Trump-Putin-Gipfel: So werden Kriege nicht beendet

Amateurhaftes Treffen bringt eine Erklärung und ein Foto von Trump und Putin, das die Hände schüttelt, wird aber den Krieg nicht beenden

von Donald Heflin

Ein eilig arrangiertes Gipfeltreffen zwischen Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist für den 15. August 2025 in Alaska angesetzt, wo die beiden Staatsoberhäupter über ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine sprechen werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wird nicht teilnehmen, es sei denn, es gibt in letzter Minute eine Änderung.

Der langjährige Diplomat Donald Heflin, der jetzt an der Fletcher School der Tufts University lehrt, erläutert seine Sicht auf das unkonventionelle Treffen und erklärt, warum es, wie er sagt, wahrscheinlich zu einem Foto und einer Erklärung, aber nicht zu einem Friedensabkommen führen wird.

Wie enden Kriege?

Kriege enden aus drei Gründen. Einer ist, dass beide Seiten erschöpft sind und beschließen, Frieden zu schließen. Der zweite Grund, der häufiger vorkommt: Eine Seite ist erschöpft und hebt die Hand und sagt: „Ja, wir sind bereit, an den Friedenstisch zu kommen.“

Und drittens – das haben wir im Nahen Osten erlebt – kommen Außenmächte wie die USA oder Europa und sagen: „Es reicht. Wir zwingen unseren Willen von außen auf. Ihr müsst damit aufhören.“

Was wir in der Situation zwischen Russland und der Ukraine gesehen haben, ist, dass keine der beiden Seiten eine wirkliche Bereitschaft gezeigt hat, an den Konferenztisch zu gehen und Territorium aufzugeben. Also gehen die Kämpfe weiter. Und die Rolle, die Trump und seine Regierung jetzt spielen, ist die dritte Möglichkeit, dass eine äußere Macht kommt und sagt: „Genug.“

Jetzt müssen Sie sich Russland ansehen. Russland ist vielleicht eine ehemalige Supermacht, aber eine Macht, und es hat Atomwaffen und es hat eine große Armee. Das ist nicht irgendein kleines Land im Nahen Osten, das die Vereinigten Staaten vollständig beherrschen können.

Sie sind fast gleichrangig. Können Sie ihnen also wirklich Ihren Willen aufzwingen und sie dazu bringen, sich ernsthaft an den Konferenztisch zu setzen, wenn sie es nicht wollen? Ich bezweifle das irgendwie.

Wie fügt sich das bevorstehende Treffen zwischen Trump und Putin in die Geschichte der Friedensverhandlungen ein?

Die Analogie, die viele verwenden, ist die Münchener Konferenz von 1938, bei der sich Großbritannien mit Hitlerdeutschland traf. Ich mag es nicht, Vergleiche mit dem Nationalsozialismus oder Hitlerdeutschland zu ziehen. Diese Leute haben den Zweiten Weltkrieg begonnen, den Holocaust begangen und 30 oder 40 Millionen Menschen umgebracht. Es ist schwer, etwas damit zu vergleichen.

Aber auf diplomatischer Ebene gehen wir zurück ins Jahr 1938. Deutschland sagte: „Hört zu, wir haben all diese deutschen Bürger, die in diesem neuen Land, der Tschechoslowakei, leben. Sie werden nicht richtig behandelt. Wir wollen, dass sie Teil von Deutschland werden.“ Und sie waren bereit, einzumarschieren.

Der Premierminister Großbritanniens, Neville Chamberlain, traf sich mit Hitler in München und vereinbarte, dass die deutschen Teile der Tschechoslowakei Teil Deutschlands werden sollten. Und das war’s. Das wäre alles, was Deutschland verlangen würde, und der Westen gab eine Art von leichten Sicherheitsgarantien.

Die Tschechoslowakei war nicht dabei. Es war ein Frieden, der ihnen aufgezwungen wurde. Und natürlich, wissen Sie, innerhalb von ein oder zwei Jahren sagte Deutschland: „Nein, wir wollen die ganze Tschechoslowakei. Und, P.S., wir wollen Polen.“ Und so begann der Zweite Weltkrieg.

Können Sie die Vergleiche näher erläutern?

Die Tschechoslowakei saß nicht mit am Tisch. Die Ukraine sitzt nicht mit am Tisch. Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob ich Putin mit Hitler vergleichen möchte, aber er ist ein autoritärer Präsident mit einem großen Militär.

Sicherheitsgarantien wurden der Tschechoslowakei gegeben und nicht eingehalten. Der Westen gab der Ukraine Sicherheitsgarantien, als dieses Land 1994 seine Atomwaffen aufgab. Wir sagten ihnen: „Wenn ihr mutig seid und eure Atomwaffen abgebt, werden wir dafür sorgen, dass ihr nie überfallen werdet.“ Und seither wurden sie zweimal überfallen, 2014 und 2022. Der Westen hat nicht eingegriffen.

