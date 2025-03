Trump hat die öffentliche Kriegsforschung beendet. Stargate wird sie geheim machen – und weitaus gefährlicher

Von Kit Klarenberg

Nur wenige Tage nachdem ein Sprecher des Pentagons die Arbeit von Elon Musks Department of Government Efficiency lobte, wurde die Minerva-Initiative – ein wenig bekanntes, aber einflussreiches Forschungsprogramm – sang- und klanglos eingestellt. Kein Mainstream-Medium berichtete darüber. Doch die Gründe für ihr Ende offenbaren die nächste Herausforderung der amerikanischen Kriegsplanung: KI, Überwachung und umfassende soziale Kontrolle.

Am 4. März gab Sean Parnell, der Sprecher des Verteidigungsministeriums, über „X“ bekannt, dass Elon Musks berüchtigtes Department of Government Efficiency (DOGE) hart daran arbeite, Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe zu ermitteln, um das US-Militär „tödlicher“ zu machen. Neben verschiedenen DEI-Programmen wurden auch mehrere Zuschüsse für Universitäten zur Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit dem Klimawandel gestrichen. Parnell verschwieg, dass diese Bemühungen von der Minerva-Initiative finanziert wurden, einem wenig bekannten Pentagon-Projekt, das 2008 ins Leben gerufen wurde.

Unter seiner Schirmherrschaft vergab das Verteidigungsministerium Zuschüsse an Forscher an US-amerikanischen Universitäten, um bestimmte Themen zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf Sozial- und Verhaltenswissenschaften lag. Neben der Unterstützung der Militärs in Washington, D.C. beim besseren Verständnis fremder Kulturen und Gesellschaften, die sie ins Visier nehmen, gehörten zu den jüngsten Themen von Interesse der Klimawandel und „Desinformation“. Die Minerva-Initiative wurde mit viel anfänglichem Trara als öffentlicher Mechanismus zur Verbindung von Wissenschaft und Regierung ins Leben gerufen, aber obwohl sie öffentlich agierte, stießen ihre Aktivitäten in der Regel auf wenig Interesse in der breiten Öffentlichkeit.

Dementsprechend berichtete kein großes Nachrichtenmedium, als die Minerva-Initiative nur wenige Tage später vollständig eingestellt wurde. Die Wissenschaftszeitschrift Science brachte die Nachricht als erste und zitierte in ihrem Bericht mehrere Akademiker – darunter Empfänger von Minerva-Stipendien –, die den Schritt scharf als „schädlich für die nationale Sicherheit der USA“ verurteilten. Einer warnte: „Alle Einsparungen werden durch neue Lücken und blinde Flecken in unserem Wissen über aktuelle und aufkommende Bedrohungen aufgewogen werden.“

Das Budget der Minerva-Initiative war nach Pentagon-Maßstäben bescheiden – im August 2024, in der letzten Finanzierungsrunde, wurden 46,8 Millionen US-Dollar für 19 Forschungsprojekte bewilligt. Dennoch war ihre Wirkung offensichtlich enorm. „Die Initiative hat dazu beigetragen, eine Generation von Sozialwissenschaftlern aufzubauen, die sich mit nationaler Sicherheit befassen“, berichtete Science zuvor, wobei „viele“ Akademiker auf diesem Gebiet mit Minerva-Unterstützung „ihre ersten Erfahrungen gemacht“ haben. Während die Begünstigten vielleicht um sein Ende trauern, bietet Aaron Goode, Moderator des politischen Podcasts „American Exception“ und Kritiker der US-Außenpolitik, MintPress News eine weniger positive Einschätzung:

„Die Minerva-Initiative war ein weiteres Beispiel dafür, wie der nationale Sicherheitsstaat der USA die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft korrumpiert, um die globale Vorherrschaft der USA aufrechtzuerhalten. Es war eine Möglichkeit, die Sozialwissenschaften zu einer Waffe zu machen, um die Kampftaktiken der USA weiterzuentwickeln – alles im Dienste der imperialen Strategie der „Full-Spectrum-Dominance“. Diese Strategie hat die reichsten und mächtigsten Oligarchen der Menschheitsgeschichte hervorgebracht und dabei unzählige Millionen Menschen auf der ganzen Welt getötet.“

„Prekäre Momente“

Goodes Ansicht wird von Patrick Henningsen, Herausgeber von 21st Century Wire und langjähriger Analyst von Militär- und Geheimdienstoperationen, geteilt. Henningsen stellt die erschreckenden Parallelen zwischen der Minera-Initiative und dem militärischen Forschungs- und Geheimdienstprojekt Project Camelot der USA aus der Zeit des Kalten Krieges fest. Project Camelot war der Codename einer verschwenderisch finanzierten geheimen akademischen Zusammenarbeit, die 1964 ins Leben gerufen wurde. Es brachte eine vielfältige Mischung aus Anthropologen, Ökonomen, Geografen, Psychologen und Soziologen zusammen, um die Fähigkeit des Pentagons zu verbessern, soziale Entwicklungen in anderen Ländern vorherzusagen und zu beeinflussen, insbesondere im Hinblick auf Aufstandsbekämpfung und Geheimdienstoperationen. Henningsen erklärt:

