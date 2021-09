Trump hatte recht: Taliban halten jetzt sechs Flugzeuge voller Amerikaner als Geiseln

„Sie werden immer mehr verlangen, sei es Geld oder die Legitimität als Regierung Afghanistans.“

Als am Sonntag bekannt wurde, dass die Taliban tatsächlich sechs Flugzeuge voller Amerikaner als Geiseln halten, wiesen viele darauf hin, dass Präsident Trump genau diese Situation vorausgesagt hatte.

CBS News berichtete, dass Quellen aus dem Kongress und von Nichtregierungsorganisationen sagen, dass „mehrere Flugzeuge, die amerikanische Staatsbürger und Inhaber von Green Cards aus dem Land bringen sollten, von den Taliban die Erlaubnis zum Verlassen des Landes verweigert wird“.

In dem Bericht heißt es, eine E-Mail des Außenministeriums bestätige, dass die Flüge die Erlaubnis hätten, in Katar zu landen, „falls und wenn die Taliban dem Start zustimmen“.

„Die Taliban halten sie im Grunde als Geiseln, um mehr aus den Amerikanern herauszuholen“, zitiert CBS eine hochrangige Quelle aus dem Kongress.

New: CBS has learned multiple flights are being held on the ground at the Mazar-i-Sharif airport in Northern Afghanistan… by the Taliban. 1/ — Ruffini (@EenaRuffini) September 5, 2021

Neu veröffentlichte Satellitenbilder zeigen sechs Verkehrsflugzeuge auf dem Flughafen Mazar-i-Sharif in Nordafghanistan, die von den Taliban nicht zum Abflug freigegeben werden. Berichten zufolge warten amerikanische Staatsbürger und afghanische Dolmetscher darauf, an Bord der Flugzeuge zu gehen.

Newly released satellite images show six commercial airplanes at Mazar-i-Sharif airport in northern Afghanistan that are not being allowed to depart by the Taliban. American citizens and Afghan interpreters are reportedly waiting to board the flights. 📸: @Maxar pic.twitter.com/Ov7kB3z5VP — Daniel Lippman (@dlippman) September 5, 2021

Der Abgeordnete Michael McCaul (R-TX), ranghöchstes GOP-Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses, erklärte am Sonntag gegenüber Fox News, dass die Taliban eine Geiselnahme initiiert hätten.

„Wir haben sechs Flugzeuge auf dem Flughafen Mazar Sharif, sechs Flugzeuge mit amerikanischen Staatsbürgern an Bord, während ich spreche, auch mit diesen Dolmetschern, und die Taliban halten sie als Geiseln, um Forderungen zu stellen“, sagte McCaul.

„Sie werden immer mehr verlangen, sei es Geld oder die Legitimität als Regierung Afghanistans“, fügte McCaul hinzu.

STUCK ON PLANES: @RepMcCaul says Americans and Afghan interpreters have been held hostage by the Taliban for days at the Mazar-i-Sharif International Airport in Afghanistan. #FoxNewsSunday pic.twitter.com/2gJfxNTIfJ — FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) September 5, 2021

In der Zwischenzeit sind weitere Details aufgetaucht, wonach das Außenministerium unter Biden angeblich die Privatflüge mit Amerikanern an Bord am Verlassen Afghanistans hindert, nur um das Gesicht zu wahren, weil sie nicht in der Lage waren, sie alle aus dem Land zu bringen.

Eine Quelle, die eng in die Evakuierungsbemühungen involviert ist, sagte Fox News: „Das ist kein Ort, an dem man mit dem Leben von Amerikanern verhandeln sollte. Das sind unsere Leute, die auf der Rollbahn stehen und alles, was es braucht, ist ein f****ing Telefonanruf.“

„Wenn auch nur ein Leben dadurch verloren geht, dann klebt das Blut an den Händen des Weißen Hauses. Das Blut klebt an ihren Händen“, sagte die Quelle weiter und fügte hinzu: „Es sind nicht die Taliban, die die Sache aufhalten – so sehr es mich auch schmerzt, das zu sagen – es ist die Regierung der Vereinigten Staaten.“

TRUMP WAS RIGHT: In August 17th Interview He Predicted Taliban Would Hold Americans Hostage for Ransom — And Now They Have



This didn’t have to happen!

These hostages must be saved!

We must demand accountability!



IMPEACH Biden & his Administration!

https://t.co/Tc10kNBOPm — ❤️Lori🇺🇸Miller💙 (@LoriMillerTX1) September 6, 2021

"TRUMP WAS RIGHT: In August 17th Interview He Predicted Taliban Would Hold Americans Hostage for Ransom — And Now They Have" https://t.co/P3ljJVKKct — 🇺🇸 Raybo34 🇺🇸 (@Raybo34) September 6, 2021

Amerikaner werden seit Tagen in Afghanistan von den Taliban als Geiseln gehalten, aber Joe Biden und Kamala haben nichts unternommen, um die Taliban zu stoppen. Schwäche. Wenn das unter Trump passiert wäre, gäbe es Feuer und Wut, die dafür gesorgt hätten, dass es gar nicht erst dazu gekommen wäre.