Die Geschichte lehrt uns also, dass die Chancen für einen dauerhaften Frieden nach diesem Gipfel ziemlich gering sind.

Welche Art von Fachwissen ist für die Aushandlung eines Friedensabkommens erforderlich?

In den meisten Ländern, die über ein großes außen- oder sicherheitspolitisches Establishment verfügen, und sogar in einigen kleineren Ländern, läuft es in der Regel so ab: Die politische Führung stellt ihr politisches Ziel auf, das sie erreichen will.

Und dann sagen sie den Berufsbeamten, den Offizieren des auswärtigen Dienstes und den Militärs: „Das ist es, was wir am Verhandlungstisch erreichen wollen. Wie können wir das erreichen?“

Und dann sagen die Experten: „Oh, wir machen dies und wir machen das, und wir werden Mitarbeiter abstellen, um das auszuarbeiten. Wir werden mit unseren russischen Kollegen zusammenarbeiten und versuchen, die Probleme einzugrenzen, und wir werden mit Zahlen und Karten aufwarten.“

Mit all den Personalwechseln seit der Amtseinführung haben die USA nicht nur eine neue Gruppe von politischen Beauftragten – darunter einige, wie Marco Rubio, die im Allgemeinen wissen, was sie in Bezug auf die nationale Sicherheit tun –, sondern auch viele, die nicht wissen, was sie tun.

Sie haben auch die höheren Beamten und die Offiziere des auswärtigen Dienstes entlassen, und viele der mittleren Ebene verlassen das Land, so dass das Fachwissen nicht mehr vorhanden ist. Das ist ein echtes Problem. Das US-amerikanische nationale Sicherheits-Establishment wird zunehmend von der B-Mannschaft geleitet – bestenfalls.

Inwiefern wird dies ein Problem sein, wenn Trump Putin trifft?

Zwei Staatsoberhäupter zweier so großer Länder treffen sich normalerweise nicht innerhalb weniger Tage. Es müsste schon eine echte Krise sein. Dieses Treffen könnte genauso gut in zwei oder drei Wochen stattfinden wie in dieser Woche.

Und wenn das passiert, haben Sie die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Sie hätten die Möglichkeit, den amerikanischen Teilnehmern alle Arten von Dokumenten vorzulegen. Sie würden sich mit Ihren russischen Gesprächspartnern treffen.

Sie würden sich mit ukrainischen Partnern treffen, vielleicht auch mit einigen westeuropäischen Ländern. Und wenn sich die beiden Seiten an den Tisch setzten, würde es sehr professionell zugehen. Sie würden sehr ähnliche Briefing-Papiere vor sich liegen haben. Die Themen würden eingegrenzt werden.

Nichts von alledem wird in Alaska passieren. Es werden zwei politische Führer zusammentreffen und Dinge beschließen, die oft von politischen Erwägungen geleitet werden, aber ohne eine wirkliche Vorstellung davon, ob sie wirklich umgesetzt werden können oder wie sie umgesetzt werden könnten.

Kann ein Friedensabkommen überhaupt durchgesetzt werden?

Auch hier ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass der Westen die 1994 versprochenen Sicherheitsgarantien nie durchgesetzt hat. Ich bin mir also nicht sicher, wie gut dies durchgesetzt werden könnte.

Historisch waren Russland und die Ukraine immer miteinander verbunden, und das ist das Problem. Was ist Putins Fazit? Würde er die Krim aufgeben? Würde er den Teil der Ostukraine aufgeben, der de facto von Russland übernommen worden war, bevor dieser Krieg überhaupt begann? Wahrscheinlich nicht. Würde er aufgeben, was sie seither gewonnen haben? OK, vielleicht.

Versetzen wir uns also in die Lage der Ukraine. Werden sie die Krim aufgeben wollen? Sie sagen: „Nein.“ Wollen sie einen Teil des östlichen Teils des Landes aufgeben? Sie sagen: „Nein.“

Ich bin neugierig, was Ihre Kollegen in der diplomatischen Welt über dieses bevorstehende Treffen sagen.

Menschen, die etwas von Diplomatie verstehen, halten dies für sehr dilettantisch und es ist unwahrscheinlich, dass es zu echten Ergebnissen führt, die durchsetzbar sind. Es wird zu einer Art Erklärung und einem Foto führen, auf dem sich Trump und Putin die Hände schütteln.

Es wird Leute geben, die glauben, dass dies das Problem lösen wird. Das wird es nicht.

*

Donald Heflin ist geschäftsführender Direktor des Edward R. Murrow Center und Senior Fellow of Diplomatic Practice, The Fletcher School, Tufts University.