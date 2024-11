Soros ist schockiert, dass die politische Ordnung weltweit ins Wanken gerät

Erstmals seit über 120 Jahren hat die amtierende Partei dreimal in Folge eine Präsidentschaftswahl verloren. Dies deutet auf ein strukturelles Problem hin, bei dem Politiker die Erwartungen der Bürger nicht mehr erfüllen können.

Die etablierten Parteien versprechen eine bessere Zukunft, doch die Menschen erleben eine Realität mit stagnierendem Produktivitätswachstum.

Bevor Sie sich über die Wahlen den Kopf zerbrechen, lesen Sie bitte Folgendes: In jedem einzelnen der zehn großen Länder, die vom globalen Forschungsprojekt ParlGov beobachtet wurden und in denen 2024 nationale Wahlen stattfanden, wurden die Amtsinhaber von den Wählern abgewählt. Das ist das erste Mal seit fast 120 Jahren, dass so etwas passiert ist.

Before you beat yourself up about the elections pls read this:

The incumbents in every single one of the 10 major countries that have been tracked by the ParlGov global research project and held national elections in 2024 were given a kicking by voters. This is the first time… https://t.co/XiO03kEDDj