„Diese Art von Programmen soll dem Verteidigungsministerium einen externen, akademisch fundierten Forschungszweig für Sozialwissenschaften bieten, eine Art zivile Brücke zwischen Regierung, Militär und Wissenschaft. Die Minerva-Initiative war nur der jüngste Versuch, bestimmte Arten von detaillierter Forschung und Informationsbeschaffung auszulagern und zu steuern, wie etwa die Art von anthropologischer, ethnografischer und demografischer Forschung, ein Ansatz, der vom Vorläufer der CIA, dem Office of Strategic Services, während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde.“

Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Project Camelot auf sich zog, löste erhebliche Bedenken aus, dass die Forschungsergebnisse verdeckte und offene Aktionen der USA unterstützt haben könnten, darunter Staatsstreiche und Invasionen, wodurch angeblich unabhängige Akademiker korrumpiert wurden. Das Projekt wurde 1965 vor einer formellen Untersuchung seiner Aktivitäten durch den Kongress eingestellt. Offensichtlich war das Interesse des Pentagons, akademisches Fachwissen für ruchlose Zwecke zu nutzen, ungebrochen. Die Minerva-Initiative bot eine neue Gelegenheit, das Projekt Camelot in größerem Maßstab neu aufzulegen, wobei Offenheit als Schutz vor peinlichen Enthüllungen über verdeckte Sponsoren diente.

Neben gut klingenden Zuschüssen für die „Erforschung der individuellen und kollektiven Wahrnehmung zur Unterstützung künftiger Weltraummissionen“ und die Untersuchung der „sozialen Auswirkungen des Klimawandels“ konzentrierte sich ein Großteil der Minerva-Initiative auf die Aufstandsbekämpfung. Dies betraf sowohl die Bewältigung potenzieller künftiger militärischer Besetzungen fremder Länder nach dem Vorbild Afghanistans und des Irak als auch den Versuch, die Herzen und Köpfe der Zielbevölkerung während und nach Konflikten oder von den USA angezettelten politischen Umwälzungen zu gewinnen.

Nehmen wir zum Beispiel einen Zuschuss der Minerva-Initiative aus dem Jahr 2021, der einem Team von Wissenschaftlern der Universitäten von Arizona, Kalifornien, Florida und Pennsylvania gewährt wurde und vom U.S. Air Force Office of Scientific Research verwaltet wird. Es ging darum, „zu verstehen, wie man jene prekären Momente stabilisiert, in denen der Staat sich (wieder) als akzeptierte Autorität etablieren muss, insbesondere beim Aufbau von Sicherheitsstrukturen nach Konflikten, bei Staatsreformen, alternativen Sicherheitsstrukturen und der Zustimmung der Bürger.“

Es ist schon unheimlich, dass ein Kontext, in dem der US-Staat selbst dringend „sich als akzeptierte Autorität etablieren“ und die „Zustimmung der Bürger“ für „alternative Sicherheitsstrukturen“ sichern musste, die COVID-19-Pandemie war. Im März 2020 veröffentlichte Graphika, ein Unternehmen für Social-Media-Analysen, das Millionen an Zuschüssen vom Pentagon und der Minerva-Initiative erhalten hat, einen Bericht über „Die COVID-19-Infodemie“. Darin wurden Online-„Desinformationen“ und Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit Ausgangssperren, Maskenpflicht und dem Ursprung des Virus nachverfolgt.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass Graphika am 16. Dezember 2019, nur vier Tage nachdem COVID-19-Symptome erstmals bei Patienten in einem Krankenhaus in Wuhan festgestellt wurden, mit der Datenerhebung für das Projekt begann. Erst am 31. Dezember desselben Jahres wurde der Ausbruch dieser unbekannten und noch unbenannten Krankheit erstmals der Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Dies wirft die offensichtliche Frage auf, wie und warum das Unternehmen bereits zu einem so frühen Zeitpunkt damit begann, den öffentlichen Widerstand gegen Maßnahmen zur Pandemieprävention zu untersuchen, die erst Monate später in großem Umfang umgesetzt wurden.

