 abgeschlossen sein werde. „Eine kleinere Regierung, effizienter und mit weniger Bürokratie, wird das perfekte Geschenk an Amerika zum 250. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung sein“, sagte Trump in einer Erklärung. „Ich bin zuversichtlich, dass sie erfolgreich sein werden!“

Trump betonte, dass Musk und Ramaswamy „Ratschläge und Anleitungen von außerhalb der Regierung“ geben und durch einen „unternehmerischen Ansatz, den es so noch nie gab“, groß angelegte Reformen vorantreiben würden. Musk und Ramaswamy gehören mittlerweile zu Trumps wichtigsten Verbündeten in der Tech-Community. Der Name DOGE selbst spielt auf die Kryptowährung an, die Musk durch seine Twitter-Posts (bevor er die Plattform erwarb und umbenannte) ins Rampenlicht gerückt hat.

Musk sprach sich offiziell für Trump aus, kurz nachdem ein Attentat auf den Republikaner bei einer Veranstaltung in Butler, Pennsylvania, am 13. Juli vereitelt worden war.

Der Leiter von SpaceX, X und Tesla begleitete Trump am 5. Oktober auf dessen Wahlkampftournee, als der nun gewählte Präsident erneut in Butler auftrat – und dabei auf der Bühne herumhüpfte. Musk bekräftigte seine Unterstützung, indem er jeden Tag eine Million Dollar für registrierte Wähler in den entscheidenden Bundesstaaten anbot.

Musk war am Wahlabend mit Trump und dessen Familie bei ihrer Feier in Mar-a-Lago und wurde seitdem in Meetings mit dem designierten Präsidenten gesehen, während dieser seine Kabinettsmitglieder auswählt. Ramaswamy ist ein Yale-absolvierter Unternehmer, der vor einem Jahrzehnt Roivant Sciences Ltd. gründete, ein Unternehmen, das Technologie für die Medikamentenentwicklung und andere Gesundheitsbedürfnisse einsetzt. Er schrieb ein populäres Buch auf der konservativen Seite: „Woke, Inc.: Inside Corporate America’s Social Justice Scam“.

Ramaswamy begann den Wahlzyklus 2024 selbst als Präsidentschaftskandidat, blieb jedoch stets unterstützend gegenüber dem ehemaligen Präsidenten. Anders als Kandidaten wie der Gouverneur von New Jersey Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von Arkansas Asa Hutchinson und der frühere Abgeordnete Will Hurd, die im republikanischen Vorwahlkampf 2024 klar gegen Trump eingestellt waren, würdigte Ramaswamy die Erfolge des 78-Jährigen im Amt.

Als Trump vor den frühen Vorwahlen zum Favoriten avancierte, hielt Ramaswamy am ehemaligen Präsidenten fest und distanzierte sich nicht von ihm, wie es Gouverneur Ron DeSantis aus Florida und die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley taten, wodurch er einen bequemen Platz in der Trump 2.0-Regierung fand. Ramaswamy belegte den vierten Platz bei den Iowa-Vorwahlen, setzte seine Kampagne danach aus und sprach seine Unterstützung für Trump aus.

Sowohl Musk als auch Ramaswamy sind Milliardäre – allerdings wird Musks Vermögen auf 304 Milliarden Dollar geschätzt, während Ramaswamy „nur“ eine Milliarde Dollar besitzt. „Republikanische Politiker träumen seit Langem von den Zielen des ‚DOGE‘“, sagte Trump. „Um eine solch drastische Veränderung herbeizuführen, wird das Department of Government Efficiency von außerhalb der Regierung Ratschläge und Anleitungen geben und mit dem Weißen Haus sowie dem Office of Management & Budget zusammenarbeiten, um groß angelegte Strukturreformen voranzutreiben und einen noch nie dagewesenen unternehmerischen Ansatz in der Regierung zu etablieren.“

Musk reagierte auf die Nachricht mit einem Post auf X: „Das Merch wird“ und fügte drei Feuer-Emojis hinzu.