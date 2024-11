DNA-Kontamination in Impfstoffen: Was ist das und warum ist es wichtig?

Von Brenda Baletti, Ph.D.

In letzter Zeit hat die Kontroverse um DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen für Schlagzeilen gesorgt. Karl Jablonowski, leitender Forschungswissenschaftler bei CHD, erklärt, worum es sich dabei handelt, wie es dazu kommt und warum dies gesundheitliche Bedenken aufwirft.

Medien-Faktenprüfer und Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt behaupten immer wieder, dass eine DNA-Kontamination in Impfstoffen – und insbesondere in den mRNA-COVID-19-Impfstoffen – kein Risiko für die Impfstoffempfänger darstellt.

Einige gehen sogar so weit zu behaupten, dass die von unzähligen Forschern geäußerten Bedenken zu diesem Thema „unbegründet“, „Fehlinformationen“ und „Verschwörungstheorien“ seien.

Sie räumen ein, dass sowohl ältere Impfstoffe als auch die neueren mRNA-Impfstoffe DNA-Reste enthalten können, die vom Herstellungsprozess übrig geblieben sind – sagen aber, dass diese Rest-DNA „erwartet und als sicher angesehen“ wird und dass es regulatorische Schritte gibt, um sicherzustellen, dass sie nur in begrenzten Mengen vorkommt.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) wies Bedenken zurück, die im Journal of Inorganic Biochemistry veröffentlicht wurden und sich auf HPV-DNA-Fragmente (humanes Papillomavirus) beziehen, die in Produkten wie dem HPV-Impfstoff Gardasil von Merck gefunden wurden. Die Behörde behauptet, dass die Fragmente „keine Verunreinigungen“ und kein Risiko- oder Sicherheitsfaktor darstellen.

Die australische Therapeutic Goods Administration gab im vergangenen Monat eine Erklärung ab, in der sie feststellte, dass die jüngsten Studien, in denen behauptet wird, mRNA-Impfstoffe seien mit übermäßigen Mengen an DNA kontaminiert, nicht wissenschaftlich fundiert seien und dass Rest-DNA in Biotech-Produkten ohnehin schon seit langem vorhanden sei.

Die australischen Aufsichtsbehörden betonten, dass „die Vorteile der Impfung die potenziellen Risiken bei weitem überwiegen“.

Einige Wissenschaftler – darunter Dr. Karl Jablonowski, leitender Forschungswissenschaftler bei Children’s Health Defense, der mit The Defender sprach – sind jedoch der Meinung, dass Rest-DNA in Impfstoffen nicht abgetan werden sollte. Die Gefahr gehe sowohl von bekannten als auch von unbekannten Risiken aus.

Jablonowski sagte, dass diese Risiken schon lange in vielen bestehenden Impfstoffen vorhanden sind, aber bei den mRNA-Impfstoffen noch größer sind. Durch die in den mRNA-Impfstoffen enthaltenen Lipidnanopartikel haben die DNA-Fragmente „freien Zugang zu jeder Membran in Ihrem Körper“.

Warum kommt es zu DNA-Kontaminationen?

Die Biologie ist komplex, erklärte Jablonowski gegenüber The Defender. Nichts darin ist sehr rein, daher gibt es in allem Kontaminationen.

Er sagte, dass es seit dem, was die Zeitschrift Pediatrics als „erstes modernes medizinisches Desaster“ bezeichnete, Probleme mit Kontaminanten in Impfstoffen gibt – damals starben 13 Kinder, denen ein kontaminiertes Diphtherie-Antitoxin verabreicht wurde.

Heute werden Impfstoffe auf verschiedene Weise hergestellt, aber lebende Zellen spielen bei der Herstellung der meisten Impfstoffe eine Rolle, erklärte Jablonowski. Impfstoffe wirken in der Regel, indem sie abgeschwächte Bakterien oder Viren oder Teile davon – oft mit einem Adjuvans zur Verstärkung der Wirkung – in den Körper einbringen, um eine Immunreaktion auszulösen.

Viren brauchen lebende Zellen, um zu wachsen, daher werden bei der Herstellung von Virusimpfstoffen lebende Zellen verwendet. Die Viren können beispielsweise in Bakterien, Hefe, tierischen oder menschlichen Fötuszellen gezüchtet werden.

Die DNA in diesen Zellen wird bei der Herstellung des Impfstoffs in der Regel zerstört oder fragmentiert. Es kann jedoch sein, dass bei diesem Prozess nicht die gesamte DNA eliminiert wird – es können Reste fragmentierter DNA zurückbleiben.