„Algorithmische Personalisierung“

Eine Untersuchung von MintPress News vom 7. Februar befasste sich mit der kaum bekannten Fülle von Einzelpersonen und Organisationen, die dem Präsidenten sehr nahe stehen, darunter auch Mitglieder seines Kabinetts, und die umfangreiche finanzielle, ideologische und politische Interessen im Bereich der künstlichen Intelligenz haben. Die KI-Fixierung der Trump-Regierung manifestiert sich öffentlich in Stargate, einer 500-Milliarden-Dollar-Initiative zum Bau von 20 großen KI-Rechenzentren in den USA bis 2029, die von einem Konsortium großer Technologieunternehmen und Finanzinstitutionen verwaltet wird.

Seltsamerweise verschwand das Projekt nach einer anfänglichen Welle der Begeisterung in den Medien und im Technologiesektor für Stargate völlig von der Bildfläche. Details über den Fortschritt des Projekts werden hartnäckig verweigert, und die Zwecke, für die die enormen prognostizierten Investitionen eingesetzt werden sollen, bleiben vage. Dennoch prahlte das Konsortiumsmitglied OpenAI in einer Pressemitteilung vom Januar, in der der Start von Stargate begrüßt wurde, damit, dass das Vorhaben „eine strategische Fähigkeit zum Schutz der nationalen Sicherheit Amerikas und seiner Verbündeten bieten“ würde.

Insbesondere die Minerva-Initiative vergab beträchtliche Zuschüsse für die Erforschung von KI und ihrer Anwendungen. Oberflächlich betrachtet scheinen einige dieser Bemühungen banal zu sein. So erhielt die University of Wisconsin-Madison beispielsweise 2,1 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von KI-Tools, um die „Rolle des Pentagons als Wissenschaftsförderer“ zu stärken. Derweil erhielt die Utah State University 1,49 Millionen US-Dollar, um die Auswirkungen der KI-Überwachungstechnologie auf Regierungssysteme zu untersuchen.

Andere von Minerva finanzierte KI-Forschungsprojekte scheinen wesentlich bedenklicher zu sein. Im Juli 2020 erhielt die Initiative für Künstliche Intelligenz der University of Iowa eine nicht genannte Summe über drei Jahre, um „die Beziehung zwischen algorithmischer Personalisierung und Online-Radikalisierung“ zu untersuchen und „die technologischen, psychologischen und kulturellen Faktoren aufzudecken“, die dazu führen können, dass Menschen „extremistische Ideologien“ annehmen. Wenn es bei diesen Bemühungen um die öffentliche Sicherheit ginge, wäre das ja schön und gut – aber das Vorschlagsdokument deutet auf eine weitaus düsterere Zielsetzung hin.

Forscher aus Iowa befragten ein Jahr lang politisch engagierte Erwachsene in den USA und verfolgten ihre Ansichten zu sozialen, kulturellen und politischen Themen – und ihre Anfälligkeit für Verschwörungstheorien. Damit sollten „psychologische Faktoren, die eine Person mehr oder weniger anfällig für Radikalisierung machen“, ermittelt werden und ob „algorithmische Personalisierung“ in die eine oder andere Richtung eine Rolle spielen könnte. Außerdem sollten „Gemeinschaften, die anfällig für die zukünftige Exposition gegenüber extremistischen Ideologien sind“, identifiziert werden.

Der Verweis des Vorschlags auf „Verschwörungstheorien“ ist bedrohlich. Der Begriff ist nebulös und höchst umstritten – ebenso wie „extremistisch“ und „radikal“. Kritiker werfen zu Recht vor, dass diese Begriffe routinemäßig im Mainstream verwendet werden, um abweichende Meinungen, unbequeme Wahrheiten, unangenehme Fragen und diejenigen, die sie äußern, zu delegitimieren. Die US-Regierung versucht seit langem, Online-Räume zu infiltrieren und zu untergraben, um „Verschwörungstheorien“ und „Extremisten“ zu bekämpfen, und wiederholt dabei historische verdeckte staatliche Angriffe auf die Zivilgesellschaft und unabhängige Aktivisten wie COINTELPRO.

„Forschungsprojekte der Minerva-Initiative, die das Phänomen des „Extremismus“ in und um Konfliktgebiete untersuchen, sind ironisch“, findet Patrick Hennigsen.

„Die Quelle dieses Extremismus ist in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich das Ergebnis verdeckter Operationen, die von den Regierungen der USA, Großbritanniens oder Israels über die CIA, den MI6 und den Mossad konzipiert und geleitet werden. Sie können sicher sein, dass die „Fettschneider“ von DOGE nicht in den geheimen Büros von Langley, Virginia, herumschnüffeln werden.“

„Sockenpuppen“

Noch beunruhigender ist, dass die Forscher aus Iowa versuchten, „vorherzusagen, wie Menschen soziale Medien nutzen“, indem sie „Online-Personas [säten]“ – „[erstellten] automatisierte Profile, die dem tatsächlichen Nutzerverhalten nahekommen“. Die Aktivitäten dieser „Sock Puppets“ würden durch „Algorithmen [berücksichtigt], die öffentliche Interaktionen von Online-Communities auf Social-Media-Plattformen [einbeziehen]“ und „Browsing-Daten von tatsächlichen Mitgliedern dieser Communities [sammeln]“. Mit anderen Worten: Das Ausspähen sensibler privater Benutzerdaten im industriellen Maßstab zur Erstellung realistischer Online-Persönlichkeiten.

