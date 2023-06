Angesichts des Geständnisses des ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten (USA), Donald Trump, während seiner Amtszeit Venezuelas Öl beschlagnahmen zu wollen, betonte der Außenminister der Republik Venezuelas, Yván Gil, dass diese Aussagen von seinen Lakaien in Venezuela unterstützt werde.

Trumps Geständnis geht aus einer Rede an diesem Samstag in North Carolina hervor, in der der ehemalige US-Präsident das Publikum fragte: „Was glauben Sie, dass wir Öl aus Venezuela kaufen? Als ich ging, war Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es gemacht.“. Wir hätten ihr ganzes Öl genommen. Es wäre direkt nebenan gewesen. Aber jetzt kaufen wir Öl aus Venezuela. Wir machen einen Diktator sehr reich. Sie können es glauben, niemand kann es glauben. Sie wussten, dass ihr Öl Dreck ist. Es ist schrecklich. Was man bekommen kann, ist Teer. Es ist wie Teer. Und um ihn zu verfeinern, braucht man spezielle Pflanzen“, sagte er.

In der Ansprache betont Trump, dass die Regierung der Vereinigten Staaten gezwungen war, Öl aus Venezuela zu kaufen, weil er seine Mission nicht erfüllen konnte.

Ziel: Ressourcen stehlen



Angesichts dieser Aussagen betonte der Aussenminister Venezuelas jetzt in seinem Twitter-Account, dass es immer Trumps Absicht gewesen sei, venezolanisches Öl zu beschlagnahmen.

Er erinnerte an den ganzen Schaden, den die Vereinigten Staaten dem venezolanischen Volk zugefügt haben: „Mit der Unterstützung ihrer Lakaien hier hatten sie ein einziges Ziel: unsere Ressourcen zu stehlen!“ Sie konnten und werden es nicht tun“, fügte er hinzu.

„Trump gesteht, dass es seine Absicht war, venezolanisches Öl zu beschlagnahmen. Der gesamte Schaden, den die Vereinigten Staaten unserem Volk mit der Unterstützung ihrer Lakaien hier zugefügt haben, hatte ein einziges Ziel: unsere Ressourcen zu stehlen! Sie konnten und werden es nicht tun. Wir werden immer gewinnen!“ Dies hatte der venezulanische Aussenminster auf Twitter gepostet.

Außenminister Gil bekräftigte in einer weiteren Nachricht im sozialen Netzwerk: „Trump enthüllt, dass die Strategie der USA in Zusammenarbeit mit Lakaiengruppen aus Venezuela darin bestand, venezolanisches Öl zu beschlagnahmen.“

Maske abnehmen: Schade

Das neue Geständnis von Ex-Präsident Donald Trump habe für Aufsehen gesorgt und führe dazu, dass 60 Satellitenstaaten und alle, die eine von einer Marionette geführte „Regierung“ unterstützten, die Maske abziehen, betonte der Botschafter und ständige Vertreter Venezuelas bei der Organisation der Vereinten Nationen (UN), Samuel Moncada.

„Der einzige Zweck bestand darin, das Öl des venezolanischen Volkes zu plündern. Schade!“

„Trump nimmt die Maske von 60 Satellitenländern ab, von der internationalen Propaganda und von allen Politikern und Intellektuellen, die eine Marionette zur Regierung Venezuelas unterstützt haben.“ Der einzige Zweck bestand darin, dem venezolanischen Volk Öl zu erbeuten. Was für eine Schande!“, sagte Moncada auf Twitter.

Die USA halten an den Sanktionen gegen Venezuela fest

Venezuelas Vizeminister für Nordamerika, Carlos Ron, betonte seinerseits, dass mit diesem neuen Geständnis von Trump keine weiteren Beweise für die US-Politik gegenüber Venezuela erforderlich seien.

Er prangerte auch an, dass „die Biden-Regierung ihre Politik der weiterhin in Kraft befindlichen illegalen Sanktionen“ gegen das Land aufrechterhält.

„Welche zusätzlichen Beweise brauchen wir? Hier gesteht Trump, dass sein Ziel die ganze Zeit darin bestand, Öl aus Venezuela zu beschlagnahmen. Die Biden-Regierung hält an ihrer Politik der illegalen Sanktionen fest. Venezuela hat gesiegt und wird weiterhin triumphieren!, veröffentlichte er auf seinem Twitter-Account.

Trump: Sanktionen und Maßnahmen gegen Venezuela

Mit dem Triumph von Donald Trump verschärften sich die Maßnahmen und Sanktionen gegen Venezuela mit der Anwendung von mehr als 900 Sanktionen, die das Volk betrafen und weiterhin betreffen.

Zu den Angriffen gehörten die Sanktionen gegen das staatliche Unternehmen Petróleos de Venezuela (PDVSA) sowie die Entführung der Tochtergesellschaft des Unternehmens in den USA, Citgo.

Donalds Aussage Trump ist die erste, die er nach der neuen Anklage gegen ihn wegen eines Bundesverbrechens wegen der Bearbeitung geheimer Akten des Weißen Hauses ausführt.

Donals Trump, ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, sieht sich mit 37 Straftaten im Kontext der missbräuchlichen Handhabung geheimer Dokumente konfrontiert.