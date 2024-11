Die beiden Lager, die hinter diesen beiden Kandidaten stehen, die Republikaner und die Demokraten, haben dasselbe Ziel, nämlich China, den finanziellen Pfeiler der BRICS-Staaten, zu demontieren.

Jeder Politiker in den USA hat dies bereits öffentlich erklärt und es ist kein Geheimnis. Der Unterschied besteht darin, dass die beiden Lager eine unterschiedliche Vision und einen unterschiedlichen Weg zum Endziel haben.

Obama und die Demokraten wollen es über die Ukraine und die Niederlage Russlands, den wirtschaftlichen Ruin und die Zersplitterung in kleinere Vasallenstaaten erreichen. Das bringt sie sofort an die chinesische Grenze. Später können sie sich auf den Iran konzentrieren und im Namen Israels den Iran zerschlagen, mit einem hilfreichen Pro-LGBT-Regime.

Die Pro-Trump-Republikaner waren anfangs die lautstärksten Unterstützer der Ukraine, aber seit der Konflikt in Israel aufgeflammt ist, sind sie fest entschlossen, die Ukraine zu verlassen und über den Iran nach China zu reisen. Die jüdische Lobby ist bei den Republikanern viel stärker als bei den Demokraten, und sie hat sich das mit aller Macht erkauft. Sie wollen den bereits verlorenen Krieg in der Ukraine durch den Weg nach China ersetzen, aber über den Iran.

Trump hat mehrmals deutlich gemacht, dass er den Krieg in der Ukraine beenden will (damit er sich ganz auf den Iran konzentrieren kann) und er Netanjahu erlauben will, „den Job zu beenden“ (wie er es mehrmals gesagt hat), d.h. den Völkermord an den Palästinensern zu beenden.

Trump ist bereits entschlossen, im Namen Israels einen Krieg gegen den Iran zu führen. Um den Iran zu stürzen und dann über Tadschikistan, Usbekistan, Kasachstan bis an die chinesische Grenze und gleichzeitig an die russische Grenze vorzudringen.

Dann werden sie dort Militärbasen und Logistik aufbauen, ein paar Raketen installieren, Spione und Verräter aus NGOs einschleusen und so weiter.

Die Demokraten wissen bereits, dass der Krieg mit Russland verloren ist, wenn sie nicht ein neues Volk finden, das dumm genug ist, gegen Russland in den Krieg zu ziehen, wie die Ukrainer, die nicht mehr genügend Soldaten mobilisieren können.

Die Republikaner und Trump hingegen werden Putin sofort einen Waffenstillstand anbieten, den Iran ins Visier nehmen und Israel unterstützen. Trump sagte kürzlich, er wisse, wie man die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und China zerstören könne. Er wird Putin anbieten, Russland in die NATO aufzunehmen und in die westliche Sphäre einzugliedern, die von der mächtigen jüdischen Lobby in Washington und den USA selbst kontrolliert wird.

Gegenwärtig benutzen die USA Taiwan, um China in einen Krieg zu verwickeln, aber das Problem ist die geografische Lage Taiwans, das im Falle eines Krieges völlig von der Versorgung abgeschnitten wäre.

Wenn also die Demokraten und Kamala gewinnen und es ihnen nicht gelingt, ein neues Volk zu finden, das dumm genug ist, sie in einen neuen Krieg mit Russland zu treiben, und sie versuchen, den Druck auf den russischen Staat und die russische Wirtschaft aufrechtzuerhalten, werden sie höchstwahrscheinlich den Plan der Republikaner und Trumps akzeptieren, der einen Krieg mit dem Iran vorsieht.

Wer auch immer einen Krieg mit dem Iran gewinnt, wird gewinnen. Deshalb ist es für die Iraner am klügsten, sich ernsthaft an die Arbeit zu machen.

How would the foreign policy of Kamala and Trump go?



Both camps that support these two candidates, i.e. Republicans and Democrats, have the same goal, which is to dismantle China, which is the financial pillar of BRICS.



Every single politician in the US has already publicly… pic.twitter.com/XebM3zaU9j