Es scheint kaum ein Zufall zu sein, dass das Pentagon genau zu dem Zeitpunkt, als die Minerva-Initiative der Universität Iowa grünes Licht erhielt, mit der Durchführung weitreichender „geheimer psychologischer Operationen“ in den sozialen Medien begann, die sich an die arabische und muslimische Welt richteten. Diese Bemühungen waren hochentwickelt und setzten riesige Armeen von Bots und Trollen mit realistischen, KI-generierten Profilfotos und dazugehörigen „Charakteren“ ein. Im Iran beispielsweise setzten die Marionetten des Pentagons unterschiedliche narrative Ansätze ein, um das Engagement zu fördern und die Wahrnehmung vor Ort zu beeinflussen. Bestimmte Konten gewannen Tausende von echten Anhängern.

Einige vom Pentagon gesteuerte iranische Bots vertraten harte Positionen und beschuldigten die Regierung, in der Außenpolitik zu nachgiebig und im Inland zu liberal zu sein. Andere gaben sich als Frauen aus, die sich gegen das Tragen des obligatorischen Hidschabs aussprachen, und riefen zu regierungsfeindlichen Protesten auf. Diese Konten versuchten sich an unpolitischen Inhalten, darunter iranische Gedichte und Fotos von iranischem Essen und Memes, um ihre Authentizität zu erhöhen. Sie unterhielten sich auch regelmäßig mit iranischen Nutzern auf Farsi, scherzten und machten kulturelle Anspielungen.

Es stellt sich die Frage, ob es bei den Minerva-Bemühungen der Universität von Iowa letztendlich darum ging, das Pentagon dabei zu unterstützen, ideale Mittel zur Förderung „extremistischer Ideologien“ und „Radikalisierung“ unter Einzelpersonen und Gruppen in Zielländern zum Nachteil ihrer eigenen Regierungen zu ermitteln. Die Forscher hätten sich dieses Plans nicht bewusst sein müssen. Im Rahmen des berüchtigten MKULTRA-Programms der CIA führten ahnungslose Akademiker routinemäßig scheinbar harmlose Forschungsarbeiten durch, die heimlich für „psychologische Kriegsführung“ eingesetzt wurden – insbesondere oft „in Kulturen und Ländern, die für die CIA von Interesse waren“.

Diese Interpretation wird dadurch untermauert, dass die Online-Operation des Pentagons, die im August 2022 kurzerhand und sehr öffentlich aufflog, alle Merkmale einer klassischen „kognitiven“ Aufstandsbekämpfung aufwies, um die Herzen und Köpfe in den Zielländern zu gewinnen – genau das, was die Minerva-Initiative hauptsächlich im Sinn hatte. Seit Jahrzehnten sprechen US-Beamte offen von einem unvermeidlichen Krieg mit Teheran und beteiligen sich an umfassenden Einmischungsbemühungen, um Aufstände vor Ort zu schüren. Insbesondere im Oktober 2020 gab es einen angloamerikanischen Putsch in Kirgisistan, einem weiteren Land, das im Fadenkreuz der Bot- und Troll-Operation stand.

Das zwanghafte Interesse des nationalen Sicherheitsstaats der USA an KI – insbesondere an der Aufstandsbekämpfung – ist seit vielen Jahren offensichtlich. Im Jahr 2019 veröffentlichte die Marine Corps School of Advanced Warfighting eine wissenschaftliche Arbeit über „Systeme mit verbesserter künstlicher Intelligenz zur Verbesserung der Ortung von High Value Targets (HVT)“ bei der Durchführung solcher Operationen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz durch Israel während des Völkermords im Gazastreifen zeigt auf grausame Weise das Potenzial dieser Technologie zur Massenvernichtung, was Experten zufolge den Beginn einer völlig neuen Phase der Kriegsführung markiert.

Wurde die Minerva-Initiative eingestellt, um die KI-Forschung des Pentagons über Stargate noch weiter in die Geheimhaltung – und Rentabilität – zu treiben? Das ist eine Theorie. Eine andere ist, dass die Regierung die externe Aufsicht vollständig abschaffen wollte. Jeffrey Kaye, ein investigativer Journalist, der die psychologischen Kriegsführungseinsätze der USA ausführlich dokumentiert hat, erklärt gegenüber MintPress News, dass die Schließung der Initiative nicht das Ende des Missbrauchs der Wissenschaft durch das Verteidigungsministerium oder andere US-Regierungsbehörden bedeutet: