Trump kündigt „Projekt Freedom“ an, um Schiffen ab Montag die Ausfahrt aus dem Hormuz-Kanal zu ermöglichen – 15.000 Soldaten und 100 Flugzeuge und weitere Updates

Von Tyler Durden

Update: (18:30 Uhr ET): Es scheint, als sei Trumps „Operation Freedom“ nur das jüngste leere Geschwätz. Wie das WSJ erklärt, ist „Project Freedom“ „ein Verfahren, mit dem Länder, Versicherungsgesellschaften und Schifffahrtsorganisationen den Schiffsverkehr durch die Meerenge koordinieren können, so ein hochrangiger US-Beamter. Derzeit seien keine Kriegsschiffe der US-Marine daran beteiligt, Schiffe durch die Meerenge zu eskortieren, sagte der Beamte.“ Mit anderen Worten: nur Füllmaterial für einen weiteren Beitrag von Trump.

Update: (17:00 Uhr ET): Als Reaktion auf die frühere Mitteilung des Iranischen Revolutionsgardenkorps (IRGC), in der es hieß, dass „Trump sich zwischen einer unmöglichen Militäroperation oder einem schlechten Abkommen mit der Islamischen Republik Iran entscheiden muss“, hat der US-Präsident beschlossen, einen dritten Weg einzuschlagen: In einem Beitrag auf Truth Social erklärte Trump, die USA würden ab Montag damit beginnen, einige Schiffe, die nicht in den Iran-Konflikt verwickelt sind, durch die Straße von Hormus zu leiten.

„Die Schiffsbewegung dient lediglich dazu, Menschen, Unternehmen und Länder zu befreien, die absolut nichts Unrechtes getan haben – sie sind Opfer der Umstände“, schrieb Trump, oder vielmehr sein KI-Chatbot, am Sonntag, obwohl unklar war, wie genau die USA die Dutzenden von Minen umgehen wollen, die die Meerenge säumen, oder den Raketen ausweichen, mit denen der Iran gedroht hat, US-Schiffe abzufeuern, sollten diese der Meerenge zu nahe kommen.

Trump nannte diese Evakuierung „Projekt Freiheit“ und sagte, sie werde am Montagmorgen nach Nahost-Zeit beginnen. Der US-Präsident erklärte zudem, er sei sich „voll und ganz bewusst, dass meine Vertreter sehr positive Gespräche mit dem Iran führen und dass diese Gespräche zu etwas sehr Positivem für alle führen könnten“.

„Dies ist eine humanitäre Geste seitens der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere seitens des Iran. Vielen dieser Schiffe gehen die Lebensmittel aus, ebenso wie alles andere, was notwendig ist, damit die zahlreichen Besatzungsmitglieder unter gesunden und hygienischen Bedingungen an Bord bleiben können. Ich denke, dies würde einen großen Beitrag dazu leisten, den guten Willen all jener zu demonstrieren, die in den letzten Monaten so unermüdlich gekämpft haben. Sollte dieser humanitäre Prozess in irgendeiner Weise behindert werden, muss diese Behinderung leider mit Nachdruck geahndet werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“

Und während Trump behauptet, der Schritt sei „humanitär“, ist er eine klare Herausforderung der USA an Teherans Bestrebungen, die Meerenge zu kontrollieren, und wie Axios anmerkt, könnte eine militärische Reaktion des Iran eine Konfrontation oder sogar eine Eskalation zurück in den Krieg auslösen.

Zudem war zunächst unklar, ob dieser Schritt in irgendeiner Weise mit dem Iran abgestimmt war; da jedoch keine Signale aus offiziellen oder inoffiziellen Kanälen des Iran vorliegen, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen einseitigen Schritt des Weißen Hauses.

Zuvor hatte Trump angedeutet, dass der jüngste Friedensvorschlag der Islamischen Republik möglicherweise nicht ausreiche, um ihn zufrieden zu stellen, da die Bemühungen zur Beendigung des Konflikts bislang noch keine Fortschritte gezeigt hätten.

Zu diesem Zweck schrieb Trump, seine Vertreter führten „sehr positive Gespräche“ mit dem Iran und betonte, diese Gespräche „könnten zu etwas sehr Positivem für alle führen“. Axios fügt hinzu, dass die USA am Sonntag als Reaktion auf den jüngsten Vorschlag iranischer Beamter einen weiteren überarbeiteten Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Krieges übermittelt hätten, sodass zumindest hinter den Kulissen ein gewisser symbolischer Fortschritt bei den Verhandlungen zu verzeichnen sei.

Abgesehen von einem sehr starken Déjà-vu-Gefühl bei all dem (Trump sagte vor über einem Monat, die USA würden bei der Eskortierung von Schiffen helfen, und nichts ist passiert) gibt es, wie Jim Bianco anmerkt, vier mögliche Ergebnisse des „Project Freedom“, zwei gute, zwei schlechte:

Die USA eskortieren die Schiffe hinaus, der Iran unternimmt nichts, der Krieg ist vorbei Die USA eskortieren die Schiffe hinaus, der Iran feuert auf die Schiffe, was die USA abwehren können, der Krieg ist vorbei Die USA eskortieren die Schiffe hinaus, der Iran feuert auf die Schiffe und trifft sie, oder sie laufen auf eine Mine. Das Bild brennender Schiffe ist eine Katastrophe für die Marine und die USA, besonders wenn es sich um ein US-Kriegsschiff handelt. Die USA drohen immer wieder damit, dies zu tun, aber die Marine tut es nie wirklich (ähnlich wie sie heute nicht auf die etwa 40 Schnellboote in der Meerenge feuert, obwohl Trump vor einigen Tagen gesagt hatte, sie würden es tun). Man kann den USA vorwerfen, große Töne zu spucken, aber wenig zu tun.

Die Szenarien 1 und 2 würden die Aktienkurse in die Höhe treiben; 3 und 4 würden das Gegenteil bewirken, obwohl in der aktuellen Situation, in der nichts mehr zählt, die Möglichkeit besteht, dass alle vier Szenarien die Aktienkurse sogar auf neue Rekordhöhen treiben.

* * *

Das ist die Fortsetzung von gestern: Trump muss zwischen ‚unmöglichem‘ Krieg oder ’schlechtem Deal‘ mit dem Iran wählen: IRGC-Botschaft an die USA