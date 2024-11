Netanyahus ethnische Säuberung in Gaza ist für alle sichtbar

Das israelische Militär führt eine ethnische Säuberungsoperation im nördlichen Gazastreifen durch. Die wenigen Palästinenser, die in der Region verblieben sind, werden gewaltsam evakuiert, Häuser und Infrastruktur wurden zerstört, und breite Straßen werden angelegt, um die Trennung der Gemeinden im Norden vom Zentrum von Gaza-Stadt zu vollenden. „Das Gebiet sieht aus, als wäre es von einer Naturkatastrophe getroffen worden“, fasste der Militärkorrespondent von Haaretz, Yaniv Kubovich, nach einer Besichtigung mit israelischen Streitkräften in der vergangenen Woche zusammen.

Was Kubovich jedoch sah, war keine Naturkatastrophe, sondern eine vorsätzliche Tat menschlicher Zerstörung. Ein ranghoher IDF-Offizier, von der Londoner Zeitung The Guardian als Brigadegeneral Itzik Cohen, Kommandeur der 162. Division, identifiziert, erklärte den Reportern: „Es gibt keine Absicht, die Bewohner des nördlichen Gazastreifens in ihre Häuser zurückkehren zu lassen.“

Der Offizier sagte, die große Mehrheit der Bewohner der Gebiete (Beit Hanoun, Beit Lahia, Al-Attatra, Jabalia) habe bereits evakuiert. „Wir haben sehr klare Anweisungen erhalten“, sagte der Offizier. „Meine Aufgabe ist es, einen gereinigten Raum zu schaffen. … Wir verlagern die Bevölkerung zu ihrem Schutz, um unseren Kräften Bewegungsfreiheit zu gewähren.“

Auf die Frage, ob die Armee den sogenannten „Generalsplan“ umsetzt, der von Generalmajor (a. D.) Giora Eiland und einigen seiner pensionierten Kommandanten entwickelt wurde, um die Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen zu vertreiben, während humanitäre Hilfe verweigert und diejenigen, die bleiben, als Hamas-Kämpfer und damit als legitime militärische Ziele betrachtet werden, antwortete der Offizier: „Ich weiß nicht, was der Generalsplan ist, ich weiß nicht, was das ist.“ Er fügte hinzu, dass seine Division humanitäre Hilfe „in Richtung Süden“ leistet, außerhalb der „gereinigten Zone“ im Norden, wo Israel keine Nahrung, Wasser und Medizin zulässt. „Die IDF ist eine moralische und ethische Armee“, schloss der Offizier. „Wir operieren in diesem Gebiet … um der Bevölkerung zu ermöglichen, nach Süden zu ziehen, wobei wir gelegentlich fast unser eigenes Leben riskieren.“

Es ist wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen: Eiland mag diese Ideen der Öffentlichkeit verkauft haben, aber die „Reinigung des Raumes“ im Norden von Gaza wird von der IDF unter der Leitung ihrer Kommandanten durchgeführt, beginnend mit Generalstabschef Generalleutnant Herzl Halevi und dem Chef des Südkommandos Generalmajor Yaron Finkelman, die den Direktiven der politischen Führung untergeordnet sind: Premierminister Benjamin Netanyahu, dem kürzlich entlassenen Verteidigungsminister Yoav Gallant und dessen Nachfolger Israel Katz.

Statt über den Generalsplan zu sprechen, sollten wir über „Netanyahus Befehle“ sprechen. Er ist der Führer, und er ist verantwortlich für die Kriegsverbrechen, die die IDF im Norden des Streifens im Namen des „Kriegs der Wiedergeburt“ begeht: die Vertreibung der Palästinenser, die Zerstörung ihrer Häuser und die Vorbereitungen vor Ort für eine langfristige Besetzung und jüdische Siedlung.

Der obige Artikel ist das Leitartikel von Haaretz, wie er in den hebräischen und englischen Ausgaben der Zeitung in Israel veröffentlicht wurde.