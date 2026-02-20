Von Deutschland bis Brasilien – Der „Social-Media-Verbot“-Wahn hält weiter an

Von Kit Knightly

Die Liste der Länder, die „Soziale Medien für Kinder verbieten“ wollen (sprich: Internetzugang nur mit Identitätsnachweis), wird immer länger.

Da ist Deutschland…

NEW – Germany's Chancellor Friedrich Merz (CDU), a former BlackRock chairman, wants to end the anonymity on the Internet: "I want to see real names." pic.twitter.com/sUjG7XIdrd — Disclose.tv (@disclosetv) February 18, 2026

Übersetzung von „X“: NEU – Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), ehemaliger Vorsitzender von BlackRock, möchte die Anonymität im Internet beenden: „Ich möchte echte Namen sehen.“

Zumindest ist Merz einigermaßen ehrlich, was die Absicht angeht – die Anonymität zu beenden.

Griechenland hingegen tut dies, um „die Demokratie zu schützen“…

NOW – Greece's PM says banning social media for minors and adolescents "goes hand in hand with a democratic responsibility" to ensure "that technology strengthens the public square rather than overwhelms us with disinformation and hate," and that if dialogue with big tech fails,… pic.twitter.com/qJ9shDiUYr — Disclose.tv (@disclosetv) February 19, 2026

Übersetzung von „X“: JETZT – Der griechische Premierminister sagt, dass das Verbot sozialer Medien für Minderjährige und Jugendliche „mit einer demokratischen Verantwortung einhergeht“, um sicherzustellen, „dass die Technologie den öffentlichen Raum stärkt, anstatt uns mit Desinformation und Hass zu überwältigen“, und dass, wenn der Dialog mit den großen Technologieunternehmen scheitert, „Regulierung die einzige Antwort sein wird“.

Und Kanada hält weiterhin an der Linie „Schützt die Kinder“ fest:

Das Gleiche gilt für Brasilien.

Ganz zu schweigen von Frankreich, Spanien, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Griechenland, Italien und Slowenien [Link].

Social-Media-Verbote sind der neueste Trend. Staatschefs, wie Hausfrauen im Stil von Mad Men aus den 60er Jahren, sehen, was ihre Nachbarn haben, und verlangen eifersüchtig dasselbe für sich.

Seit den Anfängen von Covid haben unsere Weltführer keine solche Synchronisation mehr gezeigt, die an einen Schwarm Fische erinnert.

Das ist sicher alles nur Zufall.

Selbst die USA, die unter The Don als Bastion der Freiheit gelten, bewegen sich unweigerlich in die gleiche Richtung.

Das ist der Grund für den großen „Social-Media-Prozess”, ein inszeniertes Theaterstück, um die Anti-Algorithmus-Beschwerden von trauernden Eltern, die vielleicht echt sind oder auch nicht, zu verbreiten und die zunehmend hysterischen Gefühle der digitalen Meute anzusprechen.

Amerika mag der letzte Dominostein sein, der fällt, es mag sogar zu einer Angelegenheit auf Bundesstaatsebene degradiert werden, aber fallen wird es.

Und das wird es dann gewesen sein.

Das ist ein weiterer Grund, warum das vorgeschlagene VPN-Verbot möglicherweise ins Leere läuft, denn es macht keinen Sinn, seine IP-Adresse in ein anderes Land zu verschleiern, wenn ohnehin jedes Land der Welt eine digitale ID verlangt.

Das ist die Mauer eines digitalen Gefängnisses, die sich immer weiter schließt, und das ist weitaus wichtiger als die angebliche Verhaftung von Prinz Andrew.

Deshalb steht DAS auf jeder Titelseite des Landes, und DIES nicht.