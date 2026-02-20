Trump hat gerade Unternehmen rechtliche Immunität gewährt, die US-Lebensmittelversorgung vergiften – MAHA ist tot

Das ist der ultimative Verrat eines Präsidenten, der unter dem Banner „Make America Healthy Again“ angetreten ist.

Leo Hohmann

Präsident Donald Trump hat soeben das US-Landwirtschaftsministerium angewiesen, mehr des giftigen Glyphosats zu produzieren, während er zugleich den Herstellern nachweislich gefährlicher Herbizide wie Monsantos Roundup rechtlichen Schutz gewährt.

Unter Berufung auf den Defense Production Act erklärte Trump am Mittwoch glyphosathaltige Herbizide und elementaren Phosphor zu „für die nationale Verteidigung kritisch“ und wies Landwirtschaftsministerin Brooke Rollins an, die inländische Versorgung zu priorisieren und zu sichern. Gleichzeitig gewährte er den Produzenten dieser Chemikalien rechtliche Immunität gegen jegliche Klagen, die sich aus möglichen gesundheitlichen Schäden ihrer Produkte für Amerikaner ergeben könnten.

Das unterscheidet sich in keiner Weise davon, dass die Bundesregierung während der Reagan-Regierung Impfstoffherstellern rechtliche Immunität gewährte – und wir sehen, wie gut das funktioniert hat.

Chris Clayton von Progressive Farmer berichtete:

„Die Anordnung gewährt außerdem rechtliche Immunität für inländische Produzenten, die den bundesstaatlichen Vorgaben entsprechen, und gibt dem USDA die Befugnis, bei Bedarf die Produktion zu steuern und die Verteilung zu kontrollieren. Unter Berufung auf den Defense Production Act erklärte Trump, dass Phosphor- und Glyphosatprodukte nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die militärische Einsatzbereitschaft essenziell seien. Eine Verknappung von Phosphor oder Glyphosat würde die USA verwundbar machen.“

Glyphosat ist der Hauptbestandteil des weit verbreiteten kommerziellen Unkrautvernichters Roundup. In mehreren Studien wurde nachgewiesen, dass es Krebs und andere schwere Gesundheitsprobleme verursacht. Varianten dieser Chemikalie werden auch vom Militär eingesetzt, um Vegetation in Zielgebieten zu vernichten.

Erinnern Sie sich, was Trumps Team während des Wahlkampfs über diese Gifte sagte? Robert F. Kennedy Jr. sollte uns vor den Giften retten, die in unsere Lebensmittel eingebracht werden – in Mengen, die weit über dem liegen, was in nahezu jedem anderen zivilisierten Land erlaubt ist.

Nehmen wir zum Beispiel den unten stehenden Tweet von Kennedy, den er im Juni 2024 veröffentlichte:

Das Herbizid Glyphosat ist einer der wahrscheinlichen Hauptverursacher der Epidemie chronischer Krankheiten in Amerika.

Hier wird es viel häufiger eingesetzt als in Europa. Erschreckenderweise stammt ein Großteil unserer Belastung aus seiner Verwendung als Trocknungsmittel (Sikkationsmittel) bei Weizen – nicht als Herbizid. Von dort gelangt es direkt in unsere Körper.

Mein USDA wird diese Praxis verbieten.

Clayton berichtete weiter, dass „im Hinblick auf die inländische Phosphatproduktion Mosaic angibt, das Unternehmen sei für 74 % der ‚konzentrierten Phosphat-Pflanzennährstoffe‘ in ganz Nordamerika verantwortlich. Zusammen mit Nutrien kontrollieren die beiden Unternehmen laut der Gruppe Farm Action mehr als 90 % der Phosphatdüngerverkäufe an US-Landwirte. Bayer (Monsanto) ist der einzige inländische Lieferant von Glyphosat. Das Wall Street Journal berichtete im vergangenen Jahr, dass Bayer rund 40 % des weltweiten Glyphosats in seinen US-Anlagen produziert.“

Bayer begrüßte diesen Schritt selbstverständlich, nachdem das Unternehmen intensiv für eine Lockerung der Regulierung beim Einsatz dieser gefährlichen Herbizide lobbyiert hatte.

Kennedy hingegen ist entweder als Betrüger entlarvt worden oder als jemand, der innerhalb dieser Regierung praktisch keinerlei Macht besitzt, um die Politik zu beeinflussen.

Hiroko Tabuchi und Sheryl Gay Stolberg von der New York Times berichteten, dass „der Schritt sofort Alarm unter Unterstützern der ‚Make America Healthy Again‘-Bewegung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. auslöste und Herrn Kennedy in eine unangenehme Lage zu bringen schien.“

In einer am Mittwochabend über einen Sprecher veröffentlichten Erklärung erklärte der Gesundheitsminister jedoch, er unterstütze die Durchführungsverordnung des Präsidenten – was darauf hindeutet, dass er tatsächlich ein Betrüger ist, dem es nie darum ging, Amerika wieder gesund zu machen.

„Donald Trumps Durchführungsverordnung stellt Amerika dort an erste Stelle, wo es am wichtigsten ist – bei unserer Verteidigungsbereitschaft und unserer Lebensmittelversorgung“, heißt es in der Erklärung Kennedys. „Wir müssen zuerst die nationale Sicherheit Amerikas schützen, denn all unsere Prioritäten hängen davon ab.“

Was für eine hinterhältige Art dieser Regierung, ihre Unterstützung für den Angriff der Agrarindustrie auf unsere Gesundheit zu verschleiern, indem sie ihn zu einer Frage der „nationalen Sicherheit“ erklärt. Ich habe eine Frage an Herrn Kennedy: Wen interessiert nationale Sicherheit, wenn wir alle vorzeitig an Krebs sterben werden?

Der Bericht der New York Times fügt hinzu:

„Einige von Herrn Kennedys Unterstützern sowie Umweltgruppen reagierten wütend. ‚MAHA-Wählerinnen und -Wähler wurde eine Gesundheitsreform versprochen, keine Verfestigung chemischer Belastungen‘, sagte Vani Hari, eine Verfechterin gesunder Ernährung und Unterstützerin von Kennedys Ernährungsagenda. Sie bezeichnete die Durchführungsverordnung als ‚direkten Angriff auf MAHA‘ und als ‚Geschenk an die Pestizid- und Chemielobby auf Kosten der menschlichen Gesundheit‘.“