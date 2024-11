Trump hat schon gewonnen. 

Der Wahltag ist gekommen und beendet die Wahltrilogie von Donald Trump. Nach neun Jahren zermürbender Wahlkämpfe und beispielloser Dramen wird das amerikanische Volk endlich sein Urteil über ihn und seine revolutionäre Bewegung fällen.

Über die Wahl 2024 ist so viel Tinte vergossen worden, dass ich die TAC-Leserinnen und Leser nicht mit dem Aufwärmen von Umfragen, Prognosemodellen oder Wettmärkten langweilen möchte. Wie wir heute Abend sehen werden, sind diese selbst ernannten Orakel oft nur von begrenztem Wert. Obwohl sich eine ganze Industrie damit beschäftigt, die amerikanische Wählerschaft zu verstehen, hat die Volatilität des letzten Jahrzehnts vieles davon überflüssig gemacht.

Die einzige Gewissheit in dieser Phase ist die Ungewissheit. Die Ergebnisse des heutigen Abends könnten entscheidend sein – oder sie könnten das Land in ein wochenlanges Chaos stürzen, wie bei der Neuauszählung der Stimmen in Florida im Jahr 2000 oder bei der Zertifizierungskrise 2020. Niemand weiß das mit Sicherheit.

Sicher ist nur, dass diese Wahl einen weiteren prekären Moment für die Vereinigten Staaten markiert. Die Dramen der letzten zwei Jahrzehnte sind zum festen Bestandteil der amerikanischen Politik geworden: Amtsenthebungen, Attentatsversuche, Anklagen, Medienskandale und Staatsstreiche sind keine Verfassungsfehler mehr, sondern bestimmende Merkmale des amerikanischen Systems. Der Kampf zwischen den konkurrierenden Visionen Amerikas – als Nation oder als Imperium – bleibt die entscheidende Frage unserer Zeit. Trotz der Hoffnungen Washingtons, dass Donald Trumps mögliche Wahlniederlage oder Inhaftierung diese Debatte zu seinen Gunsten beenden wird, ist es wahrscheinlich, dass dieser grundlegende Verfassungskonflikt noch lange nach Trumps Amtszeit als faktisches Oberhaupt des öffentlichen Lebens der USA andauern wird.

Bedrohlich für die Neoliberalen ist, dass ein Sieg von Harris heute Abend den Einfluss von Trumps Persönlichkeit auf das öffentliche Leben nicht auslöschen wird. Eine Generation von Amerikanern ist im Schatten von Trumps America-First-Revolution aufgewachsen. Für Wähler unter 30 sind Trumps Rhetorik, Theatralik und Beschwerden die einzige Politik, mit der sie sich ernsthaft auseinandersetzen. Vor allem viele Männer haben Trumps kämpferischen Stil als Antwort auf eine elitäre Kultur angenommen, die ihrer Meinung nach ihre wirtschaftlichen und sozialen Interessen ignoriert. In einem entscheidenden Punkt hat Trump diese Kultur tatsächlich untergraben: Die rhetorische Polizeiarbeit der Linken konnte ihn nicht eindämmen, und seine Beharrlichkeit, mit der er ein Jahrzehnt lang von den Medien angegriffen wurde, hat den Weg für künftige Kreuzritter gegen das Establishment geebnet.

Politisch ist die Zukunft der Neuausrichtung der amerikanischen Parteien gesichert. Die Konvergenz der reformorientierten Akteure unter dem Banner Trumps ist generationenübergreifend und stark. Bobby Kennedys breit angelegte Agenda wurde von den republikanischen Wählern weitgehend übernommen, während Tulsi Gabbards Realismus und Zurückhaltung zu den vorherrschenden Perspektiven in der Außenpolitik geworden sind. Persönlichkeiten wie Elon Musk, David Sacks und Bill Ackman bilden nun die Basis eines erneuerten Wirtschaftsflügels innerhalb der Partei. Die Wahl von Senator J.D. Vance zum Vizepräsidentschaftskandidaten positioniert ihn als Erben der Bewegung – als Gesicht des neuen Engagements der Republikanischen Partei für Handelsschutz und heimische Industrie. Ohne Trumps Kampagne für 2024 hätten sich vielleicht die traditionellen konservativen Interessen, vertreten durch Floridas Gouverneur Ron DeSantis, durchgesetzt. Aber Trumps Entscheidungen in diesem Zyklus haben eine starke Kohorte geschaffen, an die er den Staffelstab weitergeben kann. Die Demokraten sind sich dessen vielleicht bis jetzt nicht bewusst, aber die America-First-Bewegung steckt noch in den Kinderschuhen.

Natürlich kann Donald Trump heute Nacht gewinnen. Wenn er gewinnt, wäre das die größte politische Umwälzung seit der Wahl von 1828, als Andrew Jackson die Eliten des Ostens hinwegfegte und die amerikanische Demokratie neu ausrichtete, um den Interessen der amerikanischen Mitte zu dienen. Trumps politisches Comeback wäre das größte in der Geschichte unseres Landes und würde der zerfallenden neoliberalen Weltordnung einen entscheidenden, erschütternden Schlag versetzen. Sollte Kamala Harris‘ zutiefst reaktionäre Kampagne scheitern, ist es unwahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten jemals wieder einen Neoliberalen ins Amt wählen. Die Folgen für die globalen Institutionen und die liberalen Handelsabkommen, die lange Zeit vom amerikanischen Engagement getragen wurden, werden offensichtlich und weitreichend sein.

Unabhängig davon, wie die Wahl heute Abend ausgeht, werden uns die Folgen von Donald Trumps zehnjährigem Wirken im öffentlichen Leben noch eine Generation lang beschäftigen. Trotz reaktionärer Versuche, Trumps Bewegung rückgängig zu machen, sind die Würfel bereits gefallen. Es sind noch keine Stimmen abgegeben worden, aber im Stil und in der Substanz hat Donald Trump bereits gewonnen.