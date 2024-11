EU bereitet sich vor. Die Europäische Kommission gründet einen Ausschuss für Notfälle.

Die EU hat beschlossen, einen Notfallausschuss unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission einzurichten, der auf Krisensituationen innerhalb der Europäischen Union reagieren soll. Die neue Verordnung sieht erweiterte Befugnisse für die Europäische Kommission vor, die öffentliche Beschaffungen im Namen der Mitgliedstaaten durchführen kann, ähnlich wie bei den Covid-Impfstoffen, für die die Länder bereits enorme Summen gezahlt haben und weiterhin zahlen. Sobald entschieden wird, dass ein gemeinsamer Einkauf stattfindet, dürfen die Staaten diese Produkte nicht mehr aus anderen Quellen beziehen.

Mit dem Ziel, besser auf Krisensituationen vorbereitet zu sein und den freien Waren- und Arbeitsverkehr nicht zu beeinträchtigen, hat die EU beschlossen, einen Notfallausschuss zu gründen, der von der Europäischen Kommission geleitet wird. Die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie haben die Notwendigkeit verdeutlicht, dass die Union einen koordinierten Ansatz verfolgt und besser auf zukünftige Krisen vorbereitet ist, insbesondere angesichts der anhaltenden Auswirkungen des Klimawandels, der Naturkatastrophen verursacht, sowie der weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Instabilität, so die EU-Verordnung.

„Andere Krisen, die eine rasche Reaktion erfordern könnten, um Hindernisse für den freien Verkehr im Binnenmarkt zu verhindern und schwere Störungen in den Versorgungsketten zu vermeiden, die für die Aufrechterhaltung der Tätigkeiten auf dem Binnenmarkt unerlässlich sind, könnten zum Beispiel Waldbrände, Erdbeben oder groß angelegte Cyberangriffe sein. Solche Krisen sind außergewöhnliche und plötzliche Ereignisse von außerordentlicher Natur und Tragweite und daher vernünftigerweise unerwartet. Da unklar ist, welche Art von Krisen in Zukunft auftreten und gravierende Auswirkungen auf den Binnenmarkt und seine Versorgungsketten haben könnten, ist es notwendig, ein Instrument vorzusehen, das für sehr unterschiedliche Krisen anwendbar ist, die den Binnenmarkt beeinträchtigen“, heißt es in der EU-Verordnung.

Einschränkungen von ganz oben

Der Notfallausschuss wird aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats und einem Vertreter der Kommission bestehen, wobei Letzterer den Vorsitz des neu geschaffenen Gremiums übernimmt. Der Ausschuss wird die Europäische Kommission bei der Analyse relevanter Kriseninformationen, die von den Mitgliedstaaten oder der Kommission eingeholt wurden, beraten, bei der Entscheidung, ob die Kriterien für die Aktivierung oder Deaktivierung des Notfallmodus im Binnenmarkt erfüllt sind, bei der Ausarbeitung von Empfehlungen zu den Maßnahmen, die zur Reaktion auf die Notlage auf Unionsebene gewählt werden sollen, sowie bei der Bewertung der Umsetzung der ausgewählten Maßnahmen und der Überprüfung nationaler Krisenmaßnahmen.

Zudem wird der Ausschuss an der Analyse und Diskussion der Auswirkungen der Krise auf den Binnenmarkt mitwirken, unter Berücksichtigung der Lage in Grenzregionen, um mögliche Lösungen zu finden und gegebenenfalls eine Liste der Kategorien von Personen festzulegen, die an der Produktion oder Bereitstellung relevanter Güter und Dienstleistungen in Krisensituationen beteiligt sind. Hierfür sollen gemeinsame Modelle und Formulare geschaffen werden, die von den Mitgliedstaaten freiwillig genutzt werden können.

Gemeinsame Beschaffungen

Gemäß der EU-Verordnung können zwei oder mehr Mitgliedstaaten die Kommission bitten, ein Beschaffungsverfahren im Namen oder für Rechnung der Mitgliedstaaten einzuleiten, die von der Kommission vertreten werden möchten, um kritische oder krisenrelevante Güter und Dienstleistungen zu beschaffen. Anschließend wird die Kommission alle Mitgliedstaaten und den Notfallausschuss über ihre Absicht, ein öffentliches Beschaffungsverfahren durchzuführen, informieren und interessierte Mitgliedstaaten zur Teilnahme einladen.

Der nächste Schritt besteht darin, einen Rahmenvertrag mit den Mitgliedstaaten auszuarbeiten, in dem die maximal vorgesehenen Mengen, die Bedingungen für die gemeinsame Beschaffung oder Anmietung im Namen der teilnehmenden Mitgliedstaaten, einschließlich Preise und Lieferfristen, festgelegt werden. Während eines Notfallregimes im Binnenmarkt sieht das Abkommen über die Beschaffungen der Kommission im Namen eines oder mehrerer teilnehmender Mitgliedstaaten oder die gemeinsame öffentliche Beschaffung der Kommission mit einem oder mehreren teilnehmenden Mitgliedstaaten, je nach Fall, eine Exklusivitätsklausel vor. Diese Klausel verpflichtet die teilnehmenden Mitgliedstaaten, die relevanten Güter oder Dienstleistungen in Krisensituationen nicht über andere Kanäle zu beschaffen und keine parallelen Verhandlungen zu führen, wie in der EU-Verordnung festgelegt.