Bei den mRNA-COVID-19-Impfstoffen wurde ein anderes Verfahren angewendet. Anstatt ein virales Protein einzuführen, wurde Boten-RNA eingeführt, die die Zellen dazu anregt, das SARS-CoV-2-Spike-Protein zu produzieren, und das Immunsystem erkennt dieses Protein und produziert Antikörper.

Die COVID-19-Impfstoffe verwendeten ein RNA-bildendes Enzym – eine RNA-Polymerase –, das eine DNA-Vorlage verwendet, um die RNA in einem Laborprozess namens „In-vitro-Transkription“ zu synthetisieren.

Die in diesem Prozess verwendete DNA muss zunächst vervielfältigt werden. Impfstoffhersteller wie Pfizer vervielfältigten die DNA für den Impfstoff mithilfe eines Plasmids. Plasmide sind kleine ringförmige DNA-Stücke, die in Bakterien vorkommen und sich vermehren, wenn sich ein Bakterium vermehrt. Für die COVID-19-Impfstoffe verwendeten sie E. coli, ein häufig verwendetes Bakterium in der Impfstoffproduktion, für eine schnelle Vervielfältigung.

Diese DNA-Vorlage birgt ein zusätzliches Risiko, da die DNA des Plasmids, das zur Erstellung der Vorlage verwendet wurde, aus dem Impfstoff entfernt werden muss, bevor er Menschen injiziert werden kann.

Kevin McKernan, der Forscher, der die DNA in den COVID-19-Impfstoffen erstmals identifizierte, fand heraus, dass die Impfstoffhersteller versuchten, diese DNA loszuwerden, indem sie sie „mit einem Enzym namens Desoxyribonuklease oder DNase, das DNA abbaut, zerkleinerten“. Es gelang ihnen jedoch nicht, sie vollständig zu eliminieren.

Welche potenziellen Gefahren bestehen?

Die potenziellen Risiken von DNA-Resten in Impfstoffen werden laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seit Jahrzehnten ohne Lösung diskutiert. Einige Forscher behaupten, dass die Rest-DNA inert ist. Andere argumentieren, dass sie ein wichtiger Risikofaktor ist, der onkogen – also krebserregend – oder infektiös sein kann.

Das Immunsystem, ein empfindliches System von Sensoren, hat eine Schwelle dafür, wie viel Fremdmaterial es im Körper tolerieren kann, so Jablownoski. Wenn DNA außerhalb von Zellen und im Blutkreislauf vorhanden ist, kann sie eine starke Immunreaktion auslösen – eine sogenannte Interferonreaktion –, die den schädlichen Erreger aggressiv aufspürt.

Dies kann zu einer übermäßigen Reaktion des Immunsystems führen, die ein Vektor für Autoimmunprobleme im Zusammenhang mit einer Impfstoffkontamination sein könnte.

Der Pathologe und Experte für den molekularen Gennachweis Sin Hang Lee hat beispielsweise die Rest-RNA im HPV-Impfstoff Gardasil identifiziert, den er auf DNA-Fragmente getestet hat, nachdem bei dem 13-jährigen Mädchen Maryanne Demasi eine akute juvenile rheumatoide Arthritis aufgetreten war, wie Dr. Maryanne Demasi berichtete.

Im Gardasil-Impfstoff fand Lee die vorhandene HPV-DNA fest an das Aluminium-Adjuvans gebunden. Dadurch wird sie nicht so leicht abgebaut, wie sie sollte. Lee stellte die Theorie auf, dass Immunzellen wie Makrophagen, die mit Aluminium-Adjuvans beladen sind, von der Injektionsstelle durch das Blut zu verschiedenen Organen wandern.

Laut Demasi kann die an das Adjuvans gebundene HPV-DNA „bei manchen Menschen chronische immunentzündliche Reaktionen auslösen, die zu Autoimmunerkrankungen führen“.

Jablonowski zufolge stellen die mRNA-Impfstoffe ein neues und noch schwerwiegenderes Problem dar. Das liegt daran, dass es vor der Einführung des mRNA-Impfstoffs keinen Mechanismus gab, mit dem fremde DNA in eine Zelle gelangen konnte. Die Lipidnanopartikel machen dies jedoch möglich.

„Die angemessene Menge an fremder DNA in der Zelle ist null“, sagte Jablonowski. “Sie kann mit der gesamten empfindlichen Biologie, die für den Betrieb einer Zelle notwendig ist, Amok laufen.“

Fremd-DNA kann Zellen krank machen, die Regulation stören und, wenn die DNA bei der Zellteilung vorhanden ist, in den Zellkern gelangen und eine Vielzahl von Problemen verursachen, so Jablonowski.

