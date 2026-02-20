Neue Dokumente:„Was-wenn-ich-erwischt-werde“-Strategie – Ein minutiöser Notfallplan für Strafverfolgung, Haft und Flucht

Neu veröffentlichte Dokumente werfen ein grelles Licht auf das strategische Denken Jeffrey Epsteins – und auf die Frage, wie bewusst ihm die eigene strafrechtliche Gefährdung war. Eine E-Mail vom 1. Mai 2009 mit dem Betreff „Was, wenn ich erwischt werde“ enthält eine systematisch aufgebaute Checkliste. Adressiert ist sie direkt an Epstein.

Der Inhalt wirkt nicht wie lose Gedankenspiele, sondern wie ein strukturiertes Handbuch für den Ernstfall: Strafverfolgung, Verhaftung, Prozess, Haft – und sogar internationale Fluchtoptionen.

Bereits der erste Abschnitt trägt die Überschrift „Probleme vermeiden“. Dort finden sich konkrete Punkte zur Computersicherheit und Telefonsicherheit, zur Vermeidung von Unterschriften, zur Prüfung der rechtlichen Zulässigkeit geplanter Handlungen, zur Vermeidung der Kenntnis illegaler Aktivitäten Dritter sowie zur Unterlassung von Handlungen, die als Beihilfe gewertet werden könnten. Besonders brisant ist der ausdrückliche Hinweis, einen Sündenbock bereitzuhalten.

Weitere Punkte betreffen den vorsichtigen Einsatz privater Ermittler, die Nutzung eines Treuhandanwalts, mögliche Zeugenaussagen der Ehefrau sowie die Vermeidung nachverfolgbarer Ausgaben – ausdrücklich mit dem Rat, keine Kreditkarten zu benutzen.

Im Abschnitt „Vorsorgemaßnahmen vor Problemen“ werden konkrete Vorbereitungen empfohlen: ein sicheres Haus als Rückzugsort, ein frühzeitiges Treffen mit einem Strafverteidiger sowie die Bereithaltung eines Bargeldvorrats – verbunden mit der Frage, wie viel ausreichend sei.

Noch deutlicher wird der Charakter des Dokuments im Abschnitt „Nach Eintritt von Problemen“. Dort werden Maßnahmen wie Verkleidungen, die Einbindung eines plastischen Chirurgen sowie die Beschaffung oder Sicherstellung von Identitätsdokumenten wie Geburtsurkunde und Führerschein aufgeführt. Zudem wird empfohlen, belastendes Material gegen Opfer oder Belastungszeugen zu prüfen und Beweise zur eigenen Glaubwürdigkeit zu sammeln – unter Nutzung privater Ermittler und öffentlicher Quellen.

Der Abschnitt „Regeln nach einer Verhaftung“ beschreibt detailliert das weitere Vorgehen: Kenntnisse über die Dauer bis zur Vorführung vor einen Richter, das Recht auf anwaltliche Vertretung, strategische Gespräche mit Ermittlern sowie das Verständnis der Zielsetzung der Staatsanwaltschaft. Auch die Frage einer elektronischen Fußfessel und deren mögliche Vermeidung wird ausdrücklich angesprochen.

Besonders auffällig ist die Warnung, Ermittlern nicht zu vertrauen, da diese von der Schuld des Beschuldigten ausgingen und primär auf eine Verurteilung hinarbeiteten.

Auch das Gerichtsverfahren selbst wird strategisch analysiert. Das Dokument verweist auf die Ziele eines Richters, die Bedeutung der öffentlichen Wahrnehmung und einer Jury sowie darauf, dass Offenheit allein keinen positiven Eindruck hinterlasse.

Ein eigener Abschnitt widmet sich der Haft. Dort werden Unterschiede zwischen lokalen, bundesstaatlichen und föderalen Haftanstalten beschrieben. Genannt werden Ängste im Gefängnis wie Missbrauch, erzwungener Sex, Klaustrophobie und Erpressung. Außerdem werden Arten von Haftanstalten, die Struktur des Vollzugssystems, die Rolle des Personals sowie mögliche Privilegien thematisiert, darunter zeitweise Freiheiten, eheliche Besuche, Drogen, besondere Verpflegung und andere Sonderregelungen. Hinzu kommen religiöse Angebote, medizinische Versorgung, individuelle Gesundheitsbedürfnisse sowie die Bedeutung guten Verhaltens.

Der letzte Abschnitt trägt die Überschrift „Flucht“. Dort werden inländische und internationale Aspekte behandelt, einschließlich Auslieferungsrecht verschiedener Länder wie Deutschland, Israel und Brasilien. Genannt werden außerdem Geldmittel im Ausland, persönliche Beziehungen im In- und Ausland, Familienkontakte im Untergrund oder im Ausland sowie der Besitz mehrerer Pässe.

Das Gesamtbild ist eindeutig: Dieses Dokument behandelt nicht nur klassische juristische Verteidigungsstrategien, sondern entwirft ein umfassendes Szenario für Strafverfolgung, Haftmanagement, Reputationskontrolle und mögliches Untertauchen.

Dass eine derart detaillierte Checkliste mit dem Titel „Was, wenn ich erwischt werde“ existierte und direkt an Epstein übermittelt wurde, wirft zwangsläufig Fragen auf. Wer systematisch Verkleidungen, plastische Chirurgie, mehrere Pässe, sichere Häuser und Bargeldreserven plant, denkt nicht abstrakt über theoretische Risiken nach. Er kalkuliert reale strafrechtliche Gefahren ein.

Die neuen Dokumente verstärken damit den Eindruck, dass Epstein sich der möglichen strafrechtlichen Konsequenzen seines Handelns sehr bewusst war – und bereits Jahre zuvor konkrete Strategien für den Tag entwickelte, an dem er zur Verantwortung gezogen werden könnte.