Einige Forscher haben argumentiert, dass es Hinweise darauf gibt, dass diese kontaminierende DNA mit steigenden Krebsraten in Verbindung gebracht werden könnte.

Was sagen die Regulierungsbehörden?

1985 legte die FDA eine Obergrenze von 10 Pikogramm pro Dosis fest. 1987 erhöhte die WHO ihren empfohlenen Grenzwert auf 100 Pikogramm und dann noch einmal auf 10 Nanogramm (d. h. 100-mal höher) – ein Grenzwert, der nun auch von der FDA übernommen wurde, berichtete Demasi.

Forscher wie Lee und McKernan sagen, dass dieser Grenzwert im Fall von Gardasil keinen ausreichenden Schutz bietet, da die HPV-DNA schwer nachzuweisen sein kann, wenn sie sich an das Adjuvans bindet.

Jablonowski sagte, dass die Regulierungsbehörden bei der Festlegung dieses Grenzwerts nur berücksichtigten, wie viel Rest-DNA sich möglicherweise im Blutkreislauf von Impfstoffen befindet – denn zu diesem Zeitpunkt gab es keinen Mechanismus, durch den die DNA in die Zelle gelangen konnte. Bei mRNA-Impfstoffen kann dieser Grenzwert jedoch wahrscheinlich eine ernsthafte Gefahr darstellen.

Warum ist die Kontamination mit DNA so umstritten?

Forscher und Wissenschaftler haben seit Jahrzehnten Bedenken hinsichtlich DNA-Verunreinigungen in Impfstoffen. Im vergangenen Jahr berichtete der Genomforscher McKernan jedoch, dass der COVID-19-Impfstoff von Pfizer mit Plasmid-DNA verunreinigt ist, die in einem mRNA-Impfstoff nicht vorhanden sein sollte.

Er sagte, dies werfe Bedenken auf, dass die Plasmid-DNA bei einigen Impfstoffempfängern zu Krebserkrankungen oder Autoimmunproblemen führen könnte.

Nachdem das Labor von McKernan seine Ergebnisse veröffentlicht hatte und andere Forscher sie bestätigten, bestätigte auch Health Canada, dass der Pfizer-Impfstoff diese DNA enthält.

McKernan berichtete auch, dass Pfizer diese Informationen vor den Aufsichtsbehörden verheimlicht habe. Bei der Herstellung des Medikaments für die klinischen Studien verwendete Pfizer PCR-Tests anstelle der Plasmid-DNA, die später für die Massenproduktion verwendet wurde. Die erste Version des Medikaments, für die die FDA eine Notfallzulassung erteilte, enthielt also keine DNA.

Später wurde bekannt, dass die Moderna-Impfstoffe nach demselben Produktionsverfahren hergestellt wurden – die mRNA-Impfstoffe von Moderna waren also ebenfalls mit der Rest-DNA kontaminiert.

Das Thema wurde schnell politisiert, wobei diejenigen, die behaupteten, die Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, die Behauptungen als „Fehlinformationen“ und eine Verschwörungstheorie bezeichneten, die als „Plasmid-Gate“ bekannt wurde.

Kritiker der COVID-19-Impfstoffe, wie der Generalchirurg von Florida, Joseph A. Ladapo, forderten die Aufsichtsbehörden auf, sich mit dem Thema zu befassen.

Die FDA erklärte in einem Antwortschreiben, dass „die FDA nach einer gründlichen Bewertung des gesamten Herstellungsprozesses von der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoffe überzeugt ist“. Die Behörde legte jedoch keine Beweise vor, auf die sich diese Schlussfolgerung stützt.

Dr. Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center am Children’s Hospital of Philadelphia, der in einem FDA-Beratungsausschuss für die COVID-Impfstoffe tätig ist – und selbst Erfinder von Impfstoffen und Patentinhaber von RotaTeq ist, dem Rotavirus-Impfstoff, der von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für den universellen Einsatz bei Säuglingen empfohlen wird – wies in einem YouTube-Video die von MeKernan, Ladapo und anderen geäußerten Bedenken zurück.

Er sagte, es sei möglich, dass sich DNA-Fragmente in den Impfstoffen befinden, aber es sei unmöglich, dass die DNA-Fragmente in die Zellen der Menschen eindringen oder Krankheiten verursachen.

Jablonowski sagte, dass die Erklärung von Offit nur dann Sinn ergibt, wenn die Biologie sehr einfach und unkompliziert wäre. Dem ist aber nicht so, sagte er. „Die Biologie ist wirklich chaotisch und es gibt fast immer Ausnahmen.“

Das Immunsystem sei das zweitkomplizierteste System, und es gebe vieles, was wir darüber nicht wüssten, fügte er hinzu.